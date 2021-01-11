Кулеба про порівняння захоплення Капітолію в США з Майданом: Все одно, що порівняти Мілоша Земана з Вацлавом Гавелом

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на порівняння президентом Чехії Мілошем Земаном заворушень у США і штурму Капітолію з Майданом в Україні в 2013-2014 роках.

Відповідну заяву він опублікував у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Все одно, що хтось вирішив би порівняти Мілоша Земана з Вацлавом Гавелом. Формально обидва президенти Чехії, але насправді нічого спільного", - зазначив Кулеба.

Як повідомлялося, президент Чехії Мілош Земан в неділю, 10 січня, порівняв захоплення будівлі американського Конгресу з Майданом і заявив, що негативно ставиться до революційних подій.

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Нагадаємо, 6 січня прихильники Трампа зібралися на мітинг у Вашингтоні і влаштували штурм Капітолію, де в той час було засідання із затвердженню Байдена на пост президента. Під час заворушень загинули п'ятеро людей.