Миколаївщина перша в Україні за інтенсивністю поширення COVID-19, - головний санлікар області Клочко

Миколаївська область посідає перше місце в Україні за інтенсивністю поширення захворюваності на коронавірусну хворобу.

Про це заявив головний санітарний лікар області Володимир Клочко під час наради в ОДА з питань діяльності суб'єктів господарювання в умовах карантину 11 січня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Миколаївська область посідає перше місце в Україні за інтенсивністю розповсюдження захворюваності на коронавірус. Наш показник наразі становить 423,2 на 100 тисяч населення за останні два тижні. При цьому в Запорізькій області - 381, у Києві - 233", - сказав санлікар.

За його словами, 70 відсотків хворих – у місті Миколаєві.

Щодо дітей до 18 років, то, за підсумками року, рівень захворюваності серед них становить 5.5 відсотка.

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Кожний третій з числа тих, у кого підозрювали коронавірус, отримав позитивний результат ПЛР-тесту.

Станом на 11 січня на Миколаївщині зареєстровано 34545 підтверджених випадків COVID-19, з них 293 за останню добу.