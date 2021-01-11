За добу в МВС виявили 211 випадків COVID-19, більшість у Запорізькій і Дніпропетровській областях

За добу кількість хворих правоохоронців МВС на COVID-19 зросла на 211 випадків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.

Від початку пандемії COVID-19 виявили у 31 078 співробітників МВС, одужали - 30 258, померли від коронавірусної хвороби - 104.

Сьогодні, 11 січня, зафіксовано 211 лабораторно підтверджених діагнозів коронавірусної хвороби у працівників МВС.

Найбільша кількість хворих - у Запорізькій (20) та Дніпропетровській (14) областях.

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"Пам'ятайте, важливо стежити за станом свого здоров'я і вчасно відвідувати лікаря", - додали у відомстві.





