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Новини Бюджет-2021
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На трансплантацію в держбюджеті на 2021 рік закладено пів мільярда гривень, - Степанов

На трансплантацію в держбюджеті на 2021 рік закладено пів мільярда гривень, - Степанов

Для реалізації проєкту трансплантації в державному бюджеті на 2021 рік заклали 502 млн гривень. У 2019 році ця сума становила 112 млн гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він зазначив, що кожного року в Україні приблизно п'ять тисяч людей потребують пересадки життєво важливих органів або тканин. Протягом останніх 10 років фінансування програми лікування громадян за кордоном збільшилось у 10 разів і у 2020 році становило 1 млрд 89 млн грн.

За словами міністра, зараз українська трансплантація розвивається у межах пілотного проєкту МОЗ, мета якого полягає у здобутті трансплантаційної незалежності України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Степанов погодився стати потенційним донором мозку. ФОТО

"Для реалізації проєкту трансплантації у держбюджеті 2021 року закладено 502 млн гривень (у 2019 ця сума становила 112 млн гривень). Цього року Україна збільшить кількість трансплантацій мінімум удвічі - буде зроблено не менше ніж 250 пересадок життєво важливих органів", - сказав глава МОЗ.

Нагадаємо, раніше Степанов анонсував, що в Україні у 2021 році планують провести 250 трансплантацій органів і тканин. Минулого року провели 118 таких операцій.

Автор: 

бюджет (3020) медицина (2136) трансплантація (118)


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Топ коментарі
+5
Жаль что нельзя вам мозги трансплантировать ..
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11.01.2021 11:58 Відповісти
+4
Не поможет, организм отторгнет.
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11.01.2021 12:00 Відповісти
+2
Ага, ага, отличненько. Куда зафигачим эти полмиллиарда? На ОПу или в распил на дороги?
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11.01.2021 12:01 Відповісти
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Жаль что нельзя вам мозги трансплантировать ..
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11.01.2021 11:58 Відповісти
Не поможет, организм отторгнет.
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11.01.2021 12:00 Відповісти
Степанов, проснись, трансплантация уже стартовала.
Труп мужчины без ног и внутренних органов найден в Днепре.
https://censor.net/ru/photo_news/3241006/trup_mujchiny_bez_nog_i_vnutrennih_organov_nayiden_v_dnepre_foto
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11.01.2021 13:56 Відповісти
Ага, ага, отличненько. Куда зафигачим эти полмиллиарда? На ОПу или в распил на дороги?
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11.01.2021 12:01 Відповісти
а если лыжнику поставить мозги самокатчика?? я думаю всё должно получиться, вроде профиль один - дурак, должна быть совместимость.
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11.01.2021 12:02 Відповісти
у всех, кто голосовал за Зеленую Шмарклю, принудительно будут изъяты печень, почка, коленные чашечки и др. органы..
Эти Зебилы всё равно без мозгов живут, значит и без других органов они тоже проживут..
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11.01.2021 12:02 Відповісти
Для реализации программы трансплантации - откуда органы будут брать придурки, отказавшиеся от изьятия по умолчанию?
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11.01.2021 12:06 Відповісти
тут ниже..как раз под эту новость..в Днепре сегодня утром.
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11.01.2021 12:07 Відповісти
Знаешь... оно-то вроде и неплохо: презумпция соглася а-ля РБ. Но в условиях нашей страны я скорее поверю в то, что как только врачу выйдут с конкретным предложением занитересованные лица... то у здорового меня сразу найдется тысяча и одно заболевание... по которому мне нужно срочно удалить скажем одну почку...
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11.01.2021 13:20 Відповісти
Не преувеличивай. Прежде чем удалять почку - ты не проконсультируешься у нескольких РАЗНЫХ специалистов? Или уже тотальный заговор?
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11.01.2021 15:55 Відповісти
А почему бы нет? Власть имущих много.
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11.01.2021 16:26 Відповісти
https://plus.obozrevatel.com/ukr/dnipro/accident/u-dnipri-znajshli-choloviche-tilo-bez-vnutrishnih-organiv.htm
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11.01.2021 12:06 Відповісти
"Наприклад, зараз через переохолодження вмирає багато осіб без певного місця проживання.
"А те, що тіло без органів, схоже на травми від бродячих собак.
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11.01.2021 12:37 Відповісти
эта сумма равна содержанию 1го президента 1 год. все по чесному
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11.01.2021 12:29 Відповісти
нормально с тодуровым распилят!
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11.01.2021 12:35 Відповісти
Якраз би вистачило пересадити неЛоху нормальні мізки.
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11.01.2021 12:41 Відповісти
Должники за комуналку, записывайтесь в очередь и берите талончики на удаление лишних органов.
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11.01.2021 13:50 Відповісти
 
 