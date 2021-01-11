Плагіатор Шкарлет має наслідувати приклад міністерки праці Австрії та подати у відставку, - нардеп "Голосу" Піпа

"Голос" закликає міністра-плагіатора Сергія Шкарлета наслідувати приклад міністерки праці Австрії - вона подала у відставку через звинувачення в плагіаті в дисертації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр партії "Голос".

"Міністерка праці Австрії подала у відставку через плагіат, який в її дисертації виявили незалежні експерти. Сама міністерка звинувачення відкидає, але через резонанс пішла з посади", - наголошується у заяві.

"Так чинять міністри у країнах, де влада поважає своїх громадян. Бо плагіат - це крадіжка, і міністр-плагіатор Сергій Шкарлет має подати у відставку", - заявила народна депутатка від фракції "Голос" Наталія Піпа.

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За даними сайту "Помилки і фальсифікації в наукових дослідженнях", стаття для докторської дисертації в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета суцільний плагіат - збіги з роботами інших вчених становлять 87,4%. Сам Шкарлет заперечує звинувачення в плагіаті. Також про виявлення плагіату в трьох роботах Шкарлета заявляв комітет з етики Нацагентства якості вищої освіти.

Національний університет "Києво-Могилянська академія" нагадував про плагіат в наукових роботах Шкарлета і закликав депутатів ВР не голосувати за його кандидатуру на посаду міністра освіти України.

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17 грудня Верховна Рада 226 голосами призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. До цього він виконував обов'язки глави МОН.

Представники партії "Голос" заявили про порушення під час голосування і повідомили, що вимагатимуть повторного голосування. Зокрема, за словами Інни Совсун, серед тих, хто підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета, був і Григорій Суркіс, якого не було тоді у Верховній Раді.