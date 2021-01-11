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На апеляцію арешту Микитася не з'явилися 12 прокурорів, слухання перенесли, - захист

На апеляцію арешту Микитася не з'явилися 12 прокурорів, слухання перенесли, - захист

Київський апеляційний суд переніс на 20 січня розгляд скарги екскерівника "Укрбуду" Максима Микитася на рішення Шевченківського районного суду Києва про арешт Микитася до 27 лютого без визначення розміру застави.

Про це на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук написав сам Микитась, інформує Цензор.НЕТ.

"Апеляцію Максима Микитася перенесено на 20-те січня 2021 року. Не з'явилися представники сторони обвинувачення", - пише він.

"У справі Максима Микитася 12 прокурорів, але, на жаль, сьогодні не з'явився жоден", - цитує він свого захисника Євгена Грушовця.

Раніше Цензор.НЕТ писав про те, що Шевченківський районний суд Києва заарештував Микитася до 27 лютого без визначення розміру застави.

Нагадаємо, 9 грудня юриста Микитася викрали і вимагали $800 тис. неіснуючого боргу, зловмисників затримано. Коментуючи цю інформацію, Микитась попросив Зеленського про допомогу: Викрадення мого адвоката - це підстава. Нагорі вирішили, що я мушу замовкнути! Операцію ведуть із сусіднього від Вас кабінету.

29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у викраденні юриста його фірми. За версією слідства, він організував викрадення свого адвоката за допомогою лідера злочинного угруповання, що перебуває під вартою. У будинку Микитася провели обшук. Поліція і прокуратура проситимуть відправити його під арешт. У НАБУ побоюються, що підозра Микитасю може перешкодити розслідувати справу проти Татарова.

Захист Микитася вважає, що листування, яке є в матеріалах кримінальної справи, могло бути сфальсифіковане іншим підозрюваним - Черновим.

Також дивіться: Микитась і Татаров зустрічали разом кожен Новий рік, - Бутусов. ФОТО

Автор: 

апеляція (503) арешт (2539) Апеляційний суд (401) Максим Микитась (291)


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Топ коментарі
+4
Я юрист вот ясно даже не юристам что все эти уклонения прокуратуры от явки в суд заказ Вовочки Зеленского и Татарова шобла банды ОПы они учат Микитася не раскрывать на них пасть..а дела то на пару статей в процессуальных кодексах что неявка в суд прокуратуры а они всегда в курсе и знают о процессе это не один адвокат и не группа адвокатов-- а прокуроыр на сождержании бюджета страны Украины и они ОБЯЗАНЫ ДАЖЕ В СЛУЧАЕ АТОМНОЙ БОМБЕЖКИ ЯВЛЯТЬСЯ В СУД.. так вот ПРОПИСАТЬ ОДНО НЕЯВКА ОБВИНЕНИЯ В СУД ПО ВОПРОСЫ САНКИЦИ НА АРЕСТ ЗАЛОГ СОДЕРЖАНИЕ ПОД СИРАЖЕЙ АТВОМАТИЧЕСКИ СНИМАЕТ И ОСВОБОЖДАЕТ ЛИЦО ОТ ТОГО ЧТО СУД НЕ ПРИМЕНЯЕТ К НЕМУ НИКАКОЙ МЕРЫ.. т.е. неявка в суд обвинения есть прямое или косвенные признание обвинением что все что они вменяеют в вину человеку не ясть правда и закон и обоснованость...
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11.01.2021 12:58 Відповісти
+3
Пора венедиктову привлекать. Ну, и гундосой гниде коленом под зад давно пора.
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11.01.2021 12:58 Відповісти
+1
А що так можна? не прийшов прокурор - продовжуй сидіти в тюрязі. А як же презумпція невинуватості і трактування законодавства на користь звинуваченого?
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11.01.2021 13:07 Відповісти
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А що, Микитася випустили з-під арешту? Що він вже фейсбучить?
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11.01.2021 12:55 Відповісти
В его номере интернет есть.
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11.01.2021 12:57 Відповісти
маляву передал)
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11.01.2021 13:05 Відповісти
Коли посадять під арешт злодія і диверсанта Татарова? Патріота і бізнесмена Микитася -- на СВОБОДУ!
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11.01.2021 16:46 Відповісти
Я юрист вот ясно даже не юристам что все эти уклонения прокуратуры от явки в суд заказ Вовочки Зеленского и Татарова шобла банды ОПы они учат Микитася не раскрывать на них пасть..а дела то на пару статей в процессуальных кодексах что неявка в суд прокуратуры а они всегда в курсе и знают о процессе это не один адвокат и не группа адвокатов-- а прокуроыр на сождержании бюджета страны Украины и они ОБЯЗАНЫ ДАЖЕ В СЛУЧАЕ АТОМНОЙ БОМБЕЖКИ ЯВЛЯТЬСЯ В СУД.. так вот ПРОПИСАТЬ ОДНО НЕЯВКА ОБВИНЕНИЯ В СУД ПО ВОПРОСЫ САНКИЦИ НА АРЕСТ ЗАЛОГ СОДЕРЖАНИЕ ПОД СИРАЖЕЙ АТВОМАТИЧЕСКИ СНИМАЕТ И ОСВОБОЖДАЕТ ЛИЦО ОТ ТОГО ЧТО СУД НЕ ПРИМЕНЯЕТ К НЕМУ НИКАКОЙ МЕРЫ.. т.е. неявка в суд обвинения есть прямое или косвенные признание обвинением что все что они вменяеют в вину человеку не ясть правда и закон и обоснованость...
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11.01.2021 12:58 Відповісти
Точно так було із Гепою: прокурори роками не являлися в суд. Тільки там була ситуація, щоб не посадити Гепу. Але ж бог- не фраєр. Надіюсь і прокурорів дістане як Гепу.
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11.01.2021 13:11 Відповісти
Пора венедиктову привлекать. Ну, и гундосой гниде коленом под зад давно пора.
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11.01.2021 12:58 Відповісти
Жадный.Не хочет башлять.
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11.01.2021 13:03 Відповісти
А що так можна? не прийшов прокурор - продовжуй сидіти в тюрязі. А як же презумпція невинуватості і трактування законодавства на користь звинуваченого?
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11.01.2021 13:07 Відповісти
что сказал мыкытась - любимая тема на сайте. а кого еще волнует эта урка?
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11.01.2021 13:35 Відповісти
А какие у вас в Польше волнительные темы или откуда вы там пишите ?
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11.01.2021 13:48 Відповісти
А що робити з прокурорами, якщо вони дружно не з'являються в суд?
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11.01.2021 16:50 Відповісти
 
 