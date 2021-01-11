На трансплантацію в держбюджеті на 2021 рік закладено пів мільярда гривень, - Степанов
Для реалізації проєкту трансплантації в державному бюджеті на 2021 рік заклали 502 млн гривень. У 2019 році ця сума становила 112 млн гривень.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Він зазначив, що кожного року в Україні приблизно п'ять тисяч людей потребують пересадки життєво важливих органів або тканин. Протягом останніх 10 років фінансування програми лікування громадян за кордоном збільшилось у 10 разів і у 2020 році становило 1 млрд 89 млн грн.
За словами міністра, зараз українська трансплантація розвивається у межах пілотного проєкту МОЗ, мета якого полягає у здобутті трансплантаційної незалежності України.
"Для реалізації проєкту трансплантації у держбюджеті 2021 року закладено 502 млн гривень (у 2019 ця сума становила 112 млн гривень). Цього року Україна збільшить кількість трансплантацій мінімум удвічі - буде зроблено не менше ніж 250 пересадок життєво важливих органів", - сказав глава МОЗ.
Нагадаємо, раніше Степанов анонсував, що в Україні у 2021 році планують провести 250 трансплантацій органів і тканин. Минулого року провели 118 таких операцій.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Труп мужчины без ног и внутренних органов найден в Днепре.
https://censor.net/ru/photo_news/3241006/trup_mujchiny_bez_nog_i_vnutrennih_organov_nayiden_v_dnepre_foto
Эти Зебилы всё равно без мозгов живут, значит и без других органов они тоже проживут..
"А те, що тіло без органів, схоже на травми від бродячих собак.