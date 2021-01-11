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Новини Коронавірус і карантин
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Від COVID-19 у Києві за минулу добу померли 12 осіб, видужали - 207, виявили 371 новий випадок, - Кличко

Від COVID-19 у Києві за минулу добу померли 12 осіб, видужали - 207, виявили 371 новий випадок, - Кличко

Від початку пандемії в Києві виявили 117 588 випадків коронавірусної інфекції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Ще 371 хворого на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. Померли 12 людей. Усього коронавірус забрав життя 2089 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 117 588", - йдеться в повідомленні.

Серед захворілих 202 жінки віком від 20 до 82 років, 154 чоловіки віком від 18 до 86 років, 8 дівчаток від 1 місяця до 16 років та 7 хлопчиків від 7 до 17 років.

Захворіли, зокрема, 6 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 32 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 207 людей. Усього коронавірус подолали 43 446 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 129, в Святошинському та Шевченківському районах - по 45, а в Дніпровському - 39 випадків.

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Автор: 

карантин (18172) Київ (19693) Кличко Віталій (3529) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Щоб припинилася пандемія, треба просто перестати тестувати на коронавірус.
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11.01.2021 11:58 Відповісти
Кличко,та відірвись вже від тої статистики!..Візьми відро і пішов посипати вулиці піском,користі буде більше...
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11.01.2021 12:55 Відповісти
.
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11.01.2021 15:40 Відповісти
 
 