П'яний чоловік зламав зап'ястя поліцейському в Києві, йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. ФОТО
У Києві під час затримання п'яний чоловік, який чинив насильство щодо своєї співмешканки і її неповнолітньої дочки, зламав зап'ястя патрульному поліцейському, який прибув на місце події.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.
"На спецлінію 102 звернулась неповнолітня дівчина, яка повідомила, що у квартирі на проспекті Правди вітчим у стані алкогольного сп’яніння свариться та погрожує фізичною розправою їй та її матері. Для врегулювання конфлікту на місце події прибув екіпаж патрульної поліції.
Правоохоронці намагались припинити конфлікт мирним шляхом, однак порушник на зауваження не реагував, штовхав поліцейських та поводив себе агресивно. Відтак патрульні прийняли рішення затримати дебошира, вдягнувши на нього кайданки, однак останній чинив опір і вдарив правоохоронця, зламавши йому зап’ястя", - сказано в повідомленні.
Фото: сайт поліції
Слідчі затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – 30-річний уродженець Запорізької області, який нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за умисне вбивство. Окрім цього, зловмисник систематично притягувався до адміністративної відповідальності за сімейне насилля.
Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.
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Я чёто не понял... он будучи в детском садике кого-то горшком порешил? Или какого хрена он с умышленным убийством в 30 лет уже на свободе?
Там же нормальных людей почти не осталось. Толковые поувольнялись, не желая служить под началом кретинов и отчаявшись получать, хотя бы, обещанную зарплату, а патрульная полиция с улиц нашего областного центра почти исчезла вместе в Приусами.
Единственный, кто в шоколаде от реформы полиции, так это любитель французских вертолетов и поездов.
ну если эти две с таким живут, то кто им доктор? на зону будут бегать еще к нему и носить вкусняшки