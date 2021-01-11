"Укроборонпром" здасть в оренду 2 млн кв. м незадіяних площ через Prozorro.Продажі, - Найєм

Сьогодні, 11 січня, ДК "Укроборонпром" і Prozorro.Продажі підпишуть меморандум про прозору оренду майна державних підприємств оборонних підприємств, що входять до складу концерну.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці директор з питань активів ДК "Укроборонпром" Мустафа Найєм, інформує Цензор.НЕТ.

"Згідно нашим оцінкам, на сьогодні на підприємствах "Укроборонпрому" виявлено приблизно 2 млн м² надлишкових площ, які не задіяні у виробничих процесах підприємств Концерну, і можуть бути передану в оренду в прозорий та відкритий спосіб. З цього року усі ці площі передаватимуться в оренду виключно внаслідок електронних торгів", - зазначив він.

Крім цього Найєм уточнив, що сьогодні відбудеться підписання меморандуму між ДК "Укроборонпром" і Prozorro.Продажі щодо прозорої оренди майна державних оборонних підприємств, що входять до складу держконцерну.

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