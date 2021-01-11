Від COVID-19 у Києві за минулу добу померли 12 осіб, видужали - 207, виявили 371 новий випадок, - Кличко

Від початку пандемії в Києві виявили 117 588 випадків коронавірусної інфекції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Ще 371 хворого на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. Померли 12 людей. Усього коронавірус забрав життя 2089 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 117 588", - йдеться в повідомленні.



Серед захворілих 202 жінки віком від 20 до 82 років, 154 чоловіки віком від 18 до 86 років, 8 дівчаток від 1 місяця до 16 років та 7 хлопчиків від 7 до 17 років.



Захворіли, зокрема, 6 медиків.



До лікарень столиці госпіталізували 32 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.



Одужали за минулу добу 207 людей. Усього коронавірус подолали 43 446 мешканців Києва.



Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 129, в Святошинському та Шевченківському районах - по 45, а в Дніпровському - 39 випадків.

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