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Новини Коронавірус і карантин
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Платна вакцинація проти коронавірусу буде доступна не раніше другого півріччя 2021 року, - Ляшко

Платна вакцинація проти коронавірусу буде доступна не раніше другого півріччя 2021 року, - Ляшко

Головний санлікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів про можливу вакцинацію окремих категорій українців на платній основі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Еспресо".

"Ми розраховуємо, що вона (вакцинація - ред.) буде безоплатною для всіх громадян України", - зазначив чиновник.

Разом з тим, він не виключив, що з часом буде можливим вакцинуватися в позачерговому порядку на платній основі.

"У нас є чітки етапи - як це буде відбуватися, коли ми говоримо про добровільну, безоплатну вакцинацію. В той же час ми не виключаємо, що, можливо, з'явиться великий об'єм вакцини, яка дозволить комусь з групи п'ятого етапу, тобто (здорових - ред.) українців 18-59 років, купити цю вакцину за гроші", - додав Ляшко.

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Але це можна буде робити не раніше, ніж у другому півріччі 2021 року, оскільки зараз усі об'єми викуплені державою, й у не державних клініках.

"Ми ще поки це питання (платної вакцинації - ред.) навіть не розглядаємо зараз. Увесь пріоритет - виключно на забезпечення кампанії безоплатної, добровільної імунопрофілактики для населення за нашими п'ятьма етапами", - наголосив Віктор Ляшко.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Ляшко Віктор (1518) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
не раніш другого полужопія голови Зеленського
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11.01.2021 10:57 Відповісти
+6
Т.е. на шару фуфломицин китайский и поздно. А нормальные вакцины даже за деньги только во втором полугодии.

Все ж понимают, что Богатыревой очень деньги нужны, а с американских вакцин ей ничего не обломится.
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11.01.2021 11:02 Відповісти
+5
шутишь? уже доступна для вас козломордых
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11.01.2021 10:56 Відповісти
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шутишь? уже доступна для вас козломордых
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11.01.2021 10:56 Відповісти
не раніш другого полужопія голови Зеленського
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11.01.2021 10:57 Відповісти
Понеслось дерьмо по трубам
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11.01.2021 10:58 Відповісти
Т.е. на шару фуфломицин китайский и поздно. А нормальные вакцины даже за деньги только во втором полугодии.

Все ж понимают, что Богатыревой очень деньги нужны, а с американских вакцин ей ничего не обломится.
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11.01.2021 11:02 Відповісти
У балаболок бенефис...
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11.01.2021 11:02 Відповісти
Так они и бесплатную, раньше 2 полугодия 2021 года не смогут завезти и проколоть
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11.01.2021 11:04 Відповісти
Проколоть они то как раз и успеют по бумагам, а завезти нет!
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11.01.2021 13:34 Відповісти
Ага ,всё так и будет ....
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11.01.2021 11:05 Відповісти
А в чем собственно проблема? Не менее 73% жителей Украины считают что коронавирус это выдумка.
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11.01.2021 11:06 Відповісти
Вот пусть они фуфломицин и потребляют
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11.01.2021 11:08 Відповісти
Платна вакцинація проти коронавірусу буде доступна не раніше другого півріччя 2021 року, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5641
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11.01.2021 11:12 Відповісти
Как уже платная? А как же миллиарды долларов которые Европа и ВОЗ дали нам на борьбу с Ковидом?
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11.01.2021 11:13 Відповісти
Дали ВАМ??? Дали ИМ!
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11.01.2021 11:16 Відповісти
чукча не читатель, чукча - писятель.
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11.01.2021 11:17 Відповісти
Через полгода уже точно большинство переболеет. И нахрен вакцина не нужна будет.
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11.01.2021 11:16 Відповісти
...а бесплатную получите при следующем президенте и правительстве.
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11.01.2021 11:22 Відповісти
Так следующий президент опять пан Зеленский, все рейтинги его!
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11.01.2021 12:43 Відповісти
Если вакцинация будет платная то я вас уверяю больше половины украинцев х**** забьют на вашу вакцинацию. Так как забили х***** на ваши тесты которые стоят 700грн и на ваших высокооплачиваемых *семейных* врачей и на вашу медецинскую *рехворму* и на ваши *выборы* где нужно из предложеного дерьма выбрать что то вкусненькое
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11.01.2021 11:22 Відповісти
похоже, что кое-кто +73% заболел ещё весной 2019-го. когда "вкус" не ощущался вообще. потому голосовали "на глаз".
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11.01.2021 11:25 Відповісти
Ачо это вы против семейных врачей имеете, а? Мне жене и детям направление на тест было выдано. Бесплатно.
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11.01.2021 11:32 Відповісти
« МО-ЛОД-ЦЫ ! »
В Израиле первый этап вакцинации бесплатно прошли уже два миллиона человек.
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11.01.2021 11:24 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3412639.html Простыми словами

1. Похоже, волна протестов только начинается, и сейчас будет охватывать все большее количество регионов, превращаясь во всеукраинский страйк. А впереди еще - платежка за январь. И кто бы мог подумать - за февраль. И за март тоже...
Вот это турборежим негодования!
Глава Полтавского облсовета высказал интересное, с моей точки зрения, мнение: "у скрутні часи держава має захищати своїх громадян, а не бити їм у спину. Тому будь-які рішення уряду та НКРЄКП, що збільшують фінансовий тягар для населення, є несправедливими, невчасними й мають бути негайно переглянуті."
К сожалению, у нас не всегда именно государство бьет в спину. В 2019-м, в спину государству ударило наше большинство. И это, скорее, похоже на отдачу после выстрела. Нет, не сарказм - повышение заденет каждого, но дай Бог, чтобы этот "каждый" что-то в своей жизни понял.
Платна вакцинація проти коронавірусу буде доступна не раніше другого півріччя 2021 року, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2401

2. Слуги инициируют отставку главы Нафтогаза, говоря о "тарифном геноциде" населения.
При этом, население в основном покупает газ не у Нафтогаза, а у посредников. Но они, посредники, "тарифным геноцидом" не занимаются, и у "мудрого народа" к посредникам претензий почему-то нет, там все в порядке.
И вот еще что странно - раньше за тарифы отвечал перед народом исключительно Порошенко.
А сейчас, видимо, потому что Зеленский отдыхает в Буковеле - это больше не входит в обязанности президента.
Я правильно рассуждаю?)
Видимо, Коболев не слишком сговорчив. На кого-то из своих хотят заменить?

3. Кривонос (в интервью Радио Свобода) заявляет, что в 2014-м планировалась спецоперация украинского десанта в Крыму, участвовать в ней должны были 25-я воздушно-десантная бригада, и 79-я аэромобильная.
Сорвалась из-за того, что одна из самых боеспособных украинских частей в Крыму, в Перевальном (36 бригада морской пехоты) была сдана россиянам ее командиром. Но сначала тот передал россиянам технику. По приказу командира части Стороженко техника была оставлена за полтора километра от казарм.
Но Крым "сдал" Турчинов, конечно же. Эта версия удобна как Зеленскому, так и оппоблоку. А местные предатели здесь совершенно ни при чем.
Давайте судить своих же, и тогда от боеспособности страны ничего не останется.

4. Денис Шмигаль заявил, что благодаря правительственным программам поддержки бизнеса, удалось сохранить 550 тысяч рабочих мест.
Помните, они говорили о дополнительных сотнях тысячах мест? А не только сохраненных?
Я лишь хочу сравнить некоторые события. Конечно, созданию заявленных рабочих мест помешала и пандемия, и ими же устраиваемые локдауны, и подорожание коммуналки (а для бизнеса это суммы приличные). И естественно, что сейчас они прикрываются этими причинами, чтобы развести руками. Мол, "не мы виноваты".
Я очень не люблю популизм.
Но, позвольте, когда Пороху предъявляли тот факт, что он обещал закончить войну за две недели, но не закончил - это чем-то отличается? Сначала ты располагаешь существующими фактами и озвучиваешь планы, исходя из них же. Но потом вторгается кадровая российская армия, и все меняется.
В наши дни - сначала ты обещаешь новые рабочие места, но потом появляется в мире Ковид, и рушит твои планы.
Да, видимо, кому-то можно снимать с себя ответственность, а оппонентам нельзя, и все из-за банальной, губительной предвзятости. Иной причины я субъективно не вижу.
И падение экономики, новые схемы и инфляция - это не то, что раньше. Подумаешь, всего лишь активная фаза войны была, это же не сегодняшние сложности...
Е.Кудренко
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11.01.2021 11:30 Відповісти
ЗАКОН УКРАЇНИ "Про публічні закупівлі" * четко устанавливает систему закупок в ст 1. " До замовників, які здійснюють закупівлі відповідно до цього Закону, належать: 1) органи державної влади (орган законодавчої, органи виконавчої, судової влади), та правоохоронні органи держави, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, об'єднання територіальних громад;"
Исходя из этого министерство здравоохранения перечислившее деньги вне конкурсных процедур этот Закон нарушило. Должностные лица виновные в этом - Степанов, Ляшко, должны быть привлечены к ответственности.
Не привлечение их к ответственности - точный признак "преступной ассоциации" управляющей Украиной.
* https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19
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11.01.2021 11:38 Відповісти
главное в написанном ( кпить вакцину за деньги) это и есть вся сущьность наего правительства. платной будет дохрена, а бесплатной мало. и не нужно париться и бабла поднимет кто то. если цену поднимут в два раза то зараотают полярда. а у нас в два раза не принято. в четыре- пять самое то......
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11.01.2021 11:44 Відповісти
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11.01.2021 12:28 Відповісти
Гаденыш Ляшко, за которым уже плачет ни одна статья УК, все не унимается в надежде разрекламировать процесс превращения граждан Украины в ГМО. Хватит ли у них с Степановым собственности, дабы компенсировать сумму из бюджета, которую они намерены выбросить на преобретение иностранной отравы?
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11.01.2021 12:41 Відповісти
Респект пану президенту и его команде!
А кому не терпиться вакцинироваться, пусть бабки платят, в чем проблема?
Ну хотя бы "новичком", т.е. "Спутником 5".
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11.01.2021 12:49 Відповісти
по нашим пятью этапами -- по нашим пятИ этапам_.
цензор, да найми ж, наконец, вменяемых людей редакторами!!! что за вечная школота у вас новости набирает?
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11.01.2021 13:25 Відповісти
Зелебоба все равно всех вакцинирует кремлевской вакциной, а с особо умных еще и бабки возьмет
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11.01.2021 13:30 Відповісти
До второго полугодия все население минимум по разу переболеет. А повторное заражение протекает в легкой форме. Нах тогда эта вакцина в сентябре?
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11.01.2021 13:56 Відповісти
Им то что, вакцина содержит вирус, точнее два вируса и колется в 2 этапа
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11.01.2021 14:00 Відповісти
Ляшко вже відкритим текстом говорить. Ми провалили повну вакцинацію населення. Ми не уклали жодного контракту на поставку вакцин для України для населення від провідних світових виробників вакцин. Президент Зеленський палець об палець не вдарив щоб пролобіювати для України укладання достатньої кількості контрактів на закупку і своєчасну поставку в Україну достатньої кількості вакцин. Так що ту частину вакцин, яку ми в другому півріччі з горем пополам завеземо, буде не для всіх, буде дуже дорого, на платній основі.

Вони просто не уклали жодного котрракту на поставку. Гроші від Євросоюзу які Україна для цих цілей отримала,вони банально розікрадені, і закатані в асфальт на піар криворагульного Вови. Ну люди добрі. Ляшко відкритим текстом говорить
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11.01.2021 14:33 Відповісти
 
 