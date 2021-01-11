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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон за кількістю активних випадків COVID-19. ІНФОГРАФІКА

МОЗ оновило список країн

МОЗ оновило перелік країн, які за кількістю активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення віднесені до "зеленої" та "червоної" зон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

До списку "червоної зони" входять 78 країн. Серед них: Литва, Чехія, Італія, Польща, Іспанія, Білорусь, Туреччина, Болгарія, Росія та інші.

До "зелених" країн належать Греція, Казахстан, Єгипет, Ісландія, Японія та інші.

Згідно з оприлюдненими даними, в Україні фіксується 106,8 активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення. Таким чином, Україна віднесена до країн "зеленої" зони.

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МОЗ оновило список країн червоної та зеленої зон за кількістю активних випадків COVID-19 01

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карантин (18172) МОЗ (5401) туризм (1564) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Легким движением руки статистика по сравнению с недельной давностью перерисовалась основательно. Несколько дней назад Россия была в зеленой намного ниже Украины теперь в красной с ужасающими показателями)
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11.01.2021 11:57 Відповісти
есколько дней назад Россия была в зеленой намного ниже Украины

Начали "прививать" быдло спутником-в, уверенно движется расейка вверх, все логично.
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11.01.2021 12:21 Відповісти
от і вся боротьба з коронавірусом по Зеленськи - "оновили списки" і у Буковель
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11.01.2021 12:13 Відповісти
25.дек.Пт 11035 26.дек.Сб 7709 27.дек.Вс 6113 28.дек.Пн 4385 29.дек.Вт 6988 30.дек.Ср 7986 31.дек.Чт 9699 01.янв.Пт 9432 02.янв.Сб 5038 03.янв.Вс 4576 04.янв.Пн 4158 05.янв.Вт 5334 06.янв.Ср 6911 07.янв.Чт 8997 ИТОГО 14 ДНЕЙ 98361 СЛУЧАЙ

Они посчитали по ходу за неделю, а не за 14 дней. 236 случаев правильно
они посчитали 01.янв.Пт 9432 02.янв.Сб 5038 03.янв.Вс 4576 04.янв.Пн 4158 05.янв.Вт 5334 06.янв.Ср 6911 07.янв.Чт 8997 За 7 дней 44446 случаев, и тогда /4,67 млн*100000=106 случаев как в таблице
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11.01.2021 12:33 Відповісти
 
 