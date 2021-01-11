Локдаун не дасть результату, оскільки працюють дитсадки і громадський транспорт, - епідеміолог Александрін

"Карантин зимових канікул" не буде ефективним через те, що працюють дитячі садки і громадський транспорт.

Про це заявив голова громадської організації "Інфекційний контроль" Андрій Александрін в інтерв'ю "Обозревателю", передає Цензор.НЕТ.

"Під час локдауну працюватимуть дитячі садочки і громадський транспорт, тому ніякого ефекту від нього не буде", - сказав лікар.

За словами епідеміолога, в Україні "рушійною силою" поширення COVID-19 є діти.

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"Так, діти не перебувають у групі ризику, але вони дуже добре передають коронавірус. Коли дитина з безсимптомним перебігом приходить додому, вона інфікує своїх батьків, бабусь і дідусів. У нашій країні з дитячим населенням ніхто не працює, його ніхто не тестує. І другий фактор - громадський транспорт. Який сенс оголошувати локдаун, якщо весь наш громадський транспорт просто алогічний з точки зору інфекційної безпеки? Ніхто так і не навів там порядок", - сказав лікар.