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Плагіатор Шкарлет має наслідувати приклад міністерки праці Австрії та подати у відставку, - нардеп "Голосу" Піпа

Плагіатор Шкарлет має наслідувати приклад міністерки праці Австрії та подати у відставку, - нардеп

"Голос" закликає міністра-плагіатора Сергія Шкарлета наслідувати приклад міністерки праці Австрії - вона подала у відставку через звинувачення в плагіаті в дисертації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр партії "Голос".

"Міністерка праці Австрії подала у відставку через плагіат, який в її дисертації виявили незалежні експерти. Сама міністерка звинувачення відкидає, але через резонанс пішла з посади", - наголошується у заяві.

"Так чинять міністри у країнах, де влада поважає своїх громадян. Бо плагіат - це крадіжка, і міністр-плагіатор Сергій Шкарлет має подати у відставку", - заявила народна депутатка від фракції "Голос" Наталія Піпа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністерка праці Австрії Ашбахер подала у відставку через звинувачення в плагіаті

За даними сайту "Помилки і фальсифікації в наукових дослідженнях", стаття для докторської дисертації в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета суцільний плагіат - збіги з роботами інших вчених становлять 87,4%. Сам Шкарлет заперечує звинувачення в плагіаті. Також про виявлення плагіату в трьох роботах Шкарлета заявляв комітет з етики Нацагентства якості вищої освіти.

Національний університет "Києво-Могилянська академія" нагадував про плагіат в наукових роботах Шкарлета і закликав депутатів ВР не голосувати за його кандидатуру на посаду міністра освіти України.

Читайте також: Подав запит в УДО надати запис голосування за Шкарлета з їхніх камер, - Железняк

17 грудня Верховна Рада 226 голосами призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. До цього він виконував обов'язки глави МОН.

Представники партії "Голос" заявили про порушення під час голосування і повідомили, що вимагатимуть повторного голосування. Зокрема, за словами Інни Совсун, серед тих, хто підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета, був і Григорій Суркіс, якого не було тоді у Верховній Раді.

Автор: 

плагіат (69) Міносвіти (1421) Піпа Наталя (11) Шкарлет Сергій (353)


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Топ коментарі
+8
Шкарлет свой среди своих в воровском кодлане Коломойского. "Зеленский настаивает на назначении Шкарлета на должность министра образования "- Как социально близкому: Украденные из Привата деньги нашлись в офшорах Зеленского.
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11.01.2021 13:29 Відповісти
+8
В обезьяннике Коломойского вор Шкарлет в авторитете: Комитет ВР не стал рассматривать вопрос о кнопкодавстве за Шкарлета/ Ректор ЧТУ Шкарлет купил себе элитный автомобиль за $60 тыс. университетских средств.
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11.01.2021 13:40 Відповісти
+8
Плагіатор Шкарлет має наслідувати приклад міністерки праці Австрії та подати у відставку, - нардеп "Голосу" Піпа - Цензор.НЕТ 1784
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11.01.2021 13:56 Відповісти
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Нікто нікаму нічіво нє должен (цитати Найнікчемнішого)
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11.01.2021 13:25 Відповісти
Ага, щаззз.
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11.01.2021 13:26 Відповісти
Колдун мля!
Именно єто и хотел написать
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11.01.2021 13:59 Відповісти
Хорошей скетч для 95-ого квартала=) Расмешил
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11.01.2021 13:27 Відповісти
Ага. Держи карман шире. Кто из наших чиновников добровольно подавал в отставку?
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11.01.2021 13:28 Відповісти
Ага, шаз! Может ему еще своими прямыми обязанностями заняться предложите? Вон министр МВД, да по примеру цивилизованных стран он 2 года как на нарах должен сидеть а он уже второго президента пересиживает! Нашли что сравнивать, х...й с пальцем.
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11.01.2021 13:28 Відповісти
смешно сказал...
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11.01.2021 13:28 Відповісти
Шкарлет свой среди своих в воровском кодлане Коломойского. "Зеленский настаивает на назначении Шкарлета на должность министра образования "- Как социально близкому: Украденные из Привата деньги нашлись в офшорах Зеленского.
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11.01.2021 13:29 Відповісти
Ха)))Ну чувак задвинув.Ти де живеш???
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11.01.2021 13:30 Відповісти
Ганебне позорищне позорисько.
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11.01.2021 13:31 Відповісти
Щас. Мы что,в Австрии?
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11.01.2021 13:32 Відповісти
В обезьяннике Коломойского вор Шкарлет в авторитете: Комитет ВР не стал рассматривать вопрос о кнопкодавстве за Шкарлета/ Ректор ЧТУ Шкарлет купил себе элитный автомобиль за $60 тыс. университетских средств.
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11.01.2021 13:40 Відповісти
Ученые: Почти 90% диссертации Шкарлета - плагиат.
https://korrespondent.net/ukraine/4261571-uchenye-pochty-90-dyssertatsyy-shkarleta-plahyat
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11.01.2021 13:43 Відповісти
В отставку должен идти вместе с шкарлетом и шоумен, который назначает во власть преступников, тем самым сам становится хроническим преступником.
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11.01.2021 13:50 Відповісти
Плагіатори України...😎

Плагіатором 2019 року став Сергій Бабак - голова освітнього комітету ВР
https://life.pravda.com.ua/society/2019/12/18/239373/
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11.01.2021 13:54 Відповісти
Плагіатор Шкарлет має наслідувати приклад міністерки праці Австрії та подати у відставку, - нардеп "Голосу" Піпа - Цензор.НЕТ 1784
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11.01.2021 13:56 Відповісти
В кандидатской диссертации Яценюка обнаружили 70 страниц плагиата - СМИ
https://zn.ua/UKRAINE/v-kandidatskoy-dissertacii-yacenyuka-obnaruzhili-70-stranic-plagiata-245118_.html
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11.01.2021 13:58 Відповісти
Бігом, з розгону піде у відставку, а ЗЄ призначить на його місце етнічного українця
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11.01.2021 14:02 Відповісти
Плагиатор Шкарлет должен последовать примеру министра труда Австрии и подать в отставку, -

Если есть плагиат и плагиат доказан, то прежде всего докторская диссертация Шкарлета должна быть аннулирована. Для этого нужно выставить его диссертацию на общественное обозрение и указать сомнительные места.
А потом уже говорить о его отставке

К ПОЗОРНОМУ СТОЛБУ ШКАРЛЕТА (ЕСЛИ ОН ВИНОВАТ)
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11.01.2021 14:40 Відповісти
Клоуну такие в команде необходимы... сам деньги Привата воровал...
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11.01.2021 14:46 Відповісти
 
 