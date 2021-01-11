Тіхановська: Нові вибори в Білорусі мають відбутися до кінця 2021 року і без Лукашенка

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила, що референдум щодо нової конституції країни і нові президентські вибори мають відбутися до кінця 2021 року.

Відповідна заява з'явилася в Telegram Тіхановської, передає Цензор.НЕТ.

"У Білорусі може бути ухвалена лише одна нова конституція - народна. Писати й обговорювати її буде народ. А людина, що опустилася до терору щодо білорусів, жодного стосунку до головного закону країни не має. Вона і надалі просуватиме свій маніпулятивний проєкт, щоб вчергове обдурити нас і виграти час для себе. Але ми більше не віримо тому, хто готовий на тортури і вбивства заради влади, хто підвищує ціни і податки заради лише того, щоб його кишеня остаточно не спорожніла. Ми не віримо тому, хто торгується політв'язнями і хоче втриматися в кріслі ще цілий рік", - заявила Тіхановська.

Вона наголосила, що вибори мають відбутися без Олександра Лукашенка, який вважає себе президентом країни.

"Так він намагається продати нам стабільність із зашморгом на шиї. У 2020-му ми заявили, що не вважаємо його президентом. Отже, ми не приймемо жодних його фейків замість конституції, жодних таємних зібрань та інсценованих референдумів, і вже точно - жодних нових законів, поки він утримує пост за допомогою зброї. Нові вибори і народний референдум щодо нової конституції мають відбутися до кінця 2021 року і без Лукашенка", - йдеться в заяві опозиціонерки.

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