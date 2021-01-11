Лерос про скасування люстрації чиновника МВС часів Євромайдану Чинчина: Зеленський не розпустив ОАСК, щоб витягати ворогів України на держслужбу

Нардеп Гео Лерос прокоментував скасування люстрації глави слідчого управління МВС часів Євромайдану Миколи Чинчина.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп Гео Лерос, інформує Цензор.НЕТ.

"Тепер зрозуміло, чому Зеленський не розпустив ОАСК? Бо хтось має для нього витягати ворогів України на державну службу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Окружний адмінсуд Києва вирішив прибрати зі списку люстрованих Миколу Чинчина, який за часів Майдану керував Головним слідчим управлінням Міністерства внутрішніх справ.

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