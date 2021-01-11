Острікова про заяву Шмигаля щодо збереження 550 тис. робочих місць: "Цифри знову не сходяться"

Якщо вірити заяві прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про збереження 550 тис. робочих місць, то збереження одного робочого місця коштує 5450 грн. Це середньоукраїнська зарплата за 2 тижні. Як ця сума може зберегти робоче місце, якщо бізнес у кризі перманентно з березня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написала ексдепутатка Тетяна Острікова, коментуючи заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля: "Бізнес зберіг майже 550 тисяч робочих місць завдяки державній підтримці".

"Підтримка бізнесу Урядом у цифрах від Прем'єр-міністра:

"Завдяки урядовим програмам підтримки бізнесу вдалося зберегти майже 550 000 робочих місць. Ключову роль тут зіграла програма з часткового безробіття, за якою державна підтримка бізнесу становила понад 3 млрд грн. Крім того, завдяки державній підтримці у 2020 році було працевлаштовано більш ніж 600 000 українців".

Слідкуйте за ̶р̶у̶к̶а̶м̶и̶ цифрами.

• 3 млрд грн зберегли 550 тисяч робочих місць.

Збереження одного робочого місця коштує 5450 грн. Це середньоукраїнська зарплата за 2 тижні. Як ця сума може зберегти робоче місце, якщо бізнес у кризі перманентно з березня?

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• 7% всіх робочих місць маємо завдяки Уряду згідно із заявою Шмигаля

1,15 млн робочих місць (створено 600 тис. робочих місць, збережено 550 тис.) від 16,1 млн працюючих людей згідно з Держстатом за 9 місяців минулого року.

• Не зрозуміло, завдяки чому Уряд спромігся на такі високі показники в 7%, якщо:

0,4 % МСБ отримали кредит 5-7-9;

3% від працюючих отримали допомогу у 8000 грн.

Вкотре цифри не сходяться.

Зате прослідковується чітка тенденція – любов до цифр з багатьма нулями та відсутність логіки", - заявила Острікова.