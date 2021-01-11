Платна вакцинація проти коронавірусу буде доступна не раніше другого півріччя 2021 року, - Ляшко

Головний санлікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів про можливу вакцинацію окремих категорій українців на платній основі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Еспресо".

"Ми розраховуємо, що вона (вакцинація - ред.) буде безоплатною для всіх громадян України", - зазначив чиновник.

Разом з тим, він не виключив, що з часом буде можливим вакцинуватися в позачерговому порядку на платній основі.

"У нас є чітки етапи - як це буде відбуватися, коли ми говоримо про добровільну, безоплатну вакцинацію. В той же час ми не виключаємо, що, можливо, з'явиться великий об'єм вакцини, яка дозволить комусь з групи п'ятого етапу, тобто (здорових - ред.) українців 18-59 років, купити цю вакцину за гроші", - додав Ляшко.

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Але це можна буде робити не раніше, ніж у другому півріччі 2021 року, оскільки зараз усі об'єми викуплені державою, й у не державних клініках.

"Ми ще поки це питання (платної вакцинації - ред.) навіть не розглядаємо зараз. Увесь пріоритет - виключно на забезпечення кампанії безоплатної, добровільної імунопрофілактики для населення за нашими п'ятьма етапами", - наголосив Віктор Ляшко.