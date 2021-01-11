Закликаємо українців робити тест на COVID-19 у разі появи будь-яких симптомів ГРВІ, - Степанов
МОЗ закликає громадян України робити тест на виявлення COVID-19 в разі виникнення будь-яких симптомів ГРВІ.
Про це сьогодні в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МОЗ.
"Зі свого боку лікарі повинні направити на безкоштовний тест як пацієнтів з симптомами ГРВІ, так і осіб, які перебували в контакті з хворими на COVID-19 (згідно з новими стандартами надання медичної допомоги, які були змінені в грудні 2020 року. - Ред.). МОЗ має чітку і зрозумілу з епідеміологічної точки зору стратегію щодо уповільнення поширення COVID-19, частиною якої є введення посиленого карантину протягом 8-24 січня 2021 року", - зазначив Степанов.
Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Степанова писав, що жорсткий карантин ввели для зниження тиску на систему охорони здоров'я.
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І довго ти випрошував той безкоштовний)))тест? Не потому, соЛохно а -тому. 2 дні тому.
Другой пример, декабрьский. "Доктор так и так, симптомьі потери вкуса, запаха, болит горло".
Фаренгит. Вот список лекарств. Придете через 4 дня. ВСЕ.
В перерьіве поход в "Синево", цена вопроса 1000 грн. Утром анализ, к вечеру результат. Положительньій, covid-19!
В назначенное время у врача. "Доктор, вот результатьі."
"Чего вьі с ковидом пришли? Вьі подвергаете риску других посетителей"
А тьі не догадуйся что ето ковид. Анализ мьі делали по собственной инициативе, а не по тому что тьі все, предвидящий врач".
Короче, скандаль бьіль. И хорошо что ковид в легкой форме бьіл, а то возможно кому-то из ескулапов очень сильно непоздоровилось.
А Степанов должен сдохнуть
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Если после появления ПЕРВІХ симптомов прошло 14 дней, ты живой и симптомы не наблюдаются, то смысла в ПЦР тестировании нет. Ты - здоровый, а ПЦР тест из-за разных хвостов мертвого вируса обязательно будет положительным. ПОЛОЖИТЕ на него.
А вот на работе мать сотрудницы оказалась в больнице с проблемами дыхания. Хорошо что был нормальный врач, вовремя выписал ремседевир (очень не бесплатно) и через два дня у нее все нормализовалось. Как кому повезет.
Чесно говоря никто в семье особо ниче не заметил. Ну там сопли слегка, у кого-то температура чуть-чуть по вечерам. Собственно и все. Отсидели 2 недели на карантине
В принципе это было известно с самого начала, что 80% вирус не замечают.
Один показав "хворий", другий "неХворий"...
Отож, покаже наш -"Лох" чи "неЛох"!
🤣🤣
тесты
4
а
не
2
сделал
У кого денег много, а ума мало, могут сделать хоть 4 теста и результат будет 50% (два покажут, что есть, а два, что нет, как у Маска.)
ворье то все при зеленском оказывается ......
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золотые слова...
А так, Степанов понты гоняет, типа заботится .
Короче цирк для Зе лохтората