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Новини Коронавірус і карантин
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Миколаївщина перша в Україні за інтенсивністю поширення COVID-19, - головний санлікар області Клочко

Миколаївщина перша в Україні за інтенсивністю поширення COVID-19, - головний санлікар області Клочко

Миколаївська область посідає перше місце в Україні за інтенсивністю поширення захворюваності на коронавірусну хворобу.

Про це заявив головний санітарний лікар області Володимир Клочко під час наради в ОДА з питань діяльності суб'єктів господарювання в умовах карантину 11 січня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Миколаївська область посідає перше місце в Україні за інтенсивністю розповсюдження захворюваності на коронавірус. Наш показник наразі становить 423,2 на 100 тисяч населення за останні два тижні. При цьому в Запорізькій області - 381, у Києві - 233", - сказав санлікар.

За його словами, 70 відсотків хворих – у місті Миколаєві.

Щодо дітей до 18 років, то, за підсумками року, рівень захворюваності серед них становить 5.5 відсотка.

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Кожний третій з числа тих, у кого підозрювали коронавірус, отримав позитивний результат ПЛР-тесту.

Станом на 11 січня на Миколаївщині зареєстровано 34545 підтверджених випадків COVID-19, з них 293 за останню добу.

Автор: 

карантин (18172) Миколаївська область (2302) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Пам"ятаєте літній феномен Миколаїва? Найменша кількість хворих. Просто у Миколаєві пізніше за всіх почали масово тестувати. Порох же сказав зебілам - менше тестів - менше хворих.
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11.01.2021 10:47 Відповісти
+2
Это лишь показывает что на Николаевщине больше делают тестов и меньше врут.
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11.01.2021 10:50 Відповісти
+1
В маршрутках куча людей без масок ,никто ничего не контролирует ,ну а о массовых новогодних гуляньях на Серой Площади я вообще молчу ,вчера в яхт-клубе куча народа стояла в очередях за кофейком ,вот так *** и живём .
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11.01.2021 10:49 Відповісти
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Пора оглашать общую смертность от всего и в деталях по итогам 20 года в сравнения с 19м.
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11.01.2021 10:42 Відповісти
https://vyshneve-rada.gov.ua/component/content/article/39-nalogovay/6742--2020-.html
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11.01.2021 10:50 Відповісти
Пам"ятаєте літній феномен Миколаїва? Найменша кількість хворих. Просто у Миколаєві пізніше за всіх почали масово тестувати. Порох же сказав зебілам - менше тестів - менше хворих.
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11.01.2021 10:47 Відповісти
щаз на первом месте, а долгое время была среди отстающих..
и, как им только удалось так быстро поднять показатели?
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11.01.2021 11:33 Відповісти
В маршрутках куча людей без масок ,никто ничего не контролирует ,ну а о массовых новогодних гуляньях на Серой Площади я вообще молчу ,вчера в яхт-клубе куча народа стояла в очередях за кофейком ,вот так *** и живём .
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11.01.2021 10:49 Відповісти
Это лишь показывает что на Николаевщине больше делают тестов и меньше врут.
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11.01.2021 10:50 Відповісти
Нет, здесь всеобщий пофигизм - человека в маске, причем правильно одетой, а не на подбородке, редко встретишь. И это в магазинах, аптеках. транспорте..
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11.01.2021 11:19 Відповісти
Просто наверное нормально и прозрачно проходит тестирование, а в тех областях где, распространяемость низкая, забили на тестирование или скрывают результаты.
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11.01.2021 10:51 Відповісти
"Николаевщина первая в Украине по интенсивности распространения COVID-19..."

раньше за такое сразу снимали с работы.

Сейчас ответственный и виновный докладывает об этом как о достижении для карьерного роста.
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11.01.2021 10:56 Відповісти
Не зря же Николаевщину лично посещали первые лица с инструкциями...
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11.01.2021 10:58 Відповісти
Как так? Еще ж летом николаевские чинуши бодро рапортовали, что у них Ковида нет совсем.
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11.01.2021 11:03 Відповісти
Городок атомщиков Южноукраинск.
Станом на 08.01.2021 в місті Южноукраїнську, за офіційно підтвердженою інформацією, отриманою від лабораторного центру, зареєстровано 51 (!!!) новий випадок COVID-19.
Станом на 09.01.2021 в місті Южноукраїнську, за офіційно підтвердженою інформацією, отриманою від лабораторного центру, не виявлено нових випадків COVID-19 (!!!).

Информация с официального сайта города. Так бывает?
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11.01.2021 11:04 Відповісти
авжеж: взнали за вчора і сьогодні поховались
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11.01.2021 11:36 Відповісти
 
 