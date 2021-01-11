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Новини Коронавірус і карантин
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Ляшко про можливість продовження жорсткого карантину після 24 січня: Не можемо гарантувати, що все буде, як прогнозувалося

Ляшко про можливість продовження жорсткого карантину після 24 січня: Не можемо гарантувати, що все буде, як прогнозувалося

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко не відкидає продовження жорсткого карантину після 24 січня. При цьому, згідно з прогнозами Міністерства охорони здоров'я, на осінньо-зимовий період в Україні заплановано лише одне посилення карантину.

Про це Ляшко заявив в ефірі телеканалу "Еспресо TV", інформує Цензор.НЕТ.

Санлікар зазначив, що згідно з моделюванням ситуації з коронавірусом, ні продовження, ні посилення карантину в Україні не передбачається. Однак у разі значного зростання захворюваності додаткові заходи можливі.

"Цей вірус (коронавірус. - Ред.) підступний і вірус новий. Велика Британія перед другим локдауном говорила, що ми закриваємося зараз і відкриємося на новорічні свята. Але в них відбулася мутація. Вони відкрилися, тиждень побули без обмежень, і знову ж таки довелося закриватися. Тому і ми не можемо гарантувати, що все буде так, як і прогнозувалося", - сказав Ляшко.

При цьому Ляшко додав, що з 25 січня в країні очікується стабілізація, а може і зниження рівня захворюваності на COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна 19-21 січня надішле до лабораторії ВООЗ перші зразки для виявлення британського штаму COVID-19, - Ляшко

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1518) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Зелохторат -

Ляшко о возможности продления жесткого карантина после 24 января: Не можем гарантировать, что все будет, как прогнозировалось - Цензор.НЕТ 500
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11.01.2021 11:02 Відповісти
+4
Ляшко про можливість продовження жорсткого карантину після 24 січня: Не можемо гарантувати, що все буде, як прогнозувалося - Цензор.НЕТ 6024
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11.01.2021 11:13 Відповісти
+3
Дело в том, что вы вообще не можете НИЧЕГО ,ни делать,ни прогнозировать ,понятно ,что система управления уничтожалась десятилетиями и чтобы её реанимировать без диктатуры у власти должен быть ГЕНИЙ и не один ..... но УВЫ ....
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11.01.2021 11:02 Відповісти
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Дело в том, что вы вообще не можете НИЧЕГО ,ни делать,ни прогнозировать ,понятно ,что система управления уничтожалась десятилетиями и чтобы её реанимировать без диктатуры у власти должен быть ГЕНИЙ и не один ..... но УВЫ ....
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11.01.2021 11:02 Відповісти
Вау, старий прихильник Овоча https://censor.net/ru/user/442802 під новим ніком щось про зруйновану радянську систему державного управління торочить...
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11.01.2021 11:15 Відповісти
Овощ это ты а поклонник виктор фёдорыча это Барыга бывший у него министром и основателем ПР а про галлюцинации свои ты ни мне а психиатру беги рассказывай ...
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11.01.2021 11:44 Відповісти
Гении при власти не выгодны олигархам и прочим воришкам. Потому у власти одни махинаторы.
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11.01.2021 11:16 Відповісти
Зелохторат -

Ляшко о возможности продления жесткого карантина после 24 января: Не можем гарантировать, что все будет, как прогнозировалось - Цензор.НЕТ 500
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11.01.2021 11:02 Відповісти
это чучело наследие ещё от Супрун и Порошенко. Такие кадры очень нужны имбицилам от зеленского. Чем хуже и тупее, наглее тем лучше для офиса пре.
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11.01.2021 11:05 Відповісти
Как их много... Воинствующие дегенераты, ***.
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11.01.2021 11:04 Відповісти
Якби ж тільки вірус ви не могли зпрогнозувати, ви взагалі нічого не знаєте, ви тупі клоуни, як Ви можете шось "зпрогнозувати" , ви це слово щойно вивчили
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11.01.2021 11:04 Відповісти
Этот вирус (коронавирус. - Ред.) коварный ...
Источник: https://censor.net/ru/n3240992

Прально, сейчас он в носках прячется, а никто ж не знает, где он еще может затихариться...😀
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11.01.2021 11:09 Відповісти
Ляшко про можливість продовження жорсткого карантину після 24 січня: Не можемо гарантувати, що все буде, як прогнозувалося - Цензор.НЕТ 6024
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11.01.2021 11:13 Відповісти
Уберите пожалуйста , этого дебила
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11.01.2021 11:14 Відповісти
Плять, ну, когда уже этих преступников у власти погонят в Ростов? Кто разожгёт?
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11.01.2021 11:31 Відповісти
імітація бурхливої діяльності при повній втраті контролю над ситуацією
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11.01.2021 11:34 Відповісти
Да,да!...Но нет!
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11.01.2021 11:50 Відповісти
Платная .....😡 Ляшко вы там самом не оху....и 😡
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11.01.2021 11:59 Відповісти
вы ждете всю эту прислугу урода. которая толпиться на курортах и принесет заразу в страну, закрывая и уничтажая малый бизнес?
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11.01.2021 12:30 Відповісти
 
 