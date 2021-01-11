Місія МВФ щодо перегляду програми stand by поновила роботу в Україні, - представництво Фонду

Місія Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду (МВФ) з питань першого перегляду програми для України у форматі stand-by в понеділок поновлює роботу.

Про це повідомили "Інтерфакс-Україна" в представництві Фонду в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Місія... сьогодні поновлює свою роботу зустрічами з представниками влади", - йдеться у відповіді на запит агентства.

У представництві нагадали, що місія дистанційно обговорює з владою України останні актуально економічні події, а також заходи і реформи, необхідні для завершення першого перегляду.

Як повідомлялося, місія працювала 21-23 грудня минулого року, після чого було взято перерву на свята.

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МВФ 9 червня 2020 року затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на SDR3,6 млрд (близько $5 млрд) із негайним виділенням $2,1 млрд першого траншу.

Після виділення першого траншу було намічено чотири перегляди програми - за підсумками червня, вересня і грудня цього року, а також червня 2021 року із завершенням цих переглядів відповідно 1 вересня та 1 грудня цього року і 15 травня і 15 жовтня - наступного. Розміри другого і третього траншу - по $700 млн, третього - $560 млн і завершального четвертого - $980 млн. Передбачалося, що віртуальна місія щодо першого перегляду програми працюватиме 13-23 липня, проте цей план був порушений.