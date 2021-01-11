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Новини
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Понад 30 млн грн вирахували із зарплат нардепів-прогульників і повернули до бюджету

Понад 30 млн грн вирахували із зарплат нардепів-прогульників і повернули до бюджету

Минулого року із заробітних плат народних депутатів-прогульників вирахували понад 30 млн грн, які повернули до держбюджету.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив глава підкомітету з питань Регламенту Верховної Ради Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР Павло Фролов.

"Ми передбачили в цьому скликанні дуже суттєві штрафи для тих депутатів, які не ходять на роботу або не відвідують засідання комітету. Тобто якщо відсоток голосувань за місяць депутата менше, ніж 70%, то депутат не отримує 42 тис. грн депутатських. Таким чином, вже, наприклад, у минулому році десь понад 30 млн грн зекономлено і повернуто в бюджет. Такої практики не було", - розповів Фролов.

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Автор: 

ВР (15050) прогул (84) Фролов (11)


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А 150 млн. Видадуть матеріальної допомоги та на оздоровлення!
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11.01.2021 11:28 Відповісти
Врать, лгать и воровать
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11.01.2021 11:40 Відповісти
********** на лыжах не забудьте оздоровительные выплатить и Ленке на прокладки пару лямов, первая лэди как ни как.
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11.01.2021 11:44 Відповісти
зелёные твари , вы где ?
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11.01.2021 12:40 Відповісти
Нічого страшного, добавлять в конвертах.
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11.01.2021 13:46 Відповісти
правильно.
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11.01.2021 23:11 Відповісти
 
 