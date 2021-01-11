УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11211 відвідувач онлайн
Новини
1 697 30

Тіхановська: Нові вибори в Білорусі мають відбутися до кінця 2021 року і без Лукашенка

Тіхановська: Нові вибори в Білорусі мають відбутися до кінця 2021 року і без Лукашенка

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила, що референдум щодо нової конституції країни і нові президентські вибори мають відбутися до кінця 2021 року.

Відповідна заява з'явилася в Telegram Тіхановської, передає Цензор.НЕТ.

"У Білорусі може бути ухвалена лише одна нова конституція - народна. Писати й обговорювати її буде народ. А людина, що опустилася до терору щодо білорусів, жодного стосунку до головного закону країни не має. Вона і надалі просуватиме свій маніпулятивний проєкт, щоб вчергове обдурити нас і виграти час для себе. Але ми більше не віримо тому, хто готовий на тортури і вбивства заради влади, хто підвищує ціни і податки заради лише того, щоб його кишеня остаточно не спорожніла. Ми не віримо тому, хто торгується політв'язнями і хоче втриматися в кріслі ще цілий рік", - заявила Тіхановська.

Вона наголосила, що вибори мають відбутися без Олександра Лукашенка, який вважає себе президентом країни.

"Так він намагається продати нам стабільність із зашморгом на шиї. У 2020-му ми заявили, що не вважаємо його президентом. Отже, ми не приймемо жодних його фейків замість конституції, жодних таємних зібрань та інсценованих референдумів, і вже точно - жодних нових законів, поки він утримує пост за допомогою зброї. Нові вибори і народний референдум щодо нової конституції мають відбутися до кінця 2021 року і без Лукашенка", - йдеться в заяві опозиціонерки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко заявив, що і не думає йти: Це як білка в колесі - "біжиш, поки не скопитишся". ВIДЕО

Тіхановська: Нові вибори в Білорусі мають відбутися до кінця 2021 року і без Лукашенка 01

Автор: 

Білорусь (7971) вибори (6721) Лукашенко Олександр (2661) Тіхановська Світлана (389)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
Bla bla bla...
показати весь коментар
11.01.2021 13:32 Відповісти
+4
Та нiхто ii вже не сприймає серіо)
показати весь коментар
11.01.2021 13:45 Відповісти
+3
То есть, тётя выдвигает заведомо невыполнимое условие. А зачем? Напомнить о себе?
показати весь коментар
11.01.2021 13:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Bla bla bla...
показати весь коментар
11.01.2021 13:32 Відповісти
она болеет, ею корона подхвачена...чего не наговорит человек в таком состоянии
показати весь коментар
11.01.2021 13:37 Відповісти
Та нiхто ii вже не сприймає серіо)
показати весь коментар
11.01.2021 13:45 Відповісти
Апошнiм часам мне здаецца, што ты не у'краiнец з Няметчынi - украiнамоу'ны (цераз Гугл) пiТарок з Савушкiна.
показати весь коментар
11.01.2021 13:39 Відповісти
Апошнiм часам мне здаецца што ти довбойоп ) але не розстроюйся чувак, це не смертельно,с цим теж якось то живуть )
показати весь коментар
11.01.2021 13:43 Відповісти
Да уж. Мешки ворочать Тихоновская не будет.
показати весь коментар
11.01.2021 13:34 Відповісти
Треба діждатись весни - розцвітуть квіти і можна знову продовжити ефективну боротьбу.
показати весь коментар
11.01.2021 13:34 Відповісти
буде дєвушкам-пенсінеркам, що в стволи тикати і в дула
показати весь коментар
11.01.2021 13:39 Відповісти
100% -) зараз гвоздики у вірмен купувати накладно ) навіть для справи революції )
показати весь коментар
11.01.2021 13:47 Відповісти
Врушка. А раньше обещала допустить Лукашенко к выборам.
показати весь коментар
11.01.2021 13:38 Відповісти
Znacit amerikosi pomeniali ejio mnenije i skazali jej tak skazat.Vet ona igruska FBR kak skazal lukosenko
показати весь коментар
11.01.2021 13:42 Відповісти
Вона хоче "зашморг на шиї".
показати весь коментар
11.01.2021 21:22 Відповісти
«Палітычны інфантылізм і гульні" ў Сьвету "(Ціханоўскy) калі-небудзь могуць нашкодзіць беларусам», - Зенон Позняк.

Немає зараз y Білорусі опозиції рівня Зенона Позняка ..
показати весь коментар
11.01.2021 13:55 Відповісти
То есть, тётя выдвигает заведомо невыполнимое условие. А зачем? Напомнить о себе?
показати весь коментар
11.01.2021 13:39 Відповісти
Agent FBR kak lukosenko pro nejio govorit.Vsio verno ona skazala
показати весь коментар
11.01.2021 13:40 Відповісти
Це революція імені тіхановської штовхнула Луку до раші, але він і так від неї шарахається.
показати весь коментар
11.01.2021 21:31 Відповісти
научилось пуйло сливать протесты.....
показати весь коментар
11.01.2021 13:41 Відповісти
как вариант пойти в сговор с пуйлом для устранения лукашенка
показати весь коментар
11.01.2021 13:44 Відповісти
Это не вариант, а единственный сценарий, который разыгран, как по нотам - загнать Беларусь в цугцванг, где любой ход ведет к интеграции с па-рашкой.
показати весь коментар
11.01.2021 14:28 Відповісти
Так його мали скинути.Наші дописувачі казали,що точно скинуть.А я наприклад казав.що ні.Бо хороводами цього не зробити.Його влада дуже сильна.Набагато сильніша,ніж наприклад в Яника була.
показати весь коментар
11.01.2021 13:53 Відповісти
Свєта, у тебе котлети підгорять, слідкуй за плитою, а не лізь у політику. У нас маестро гри на роялі вже заліз- країну вже до "ручки" доводить.
показати весь коментар
11.01.2021 13:53 Відповісти
Нові технології добре допомагають диктаторським режимам.Взяти ті ж соціальні мережі,вони туди напускають тролів і сіють паніку.
показати весь коментар
11.01.2021 13:55 Відповісти
и так каждый год будут заявлять. покуда обувь снимают на лавки залазя.
показати весь коментар
11.01.2021 13:58 Відповісти
А Лукашенко об этом знает?
показати весь коментар
11.01.2021 14:31 Відповісти
Белоруссия не Украина ...
показати весь коментар
11.01.2021 14:51 Відповісти
Кто такая тихоновская ???КТОТА кроме меня споменяет Марию Колесникову ??? Одна убежала в "германию" другая в рассию .единственная каторая осталса в Беларусие и зашишала до последного ГОЛОСА БЕЛОРУСОВ ЭТО БЫЛА МАРИЯ ТИХОНОВСКАЯ
показати весь коментар
11.01.2021 15:04 Відповісти
Светик заправила, хотит сделать из Беларуси Республику ШКИД (внешне подходит)... А где же свобода волеизъявлений и равные права для всех претендентов... Не Тихановская, а просто авторитаризм какой-то...ПХИ...
Тіхановська: Нові вибори в Білорусі мають відбутися до кінця 2021 року і без Лукашенка - Цензор.НЕТ 8573
показати весь коментар
11.01.2021 15:51 Відповісти
А станцевать что-нить задорное в Литве не пробовала? Это очень поможет делу.
показати весь коментар
11.01.2021 16:54 Відповісти
Тихановская - иди жарь котлеты в своем Вильнюсе. Это твое призвание. А назначать или не назначать выборы и кому в них участвоват это дело Белорусского народа.
показати весь коментар
11.01.2021 22:37 Відповісти
 
 