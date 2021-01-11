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МОЗ оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон за кількістю активних випадків COVID-19. ІНФОГРАФІКА
МОЗ оновило перелік країн, які за кількістю активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення віднесені до "зеленої" та "червоної" зон.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
До списку "червоної зони" входять 78 країн. Серед них: Литва, Чехія, Італія, Польща, Іспанія, Білорусь, Туреччина, Болгарія, Росія та інші.
До "зелених" країн належать Греція, Казахстан, Єгипет, Ісландія, Японія та інші.
Згідно з оприлюдненими даними, в Україні фіксується 106,8 активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення. Таким чином, Україна віднесена до країн "зеленої" зони.
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Начали "прививать" быдло спутником-в, уверенно движется расейка вверх, все логично.
Они посчитали по ходу за неделю, а не за 14 дней. 236 случаев правильно
они посчитали 01.янв.Пт 9432 02.янв.Сб 5038 03.янв.Вс 4576 04.янв.Пн 4158 05.янв.Вт 5334 06.янв.Ср 6911 07.янв.Чт 8997 За 7 дней 44446 случаев, и тогда /4,67 млн*100000=106 случаев как в таблице