МОЗ оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон за кількістю активних випадків COVID-19. ІНФОГРАФІКА

МОЗ оновило перелік країн, які за кількістю активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення віднесені до "зеленої" та "червоної" зон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

До списку "червоної зони" входять 78 країн. Серед них: Литва, Чехія, Італія, Польща, Іспанія, Білорусь, Туреччина, Болгарія, Росія та інші.

До "зелених" країн належать Греція, Казахстан, Єгипет, Ісландія, Японія та інші.

Згідно з оприлюдненими даними, в Україні фіксується 106,8 активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення. Таким чином, Україна віднесена до країн "зеленої" зони.

Також читайте: Жорсткий карантин запровадили для зниження тиску на систему охорони здоров'я, - Степанов