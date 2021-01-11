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Новини
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Лерос про скасування люстрації чиновника МВС часів Євромайдану Чинчина: Зеленський не розпустив ОАСК, щоб витягати ворогів України на держслужбу

Лерос про скасування люстрації чиновника МВС часів Євромайдану Чинчина: Зеленський не розпустив ОАСК, щоб витягати ворогів України на держслужбу

Нардеп Гео Лерос прокоментував скасування люстрації глави слідчого управління МВС часів Євромайдану Миколи Чинчина.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп Гео Лерос, інформує Цензор.НЕТ.

"Тепер зрозуміло, чому Зеленський не розпустив ОАСК? Бо хтось має для нього витягати ворогів України на державну службу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Окружний адмінсуд Києва вирішив прибрати зі списку люстрованих Миколу Чинчина, який за часів Майдану керував Головним слідчим управлінням Міністерства внутрішніх справ.

Також читайте: Є#лани. Таким буде результат, коли тупий злодійкуватий випадковий чиновник вирішив проявити ініціативу, - Лерос про посилений карантин

Лерос про скасування люстрації чиновника МВС часів Євромайдану Чинчина: Зеленський не розпустив ОАСК, щоб витягати ворогів України на держслужбу 01

Автор: 

МВС (3513) Окружний адмінсуд Києва (539) Лерос Гео (383)


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Топ коментарі
+13
ОАСК -контора, по відмиванню " проверенных рыгальных кадров януковача-портнова-зеленского"
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11.01.2021 14:02 Відповісти
+10
Це закономірний наслідок виборів 2019 року. Коли стадо просто знайшло собі пастуха. Їхній пастух прийняв їх такими, якими вони є: дурними, нездарними, овоче подібними.
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11.01.2021 14:03 Відповісти
+8
Это часть "золотого коридора" для Пукина?...
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11.01.2021 13:57 Відповісти
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Это часть "золотого коридора" для Пукина?...
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11.01.2021 13:57 Відповісти
Це закономірний наслідок виборів 2019 року. Коли стадо просто знайшло собі пастуха. Їхній пастух прийняв їх такими, якими вони є: дурними, нездарними, овоче подібними.
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11.01.2021 14:03 Відповісти
Ну и как тебе в стаде живётся?
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11.01.2021 14:11 Відповісти
тебе из стойла виднее
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11.01.2021 14:24 Відповісти
Так ты же в соседнем стойле.
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11.01.2021 14:27 Відповісти
нет, лапоть, чувствуешь как тебе на голову давит ? - то я тебе болт положил
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11.01.2021 15:12 Відповісти
Онуча, слезь с болта сначала, а потом ложить будешь....
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12.01.2021 19:31 Відповісти
Права американців на повстання проти влади є в канонічному тексті "Декларації незалежності США" : «...весь досвід минулого підтверджує, що люди схильні скоріше зносити вади до тих пір, поки їх можна терпіти, ніж використовувати своє право скасовувати урядові форми, що стали для них звичними. Але коли довгий ряд зловживань і насильств, незмінно підпорядкованих одній і тій же меті, свідчить про підступний задум змусити народ змиритися з необмеженим деспотизмом, повалення такого уряду і створення нових гарантій безпеки на майбутнє стає правом і обов'язком народу ».

Тобто, - право задекларовано право американців на звільнення від штучно створених рабських умов життя!

Поясню різницю між Декларацією та Конституцією:

1. Один раз прийнята Декларація НІКОЛИ не може змінюватися. В неї не можна вносити зміни, правки, доповнення. А от Конституція - може!
2. Дотримуватися положень, прав, вимог Декларації можна не завжди ( в зв'язку зі змінами обставин). А от дотримуватися Конституції і прийнятих на її основі законів і доки вони чинні - слід ЗАВЖДИ!

-Як не дивно, але ....Таке право є і у українців і сформульоване воно в чинній ст. 39 Кримінального Кодексу України - крайня необхідність - це правомірне заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам з метою усунення небезпеки, що загрожує, якщо вона в даній обстановці не могла бути усунута іншими засобами і якщо заподіяна шкода є рівнозначною або менш значною, ніж шкода відвернена.

А дослівно ст. 39 Кримінального Кодексу України викладена в наступній редакції:

"Не є злочином заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам у стані крайньої необхідності, тобто для усунення небезпеки, що безпосередньо загрожує особі чи охоронюваним законом правам цієї людини або інших осіб, а також суспільним інтересам чи інтересам держави, якщо цю небезпеку в даній обстановці не можна було усунути іншими засобами і якщо при цьому не було допущено перевищення меж крайньої необхідності."

Прошу - РЕПОСТ!
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11.01.2021 22:28 Відповісти
Маладиє риганали і старі - сваі ж люді.
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11.01.2021 14:00 Відповісти
ОАСК -контора, по відмиванню " проверенных рыгальных кадров януковача-портнова-зеленского"
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11.01.2021 14:02 Відповісти
Вот о чем сегодня радостно орали ******** -
"В случае досрочных парламентских выборов, которые пройдут по пропорциональной системе, самый вероятный исход - это широкая коалиция между ОПЗЖ и "Слугой народа", в результате чего премьер-министром может стать Виктор Медведчук.
Об этом говорится в материале "https://www.dsnews.ua/politics/lish-by-ne-poroshenko-podarit-li-zelenskiy-medvedchuku-vneocherednye-parlamentskie-vybory-30122020-410899 Деловой столицы ".
В статье приводятся расчеты потенциальных составов фракций Верховной Рады следующего созыва, сформированные на основании декабрьских соцопросов Центра Разумкова, КМИС, группы "Рейтинг". Согласно опросам, в Раду попадают четыре партии - "Слуга народа", ОПЗЖ, "Европейская солидарность" и "Батькивщина", которые по пропорциональной системе выборов получат около 142, 125, 111 и 72 депутатов соответственно."
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11.01.2021 14:02 Відповісти
На даний момент цілком реальний розклад, але не врахована думка Народу, який виходить на Майдани і воює.
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11.01.2021 14:13 Відповісти
Гньба зеленій мразоті ляльці коломойского
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11.01.2021 14:06 Відповісти
Земрази это ваша работа... вы это вместе сделали.
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11.01.2021 14:13 Відповісти
Уже два года земрази у власти, а дебилам до сих пор Петя в штаны срет. Зебилы тупорылые имбецилы и жалкие ничтожества разрушающие Украину.
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11.01.2021 14:31 Відповісти
Ой лол... упоротые зебилы, вы никогда не будете жить норамльно ни через 10 ни через 20 лет...
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11.01.2021 15:09 Відповісти
да, вам, свинособакам, еще долго рошенки с портков выгребать
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11.01.2021 15:10 Відповісти
Наверное Швондер их назначил в "очтстку"
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11.01.2021 14:58 Відповісти
лапоть, шо ж ты такое тупое ? Обнови методичку - суды ни первой ни апелляционной инстанции не реформировались - не успели
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11.01.2021 15:11 Відповісти
Забавный факт: слово "Чинчин" в японском означает "писюн".
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11.01.2021 14:19 Відповісти
Влада ЗЕленого клоуна- ЦЕ ТРАНЗИТ ВЛАДИ по-крЕмлядськи ... Ось така фуйня дорогі малятка українці!
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11.01.2021 14:22 Відповісти
Теперь они возьмутся за майдановцев и АТОшников...
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11.01.2021 14:48 Відповісти
кого при пете восстановили на службе ( а восстановили всех кто хотел ) , и не сняли погоны с тех кто даже воровал рыжье из магаза под телекамерами , тех и при зеленых не тронут - никогда
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11.01.2021 17:32 Відповісти
 
 