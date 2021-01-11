УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11466 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 754 11

В Україні за добу не завершили досліджувати на COVID-19 зразки в чотирьох областях, в решті - жодного незавершеного зразка, - Степанов

В Україні за добу не завершили досліджувати на COVID-19 зразки в чотирьох областях, в решті - жодного незавершеного зразка, - Степанов

В Україні станом на ранок 11 січня не завершили досліджувати зібрані зразки на коронавірус у чотирьох областях. Загалом це 712 тестів.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

Так міністр прокоментував інформацію про можливе навмисне зниження проведених тестувань українськими лабораторіями.

Також читайте: Жорсткий карантин запровадили для зниження тиску на систему охорони здоров'я, - Степанов

За його словами, незавершені дослідження залишилися у Вінницькій (160 зразків), Дніпропетровській (247), Донецькій (215) та Харківській областях (90).

"Всі інші (області. - Ред.) - це нулі. Тобто немає жодного (незавершеного. - Ред.) зразка у нас на ранок, щодо тестувань", - заявив Степанов.

Зазначимо, в Україні за минулу добу виявили найменше нових випадків коронавірусу - заразилися 4288 осіб. При цьому було проведено лише 16 061 тестування на COVID. Восени в Україні проводили понад 70 тисяч тестувань на добу.

Автор: 

карантин (18172) тестування (457) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+2
Ждут взятку от кацапов 😀😀😀
показати весь коментар
11.01.2021 10:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
******, где вакцины?
показати весь коментар
11.01.2021 10:19 Відповісти
Ждут взятку от кацапов 😀😀😀
показати весь коментар
11.01.2021 10:22 Відповісти
От косых глазами уже поимели
показати весь коментар
11.01.2021 10:29 Відповісти
а шо такое?
показати весь коментар
11.01.2021 10:24 Відповісти
Та ничего. А тебя уже привили?
показати весь коментар
11.01.2021 10:28 Відповісти
А шо такое ? Воскресенье - не рабочий день? 😀😀😀
показати весь коментар
11.01.2021 10:21 Відповісти
Дуже Обурений ситуацією, що склалася з порушенням норм всеукраінського карантину 8.01.2021-24.01.24 у військовому ліцеі ім. І.Богуна. Мені стали відомі випадки масового інфікування у Боярській філіі, коли захворіли 8 робітників кухні та лікар закладу. До того ж, на початку навчального року, внаслідок недотримання правил карантину, на ковід19 захворіли майже половина ліцеістів, серед яких був і мій син. Заклад до кінця приховував спалах, через що заразилась вся наша родина. Вже забув про той прикрий випадок, коли, як сніг на голову, з'явилась інформація, що ліцей буде працювати з 11.01.21! Знову керівництво готове ризикувати здоров'ям дітей та персоналу заради чого? Якщо ваше начальство не розуміє, що таке є національний карантин та закони Украіни, то буду піднімати на ноги гарячу лінію МОЗ, підключати знайомих журналістів, писати скарги в Міністерство Оборони тощо.
показати весь коментар
11.01.2021 10:21 Відповісти
А 600млн?
показати весь коментар
11.01.2021 10:25 Відповісти
Это чмо собирается через фирму-прокладку рыгопляди Богатыревой покупать китайские вакцины, Т.е эти твари Степанов со своими кураторами, Богатырева со своими схемщиками отмародерят с каждой дозы препарата, считай с каждого украинца, миллиарды в масштабах страны. Зелешваль тупорылая, вам же, плди, не хватит именно из за завышенной цены, почему вы молчите, почему не мычите об этом МАРОДЕРСТВЕ?
показати весь коментар
11.01.2021 10:51 Відповісти
Чмо, як там ситуація в Буковелі, скільки тестів опрацьовано?
показати весь коментар
11.01.2021 11:01 Відповісти
А сколько не начатых?
показати весь коментар
11.01.2021 11:07 Відповісти
 
 