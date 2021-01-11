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Новини
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П'яний чоловік зламав зап'ястя поліцейському в Києві, йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. ФОТО

П'яний чоловік зламав зап'ястя поліцейському в Києві, йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. ФОТО

У Києві під час затримання п'яний чоловік, який чинив насильство щодо своєї співмешканки і її неповнолітньої дочки, зламав зап'ястя патрульному поліцейському, який прибув на місце події.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.

"На спецлінію 102 звернулась неповнолітня дівчина, яка повідомила, що у квартирі на проспекті Правди вітчим у стані алкогольного сп’яніння свариться та погрожує фізичною розправою їй та її матері. Для врегулювання конфлікту на місце події прибув екіпаж патрульної поліції.

Правоохоронці намагались припинити конфлікт мирним шляхом, однак порушник на зауваження не реагував, штовхав поліцейських та поводив себе агресивно. Відтак патрульні прийняли рішення затримати дебошира, вдягнувши на нього кайданки, однак останній чинив опір і вдарив правоохоронця, зламавши йому зап’ястя", - сказано в повідомленні.

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Пяний чоловік зламав запястя поліцейському в Києві, йому загрожує до пяти років позбавлення волі 01

Фото: сайт поліції

Слідчі затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – 30-річний уродженець Запорізької області, який нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за умисне вбивство. Окрім цього, зловмисник систематично притягувався до адміністративної відповідальності за сімейне насилля.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Автор: 

Київ (19693) напад (1140) патрульна поліція (1444)


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Топ коментарі
+9
Алкаш, вбивця, бандюк - але хрестик носить... Віруючі - вони такі...
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11.01.2021 12:35 Відповісти
+8
Оцените красоту игры - вернули в семью,где он совершал насилие ,для отбытия ночного ареста.Стоя аплодирую!
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11.01.2021 12:44 Відповісти
+4
Видно що воно бидло по життю, такі повинні на нарах гнити, а краще - під нарами
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11.01.2021 12:26 Відповісти
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Ща аваков пистолетом мусора наградит
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11.01.2021 12:25 Відповісти
Крепкая видать челюсть у мужика!
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11.01.2021 12:47 Відповісти
что-то я даже не подумал про такую версию
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11.01.2021 12:51 Відповісти
Красный пояс - Запорожье. Да еще и с историей отсидки... Неудивительно...
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11.01.2021 12:26 Відповісти
Видно що воно бидло по життю, такі повинні на нарах гнити, а краще - під нарами
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11.01.2021 12:26 Відповісти
Накачался на зоне а мог ведь и по голове попасть ,ну а ментам надо больше кальция употреблять а то кости как стекло ..
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11.01.2021 12:27 Відповісти
Лучше бы по голове - там у них нет жизненно важных органов (кроме рта, естественно).
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11.01.2021 12:38 Відповісти
Глаза ещё имеются,которые видят где что плохо лежит ...
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11.01.2021 12:40 Відповісти
Алкаш, вбивця, бандюк - але хрестик носить... Віруючі - вони такі...
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11.01.2021 12:35 Відповісти
По обеим сторонам от Христа висели как раз бандюки. Так что они считают, что тоже, каким-о боком при делах.
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11.01.2021 12:47 Відповісти
особенно доставляет Тупицкий - всю страну посадил на бутылку, опустил Зелю, снял виллу за 12 косарей, зато с крестиком))))
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11.01.2021 12:54 Відповісти
ну а если булицай напал на гражданина? пусть докажет видеозаписью, что он не нападал на пострадавшего от полицейского произвола гражданина Украины!
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11.01.2021 12:39 Відповісти
Оцените красоту игры - вернули в семью,где он совершал насилие ,для отбытия ночного ареста.Стоя аплодирую!
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11.01.2021 12:44 Відповісти
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11.01.2021 14:32 Відповісти
Десяток відсидів, пяток дадуть. А ти, лох плати податки, утримуй і думай чого доміггя ти. І баба була і жив за шось. А в тебе тарифи в голові!
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11.01.2021 12:44 Відповісти
" 30-летний уроженец", "который недавно освободился", "отбывал наказание за умышленное убийство"
--
Я чёто не понял... он будучи в детском садике кого-то горшком порешил? Или какого хрена он с умышленным убийством в 30 лет уже на свободе?
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11.01.2021 12:45 Відповісти
Государство - банкрот. Нет денег не на что. А уж тем более на содержание заключенных. Поэтому и тюрьмы закрывают, и сажают только в крайних случаях, и сроки дают минимальные и УДО лепят всяким отморозкам. Лишь бы уменьшить расходы госбюджета. Не умеющий зарабатывать - вынужден экономить.
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11.01.2021 13:26 Відповісти
Не особо государство и наэкономило.. всёравно вернулся "домой".
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11.01.2021 13:41 Відповісти
Потенційний працівник апарату Малюськи)
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11.01.2021 12:48 Відповісти
Скоро ментов, приехавших на вызов, пянь будет просто сдувать с ног, даже бить не потребуется.
Там же нормальных людей почти не осталось. Толковые поувольнялись, не желая служить под началом кретинов и отчаявшись получать, хотя бы, обещанную зарплату, а патрульная полиция с улиц нашего областного центра почти исчезла вместе в Приусами.
Единственный, кто в шоколаде от реформы полиции, так это любитель французских вертолетов и поездов.
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11.01.2021 12:51 Відповісти
Кроме того, злоумышленник систематически привлекался к административной ответственности за семейное насилие. Источник: https://censor.net/ru/n3241024\\\\\\\\

ну если эти две с таким живут, то кто им доктор? на зону будут бегать еще к нему и носить вкусняшки
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11.01.2021 12:53 Відповісти
Любят, что не понятно?!))
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11.01.2021 12:56 Відповісти
30 лет, он уже отсидел за УМИШЛЕННОЕ убийство. отмудохал мента и сидит дома под ночным арестом. 1 убийца не кается и не изолирован. 2 сколько он получил за убийство. 3 сколько ему было лет. 5 почему не закрили?
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11.01.2021 13:12 Відповісти
А почему не хулиганка? Полицейские же выжил!
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11.01.2021 18:24 Відповісти
 
 