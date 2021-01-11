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Велика Британія очолила групу послів країн G7: планує сконцентруватися на усуненні корупції і зміцненні верховенства права

Велика Британія очолила групу послів країн G7: планує сконцентруватися на усуненні корупції і зміцненні верховенства права

Група послів країн "Великої сімки" (G7) заявила, що продовжить підтримку України в проведенні реформ, що стимулюють економічний розвиток на благо всіх українців.

"Що робитиме G7 під головуванням Великої Британії? Як ми це робили з 2015 р., ми продовжимо працювати з українською владою, експертами і громадянським суспільством для підтримки України в проведенні реформ, що стимулюють економічний розвиток на благо всіх українців. Це передбачає поліпшення інвестиційного клімату, забезпечення рівних можливостей розвитку, усунення корупції та зміцнення верховенства права й прозорості", - йдеться в повідомленні групи послів країн G7 в Україні в Twitter у понеділок, передає Цензор.НЕТ.

Повний список пріоритетів групи послів країн G7 щодо підтримки України пообіцяли оголосити пізніше в цьому місяці.

Також читайте: Посли країн G7: Важливо зберегти просування України шляхом реформ

Як повідомлялося, Велика Британія в 2021 році очолила групу послів країн G7 щодо підтримки України.

Велика Британія очолила групу послів країн G7: планує сконцентруватися на усуненні корупції і зміцненні верховенства права 01
Велика Британія очолила групу послів країн G7: планує сконцентруватися на усуненні корупції і зміцненні верховенства права 02

Автор: 

G-7 G7 (1050) Велика Британія (5666) реформи (3212)


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Топ коментарі
+4
На украинском и английском нужно учить предметы в школе и в др учебных заведениях а не русском ,зачем нам за бюджетные деньги готовить будущих предателей и шпионов для соседней Московии, читать и писать можете на русском и хватит
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11.01.2021 11:59 Відповісти
+3
хе-хе-хе. Как бы у другой "умной и высокообразованной нации" не отобрали и тот безвиз, который у них уже есть.
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11.01.2021 11:41 Відповісти
+2
Ещё бы московских попов со своей ордынской Библией выдавили с земель Украины Руси
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11.01.2021 11:43 Відповісти
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Хм, уже 7 лет "борьбы с коррупцией"!? А она только расцветает! Типа вы не знаете кто тырит и куда выводит бабло из Украины. Они хоть и сукины дети , но ваши сукины дети....
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11.01.2021 11:32 Відповісти
Британцы- умная, высокообразованная нация, все понимают про путлера, про захват наших территорий и т д.

Пусть ещё нам безвиз дадут в знак солидарности
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11.01.2021 11:36 Відповісти
хе-хе-хе. Как бы у другой "умной и высокообразованной нации" не отобрали и тот безвиз, который у них уже есть.
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11.01.2021 11:41 Відповісти
Безвиз к пете не пришит, как бы ему не хотелось, чтобы у нас забрали безвиз вместе с тем, что у него выдрали булаву. Поэтому , будет у нас безвиз. Кстати, у нас в последнее время появились дополнительные страны в списке тех, которые мы можем посещать без виз. Но вот Британия была бы настоящим подарком и сокровищем.
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11.01.2021 11:48 Відповісти
нет смысла спорить. но ситуация прямо противоположная. безвиз - заслуга Пороха. Но он действительно к Пороху не пришит, и именно потому его вполне могут отменить. Достаточно того, что Порох последние два месяца только то и делает, что пытается не допустить этого. Об этом не пишут, но опять же, такова реальность. Про безвиз с Британией можете даже не мечтать.
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11.01.2021 11:53 Відповісти
Вот именно, что все с точностью до наоборот. Ездил по европам, ездил по ушам , что он умеет прекрасно, что якобы к власти пришли 'агенты хремля'. Но вот Украина даже стала этим летом партнером расширенных возможностей НАТО. А с Британией , думаю, у нас будут прекрасные отношения. Они стали более свободны в своём негативном отношении к путлеру после окончательного брекзита. Что нам очень на руку.
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11.01.2021 11:59 Відповісти
А куда ехать, чтобы получить безвиз с Европой? В Москву? Потому и ездил в Европу. Президент - в первую очередь дипломат, а потому "ездить по ушам" - его прямая работа. На примере нынешнего клоуна, который и разговаривать не научился, это становится особенно очевидным. Ну и про олигархов, которые грабят Украину так, как этого не было за предыдущие 30 лет, тоже забывать не стоит. Пора перестать питать иллюзии, они вредят.
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11.01.2021 12:07 Відповісти
Это он делал уже после того, как перестал быть президентом. Не перекручивайте. И цель поездок там была совсем не про сохранение безвиза
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11.01.2021 12:09 Відповісти
безвиз получили после того, как он перестал быть президентом?
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11.01.2021 12:12 Відповісти
Последние несколько месяцев Порох неоднократно встречался с европейцами с целью убедить их не отменять безвиз.
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11.01.2021 12:13 Відповісти
Неплохая попытка дурака включить
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11.01.2021 12:14 Відповісти
В дураках пока Украина. И ее дурной народ, который решил поприкалываться, а теперь перекрывает дороги. И хорошо, если этим все и закончится.
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11.01.2021 12:16 Відповісти
В Украине наши дебилы учат вместо английского русский, как же они общаться будут в Англии и в других странах? Хотя знание русского можно использовать только для читать и писать ,чтобы не быть использованным для московской Орды в других целях.
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11.01.2021 11:49 Відповісти
Странно. У меня другая информация. Английский у нас учат везде, а русских школ очень мало, и они , в основном, частные.
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11.01.2021 11:51 Відповісти
На украинском и английском нужно учить предметы в школе и в др учебных заведениях а не русском ,зачем нам за бюджетные деньги готовить будущих предателей и шпионов для соседней Московии, читать и писать можете на русском и хватит
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11.01.2021 11:59 Відповісти
Согласна.
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11.01.2021 12:00 Відповісти
"Я б русский выучил лишь для того, чтоб с русским разговаривать матом!"

Маяковский
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11.01.2021 11:59 Відповісти
Я русский бы выучил только за то, что надо допрашивать пленных
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11.01.2021 12:02 Відповісти
не обовязково.
https://npubop.livejournal.com/2284781.html

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11.01.2021 13:39 Відповісти
Запад не оценивает в должной мере тот дебилизм который воцарился в нашей стране.
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11.01.2021 11:42 Відповісти
Ещё бы московских попов со своей ордынской Библией выдавили с земель Украины Руси
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11.01.2021 11:43 Відповісти
Попытка борьбы с коррупцией есть вмешательство во внутренние дела страны... Передайте пожалуйста там кому нужно из ОП...
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11.01.2021 11:45 Відповісти
А если серьезно, то весь мир на помогает бороться с коррупцией и только мы дятлы ничего с этим не делаем. Пора бы определиться с этим вопросом. Благо это али нет
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11.01.2021 11:47 Відповісти
фуфлыжнику приготовится
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11.01.2021 12:02 Відповісти
Я за внешнее управление в Украине. 5-10 лет и потом уже выборы.
Абсолютно все госструктуры не работают. Все знают где нанимать киллеров - в полиции. Все знают как решить споры - дать взятку судье и кто больше даст, тот и прав. Все прогнило. В парламенте сидят списочные шестерки олигархов и обслуживают их краткосрочные интересы.
Так что, если хотим из итой коррупции выбраться, необходимы функционеры Запада, которые с нуля создадут всю государственность, без опыта работы, так сказать.
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11.01.2021 12:04 Відповісти
Можно начать с вполне конкретных действий, а не обычного английского блаблабла. Пусть заблокируют счета Тупицкого и семьи и отменят их визы.
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11.01.2021 12:54 Відповісти
чому ви вважаєте, що G7 досі ще не зробили Тупицького і йому подібних "рersona non grata"?
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11.01.2021 14:07 Відповісти
 
 