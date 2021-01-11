Велика Британія очолила групу послів країн G7: планує сконцентруватися на усуненні корупції і зміцненні верховенства права
Група послів країн "Великої сімки" (G7) заявила, що продовжить підтримку України в проведенні реформ, що стимулюють економічний розвиток на благо всіх українців.
"Що робитиме G7 під головуванням Великої Британії? Як ми це робили з 2015 р., ми продовжимо працювати з українською владою, експертами і громадянським суспільством для підтримки України в проведенні реформ, що стимулюють економічний розвиток на благо всіх українців. Це передбачає поліпшення інвестиційного клімату, забезпечення рівних можливостей розвитку, усунення корупції та зміцнення верховенства права й прозорості", - йдеться в повідомленні групи послів країн G7 в Україні в Twitter у понеділок, передає Цензор.НЕТ.
Повний список пріоритетів групи послів країн G7 щодо підтримки України пообіцяли оголосити пізніше в цьому місяці.
Як повідомлялося, Велика Британія в 2021 році очолила групу послів країн G7 щодо підтримки України.
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Пусть ещё нам безвиз дадут в знак солидарности
Маяковский
https://npubop.livejournal.com/2284781.html
Абсолютно все госструктуры не работают. Все знают где нанимать киллеров - в полиции. Все знают как решить споры - дать взятку судье и кто больше даст, тот и прав. Все прогнило. В парламенте сидят списочные шестерки олигархов и обслуживают их краткосрочные интересы.
Так что, если хотим из итой коррупции выбраться, необходимы функционеры Запада, которые с нуля создадут всю государственность, без опыта работы, так сказать.