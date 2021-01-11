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Новини Коронавірус і карантин
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Закликаємо українців робити тест на COVID-19 у разі появи будь-яких симптомів ГРВІ, - Степанов

Закликаємо українців робити тест на COVID-19 у разі появи будь-яких симптомів ГРВІ, - Степанов

МОЗ закликає громадян України робити тест на виявлення COVID-19 в разі виникнення будь-яких симптомів ГРВІ.

Про це сьогодні в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МОЗ.

"Зі свого боку лікарі повинні направити на безкоштовний тест як пацієнтів з симптомами ГРВІ, так і осіб, які перебували в контакті з хворими на COVID-19 (згідно з новими стандартами надання медичної допомоги, які були змінені в грудні 2020 року. - Ред.). МОЗ має чітку і зрозумілу з епідеміологічної точки зору стратегію щодо уповільнення поширення COVID-19, частиною якої є введення посиленого карантину протягом 8-24 січня 2021 року", - зазначив Степанов.

Також читайте: Завантаженість ліжок у COVID-лікарнях перевищує 50% лише на Миколаївщині, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Степанова писав, що жорсткий карантин ввели для зниження тиску на систему охорони здоров'я.

Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+14
Ціна питання 981 гривня!
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11.01.2021 11:55 Відповісти
+14
Ели врачи "обязаны делать тесты" , то пускай делают. Ну и конечно бесплатно. Если нет то "призывы" министра это трепалогия ни более того.
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11.01.2021 11:59 Відповісти
+13
Бери и тестируй хоть всех подряд. Бери деньги из ковидного фонда и тестируй. Шо, нету фонда? А где 66 миллиардов? Нету? А кто в тюрьму пойдет за это, сволочи?!
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11.01.2021 12:09 Відповісти
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Ціна питання 981 гривня!
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11.01.2021 11:55 Відповісти
Не вводь людей в оману. Просто : не бреши. Тенст на ковід за направленням сімейного лікаря- безкоштовний. Сам пройшов 2 дні потому.
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11.01.2021 12:08 Відповісти
Ты дозвонился до своего семейного!? Просто повезло.
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11.01.2021 12:18 Відповісти
Можу порадити: відправ йому СМС, або зв'яжись по Вайберу. У тебе буде доказ, що звертався, а у твого лікаря не буде вибору іншого, крім реагування на твоє звернення.( воно ж може бути підставою для розборок)
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11.01.2021 12:25 Відповісти
Ти знаєш його номер??? Тобі надзвичайно повезло!
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11.01.2021 13:06 Відповісти
Ну да. На фоне этого лабораторные барыги держат ценовую планку?!)))
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11.01.2021 12:23 Відповісти
очередей под лабами нет вообще , вот они и забашляли степашке кинуть клич сбросится кто чем может...
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11.01.2021 13:10 Відповісти
Тенст на ковід за направленням сімейного лікаря- безкоштовний. Сам пройшов 2 дні потому.
===
І довго ти випрошував той безкоштовний)))тест? Не потому, соЛохно а -тому. 2 дні тому.
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11.01.2021 12:34 Відповісти
В вайбер сбросили врачу - так и так температура - открыла больничные и направление на тест. Направление выносили на улицу и отдавали с вытянутой руки - отваливай поскорее
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11.01.2021 12:38 Відповісти
І що ти хочеш?. Іди на тест, безкоштовний.
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11.01.2021 12:47 Відповісти
Уже сходил, и в больничке своё отлежал, на сейчас считаюсь здоровым и годным к работе.
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11.01.2021 12:49 Відповісти
З придуркам навіть говорити не хочу. Не позорь славетне імя. Самозванець.
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11.01.2021 12:45 Відповісти
а потом месяц ждать резльтатов
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11.01.2021 12:50 Відповісти
Сам здавав чи додому приїздили? І шо цей тест тобі дав/дасть?
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11.01.2021 13:02 Відповісти
Не вводь людей в оману. Просто : не бреши. Тенст на ковід за направленням сімейного лікаря- безкоштовний. Сам пройшов 2 дні потому.
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11.01.2021 12:12 Відповісти
Можливо щось змінилося за останні 2 місяці, але коли ми всією сім'єю перехворіли на ковід - наша сімейний лікар ніякого направлення не давала. Сказала, що роблять тест тільки коли вже жопа. Не дивлячись на те, що у нас і нюх пропадав і все по класиці. При тому, що ми нашою лікаркою задоволені в цілому - молода та прогресивна. Потім вже самі здавали на ПЦР за власний кошт.
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11.01.2021 12:46 Відповісти
Не собираюсь идеализировать семейных врачей - у них наверняка есть спущенные сверху количества тестов на неделю и прочее типа максимум больничных.
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11.01.2021 12:53 Відповісти
Угу. Осенью жинкина сестра делала тест. Пока дождалась результата, уже и вьіздоровела.
Другой пример, декабрьский. "Доктор так и так, симптомьі потери вкуса, запаха, болит горло".
Фаренгит. Вот список лекарств. Придете через 4 дня. ВСЕ.
В перерьіве поход в "Синево", цена вопроса 1000 грн. Утром анализ, к вечеру результат. Положительньій, covid-19!
В назначенное время у врача. "Доктор, вот результатьі."
"Чего вьі с ковидом пришли? Вьі подвергаете риску других посетителей"
А тьі не догадуйся что ето ковид. Анализ мьі делали по собственной инициативе, а не по тому что тьі все, предвидящий врач".
Короче, скандаль бьіль. И хорошо что ковид в легкой форме бьіл, а то возможно кому-то из ескулапов очень сильно непоздоровилось.

А Степанов должен сдохнуть
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11.01.2021 12:48 Відповісти
715 грн. Но, и это много, чтобы бежать в ДНК лабораторию после каждого чиха.
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11.01.2021 12:31 Відповісти
За деньги, мудила?
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11.01.2021 11:57 Відповісти
Само собой.
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11.01.2021 15:11 Відповісти
видать не то вкололи!
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11.01.2021 11:57 Відповісти
Чихнул - минус 1000 грн. 5 раз чихнуть на минималку. Жрать потом анализы?
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11.01.2021 11:59 Відповісти
Бесплатный пестун...
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11.01.2021 11:59 Відповісти
О дятел а есть где их бесплатно сделать нищему населению ?
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11.01.2021 11:59 Відповісти
Ели врачи "обязаны делать тесты" , то пускай делают. Ну и конечно бесплатно. Если нет то "призывы" министра это трепалогия ни более того.
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11.01.2021 11:59 Відповісти
Степанов должен сдохнуть!
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11.01.2021 11:59 Відповісти
где и почём ахметовский менджер не сказал?
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11.01.2021 12:01 Відповісти
Призываем отдать сразу все свои бабосики, что бы потом не читать по губам через ивл куда вы их спрятали.
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11.01.2021 12:04 Відповісти
А что некому уже тесты впаривать по 700-1000грн/штука?
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11.01.2021 12:06 Відповісти
Народ уже получше ваших врачей стал определять и лечить коронавирус и без ваших тестов и без вашей сраной медецинской рехвормы
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11.01.2021 12:07 Відповісти
Далой прививки!
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11.01.2021 12:10 Відповісти
Прививки нужны были вчера. На крайняк щас. Не меньше 10% уже этот вирус понюхали и имеют к нему иммунитет. На кой им эта прививка? А через полгода их будет и вовсе половина.
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11.01.2021 12:43 Відповісти
Мой юный Вертер, это была ирония!
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11.01.2021 12:58 Відповісти
Бери и тестируй хоть всех подряд. Бери деньги из ковидного фонда и тестируй. Шо, нету фонда? А где 66 миллиардов? Нету? А кто в тюрьму пойдет за это, сволочи?!
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11.01.2021 12:09 Відповісти
Справедливости ради, ни в коем разе не защищая Степанова и Ко, отмечу - лично меня врач направил на бесплатный ПЦР-тест, хотя высокой температуры уже не было (и других явных симптомов тоже). Через два дня уже был результат (к сожалению положительный). Правда в лабораторию сдавать тест нужно было ехать самому, но сделали быстро.
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11.01.2021 12:09 Відповісти
смак пропадав? трохи боюсь його. соседа лічили в лікарні, стало легше потім виписали і в той же день помер . кров стала як холодець
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11.01.2021 12:16 Відповісти
Смак и нюх не пропадал. Но чувствовал себя хреново, почти полностью пропал аппетит.
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11.01.2021 12:36 Відповісти
А ко мне после записи уже полтора месяца не позвонили и не приехали. Сдал сам за большие деньги.
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11.01.2021 12:35 Відповісти
хотя высокой температуры уже не было (и других явных симптомов тоже).
===
Если после появления ПЕРВІХ симптомов прошло 14 дней, ты живой и симптомы не наблюдаются, то смысла в ПЦР тестировании нет. Ты - здоровый, а ПЦР тест из-за разных хвостов мертвого вируса обязательно будет положительным. ПОЛОЖИТЕ на него.
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11.01.2021 12:41 Відповісти
У меня температура появилась 19-го, а через два дня нормализовалась, на тест меня направили 29-го, 31-го был готов результат (положительный), мне просто продлили больничный и все. Всё моё лечение обошлось в пару таблеток парацетамола (когда температура приблизилась к 39), постоянное питье теплого (с лимоном и смородиной), ну и лежал дома (больничный мне врач выписала). А также мерил дома сатурацию.
А вот на работе мать сотрудницы оказалась в больнице с проблемами дыхания. Хорошо что был нормальный врач, вовремя выписал ремседевир (очень не бесплатно) и через два дня у нее все нормализовалось. Как кому повезет.
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11.01.2021 13:02 Відповісти
У меня в семье тоже был положительный тест в начале декабря. Сделали бесплатно 2 дня. У них там было какой-то шухер в школе и сына погнали на тест.
Чесно говоря никто в семье особо ниче не заметил. Ну там сопли слегка, у кого-то температура чуть-чуть по вечерам. Собственно и все. Отсидели 2 недели на карантине
В принципе это было известно с самого начала, что 80% вирус не замечают.
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11.01.2021 12:49 Відповісти
Буду белой вороной здеся, но вся семья сходила в декабре на бесплатный тест по направлению от семейного.
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11.01.2021 12:10 Відповісти
Хто власник лабораторії*
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11.01.2021 12:18 Відповісти
А я хз, в амбулатории сдавал, результат сразу врачу отправляли.
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11.01.2021 12:30 Відповісти
Аггга... пам'ятаєте- Ілон Маск зробив два тести зразу??
Один показав "хворий", другий "неХворий"...
Отож, покаже наш -"Лох" чи "неЛох"!
🤣🤣
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11.01.2021 12:12 Відповісти
4
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11.01.2021 16:46 Відповісти
3
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11.01.2021 16:48 Відповісти
см. ниже
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11.01.2021 17:10 Відповісти
??
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11.01.2021 17:14 Відповісти
Маск
тесты
4
а
не
2
сделал
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11.01.2021 17:39 Відповісти
Це тільки зараз стало зрозуміло? Може допомогти з знанням наперед? Це, зрозуміло, не шкарпетки, але скільки часу потрібно на вакцінацію? Чи будуть черги? Чи є достатня кількість епінефрину?
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11.01.2021 12:13 Відповісти
Бабка на кофейной гуще и то дает выше результат, чем эти тесты. Смысла в них не вижу.
У кого денег много, а ума мало, могут сделать хоть 4 теста и результат будет 50% (два покажут, что есть, а два, что нет, как у Маска.)
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11.01.2021 12:16 Відповісти
Кто виноват? И , что делать?
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11.01.2021 12:27 Відповісти
выходит нас с вором Порошенко обманули ?
ворье то все при зеленском оказывается ......
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11.01.2021 12:21 Відповісти
...с тарифов лавандоса нет так хоть так мотанем!) объявляйте локдаун на год. для принятия бюджета 2022) уже и Албания даже соскакивает, начали прививки, олени)
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11.01.2021 12:25 Відповісти
Моей знакомой сделали безплатно, сказала что контактировала.
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11.01.2021 12:29 Відповісти
Да я не против - просто врачи категорически не направляют на бесплатный тест (то ли указка такая,то ли еще что то),а платить 1000-2000грн в частной конторе как то не очень на руку - денег маловато...хотя обещали конец эпохи бедности.
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11.01.2021 12:32 Відповісти
просто врачи категорически не направляют на бесплатный тест
===
золотые слова...
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11.01.2021 12:48 Відповісти
Слушать этого Степанова противно! Я записался у семейного врача. прошло полтора месяца, никто не приехал и не позвонил. Сплошная ложь.
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11.01.2021 12:32 Відповісти
Записался это как? На приём с 10:00 до 10:15? Ачо не сходил?
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11.01.2021 12:35 Відповісти
Нет, по телефону. Сказали, приедут на дом.
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11.01.2021 17:21 Відповісти
это для сепаров и крысчан тесты бесплатные а для пересичного украинца это стоит около от 600 до 900 гр. так что призывы этого чиновника остаются просто паровозным гудком выпущеным из трубы в туман......
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11.01.2021 12:34 Відповісти
Товар не пользуется спросом, бизнес летит в трубу, А сетьевой менеджер степашка от ВОЗ превратился из рекламного агента страшилок в жалкого зазывалу.Вакцины на подходе а клиент ковид в упор не видет. Не сталось як годалось.
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11.01.2021 12:36 Відповісти
Степанов -больной на голову чел. Шмаркля спецом поставила этого недоумка, чтоб всё свернуть на него. А украдено уже порядочно.
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11.01.2021 12:47 Відповісти
стєпанов, ізиді. виродок.
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11.01.2021 12:53 Відповісти
Вкрвй обурений ситуацією, що склалася з порушенням норм всеукраінського карантину 8.01.2021-24.01.24 у військовому ліцеі ім. І.Богуна. Мені стали відомі випадки масового інфікування у Боярській філіі, коли захворіли 8 робітників кухні та лікар закладу. До того ж, на початку навчального року, внаслідок недотримання правил карантину, на ковід19 захворіли майже половина ліцеістів, серед яких був і мій син. Заклад до кінця приховував спалах, через що заразилась вся наша родина. Вже забув про той прикрий випадок, коли, як сніг на голову, з'явилась інформація, що ліцей буде працювати з 11.01.21! Знову керівництво готове ризикувати здоров'ям дітей та персоналу заради чого? Якщо ваше начальство не розуміє, що таке є національний карантин та закони Украіни, то буду піднімати на ноги гарячу лінію МОЗ, підключати знайомих журналістів, писати скарги в Міністерство Оборони тощо.
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11.01.2021 13:19 Відповісти
Денег дайте и будут тестироваться и днём и ночью
А так, Степанов понты гоняет, типа заботится .
Короче цирк для Зе лохтората
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11.01.2021 13:28 Відповісти
сделай себе тест на наличие мозгов
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11.01.2021 14:58 Відповісти
всех по желанию тестировать не получится. за бесплатность.. ПЛР тесты оплачивают из городского бюджета. цито тест(250 гр) оплачивает доктор из тех 410, что перечислило государство на пациента
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11.01.2021 15:52 Відповісти
 
 