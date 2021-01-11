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Крим - відкрита рана для Росії, ми добре насипали солі на неї, - Кулеба

Крим - відкрита рана для Росії, ми добре насипали солі на неї, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає питання окупованого Криму відкритою раною для Росії.

Про це Кулеба заявив в інтерв'ю "Обозревателю", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, у МЗС є інформація про те, що Росія буде докладати чимало зусиль на всіх рівнях, щоб мінімізувати успіх Кримської платформи.

"Попри позицію Росії, ніби питання Криму для них закрите, їхня реакція на Кримську платформу показала: Крим для Росії - відкрита рана. Ми добре насипали солі на неї, і я цим задоволений. Крим - саме та тема, яка мусить боліти Росії дуже сильно", - заявив Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що Україна поверне Крим і цей факт "не повинні ставити під сумнів ні на мить".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це Росія довела Крим до ручки і створила там проблеми з водопостачанням", - Кулеба

Автор: 

Крим (14192) МЗС (4183) окупація (6754) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+11
Ти тут яким боком, Кулеба?
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11.01.2021 12:05 Відповісти
+8
Крим для України ампутований. І ця ампутація врятувала Україну. Ватне населення Криму Україну не визнають. І лугандон не визнає. Вони визнають уесесер. Вони ненавидять українську мови, українську історію, українську культуру, українські традиції. Мешканці Криму, та лугандону - не українці. Влада бреше, що вони хочуть назад в Україну.
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11.01.2021 12:08 Відповісти
+7
Кулеба ,шо ты куришь ? Рана это когда летят под откос поезда ,и рвутся мосты ,когда земля горит под ногами оккупантов а так это просто слова ...
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11.01.2021 12:11 Відповісти
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Ти тут яким боком, Кулеба?
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11.01.2021 12:05 Відповісти
мабуть знатний посіпака.
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11.01.2021 12:06 Відповісти
Так это он в 15 году с принтом на спине электроопоры подрывал и требовал перекрытия канала , а теперь за его проделки незаконно Рифа судят
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11.01.2021 12:41 Відповісти
Створили Кримську платформу.
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11.01.2021 13:11 Відповісти
Крымчанам, весной 14 года, российские пропагандисты евреи Киселевы и Соловьевы «промыли мозги», что в Крым с Западной Украины движутся железнодорожные пассажирские поезда с «биндеровцами», которые будут вырезать русскоговорящих крымчан.
Российские агрессоры из православной неканонической самопровозглашенной безблагодатной околорелигиозной Корпорации табачно-водочного олигарха Кирилла Гундяева, более десяти лет готовились к вторжению в Крым и вкладывали и продолжают вкладывать значительные средства в информационную войну. Бывший кандидат в Президенты России Владимир Жириновский пообещал на митинге крымчанам обеспечить их бесплатным газом и другими энергоносителями и разбрасывал над головой бумажные купюры, а боксер Н.Валуев и космонавт В.Терешкова от имени всего российского народа посулили утроить размер пенсий крымским пенсионерам и военным отставникам. Также Правительство России пообещало на праздник Масленицы бесплатно кормить блинами с лопаты ожидающих «камней с неба». Толпа заревела от восторга. Тогда они еще не знали, что вскоре новая власть отнимет у них бизнес, поднимет налоги и заберёт садовые участки и дачи в прибрежной зоне.
Крымчане даже не могли предположить, что заповедные места Крыма будут захвачены депутатами Госдумы и обнесены пятиметровыми заборами
А пока жители нового острова ожидают возобновления подачи электроэнергии и днепровской воды с Украины, симферопольские матери жалуются на камеру тележурналистам, что за водой надо ходить с ведром к цистерне на соседнюю улицу, а за мытье машины полиция штрафует.
За годы оккупации князь Темнейший Таврический и Херсонесский переселил в оккупированный Крым из Московии около полмиллиона граждан.
Постепенно ФСБ заменило украинских лояльных чиновников и силовиков на окающих и чокающих пришельцев, а местных специалистов и чиновников уволила с работы, как неблагонадежных.
Пусть скажут спасибо российским кадровикам, что при увольнении им не записали в трудовые книжки: «Склонен к предательству», как это сделали 15 000 украинским военным морякам изменившим Присяге.
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11.01.2021 14:26 Відповісти
Кунжутович бомбит отстойники.
Российские оккупанты, артиллеристы Сергея Кунжутовича Шойгу, отрабатывая в ходе учений «отражение атаки ВСУ на Крым» со стороны Херсонской области, ошиблись в расчетах и БОМБАНУЛИ отстойники отходов химического производства титанового и содового заводов.
Вследствие попаданий снарядов в указанные объекты, цистерны были частично повреждены, что привело к экологической катастрофе на севере Крыма в районе города Армянск.
Погиб урожай. Дороги стали скользкими от выпавших химических осадков,металлические предметы покрылись ржавчиной, на деревьях пожелтели и опали листья. Детей пришлось эвакуировать из зараженного региона.
Россияне сдают купленные заранее путевки в здравницы Крыма. Турагентства терпят убытки.
Куда бы ни пришел «Русский мир», там сразу возникают серьезные проблемы с жизнеобеспечением оккупированных территорий или вообще наступает экологический катаклизм.
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11.01.2021 14:29 Відповісти
Так раніше туди за сіллю і їздили.
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11.01.2021 12:05 Відповісти
Успіхів нам! Але на швидке рішення надії мало.
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11.01.2021 12:06 Відповісти
Зєля хіба собі може насипати
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11.01.2021 12:11 Відповісти
Зачем насыпать, если можно макнуть в солонку.
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11.01.2021 12:16 Відповісти
Крим для України ампутований. І ця ампутація врятувала Україну. Ватне населення Криму Україну не визнають. І лугандон не визнає. Вони визнають уесесер. Вони ненавидять українську мови, українську історію, українську культуру, українські традиції. Мешканці Криму, та лугандону - не українці. Влада бреше, що вони хочуть назад в Україну.
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11.01.2021 12:08 Відповісти
Дык, чемодан, вокзал, за паребрик.
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11.01.2021 12:14 Відповісти
"Дык", половину страны за паребрик ???...
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12.01.2021 08:40 Відповісти
Нічого, поїдуть за єрефією! Земля наша!!! А в єрефіїї землі хоть відбавляй, ато вся сволота кацапська попріїздила ср..аку свою хотіли гріть! Особливо відставники, вся південна частина Криму заселена їми!
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11.01.2021 12:26 Відповісти
Їх з сім'ями без винятку нах.....
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11.01.2021 12:33 Відповісти
А кто этим отставникам рашинским давал гражданство? Не наши ли власти? Все отслужившие не возвращались к себе в рашистский Мухосранск, а оседали в Севастополе, на ЮБК, Симферополе, Евпатории, и тут же получали гражданство. Собрали в Крыму всё КГБистское дерьмо, вместе с их жёнами, любовницами и их вылупками.
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11.01.2021 13:06 Відповісти
...сколько же в тебе ненависти...сразу видно, что среди твоей родни не было военных и ты не знаешь почему именно им разрешалось поселяться на пенсии там где им хотелось...и это был не только Крым...
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12.01.2021 09:35 Відповісти
...фамилия у вас о-о-очень красивая...
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12.01.2021 08:41 Відповісти
Тому після повернення там мають бути скасовані вибори мінімум на 20 років поки нове покоління не виросте на українських законах і мові.І ніяких інших мов окрім кримськотатарської не мають права там бути.А до цього часу там мають бути військові адміністрації в тому числі і на Донбасі окупованому.
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11.01.2021 12:32 Відповісти
...фантазер...
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12.01.2021 08:42 Відповісти
коли таргани проживають на кухны, це не означаэ,що кухнянаш! коли глисти мешкають в шлунку , то це теж не означаэ шлунокнаш.
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11.01.2021 12:57 Відповісти
Все «крымнашевцы», которые одобряют убийство в 2014 году расейским православным солдатом Зайцевым в крымской Новофедоровке в украинском общежитии безоружного майора ВСУ Станислава Карачевского и убитого в область сердца «вежливыми человечками» министра нападения РФ Сергея Шойгу во время штурма украинского фотограмметрического центра в/ч А-3674 в Симферополе прапорщика Какурина С.В. и поддерживает аннексию украинского Крыма, являются соучастниками военной агрессии московии против суверенной Украины и находятся под гневом Божьим в ожидании справедливого Суда у белого Престола.
Православные из Залесской неканонической самопровозглашенной безблагодатной околорелигиозной Корпорации табачно-водочного олигарха господина Кирилла Гундяева из Великого Улуса ошибаются, думая, что захватив украинский Крым и превратив в руины Донецкий аэропорт, они в вечности окажутся в раю, как обещала им «бледная моль».
Российских военных министра нападения Сергея Кунжутовича Шойгу и депутатов Совета Федерации РФ в раю точно не окажется. «И не войдет в него (Иерусалим - прим авт.) ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни» (Откр.21:27).
На Суде у белого Престола «крымнашевцы» будут стоять с левой стороны и Агнец Божий вынесет им Приговор: «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его» (Евангелие от Матфея 25 глава 41 стих).
При аннексии украинского Крыма были нарушены сразу 4 Божьих Заповеди:
6 заповедь. Не убивай.
8 заповедь. Не кради.
9 заповедь. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
10 заповедь. Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего.
За нарушение Божьих Заповедей у Вседержителя предусмотрен только один вид наказания - ВЕЧНАЯ СМЕРТЬ В АДУ.
Россияне - готовьтесь!!!
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11.01.2021 14:27 Відповісти
...ну, о-о-очень многА букаффф...
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12.01.2021 08:44 Відповісти
вопрос к улыбающемуся куляйбе - когда, кто, сколько и чем? при той политике, которая проводится руководителем внешней политики зеленьським и его подопечным кулебом на сегодня появилась только одна "рана" - "золотой мост", предлагаемый проституткой арестовичем... там это кулеба считает раной? или что он считает раной? пусть объяснит украинцам... хватит прятаться за видеоконференциями ни о чем...
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11.01.2021 12:08 Відповісти
Ай класно! Не зупиняйтесь! Продовжуйте в тому ж дусі - відведіть ще далі в глиб України війська і ще більше солі насипте п...ну.
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11.01.2021 12:09 Відповісти
та да. https://crimeaua1.wordpress.com/2021/01/10/novosti-kryimnasha-*******-2234-za-10-01-2021-chto-zhe-vyi-prishlyie-nelyudi-s-nashim-kryimom-sdelali/ вот тут подробнее.
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11.01.2021 12:17 Відповісти
Бг-ггг... поди Кашпировского посещали , так самоуспокоительно в своем бельме рыгоанального бревна не видеть
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11.01.2021 12:35 Відповісти
...ХЕХ...
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11.01.2021 12:36 Відповісти
Да, языком там строят немеренно. Вот как ты меня по яйцам своим языком пинаешь
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11.01.2021 12:19 Відповісти
И лайкнули тебя два известных ********, на тройничек заманивают, так что ты долго не думай, соглашайся 😄
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11.01.2021 12:21 Відповісти
И шо ото вымученый павлин там щэбэче, шо долбодятел... ПХИ... суббота-воскресень (никто его за языГ не тянул) - бухает . Понедельник-вторник - отходняки... Каарочи , аликам шо круть-верть, шо верть-круть - стерпят.
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11.01.2021 12:22 Відповісти
Тю, дык, ща праздныкы... А шо там у вас с обручальным кольцом для своей ракухи?... серебряный лом тырить с завода уже прекративши? Мясом так и продолжаете запасаться , як голодный с мордора, Целыми тушами на пол года?
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11.01.2021 12:33 Відповісти
Что у вас-кацапов не отнять,так это безосновательного оптимизма.
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11.01.2021 12:31 Відповісти
Как джигитов возле твоего очела😜
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11.01.2021 12:38 Відповісти
Бг-ггг... а чавой перебои с ***************, кабель с муйлоотсосии тянете не можете недоперетянуть?...ХЕХ...
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11.01.2021 12:41 Відповісти
Кулеба ,шо ты куришь ? Рана это когда летят под откос поезда ,и рвутся мосты ,когда земля горит под ногами оккупантов а так это просто слова ...
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11.01.2021 12:11 Відповісти
Дык, бкз тебя партизанский отряд никак не укомплектуют
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11.01.2021 12:39 Відповісти
А что в вашей психбольнице означает БКЗ ?
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11.01.2021 12:43 Відповісти
Имбецил, это значит, что без тебя общество порванного очелла неполное
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11.01.2021 12:55 Відповісти
И кто же это тебе ОЧЕЛЛА порвал ? Больно было ?
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11.01.2021 13:02 Відповісти
про попоболь у папки своего спроси, тебе то розвальцовывали по модному - с вазелином
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11.01.2021 14:21 Відповісти
Нет ,я у бати спросил и он не подтверждает ,что драл тебя без вазелина мамку твою да ,шпилил а зад ,было дело а вот про себя это ты выдумываешь ...
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11.01.2021 14:28 Відповісти
Ой дурак ! (С)
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11.01.2021 12:17 Відповісти
Мені той Крим і дарма не потрібен. І не був потрібним ніколи. А ті, хто там живе, не потрібні й поготів. Кримських татар шкода. Значить треба дати їм можливість переселитися на неокуповану територію. Державна програма підтримки переселенців з окупованих територій є? Вона працює? Підримку колаборантів всі бачать. Чому Україна платить пенсії тим, хто отримав ординські паспорти? Для того, щоб і решту територій заохочувати до сепаратизму. Я вже не раз чув від ватників: "атдєлімся, і будєм палучать двє пєнсіі".
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11.01.2021 12:20 Відповісти
..."крымских татар шкода" ...???...а им , всем, выехавшим с Крыма ( около 30 тыс. человек - 10% от всех крымтатар) еще в 2014 было предложено поселяться компактно в Херсонской области, поближе как бы к родной земле,но...они почему почти все предпочли в Киеве расселиться...Почему, а ???!!!
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12.01.2021 08:55 Відповісти
Порох насыпал точно, а от нынешнеее руководство...только примазывается..
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11.01.2021 12:20 Відповісти
Порох за 2016 рік заплатив майже мільярд рублів податку за ліпецьку фабрику. Шо насипав то насипав.
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11.01.2021 12:28 Відповісти
Не бреши.
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11.01.2021 12:49 Відповісти
Порох точно так же примазался. Воду ведь весной 2014 на крым дали, только усилия "партизан" закрыли канал, вырубили свет и прекратили ж/д перевозки. Тогда порох и примазался, а то целовали в ж...пу всех сепаров.
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11.01.2021 13:16 Відповісти
Соль в Крыму сама вступит, из-под земли. Воду дать этим ватникам не вздумайте. Пусть просаливаются и мумифицируются. Будут рядом с Дениным лежать.
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11.01.2021 12:23 Відповісти
Ну почему же....еще не фсье, еще добавим....Соды каустической производства Красноперекопска. Самая разь на рану.....
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11.01.2021 12:23 Відповісти
Ой дурак. Это открытая рана для нас, а не для РФ. Это они нам не сделали и насыпали соли. Крым-это Украина. Из этого надо исходить, а не с позиции РФ.
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11.01.2021 12:33 Відповісти
Так это уже оказывается рана Макшании. Это не у Украины отрезали полуостров. Куда ты насыпал соли, кулеба? Вместе с Ослом. Конкретно?
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11.01.2021 12:33 Відповісти
Крим - відкрита рана для Росії, ми добре насипали солі на неї, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4128
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11.01.2021 12:35 Відповісти
А ЗА ЭТОго недоколыханого , говорят, уже коржики забыли когда съели...
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11.01.2021 12:38 Відповісти
Издох на поприще от перевозбуждения скрепов
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11.01.2021 13:57 Відповісти
беска не каноническая...
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11.01.2021 12:59 Відповісти
Не вы, ущербно-ЗЕленве, а ваши папиредники. Порох и Кровавый пастор.
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11.01.2021 13:52 Відповісти
Каким местом Кулеба к этому? Сам ничего не в состоянии сделать, зато аж бегом приписывает себе чужие достиженния. Выскочка бездарная.
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11.01.2021 14:01 Відповісти
Дибилы ,,,,,,,,,,,,,,, !!!!!
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11.01.2021 15:14 Відповісти
Шо Зелені насипали Вагнерів до расеї падли
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11.01.2021 15:55 Відповісти
Останній раз в Криму був у 2009 році. Запамяталися кругом розвішані кацапами лозунги "севастополь-крим-россія". Анексія криму кацапами почалася набагато раніше 2014 року, іще віддтоді, як кравчук і кучмо погодилися залишити їхні війська в Криму.
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11.01.2021 15:55 Відповісти
 
 