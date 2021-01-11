В Україні за добу не завершили досліджувати на COVID-19 зразки в чотирьох областях, в решті - жодного незавершеного зразка, - Степанов

В Україні станом на ранок 11 січня не завершили досліджувати зібрані зразки на коронавірус у чотирьох областях. Загалом це 712 тестів.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

Так міністр прокоментував інформацію про можливе навмисне зниження проведених тестувань українськими лабораторіями.

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За його словами, незавершені дослідження залишилися у Вінницькій (160 зразків), Дніпропетровській (247), Донецькій (215) та Харківській областях (90).

"Всі інші (області. - Ред.) - це нулі. Тобто немає жодного (незавершеного. - Ред.) зразка у нас на ранок, щодо тестувань", - заявив Степанов.

Зазначимо, в Україні за минулу добу виявили найменше нових випадків коронавірусу - заразилися 4288 осіб. При цьому було проведено лише 16 061 тестування на COVID. Восени в Україні проводили понад 70 тисяч тестувань на добу.