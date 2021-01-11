Степанов про заборону продавати шкарпетки: Кількість потрібних речей можна було розрахувати. Ми давали час. ВIДЕО
МОЗ попереджало про запровадження жорсткого карантину заздалегідь. Громадяни могли заздалегідь до нього підготуватися і подбати про покупку необхідних товарів, якими не можна торгувати в магазинах протягом двох тижнів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МОЗ Максим Степанов повідомив на брифінгу 11 січня.
Міністр нагадав, що мета карантину з 8 по 24 січня - скоротити контакти між людьми, щоб зменшити кількість заражень COVID-19, а також сезонний грип.
"Постанову про запровадження карантину було ухвалено 9 грудня. Тобто ми заздалегідь, за місяць, розповіли і показали, що буде можна в країні, а що не можна, доволі чітко про це розповіли - які товари будуть у вільному продажу і чи можна буде спокійно їх купувати, які магазини будуть відкриті, тобто ті, які торгують продуктами харчування, засобами гігієни, побутовою хімією, медичними виробами, ліками, а які будуть закриті (те, що стосується промислових товарів). Ми про це говорили протягом грудня. Вважаю, що до цих 16 днів, які ми відвели на карантин, можна було підготуватися. Можна було розрахувати, яка кількість нових шкарпеток або футболок потрібна людині на цей час", - сказав Степанов.
За його словами, якщо людина не встигла купити шкарпетки або футболки, вона "спокійно може це зробити через інтернет-магазини", оскільки адресну доставку й інтернет-торгівлю ніхто не скасовував.
Як повідомлялося раніше, за минулу добу в Україні зафіксовано 4288 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 133 дитини і 184 медпрацівники.
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Натурально, не живут, в пиве есть алкоголь, это дезинфицирующее средство.
Лучше бы, твари, ДЕНЬГИ ЛЮДЯМ ДАВАЛИ.
Если вы держите людей в лохдауне (в той или иной форме) с марта, запрещаете малым бизнесам работать, то на какие деньги людям "вещи в нужном количестве" закупать, п*дар ты гнойный, Степанов.
Ох, как же Вы правы.
Работы полно, только бери.
Например, в моей районе города (где стоимость несколько мильонов), на столбах именно в лоХдаун появились объявления, что приглашаются бабы на работу, в порнухе сниматься.
Поскольку все порнушные сайте в интОрнете забиты бесплатной порнухой, то надо понимать, что это для реал тайм нанимают.
Но вот почему мужиков не приглашают на съемки, это же дискриминация, Вы как считаете, как специалист по "приспособлению зарабатывать бабло"?
Помните тот бородатый анекдот про "купи две вещи, дебил!"?
Кстати, не самая плохая идея в кризис бюджетные деньги в "большое строительство" вкинуть. США в Великую Депрессию так и сделали, как одну из мер выхода из кризиса. В итоге, появились 4 млн рабочих мест, пошли деньги в оборот, и построилась инфраструктура. Но, как всегда, клоуны-95 и идею сп*здили, и бабки.
Или: Дедушка, а когда ты был молодым, что можно было приобрести за сто долларов?
- Десять лет, внучьок, десять лет тюрьмы.
И напоследок:Сидишь себе в баре, сидишь радостный...
Потом бац - и счет принесли!
А то что ваши действия создали столпотворение на выдаче интернет заказов это норм?!!
С вашими способностями управлять только аквариумными рыбками и то максимум 5ю особями!
Максимальный бред.
Выбрали тугодумов...
99% постов и сообщений носят явно заказной характер, чистый троллинг.
Больше ничего сказать не может,баран.
можно было заранее закупить - дискриминация, а вернее сказать мафия потребовала!
*****-слов нет...!!!!!!!!!!
бо лакдаун явно продлить захотят...
откуда узнал? ну то, что ещё пишешь - значит с голоду не сдох. а суда по тому, что пишешь - водкой запасся до весны.
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