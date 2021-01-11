Миколаївщина перша в Україні за інтенсивністю поширення COVID-19, - головний санлікар області Клочко
Миколаївська область посідає перше місце в Україні за інтенсивністю поширення захворюваності на коронавірусну хворобу.
Про це заявив головний санітарний лікар області Володимир Клочко під час наради в ОДА з питань діяльності суб'єктів господарювання в умовах карантину 11 січня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Миколаївська область посідає перше місце в Україні за інтенсивністю розповсюдження захворюваності на коронавірус. Наш показник наразі становить 423,2 на 100 тисяч населення за останні два тижні. При цьому в Запорізькій області - 381, у Києві - 233", - сказав санлікар.
За його словами, 70 відсотків хворих – у місті Миколаєві.
Щодо дітей до 18 років, то, за підсумками року, рівень захворюваності серед них становить 5.5 відсотка.
Кожний третій з числа тих, у кого підозрювали коронавірус, отримав позитивний результат ПЛР-тесту.
Станом на 11 січня на Миколаївщині зареєстровано 34545 підтверджених випадків COVID-19, з них 293 за останню добу.
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и, как им только удалось так быстро поднять показатели?
раньше за такое сразу снимали с работы.
Сейчас ответственный и виновный докладывает об этом как о достижении для карьерного роста.
Станом на 08.01.2021 в місті Южноукраїнську, за офіційно підтвердженою інформацією, отриманою від лабораторного центру, зареєстровано 51 (!!!) новий випадок COVID-19.
Станом на 09.01.2021 в місті Южноукраїнську, за офіційно підтвердженою інформацією, отриманою від лабораторного центру, не виявлено нових випадків COVID-19 (!!!).
Информация с официального сайта города. Так бывает?