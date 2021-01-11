Ляшко про можливість продовження жорсткого карантину після 24 січня: Не можемо гарантувати, що все буде, як прогнозувалося

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко не відкидає продовження жорсткого карантину після 24 січня. При цьому, згідно з прогнозами Міністерства охорони здоров'я, на осінньо-зимовий період в Україні заплановано лише одне посилення карантину.

Про це Ляшко заявив в ефірі телеканалу "Еспресо TV", інформує Цензор.НЕТ.

Санлікар зазначив, що згідно з моделюванням ситуації з коронавірусом, ні продовження, ні посилення карантину в Україні не передбачається. Однак у разі значного зростання захворюваності додаткові заходи можливі.

"Цей вірус (коронавірус. - Ред.) підступний і вірус новий. Велика Британія перед другим локдауном говорила, що ми закриваємося зараз і відкриємося на новорічні свята. Але в них відбулася мутація. Вони відкрилися, тиждень побули без обмежень, і знову ж таки довелося закриватися. Тому і ми не можемо гарантувати, що все буде так, як і прогнозувалося", - сказав Ляшко.

При цьому Ляшко додав, що з 25 січня в країні очікується стабілізація, а може і зниження рівня захворюваності на COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна 19-21 січня надішле до лабораторії ВООЗ перші зразки для виявлення британського штаму COVID-19, - Ляшко