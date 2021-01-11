Крим - відкрита рана для Росії, ми добре насипали солі на неї, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає питання окупованого Криму відкритою раною для Росії.
Про це Кулеба заявив в інтерв'ю "Обозревателю", передає Цензор.НЕТ.
За його словами, у МЗС є інформація про те, що Росія буде докладати чимало зусиль на всіх рівнях, щоб мінімізувати успіх Кримської платформи.
"Попри позицію Росії, ніби питання Криму для них закрите, їхня реакція на Кримську платформу показала: Крим для Росії - відкрита рана. Ми добре насипали солі на неї, і я цим задоволений. Крим - саме та тема, яка мусить боліти Росії дуже сильно", - заявив Кулеба.
Глава МЗС зазначив, що Україна поверне Крим і цей факт "не повинні ставити під сумнів ні на мить".
Топ коментарі
+11 wake up-UA
показати весь коментар11.01.2021 12:05 Відповісти Посилання
+8 Mihalich #426306
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показати весь коментар11.01.2021 12:11 Відповісти Посилання
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Российские агрессоры из православной неканонической самопровозглашенной безблагодатной околорелигиозной Корпорации табачно-водочного олигарха Кирилла Гундяева, более десяти лет готовились к вторжению в Крым и вкладывали и продолжают вкладывать значительные средства в информационную войну. Бывший кандидат в Президенты России Владимир Жириновский пообещал на митинге крымчанам обеспечить их бесплатным газом и другими энергоносителями и разбрасывал над головой бумажные купюры, а боксер Н.Валуев и космонавт В.Терешкова от имени всего российского народа посулили утроить размер пенсий крымским пенсионерам и военным отставникам. Также Правительство России пообещало на праздник Масленицы бесплатно кормить блинами с лопаты ожидающих «камней с неба». Толпа заревела от восторга. Тогда они еще не знали, что вскоре новая власть отнимет у них бизнес, поднимет налоги и заберёт садовые участки и дачи в прибрежной зоне.
Крымчане даже не могли предположить, что заповедные места Крыма будут захвачены депутатами Госдумы и обнесены пятиметровыми заборами
А пока жители нового острова ожидают возобновления подачи электроэнергии и днепровской воды с Украины, симферопольские матери жалуются на камеру тележурналистам, что за водой надо ходить с ведром к цистерне на соседнюю улицу, а за мытье машины полиция штрафует.
За годы оккупации князь Темнейший Таврический и Херсонесский переселил в оккупированный Крым из Московии около полмиллиона граждан.
Постепенно ФСБ заменило украинских лояльных чиновников и силовиков на окающих и чокающих пришельцев, а местных специалистов и чиновников уволила с работы, как неблагонадежных.
Пусть скажут спасибо российским кадровикам, что при увольнении им не записали в трудовые книжки: «Склонен к предательству», как это сделали 15 000 украинским военным морякам изменившим Присяге.
Российские оккупанты, артиллеристы Сергея Кунжутовича Шойгу, отрабатывая в ходе учений «отражение атаки ВСУ на Крым» со стороны Херсонской области, ошиблись в расчетах и БОМБАНУЛИ отстойники отходов химического производства титанового и содового заводов.
Вследствие попаданий снарядов в указанные объекты, цистерны были частично повреждены, что привело к экологической катастрофе на севере Крыма в районе города Армянск.
Погиб урожай. Дороги стали скользкими от выпавших химических осадков,металлические предметы покрылись ржавчиной, на деревьях пожелтели и опали листья. Детей пришлось эвакуировать из зараженного региона.
Россияне сдают купленные заранее путевки в здравницы Крыма. Турагентства терпят убытки.
Куда бы ни пришел «Русский мир», там сразу возникают серьезные проблемы с жизнеобеспечением оккупированных территорий или вообще наступает экологический катаклизм.
Православные из Залесской неканонической самопровозглашенной безблагодатной околорелигиозной Корпорации табачно-водочного олигарха господина Кирилла Гундяева из Великого Улуса ошибаются, думая, что захватив украинский Крым и превратив в руины Донецкий аэропорт, они в вечности окажутся в раю, как обещала им «бледная моль».
Российских военных министра нападения Сергея Кунжутовича Шойгу и депутатов Совета Федерации РФ в раю точно не окажется. «И не войдет в него (Иерусалим - прим авт.) ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни» (Откр.21:27).
На Суде у белого Престола «крымнашевцы» будут стоять с левой стороны и Агнец Божий вынесет им Приговор: «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его» (Евангелие от Матфея 25 глава 41 стих).
При аннексии украинского Крыма были нарушены сразу 4 Божьих Заповеди:
6 заповедь. Не убивай.
8 заповедь. Не кради.
9 заповедь. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
10 заповедь. Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего.
За нарушение Божьих Заповедей у Вседержителя предусмотрен только один вид наказания - ВЕЧНАЯ СМЕРТЬ В АДУ.
Россияне - готовьтесь!!!