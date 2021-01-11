Крим - відкрита рана для Росії, ми добре насипали солі на неї, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає питання окупованого Криму відкритою раною для Росії.

Про це Кулеба заявив в інтерв'ю "Обозревателю", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, у МЗС є інформація про те, що Росія буде докладати чимало зусиль на всіх рівнях, щоб мінімізувати успіх Кримської платформи.

"Попри позицію Росії, ніби питання Криму для них закрите, їхня реакція на Кримську платформу показала: Крим для Росії - відкрита рана. Ми добре насипали солі на неї, і я цим задоволений. Крим - саме та тема, яка мусить боліти Росії дуже сильно", - заявив Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що Україна поверне Крим і цей факт "не повинні ставити під сумнів ні на мить".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це Росія довела Крим до ручки і створила там проблеми з водопостачанням", - Кулеба