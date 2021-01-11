"Це Росія довела Крим до ручки і створила там проблеми з водопостачанням", - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба Україна буде розглядати відновлення водопостачання в окупованому Криму винятково в контексті деокупації півострова.

Про це глава МЗС України заявив в інтерв'ю виданню "Обозреватель", інформує Цензор.НЕТ.

Кулеба нагадав, що відповідно до міжнародного права, всю відповідальність за ситуацію на окупованій території несе держава-окупант.

"Україна не несе відповідальності за проблеми з водопостачанням в АР Крим та місті Севастополь. Спроби Росії перетворити це на українську проблему, звинувачувати нас у "геноциді", звертатися в ООН, абсолютно безперспективні", - підкреслив міністр.

За його словами, росіяни створюють інформаційний шум, намагаючись звинуватити всіх, але насправді звинувачувати можна тільки самих себе.

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"Це Росія довела Крим до ручки і створила там проблеми з водопостачанням. Україна буде розглядати його відновлення винятково в контексті деокупації півострова", - підкреслив Кулеба.