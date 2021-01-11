Велика Британія очолила групу послів країн G7: планує сконцентруватися на усуненні корупції і зміцненні верховенства права

Група послів країн "Великої сімки" (G7) заявила, що продовжить підтримку України в проведенні реформ, що стимулюють економічний розвиток на благо всіх українців.

"Що робитиме G7 під головуванням Великої Британії? Як ми це робили з 2015 р., ми продовжимо працювати з українською владою, експертами і громадянським суспільством для підтримки України в проведенні реформ, що стимулюють економічний розвиток на благо всіх українців. Це передбачає поліпшення інвестиційного клімату, забезпечення рівних можливостей розвитку, усунення корупції та зміцнення верховенства права й прозорості", - йдеться в повідомленні групи послів країн G7 в Україні в Twitter у понеділок, передає Цензор.НЕТ.

Повний список пріоритетів групи послів країн G7 щодо підтримки України пообіцяли оголосити пізніше в цьому місяці.

Також читайте: Посли країн G7: Важливо зберегти просування України шляхом реформ

Як повідомлялося, Велика Британія в 2021 році очолила групу послів країн G7 щодо підтримки України.



