Завтра Зеленський проведе переговори з президенткою Молдови Санду, очікується підписання низки документів, - ОП
Завтра, 12 січня, президент України Володимир Зеленський у Києві проведе переговори з президенткою Республіки Молдова Маєю Санду, яка перебуватиме в Україні з офіційним візитом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.
При цьому наголошується, що за результатами переговорів глави держав підпишуть низку двосторонніх документів.
Раніше повідомлялося, що завтра у Києві можливе обмеження дорожнього руху у зв'язку з візитом президентки Молдови Санду. У межах візиту Санду в Україну, крім переговорів із Зеленським, заплановані також зустрічі зі Шмигалем і Разумковим.
Топ коментарі
+6 Гыг с Вами
показати весь коментар11.01.2021 11:46 Відповісти Посилання
+5 Дмитро Черних #470343
показати весь коментар11.01.2021 11:21 Відповісти Посилання
+4 des_104
показати весь коментар11.01.2021 11:21 Відповісти Посилання
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Очень очень важная встреча двух очень важных персон)