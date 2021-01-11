Завтра Зеленський проведе переговори з президенткою Молдови Санду, очікується підписання низки документів, - ОП

Завтра, 12 січня, президент України Володимир Зеленський у Києві проведе переговори з президенткою Республіки Молдова Маєю Санду, яка перебуватиме в Україні з офіційним візитом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

При цьому наголошується, що за результатами переговорів глави держав підпишуть низку двосторонніх документів.

Раніше повідомлялося, що завтра у Києві можливе обмеження дорожнього руху у зв'язку з візитом президентки Молдови Санду. У межах візиту Санду в Україну, крім переговорів із Зеленським, заплановані також зустрічі зі Шмигалем і Разумковим.

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