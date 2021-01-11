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Новини
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"Укроборонпром" об'єднав у 6 холдингів 65 підприємств, з рештою - доведеться прощатися, - Гусєв

Державний концерн "Укроборонпром", до складу якого входять 137 підприємств, на сьогодні є симбіозм багатих і бідних підприємств, серед яких прибуткових мізерно мало - 28 зі 137, і засилля бідних.

Про це написав генеральний директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв у своєму блозі на "Економічній правді", передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні більшість підприємств "Укроборонпрому" фактично виживають, якщо не вмирають. 137 підприємств, з яких 21 – на тимчасово окупованій території, – це симбіоз багатих і бідних. 28 компаній генерують 98% виручки, решта – живуть у режимі боргів,зокрема із зарплати, відсутності обігових грошей та замовлень, низької ліквідності", - зазначив він.

За словами Гусєва, в умовах ринкової економіки концерн, у тому вигляді, в якому він існує сьогодні, виявився неефективним.

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На сьогодні підприємства "Укроборонпрому" можуть виготовляти 24 тисячі різних одиниць озброєння та військової техніки (ОВТ) та комплектуючих. Але виготовляти усю продуктову лінійку сенсу немає, адже далеко не все має застосування. Приміром, у контурі "Укроборонпрому" є підприємства, які виробляють комплектуючі для радянських підводних човнів, яких нема на озбронні України.

У результаті, держава замовляє у підприємств концерну, єдиним акціонерним власником яких вона є, лише 36% від усього необхідного їй озброєння та військової техніки. А "Укроборонпром" приблизно 70% виручки отримує за рахунок експорту озброєння та військової техніки за кордон.

"Саме тому у процесі трансформації концерну важливо відсікти те, що нам не потрібно, та сфокусуватися виключно на тому, що становить вагу та цінність для обороноздатності країни. Відповідаючи на запитання, які одиниці ОВТ купуватимуть і Збройні сили України, і іноземний замовник, ми визначили стратегічні продуктові платформи майбутнього оборонного холдингу", - наголосив Гусєв.

Так, стратегічними продуктові платформи, на думку Гусва, мають стати: ракетний комплекс "Нептун" та ракетна система "Вільха" виробництва Київського конструкторського бюро "Луч"; тактична бойова колісна машина "Дозор-Б" виробництва Харківського конструкторського бюро з машинобудування імені О. О. Морозова (ХКБМ); БТР-4 та БТР-3 виробництва ХКБМ та Київського бронетанкового заводу; танк "Оплот" та двигун 6ТД-2/3 виробництва заводу імені В.О. Малишева; радари РЛС та РЄБ виробництва Науково-виробничого комплексу "Іскра"; турбіни UTG32000/5000 виробництва Науково-виробничого комплексу газотурбобудування "Зоря"- "Машпроект".

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"Ми поставили у центр продукт, який потрібен Збройним силам України – і отримали контур майбутнього сучасного оборонного холдингу. Холдингу, що прийде на зміну нинішньому концерну. Зі 137 компаній концерну ми виділили 65, які об'єднали у 6 холдингів", - зазначив він.

З рештою підприємств, за слова Гусєва, доведеться "прощатися".

"Деякі підуть на приватизацію, адже вони виготовляють продукцію невійськового призначення, а деякі припинять своє існування. Допоки ми виготовляємо продукти для старої війни, ми не готові до війни майбутнього", - наголосив очільник "Укроборонпрому".

Автор: 

Укроборонпром (1739) Гусєв Юрій (82)


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Топ коментарі
+3
Наша пісня гарна й нова, починаймо її знову...
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11.01.2021 12:15 Відповісти
+2
Странные дела всё-таки я наблюдаю. Ещё пару лет назад читал про то, что Укроборонпром был создан пророссийскими ставленниками для контроля и деградации украинской оборонки. Мол, его надо демонтировать и сделать эффективный стройный полугосударственный концерн. Кроме того, опыт тех же Штатов и Германии и других показывает, что национальный частный бизнес просто обязан участвовать в оборонной промышленности, при чём в большо его доле.

А теперь смотрю, что Укроборонпром, этот полудохлый государственный колосс всё никак не оторвётся от бюджетной сиски, взамен выдавая только в лучшем случае отремонтированные танки и красивые обещания и проекты. Я так понимаю. что и частный бизнес тоже пустили боком, потому что оборонные деньги лучше тратить в узком кругу госчиновников, правильно?
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11.01.2021 12:34 Відповісти
+1
Скажи, що потрібно зробити, щоб ти сказав: це ДОБРЕ!
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11.01.2021 12:42 Відповісти
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6 холдингів буде легше розділити між олігархами.
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11.01.2021 12:13 Відповісти
Скажи, що потрібно зробити, щоб ти сказав: це ДОБРЕ!
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11.01.2021 12:42 Відповісти
Скажу "Це добре", коли буду впевнений що помиляюсь. А взагалі то була іронізація, не варто сприймати всерйоз.
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11.01.2021 12:45 Відповісти
Ви знаєте, скільки шкоди завдаєте ви( і не тільки ви )любій справі своєю "іронізацією"?? Ви подивіться: у нас або зло іронізують (на всякий випадок), або безпідставно критикують ( є така професія), або відверто саботують і шкодять ( є такі партії). Разом з тим: всі хочуть добра. Сумно!
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11.01.2021 12:55 Відповісти
Може на мене почепите всю корупцію і зрив поставок озброєння у війська?
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11.01.2021 13:15 Відповісти
Я не думаю, що ви відповідаєте за поставки озброєння. Тому ( на всякий випадок) звинувачувати вас не буду. Але раджу почитати коментарі нижче і відповісти собі: чи ми можемо щось побудувати, зробити реформи, щось змінити на краще з тим "лекторатом", який коментує цю новину.
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11.01.2021 13:30 Відповісти
А с новоиспеченными олигархами, что тогда делать?
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11.01.2021 12:42 Відповісти
Сократите до трех, будет по братски.
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11.01.2021 12:14 Відповісти
Наша пісня гарна й нова, починаймо її знову...
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11.01.2021 12:15 Відповісти
нафига они тот "Дозор-б" пихают в госпрограмму?!
есть "Новатор" и "Варта", которые превосходят "Дозор" и технически и по качеству..
не понимаю!!.. если только не коррупционный момент..
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11.01.2021 12:21 Відповісти
і яке вони мають відношення до Укроборонпрому?
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11.01.2021 13:19 Відповісти
нет что б им дать госзаказ.... очередные холдинги и распилы....
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11.01.2021 12:27 Відповісти
Словоблудие.
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11.01.2021 12:33 Відповісти
Они с Супрун из одного инкубатора.
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11.01.2021 12:37 Відповісти
Странные дела всё-таки я наблюдаю. Ещё пару лет назад читал про то, что Укроборонпром был создан пророссийскими ставленниками для контроля и деградации украинской оборонки. Мол, его надо демонтировать и сделать эффективный стройный полугосударственный концерн. Кроме того, опыт тех же Штатов и Германии и других показывает, что национальный частный бизнес просто обязан участвовать в оборонной промышленности, при чём в большо его доле.

А теперь смотрю, что Укроборонпром, этот полудохлый государственный колосс всё никак не оторвётся от бюджетной сиски, взамен выдавая только в лучшем случае отремонтированные танки и красивые обещания и проекты. Я так понимаю. что и частный бизнес тоже пустили боком, потому что оборонные деньги лучше тратить в узком кругу госчиновников, правильно?
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11.01.2021 12:34 Відповісти
Правильно. Разве не в этом смысл существования Украинского Государства, по мнению гос.чиновников? Частный бизнес слишком прагматичен для поддержания статус кво
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11.01.2021 12:52 Відповісти
А патронного завода нет до сих пор.
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11.01.2021 12:36 Відповісти
и с пуштуном тоже?)
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11.01.2021 12:41 Відповісти
Соросячая выучка у этого гуся, ему оборонные предприятия мешают даже во время войны.
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11.01.2021 12:43 Відповісти
Так и есть. klymenko-time.com/dose/novyj-glava-ukroboronproma-yurij-gusev/

И, естественно, в наблюдательный совет программы входит фонд Сороса, Transparency International Ukraine и уже упомянутый ЦПК. То есть, новых лидеров в Украине снова ищут именно иностранцы для реализации собственных интересов.
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11.01.2021 12:49 Відповісти
учитесь правильно управлять! вот оно, новое поколение... новые ынжынэры, управленцы... взяли новейший приемник, разобрали... а когда заново собрали, то половина деталей оказалась ненужной... правда, то, что приемник не работает - фигня... главное - собрали в ту же коробку...
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11.01.2021 12:47 Відповісти
и это сказало гусев - "На сегодняшний день большинство предприятий "Укроборонпрома" фактически выживают, если не умирают. 137 предприятий, из которых 21 - на временно оккупированной территории, - это симбиоз богатых и бедных. 28 компаний генерируют 98% выручки, остальные - живут в режиме долгов, в т.ч. по зарплате, отсутствия оборотных средств и заказов, низкой ликвидности "... практически, в нормальной стране он бы этим сам себе подписал приговор... и себе, и предыдущим манагерам... но не в Украине...
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11.01.2021 12:49 Відповісти
Абрамявичус недостаточно настойчиво разваливал Укроборонпром. Передали дело патентованому отморозку.
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11.01.2021 12:53 Відповісти
а ти пєтушило можеш пояснити нафіга Україні заводи, що випускають запчастини до радянських підводних човнів?
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11.01.2021 13:24 Відповісти
Для того, чтобы дебилам не пришлось защищать территориальные воды с вилами на надувном матрасе.
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11.01.2021 15:36 Відповісти
ти ідіотик будеш ці запчастини до надувних матрасів чіпляти
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11.01.2021 16:46 Відповісти
С соросовским гусем кроме надувных матрасов ничего не останется. Нужен глава оборонпрома, который может наладить военную кооперацию с Польшей, Грецией, Чили, Бразилией, Аргентиной, с кем угодно. Украине несколько подводных лодок в Черном и Средиземном морях совсем бы не помешали.
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12.01.2021 01:23 Відповісти
Вали на ферму, убирай гной за коровами. Зачем нам ядерное оружие, зачем нам стратегическая авиация, зачем нам ракетные войска, зачем заводы и верфи.Что ты вылезло сюда со своим куринным мозгом, который гипнотизируется одним движением руки соросовских пропагандонов?
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12.01.2021 01:49 Відповісти
а кто будет делать патроны и снаряды???? петя-трепло, "обещало" пять лет! теперь вова -муму пошёл "протоптанной" дорожкой.
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11.01.2021 13:41 Відповісти
дерибан-деребанчик.....))
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11.01.2021 14:55 Відповісти
прощаться будут с порезкой "на метал"?))) кто будет резать кто будет считать сколько и на сколько порезали?))) дайте ринату линидычу...он умеет
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11.01.2021 14:56 Відповісти
 
 