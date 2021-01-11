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Новини Окуповані території
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"Це Росія довела Крим до ручки і створила там проблеми з водопостачанням", - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба Україна буде розглядати відновлення водопостачання в окупованому Криму винятково в контексті деокупації півострова.

Про це глава МЗС України заявив в інтерв'ю виданню "Обозреватель", інформує Цензор.НЕТ.

Кулеба нагадав, що відповідно до міжнародного права, всю відповідальність за ситуацію на окупованій території несе держава-окупант.

"Україна не несе відповідальності за проблеми з водопостачанням в АР Крим та місті Севастополь. Спроби Росії перетворити це на українську проблему, звинувачувати нас у "геноциді", звертатися в ООН, абсолютно безперспективні", - підкреслив міністр.

За його словами, росіяни створюють інформаційний шум, намагаючись звинуватити всіх, але насправді звинувачувати можна тільки самих себе.

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"Це Росія довела Крим до ручки і створила там проблеми з водопостачанням. Україна буде розглядати його відновлення винятково в контексті деокупації півострова", - підкреслив Кулеба.

Автор: 

Крим (14192) окупація (6754) росія (66175) водопостачання (839) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+6
Ви ж вилупки зелені вже торочите, що якщо там буде гуманітарна катастрофа, яку визнає ООН, то швиденько туди воду дасте...
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11.01.2021 12:12 Відповісти
+4
И швыденько поедут на Ростов. А воду снова перекроем. Нехай ***** краденному сам ладу дает. Не может? Нехай идет нахер.
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11.01.2021 12:15 Відповісти
+4
А никак нельзя воду Северо-Крымского канала беженцам сирийским перебросить, которые от ********** бомбардировок и химатак страдали? Или деткам кучерявым в Африку. У крымчан эта вода была, но они решили, что у хунтовской воды сильный привкус загнивающего запада, а это им не подходит. Им надо с привкусом кислых щей.
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11.01.2021 12:21 Відповісти
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Дмитро жжєт.
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11.01.2021 12:10 Відповісти
Ви ж вилупки зелені вже торочите, що якщо там буде гуманітарна катастрофа, яку визнає ООН, то швиденько туди воду дасте...
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11.01.2021 12:12 Відповісти
И швыденько поедут на Ростов. А воду снова перекроем. Нехай ***** краденному сам ладу дает. Не может? Нехай идет нахер.
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11.01.2021 12:15 Відповісти
Нужно уточнять, шо кремлядь вежливо довела, крысчане и не трепыхались... мать их так.
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11.01.2021 12:14 Відповісти
Дуже задоволений роботою нашого міністра. Молодець.
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11.01.2021 12:17 Відповісти
А моя думка: відновити поставку води, але по ціні нафти: барель за барель. Не хочуть, то це буде їх вибір.
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11.01.2021 12:19 Відповісти
Вечно тебе всякая муйня в голову приходит
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11.01.2021 12:34 Відповісти
Поражаюсь твоим светлым мыслям! в такой же светлой голове.
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11.01.2021 12:36 Відповісти
А зачем нам СКК? У херсонских фермеров пропал дефицит воды, повысилась урожайность, низовья Днепра начали оживать. В Крыму, для населения, воды валом. СКК в Крыму разворован - плиты поснимали, оборудование украли. Зачем издеваться над природой? Крым был пустыней? Вот пускай ею и остаётся! Я ещё помню, как по дороге от Джанкоя до Евпатории и Феодосии не видели ни одного дерева - выжженная степь и перекати поле... и марево струиться. Крысчане сбегут, тогда и надо решать, с татарами, а не с той падалью что засрала и сдала п-ов врагу.
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11.01.2021 14:32 Відповісти
Я же предложил продавать воду по цене нефти: барель за барель. А куда она уйдет после вала Турецкого- это их проблема.
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11.01.2021 14:48 Відповісти
А никак нельзя воду Северо-Крымского канала беженцам сирийским перебросить, которые от ********** бомбардировок и химатак страдали? Или деткам кучерявым в Африку. У крымчан эта вода была, но они решили, что у хунтовской воды сильный привкус загнивающего запада, а это им не подходит. Им надо с привкусом кислых щей.
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11.01.2021 12:21 Відповісти
Самим не хватает. Думаете лично Кровавый Пастор денег на плотину дал? Кагбе не так, херсонские фермеры скинулись.
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11.01.2021 12:33 Відповісти
но они решили



А я думал, что на Украину рф напала. А это оказывается было решение граждан.
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11.01.2021 12:46 Відповісти
"Це Росія довела Крим до ручки і створила там проблеми з водопостачанням", - Кулеба - Цензор.НЕТ 3396

"Це Росія довела Крим до ручки і створила там проблеми з водопостачанням", - Кулеба - Цензор.НЕТ 7491
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11.01.2021 12:33 Відповісти
Ну да, крымнаш, а дальше хоть трава не расти....
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11.01.2021 13:37 Відповісти
 
 