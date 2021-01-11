Понад 30 млн грн вирахували із зарплат нардепів-прогульників і повернули до бюджету

Минулого року із заробітних плат народних депутатів-прогульників вирахували понад 30 млн грн, які повернули до держбюджету.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив глава підкомітету з питань Регламенту Верховної Ради Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР Павло Фролов.

"Ми передбачили в цьому скликанні дуже суттєві штрафи для тих депутатів, які не ходять на роботу або не відвідують засідання комітету. Тобто якщо відсоток голосувань за місяць депутата менше, ніж 70%, то депутат не отримує 42 тис. грн депутатських. Таким чином, вже, наприклад, у минулому році десь понад 30 млн грн зекономлено і повернуто в бюджет. Такої практики не було", - розповів Фролов.

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