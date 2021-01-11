На трансплантацію в держбюджеті на 2021 рік закладено пів мільярда гривень, - Степанов

Для реалізації проєкту трансплантації в державному бюджеті на 2021 рік заклали 502 млн гривень. У 2019 році ця сума становила 112 млн гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він зазначив, що кожного року в Україні приблизно п'ять тисяч людей потребують пересадки життєво важливих органів або тканин. Протягом останніх 10 років фінансування програми лікування громадян за кордоном збільшилось у 10 разів і у 2020 році становило 1 млрд 89 млн грн.



За словами міністра, зараз українська трансплантація розвивається у межах пілотного проєкту МОЗ, мета якого полягає у здобутті трансплантаційної незалежності України.

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"Для реалізації проєкту трансплантації у держбюджеті 2021 року закладено 502 млн гривень (у 2019 ця сума становила 112 млн гривень). Цього року Україна збільшить кількість трансплантацій мінімум удвічі - буде зроблено не менше ніж 250 пересадок життєво важливих органів", - сказав глава МОЗ.

Нагадаємо, раніше Степанов анонсував, що в Україні у 2021 році планують провести 250 трансплантацій органів і тканин. Минулого року провели 118 таких операцій.