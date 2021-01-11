Місія МВФ щодо перегляду програми stand by поновила роботу в Україні, - представництво Фонду
Місія Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду (МВФ) з питань першого перегляду програми для України у форматі stand-by в понеділок поновлює роботу.
Про це повідомили "Інтерфакс-Україна" в представництві Фонду в Україні, передає Цензор.НЕТ.
"Місія... сьогодні поновлює свою роботу зустрічами з представниками влади", - йдеться у відповіді на запит агентства.
У представництві нагадали, що місія дистанційно обговорює з владою України останні актуально економічні події, а також заходи і реформи, необхідні для завершення першого перегляду.
Як повідомлялося, місія працювала 21-23 грудня минулого року, після чого було взято перерву на свята.
МВФ 9 червня 2020 року затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на SDR3,6 млрд (близько $5 млрд) із негайним виділенням $2,1 млрд першого траншу.
Після виділення першого траншу було намічено чотири перегляди програми - за підсумками червня, вересня і грудня цього року, а також червня 2021 року із завершенням цих переглядів відповідно 1 вересня та 1 грудня цього року і 15 травня і 15 жовтня - наступного. Розміри другого і третього траншу - по $700 млн, третього - $560 млн і завершального четвертого - $980 млн. Передбачалося, що віртуальна місія щодо першого перегляду програми працюватиме 13-23 липня, проте цей план був порушений.
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"В представительстве напомнили, что миссия проводит дистанционное обсуждение с властями Украины последних актуально экономических событий"....
🤔
Уже с прошлого года идут переговоры о кредитах. Так чего ж от нас хочет этот проклятый МВФ? Денег дадут или нет? Доллары продавать или покупать? Садитесь, заваривайте птеродактиля, сейчас я расскажу, чего надо МВФ. Конкретно и на основе инсайдов. И расскажу я вам о банках, потому что об антикоррупционных органах и их вопросах, САП, НАБУ, Татарове, вот об этом всем больше известно, и они как-то больше на слуху. А по банкам-то претензии не менее солидные.
Не секрет, что наряду с официальными «маяками», которые являются условием для получения следующего транша, есть обеспокоенность различными «сбоями» в исполнении условий меморандума. Но в связи с тем, что они не упоминаются в официальных документах, а обсуждаются только за переговорным столом, где наши деятели их тут же забывают, может сложиться впечатление, что этих претензий и нет. А они есть.
У внимательных граждан эпопея Украина-МВФ может вызвать неожиданные вопросы. Например, «Почему, если Зеленский говорит, что все требования МВФ мы выполнили, транш мы не получаем?». Разгадка проста - наши политики не владеют языком чиновников МВФ, и не учатся. Не учатся они, потому что считают, что чиновники МВФ говорят на английском языке, и если у тебя в справке написано advanced intermediate, то уже всё хорошо, можно разговаривать.
А чиновники МВФ говорят не на английском, а на дипломатическом языке. И когда они упоминают о далёком возможном беспокойстве каких-то неизвестных людей, это они не делятся сплетнями о психологическом состоянии своих знакомых (как могло бы показаться нашим экономическим дипломатам, которые все аргументы в споре слабее удара в лицо считают намёками). Это они прямо (как они думают) объясняют причины задержки финансирования. А когда они прямо говорят, что обеспокоены неким вопросом, то это опять же не рассказ о том, какой у них ранимый внутренний мир, и не вопрос о том, какие таблетки принимать, чтобы не беспокоиться. Это прямое указание на уже проваленный вопрос и требование не только его решить, но и принять меры к тому, чтобы такое больше не могло повториться.
Таким образом, славянская традиция приказы воспринимать как просьбы, а просьбы игнорировать, сталкивается с западной дипломатической традицией угрозы подавать как озабоченность, а претензии как беспокойство.
Поэтому я решил снова помочь МВФ и Офису Президента и сообщить им список вопросов, из-за которых на самом деле затягивается сотрудничество, и которые МВФ неоднократно требовал решить. В то время, как видным дипломатам из ОП казалось, что люди просто между болтовнёй об украинской кухне и погоде обсуждают некоторые особенности украинского национального менеджмента, а не нарезают вам задачи.
Это реальные претензии по пунктам. Каждая из них требует реакции, причем не просто заверений «больше не повторится!», а выполнения связанных с претензией структурных маяков. Чтобы и вправду не повторялось. Итак, поехали.
1. Назначение главы Укрэксимбанка Евгения Мецгера произошло с демонстративным нарушением принципов корпоративного управления под давлением политиков на членов Набсовета банка.
Инициатором давления был Офис Президента Зеленского, а непосредственным исполнителем Виктория Страхова. Попытка главы Набсовета банка и номинационного комитета Стивена Фишера противодействовать давлению закончилась его мгновенным увольнением распоряжением Кабмина. Увольнение было проведено с нарушением процедуры, так как заявления членов Набсовета Укрэксима не были предоставлены Кабмину. Похоже, что этих заявлений не было даже в Минфине, и до сих пор не очень понятно, существовали ли они в принципе, или всё увольнение Фишера было проведено с помощью подлога. После этого Мецгер был ожидаемо назначен.
Удачная операция по захвату Офисом Президента контроля над Набсоветом Укрэксима привела к тому, что практика запугивания и давления стала нормой, и Виктория Страхова ее продолжает активно применять уже и по отношению к другим госбанкам.
Мемо: Евгений Мецгер и его жена Юлия являются давними друзьями Зеленского.
2. В процессе отбора главы Укрэксимбанка СБУ вмешивалась даже в процесс выдвижения кандидатур.
Из-за письма от 04.12.19 №8/1/3-10641 за подписью Андрея Трыпилка из СБУ иностранные кандидаты были исключены из конкурса (что было нарушением обязательств по меморандуму с МВФ).
Причиной стала якобы невозможность доступа к гостайне. Что являлось ложью, которая должна была облегчить назначение Евгения Мецгера, ведь для иностранцев доступ к гостайне вполне возможен. Об этом говорит действующий Указ Президента от 17 июля 2006 года N 621/2006 "Про порядок підготовки документів, щодо надання доступу до державної таємниці іноземцям та особам без громадянства".
Мемо: Глава СБУ Иван Баканов - давний друг президента Зеленского.
3. Так и не были предоставлены объяснения Офиса Президента по поводу того, чем было вызвано требование к ПриватБанку согласовывать подачу новых исков против старых акционеров банка с СБУ.
Это требование следует из письма от 7.12.2019 №6/9118 за подписью замглавы СБУ Владимира Горбенко. Данное письмо было вручено представителям ПриватБанка высокопоставленными сотрудниками Офиса Президента Зеленского.
Мемо: Глава СБУ Баканов саботировал процесс получения Национальным Антикоррупционным Бюро Украины экспертиз по делу о выводе средства из ПриватБанка и является близким к бизнес-партнерам Коломойского.
4. Кроме того, МВФ недоволен отбором без конкурса (хотя конкурс и не предусмотрен законом, но, очевидно, что МВФ в будущем будет настаивать на внедрении этого требования) слишком лояльных к Кириллу Шевченко членов Правления НБУ, у которых явно отсутствует компетенция для тех направлений, на которые они были первоначально набраны.
В конкурсе должны быть предусмотрены механизмы и предохранители, затрудняющие манипуляции с отбором в интересах действующего Правления НБУ.
5. МВФ держит на контроле проигнорированное властями обещание (зафиксированное в меморандуме четырьмя подписями) восстановить в полном объеме членам Набсоветов госкомпаний зарплаты с июня.
По факту они были возвращены только в сентябре, а отменены в начале года. Теперь эта разница в компенсации (весьма существенная для многих членов Набсоветов) используется Правительством и Офисом Президента для давления на Набсоветы госбанков (например, в вопросе закупки госбанками ОВГЗ с целью финансирования дефицита бюджета).
6. Определенное недовольство и недоумение у МВФ вызывают прямые встречи премьер-министра Шмыгаля с главами госбанков без участия Набсоветов, в том числе и по поводу выкупа ОВГЗ.
Это также нарушает согласованную меморандумом реформу корпоративного управления госбанков и, вообще-то, является коррупцией.
7. МВФ считает нарушением согласованной корпоративной реформы назначения некоторых представителей государства в Набсоветы банков.
Известно, что назначения Комитетом по финансам Верховной Рады проходили без надлежащего интервьюирования кандидатов, только лишь по сообщению в мессенджерах из Офиса Президента. Также вызывает вопросы компетентность представителей государства от Президента и Кабинета Министров. В понимании МВФ, назначаемые государством претенденты должны обладать не меньшими профессиональными характеристиками, нежели независимые члены, а госпредставителей отбирали скорее по признаку лояльности, нежели компетентности.
8. Обеспечение независимости Правления НБУ от Совета НБУ и, конкретно, Данилишина.
Должна быть обеспечена невозможность вмешательства Совета в операционную деятельность Правления, что уже стало насущной проблемой. Так как Совет НБУ, по сути, является органом политического надзора за Правлением НБУ, то увеличение полномочий Совета НБУ является крайне негативным фактором с точки зрения обеспечения независимости НБУ.
9. МВФ выражает недовольство уходом большого числа профессионалов всех уровней из НБУ.
В связи, с чем МВФ считает, что независимость, целостность и институциональная память регулятора в значительной мере нарушена. Так примером полной потери институциональной памяти было выведение с рынка Місто-банка, в процессе которого было совершено много профессиональных ошибок. Текущая кадровая политика не является приемлемой, даже если вынести разрушение коллегиальности Правления НБУ за скобки.
10. Правление НБУ является коллегиальным органом, согласно закону о НБУ.
Коллегиальность является институциональным способом обеспечить независимость НБУ. Позиция главы Совета НБУ Данилишина и главы Правления НБУ Шевченко о том, что глава НБУ имеет право единолично формировать свою команду и/или единолично формировать всю структуру НБУ, не является приемлемой.
11. МВФ также интересен ход расследований поджогов дома и машины Валерии Гонтаревой.
Так как очевидно, что давление на бывшее руководство НБУ - это часть давления на регулятор в целом. Аналогично МВФ до сих пор не получены объяснения от Офиса Президента, какому именно давлению и с какой целью подвергался бывший глава НБУ Яков Смолий.
12. МВФ также необходимы комментарии о ходе расследования комиссионных выплат в Укргазбанке за привлечение депозитов от госкомпаний, которые объективно воспринимаются МВФ как взятки руководителям этих госкомпаний.
Мемо: Главой Укргазбанка на тот момент был нынешний глава НБУ Кирилл Шевченко.
13. У МВФ вызывает недоумение темп расследований по делам нечистоплотных банкиров: Жеваго, Бахматюка, Лагуна, Коломойского и т.д. Есть обоснованные подозрения, что СБУ и Офис Генерального Прокурора всячески тормозят расследования в этом направлении или противодействуют подобным расследовани