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Новини
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Завтра Зеленський проведе переговори з президенткою Молдови Санду, очікується підписання низки документів, - ОП

Завтра Зеленський проведе переговори з президенткою Молдови Санду, очікується підписання низки документів, - ОП

Завтра, 12 січня, президент України Володимир Зеленський у Києві проведе переговори з президенткою Республіки Молдова Маєю Санду, яка перебуватиме в Україні з офіційним візитом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

При цьому наголошується, що за результатами переговорів глави держав підпишуть низку двосторонніх документів.

Раніше повідомлялося, що завтра у Києві можливе обмеження дорожнього руху у зв'язку з візитом президентки Молдови Санду. У межах візиту Санду в Україну, крім переговорів із Зеленським, заплановані також зустрічі зі Шмигалем і Разумковим.

Також читайте: Санду про мету візиту в Україну: Хочемо відновити відносини між країнами й обговорити питання нашого шляху в ЄС

Автор: 

Зеленський Володимир (24409) Молдова (2091) перемовини (3014) Мая Санду (260)


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Топ коментарі
+6
Завтра Зеленський проведе переговори з президенткою Молдови Санду, очікується підписання низки документів, - ОП - Цензор.НЕТ 9790
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11.01.2021 11:46 Відповісти
+5
Співчуваю Майї,їй доведеться спілкуватись з дебілом,а це шкідливо для психіки людини !!)))
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11.01.2021 11:21 Відповісти
+4
та да. с буковельской белой дорожки, и прям на переговоры...
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11.01.2021 11:21 Відповісти
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И чего приперлась чуть свет? Не дала нормально отдохнуть человеку.
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11.01.2021 11:18 Відповісти
та да. с буковельской белой дорожки, и прям на переговоры...
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11.01.2021 11:21 Відповісти
Два мировых лидера будут решать судьбы Мира ...
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11.01.2021 11:18 Відповісти
Мировые, не мировые, но судьбу ПМР и российского контингента они решат так, что Путину и сочувствующим его кацапам, останется только скрипеть зубами.
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11.01.2021 11:28 Відповісти
Ну ДАЙ БОГ ,чтобы так оно и было ...
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11.01.2021 11:33 Відповісти
Хорошая шутка.
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11.01.2021 11:46 Відповісти
То 2 барыги могли блокировать ПМР, Вова и Майя не такие.
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11.01.2021 11:56 Відповісти
Подпишут договор "О совместном противодействии барыгам".
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11.01.2021 11:52 Відповісти
Співчуваю Майї,їй доведеться спілкуватись з дебілом,а це шкідливо для психіки людини !!)))
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11.01.2021 11:21 Відповісти
может быть ей повезет и вовочка еще не придет в чувство к моменту встречи
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11.01.2021 11:22 Відповісти
Остается надеяться, что зеленский будет на работе хотя бы завтра. А то Санду приедет, и ей трудно будет объяснить где вовочка
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11.01.2021 11:21 Відповісти
підпишуть договір на ввезення молдавських носків в Україну, то у нас носковий локдаун, а ********** в Буковелі строго дотримується карантину
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11.01.2021 11:22 Відповісти
І на гастролі Кварталу,причому піаніно забезпечує молдаванська сторона...
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11.01.2021 12:58 Відповісти
Невже воно вже накаталося?
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11.01.2021 11:24 Відповісти
Контрабанду в ПМР наконец перекроют?
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11.01.2021 11:25 Відповісти
Кацапским воякам снабжение перекроют.
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11.01.2021 11:30 Відповісти
Введут в эксплуатацию спиртопровод "Дружба".
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11.01.2021 11:57 Відповісти
она тоже поедет в Буковель?
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11.01.2021 11:25 Відповісти
а кто сказал, что зеленьський отдыхает? он работает! не понятно на кого, но что-то там ноженками сучит...
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11.01.2021 11:28 Відповісти
оманский поц ей видосик пришлет...
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11.01.2021 11:31 Відповісти
Завтра Зеленський проведе переговори з президенткою Молдови Санду, очікується підписання низки документів, - ОП - Цензор.НЕТ 9790
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11.01.2021 11:46 Відповісти
Короче встретятся в забегаловке на заправке в Одесской области. Поедят шаурму, посмеются над "шутками" Зеленского, распишутся на память в меню заведения.
Очень очень важная встреча двух очень важных персон)
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11.01.2021 11:49 Відповісти
Вьі знаете правителей Никарагуа и Науру? "очень важных персон" для России, признавших независимость А. и С.О.
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11.01.2021 12:01 Відповісти
крупные молдавские(оманские) инвестиции получим
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11.01.2021 12:20 Відповісти
треба нагадати Мендель, щоб вона не забула попередити Ваву щоб той перед офіційною зустріччу хоч лижі зняв )))
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11.01.2021 13:37 Відповісти
 
 