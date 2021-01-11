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Новини Коронавірус і карантин
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Локдаун не дасть результату, оскільки працюють дитсадки і громадський транспорт, - епідеміолог Александрін

Локдаун не дасть результату, оскільки працюють дитсадки і громадський транспорт, - епідеміолог Александрін

"Карантин зимових канікул" не буде ефективним через те, що працюють дитячі садки і громадський транспорт.

Про це заявив голова громадської організації "Інфекційний контроль" Андрій Александрін в інтерв'ю "Обозревателю",  передає Цензор.НЕТ.

"Під час локдауну працюватимуть дитячі садочки і громадський транспорт, тому ніякого ефекту від нього не буде", - сказав лікар.

За словами епідеміолога, в Україні "рушійною силою" поширення COVID-19 є діти.

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"Так, діти не перебувають у групі ризику, але вони дуже добре передають коронавірус. Коли дитина з безсимптомним перебігом приходить додому, вона інфікує своїх батьків, бабусь і дідусів. У нашій країні з дитячим населенням ніхто не працює, його ніхто не тестує. І другий фактор - громадський транспорт. Який сенс оголошувати локдаун, якщо весь наш громадський транспорт просто алогічний з точки зору інфекційної безпеки? Ніхто так і не навів там порядок", - сказав лікар.

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Александрін Андрій (2)


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Топ коментарі
+4
А Буковель???
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11.01.2021 12:46 Відповісти
+4
А закінчиться перед днюхою Найвеличнішого. Знову - совпаденіє?
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11.01.2021 12:52 Відповісти
+3
Локдаун не даст результата. Потому что локдаун - это когда все сидят дома и едят гречку с консервами, а не бродят по АТБ в поисках носков.
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11.01.2021 12:47 Відповісти
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А Буковель???
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11.01.2021 12:46 Відповісти
А Буковель тоже транспорт
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11.01.2021 13:00 Відповісти
А нічого, що ні в США, ні в Іспанії, ні в Італії, ні в Британії не зупиняли ні метро, ні наземний громадський транспорт? А там епідеміологічна ситуація в рази гірша була!
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11.01.2021 12:47 Відповісти
там також забиті маршрутки їздять?
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11.01.2021 12:50 Відповісти
А яка різниця, що забите - маршрутка чи вагон метро??
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11.01.2021 12:52 Відповісти
Британія закривала у квітні під час локдауну...
Департамент транспорту Лондона вирішив закрити до 40 станцій метро у місті через поширення коронавірусу. «З четверга до 40 станцій метро (Лондона - ред.), які не перетинаються з іншими лініями, будуть зачинені до подальшого оголошення», - йдеться у повідомленні.У Департаменті транспорту міста додали, що також тимчасово припиняється рух метро у нічний час.Зазначається, що у британській столиці також зменшується кількість автобусів на вулицях.
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11.01.2021 14:12 Відповісти
У Лондоні всього 270 станцій, тобто закрили аж 15%)) А у нічний час закривали, бо в них метро ЦІЛОДОБОВЕ (як і у Нью-Йорку), то воно працювало умовно до 0:00, як у Києві зазвичай!

Обмеження метро (на вхід, на час роботи) були багато де, але саме повністю не закривали НІДЕ!
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11.01.2021 14:16 Відповісти
Кстати, в Лондонском метро - 270 станций и 11 веток!
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11.01.2021 16:09 Відповісти
Локдаун не даст результата. Потому что локдаун - это когда все сидят дома и едят гречку с консервами, а не бродят по АТБ в поисках носков.
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11.01.2021 12:47 Відповісти
КаранАтинный локдаун найвелiчнiшого ЛохДауна начался.
Начался и отпуск "квартал 95".
Совпадение?!
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11.01.2021 12:48 Відповісти
А закінчиться перед днюхою Найвеличнішого. Знову - совпаденіє?
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11.01.2021 12:52 Відповісти
В цьому локдауні стільки ж сенсу, скільки мозку в голові у виборців Зе. Просто треба пи?%ити людей за відсутність масок, власників кафе\магазинів за недотримання карантинних правил (там дистанцій, допуск людей без масок тощо), перевізників за недотримання правил. Всі, хто можуть - мають працювати з дому. Але оця вся хрінь, що шкарпеток купити не можна - це капець.
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11.01.2021 12:51 Відповісти
Шкарпетками треба було запасатись до 19.04.2019. ))
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11.01.2021 12:53 Відповісти
Я вже не кажу про нормальне тестування тощо.
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11.01.2021 12:54 Відповісти
Ойойой, в Киеве не видел ни одного без маски в магазине, а в на югах всем на них начхать и результат както слабо отличается, да можно сказать и никак.

Что скажет чел с зачатками мышления? А вот что - раз результат не отличается, значит до задницы маски.

И будет прав.
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11.01.2021 12:58 Відповісти
Людина із зачатками мишлення зразу згадає про різницю в густині населення, кількості контактів і кількості населення в цлому в мегаполісі і "на югах". І зробить висновок, що маски працюють. Або може ввімкне ці зачатки та подивиться якийсь наково-популярний фільм про це. Або хоча б взагалі задумається про щось.
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11.01.2021 13:01 Відповісти
Дадада, офигенно по разному набиваются маршрутки в мегаполисах и не очень. И к парикмахер в мегаполисе одновременно пятерых стижёт, а за пределами двое в день.
Ага
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11.01.2021 13:07 Відповісти
навіть людина з БАЗОВИМ мисленням не буде згадувати про різницю в густині населення, кількості контактів і кількості населення в цлому в мегаполісі і "на югах".
І це не потрібно,
для Цього делеговано повноваження владі оголошувати у разі потреби карантин
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11.01.2021 14:15 Відповісти
Будя нас ужо пужаты, мы ужо пужатые!
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11.01.2021 12:52 Відповісти
ТРЕБУЕМ КОМПЕНСАЦИИ !!! 8000 даже на налоги не хватило! Зебелы платите бабки!
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11.01.2021 12:52 Відповісти
Чудеса медицины по схемам Зеленского - "... Статистика захворюваності до Нового року очікувано знизилася, але хворих не стало менше"
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11.01.2021 12:55 Відповісти
согласен
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11.01.2021 12:55 Відповісти
Нічо, Найнікчемніший указ видасть, щоб пандемія завершилась - і всьо!
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11.01.2021 12:56 Відповісти
да, жесткий локдаун работает, если он жесткий. И транспорт тут - явно малодушие
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11.01.2021 12:59 Відповісти
Морячок⚓Новогодняя ёлка
@akvevitt
·
9 янв.
Если в слове "локдауна" поменять буквы местами, то получится "клоунада" (с) не мое, очень повеселило
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11.01.2021 13:00 Відповісти
Мабуть це тому, що заявленi та реальнi цiлi локдауна дещо рiзнi.

"‎‎09.‎01.‎2021
В крупные торговые сети уже поступили предложения о "решении вопроса" связанного с карантинными ограничения на продажу групп товаров . Вопрос решает "кошелек Зеленского" - Алексей Чернышев."
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11.01.2021 13:02 Відповісти
Оптом буду закупаться у знакомых ФОПов всем необходимым на локдаунскую заначку, чтоб была, но крупные торговые сети моих бабок не увидят. Скотобаза, а не власть.
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11.01.2021 13:37 Відповісти
осподи, ну всегда можно изменить статистику... и все будет в полном порядке, локдаун обязательно подействует...
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11.01.2021 13:02 Відповісти
Ну вони навіть на це не спромоглися))) Бо якщо вірити статистиці, то хворих у нас щодня виявляють в 2-3 рази менше, ніж на початку грудня! То нафіга локдаун, як за статистикою кількість хворих падає, а не росте???
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11.01.2021 13:04 Відповісти
А идиот Степанов сказал,что карантин жёсткий.)
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11.01.2021 13:04 Відповісти
Куда жестче. Носки под запретом. Хорошо, что я запасливый. Но дело принципа. Степашка, поясни, с научной точки зрения, как носки заражают население короновирусом. Желательно наглядно, в виде схемы, а не бла -бла - бла..
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11.01.2021 13:41 Відповісти
дибіл,з дибіла....треба цього дибіла інфекціоніста разом з його родиною на пів року ізолювати без зарплати,і побачим що воно заспіває,дибіл-розвалив медицигу і розсуждає
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11.01.2021 13:21 Відповісти
Вот даже карантин выходного дня дал, с чего вдруг нет?
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11.01.2021 13:35 Відповісти
Семь пятниц у санитарных врачей.Семигетманщина в Украине.
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11.01.2021 13:54 Відповісти
Як злітати по нові штами коронавірусів в Лондон тупорилим бобрам з України, то для них локдауна не має, як і його немає і для хабарника Тупицького в Дубаях, а кріпаків і мілких ділків можна щімити тотальною не свободою, як пальці селянина-одноосібника в дверях буксирною бригадою комсомольців-активістів в 1933 році.
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11.01.2021 14:27 Відповісти
Не думав шо при моєму житті прийдуть до влади дебіли, але нарід 73 теж дебільний
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11.01.2021 15:52 Відповісти
 
 