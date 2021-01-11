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"Укроборонпром" здасть в оренду 2 млн кв. м незадіяних площ через Prozorro.Продажі, - Найєм

Сьогодні, 11 січня, ДК "Укроборонпром" і Prozorro.Продажі підпишуть меморандум про прозору оренду майна державних підприємств оборонних підприємств, що входять до складу концерну.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці директор з питань активів ДК "Укроборонпром" Мустафа Найєм, інформує Цензор.НЕТ.

"Згідно нашим оцінкам, на сьогодні на підприємствах "Укроборонпрому" виявлено приблизно 2 млн м² надлишкових площ, які не задіяні у виробничих процесах підприємств Концерну, і можуть бути передану в оренду в прозорий та відкритий спосіб. З цього року усі ці площі передаватимуться в оренду виключно внаслідок електронних торгів", - зазначив він.

Крім цього Найєм уточнив, що сьогодні відбудеться підписання меморандуму між ДК "Укроборонпром" і Prozorro.Продажі щодо прозорої оренди майна державних оборонних підприємств, що входять до складу держконцерну.

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Автор: 

оренда (478) торги (130) Найєм Мустафа (387) Укроборонпром (1739) Prozorro (1981)


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когда большая часть идет налом, в карман, вы в переди планеты всей. а заявку в МАЯК хотя бы на 500 снайперских винтовок подали??? отвечаю сам, 1000% нет
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11.01.2021 10:39 Відповісти
через пол года "УкрОборонПром" будет ликвидирован, как сказал его директор Гусев, а эта пуштунская абИзянка спешит сдать земельку предприятий ВПК себе любимым через связанные фирмы..
Мустафа! тебя повесят, или вышлют в Афган, где талибы сделают из антикоррупционера чучелко!
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11.01.2021 10:46 Відповісти
Пуштун: *здесь можно неплохо прибарахлиться*))
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11.01.2021 10:47 Відповісти
В конце концов, туркатня всё получит.
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11.01.2021 10:48 Відповісти
Поперли узеленські "здобутки" в боротьбі з "надлишками" укроборонпрому.
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11.01.2021 11:01 Відповісти
Если площади не задействованы, значит надо продать, а бабло пустить на модернизацию армии, а не строить коррупционные схемы воровства.
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11.01.2021 11:01 Відповісти
Шпион Найем уничтожает Укроборонпром Украины во время войны.
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11.01.2021 11:06 Відповісти
Масі поборов корупцію в Оборонпромі, а на те поборов зробив собі абгрейд нерухомості і автопарку це дійсно перемога реформ в Україні.
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11.01.2021 11:06 Відповісти
а применить для захоронения дносортирной пуйловской ЗЕленки слабо ?
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11.01.2021 11:17 Відповісти
 
 