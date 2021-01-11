На апеляцію арешту Микитася не з'явилися 12 прокурорів, слухання перенесли, - захист

Київський апеляційний суд переніс на 20 січня розгляд скарги екскерівника "Укрбуду" Максима Микитася на рішення Шевченківського районного суду Києва про арешт Микитася до 27 лютого без визначення розміру застави.

Про це на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук написав сам Микитась, інформує Цензор.НЕТ.

"Апеляцію Максима Микитася перенесено на 20-те січня 2021 року. Не з'явилися представники сторони обвинувачення", - пише він.

"У справі Максима Микитася 12 прокурорів, але, на жаль, сьогодні не з'явився жоден", - цитує він свого захисника Євгена Грушовця.

Раніше Цензор.НЕТ писав про те, що Шевченківський районний суд Києва заарештував Микитася до 27 лютого без визначення розміру застави.

Нагадаємо, 9 грудня юриста Микитася викрали і вимагали $800 тис. неіснуючого боргу, зловмисників затримано. Коментуючи цю інформацію, Микитась попросив Зеленського про допомогу: Викрадення мого адвоката - це підстава. Нагорі вирішили, що я мушу замовкнути! Операцію ведуть із сусіднього від Вас кабінету.

29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у викраденні юриста його фірми. За версією слідства, він організував викрадення свого адвоката за допомогою лідера злочинного угруповання, що перебуває під вартою. У будинку Микитася провели обшук. Поліція і прокуратура проситимуть відправити його під арешт. У НАБУ побоюються, що підозра Микитасю може перешкодити розслідувати справу проти Татарова.

Захист Микитася вважає, що листування, яке є в матеріалах кримінальної справи, могло бути сфальсифіковане іншим підозрюваним - Черновим.

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