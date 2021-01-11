На порядку денному Кримської платформи буде тільки одне питання - модальність виходу РФ з півострова, - глава МЗС Кулеба

На порядку денного майбутньої Кримської платформи буде винесено тільки одне питання - Україна і міжнародні партнери обговорять, як Російська Федерація виходитиме з окупованого півострова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Обозревателю" розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, українська сторона не заперечуватиме, якщо Росія візьме участь у саміті Кримської платформи, оскільки потрібно забезпечити переговорний процес.

"Нехай приїжджають. Нам же потрібен переговорний процес щодо повернення Криму ... Запрошую!", - відповів Кулеба на запитання щодо того, чи буде заперечувати українська сторона, якщо Росія погодиться взяти участь у саміті "Кримської платформи".

"На порядку денному переговорів буде тільки одне питання - модальність виходу Росії з Автономної Республіки Крим та міста Севастополь і відновлення суверенітету і юрисдикції України на цій території. Ніяких інших питань ми з ними обговорювати не будемо", - додав Кулеба.

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