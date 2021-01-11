Степанов про заборону продавати шкарпетки: Кількість потрібних речей можна було розрахувати. Ми давали час. ВIДЕО

МОЗ попереджало про запровадження жорсткого карантину заздалегідь. Громадяни могли заздалегідь до нього підготуватися і подбати про покупку необхідних товарів, якими не можна торгувати в магазинах протягом двох тижнів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МОЗ Максим Степанов повідомив на брифінгу 11 січня.

Міністр нагадав, що мета карантину з 8 по 24 січня - скоротити контакти між людьми, щоб зменшити кількість заражень COVID-19, а також сезонний грип.

"Постанову про запровадження карантину було ухвалено 9 грудня. Тобто ми заздалегідь, за місяць, розповіли і показали, що буде можна в країні, а що не можна, доволі чітко про це розповіли - які товари будуть у вільному продажу і чи можна буде спокійно їх купувати, які магазини будуть відкриті, тобто ті, які торгують продуктами харчування, засобами гігієни, побутовою хімією, медичними виробами, ліками, а які будуть закриті (те, що стосується промислових товарів). Ми про це говорили протягом грудня. Вважаю, що до цих 16 днів, які ми відвели на карантин, можна було підготуватися. Можна було розрахувати, яка кількість нових шкарпеток або футболок потрібна людині на цей час", - сказав Степанов.

За його словами, якщо людина не встигла купити шкарпетки або футболки, вона "спокійно може це зробити через інтернет-магазини", оскільки адресну доставку й інтернет-торгівлю ніхто не скасовував.

Як повідомлялося раніше, за минулу добу в Україні зафіксовано 4288 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 133 дитини і 184 медпрацівники.

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