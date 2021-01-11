Локдаун не дасть результату, оскільки працюють дитсадки і громадський транспорт, - епідеміолог Александрін
"Карантин зимових канікул" не буде ефективним через те, що працюють дитячі садки і громадський транспорт.
Про це заявив голова громадської організації "Інфекційний контроль" Андрій Александрін в інтерв'ю "Обозревателю", передає Цензор.НЕТ.
"Під час локдауну працюватимуть дитячі садочки і громадський транспорт, тому ніякого ефекту від нього не буде", - сказав лікар.
За словами епідеміолога, в Україні "рушійною силою" поширення COVID-19 є діти.
"Так, діти не перебувають у групі ризику, але вони дуже добре передають коронавірус. Коли дитина з безсимптомним перебігом приходить додому, вона інфікує своїх батьків, бабусь і дідусів. У нашій країні з дитячим населенням ніхто не працює, його ніхто не тестує. І другий фактор - громадський транспорт. Який сенс оголошувати локдаун, якщо весь наш громадський транспорт просто алогічний з точки зору інфекційної безпеки? Ніхто так і не навів там порядок", - сказав лікар.
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Департамент транспорту Лондона вирішив закрити до 40 станцій метро у місті через поширення коронавірусу. «З четверга до 40 станцій метро (Лондона - ред.), які не перетинаються з іншими лініями, будуть зачинені до подальшого оголошення», - йдеться у повідомленні.У Департаменті транспорту міста додали, що також тимчасово припиняється рух метро у нічний час.Зазначається, що у британській столиці також зменшується кількість автобусів на вулицях.
Обмеження метро (на вхід, на час роботи) були багато де, але саме повністю не закривали НІДЕ!
Начался и отпуск "квартал 95".
Совпадение?!
Что скажет чел с зачатками мышления? А вот что - раз результат не отличается, значит до задницы маски.
И будет прав.
Ага
І це не потрібно,
для Цього делеговано повноваження владі оголошувати у разі потреби карантин
@akvevitt
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9 янв.
Если в слове "локдауна" поменять буквы местами, то получится "клоунада" (с) не мое, очень повеселило
"09.01.2021
В крупные торговые сети уже поступили предложения о "решении вопроса" связанного с карантинными ограничения на продажу групп товаров . Вопрос решает "кошелек Зеленского" - Алексей Чернышев."