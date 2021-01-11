Закликаємо українців робити тест на COVID-19 у разі появи будь-яких симптомів ГРВІ, - Степанов

МОЗ закликає громадян України робити тест на виявлення COVID-19 в разі виникнення будь-яких симптомів ГРВІ.

Про це сьогодні в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МОЗ.

"Зі свого боку лікарі повинні направити на безкоштовний тест як пацієнтів з симптомами ГРВІ, так і осіб, які перебували в контакті з хворими на COVID-19 (згідно з новими стандартами надання медичної допомоги, які були змінені в грудні 2020 року. - Ред.). МОЗ має чітку і зрозумілу з епідеміологічної точки зору стратегію щодо уповільнення поширення COVID-19, частиною якої є введення посиленого карантину протягом 8-24 січня 2021 року", - зазначив Степанов.

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Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Степанова писав, що жорсткий карантин ввели для зниження тиску на систему охорони здоров'я.