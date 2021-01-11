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Новини
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Острікова про заяву Шмигаля щодо збереження 550 тис. робочих місць: "Цифри знову не сходяться"

Острікова про заяву Шмигаля щодо збереження 550 тис. робочих місць:

Якщо вірити заяві прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про збереження 550 тис. робочих місць, то збереження одного робочого місця коштує 5450 грн. Це середньоукраїнська зарплата за 2 тижні. Як ця сума може зберегти робоче місце, якщо бізнес у кризі перманентно з березня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написала ексдепутатка Тетяна Острікова, коментуючи заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля: "Бізнес зберіг майже 550 тисяч робочих місць завдяки державній підтримці".

"Підтримка бізнесу Урядом у цифрах від Прем'єр-міністра:

"Завдяки урядовим програмам підтримки бізнесу вдалося зберегти майже 550 000 робочих місць. Ключову роль тут зіграла програма з часткового безробіття, за якою державна підтримка бізнесу становила понад 3 млрд грн. Крім того, завдяки державній підтримці у 2020 році було працевлаштовано більш ніж 600 000 українців".

Слідкуйте за ̶р̶у̶к̶а̶м̶и̶ цифрами.

• 3 млрд грн зберегли 550 тисяч робочих місць.

Збереження одного робочого місця коштує 5450 грн. Це середньоукраїнська зарплата за 2 тижні. Як ця сума може зберегти робоче місце, якщо бізнес у кризі перманентно з березня?

Також читайте: Бізнес зберіг майже 550 тисяч робочих місць завдяки державній підтримці, - Шмигаль

• 7% всіх робочих місць маємо завдяки Уряду згідно із заявою Шмигаля

1,15 млн робочих місць (створено 600 тис. робочих місць, збережено 550 тис.) від 16,1 млн працюючих людей згідно з Держстатом за 9 місяців минулого року.

• Не зрозуміло, завдяки чому Уряд спромігся на такі високі показники в 7%, якщо:

0,4 % МСБ отримали кредит 5-7-9;

3% від працюючих отримали допомогу у 8000 грн.

Вкотре цифри не сходяться.

Зате прослідковується чітка тенденція – любов до цифр з багатьма нулями та відсутність логіки", - заявила Острікова.

Острікова про заяву Шмигаля щодо збереження 550 тис. робочих місць: Цифри знову не сходяться 01

Автор: 

бізнес (2013) малий бізнес (281) Острікова Тетяна (45) Шмигаль Денис (4652)


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Топ коментарі
+4
Сохранили? Они ж собирались создавать!

https://interfax-com-ua.cdn.ampproject.org/c/s/interfax.com.ua/news/general/654053-amp.html Кабмин намерен в мае создать 500 тыс. рабочих мест
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11.01.2021 14:03 Відповісти
+2
И снова типа сюрприз? Это изначальный план проекта "слуга урода" - преподнести Украину х-йлу на блюде. С януковичем не получилось, а с вiслюком пока всё по сценарию.
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11.01.2021 14:25 Відповісти
+2
в этот раз,стадо дебилов проголосует тупо за ЖОПУ....
стадо хочет чтоб его кормили,за него думали,поили...хлев давали на шару.
но стадо не против,чтоб за это его и эбали.
в общем стадо хочет в СССР...
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11.01.2021 14:30 Відповісти
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Сохранили? Они ж собирались создавать!

https://interfax-com-ua.cdn.ampproject.org/c/s/interfax.com.ua/news/general/654053-amp.html Кабмин намерен в мае создать 500 тыс. рабочих мест
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11.01.2021 14:03 Відповісти
НОВОСТЬ ОТ ********** , взяли ее из наших сайтов -
В случае досрочных парламентских выборов, которые пройдут по пропорциональной системе, самый вероятный исход - это широкая коалиция между ОПЗЖ и "Слугой народа", в результате чего премьер-министром может стать Виктор Медведчук.
Об этом говорится в материале "https://www.dsnews.ua/politics/lish-by-ne-poroshenko-podarit-li-zelenskiy-medvedchuku-vneocherednye-parlamentskie-vybory-30122020-410899 Деловой столицы ".
В статье приводятся расчеты потенциальных составов фракций Верховной Рады следующего созыва, сформированные на основании декабрьских соцопросов Центра Разумкова, КМИС, группы "Рейтинг". Согласно опросам, в Раду попадают четыре партии - "Слуга народа", ОПЗЖ, "Европейская солидарность" и "Батькивщина", которые по пропорциональной системе выборов получат около 142, 125, 111 и 72 депутатов соответственно.
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11.01.2021 14:04 Відповісти
Узеленські самі казали шо злигались з ОПЗАЖОПОЮ.
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11.01.2021 14:06 Відповісти
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11.01.2021 14:15 Відповісти
И снова типа сюрприз? Это изначальный план проекта "слуга урода" - преподнести Украину х-йлу на блюде. С януковичем не получилось, а с вiслюком пока всё по сценарию.
показати весь коментар
11.01.2021 14:25 Відповісти
в этот раз,стадо дебилов проголосует тупо за ЖОПУ....
стадо хочет чтоб его кормили,за него думали,поили...хлев давали на шару.
но стадо не против,чтоб за это его и эбали.
в общем стадо хочет в СССР...
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11.01.2021 14:30 Відповісти
У зелених нездар це як два пальці об асфальт, в який ЗЕ закатує бабло.
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11.01.2021 14:04 Відповісти
Острикова о заявлении Шмыгаля по сохранению 550 тыс. рабочих мест: "Цифры снова не сходятся" - Цензор.НЕТ 3674
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11.01.2021 14:04 Відповісти
Носки проданы, осталась только водка!
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11.01.2021 14:16 Відповісти
https://images.app.goo.gl/JDKT3PJ98r4n7a6x5

Как то так
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11.01.2021 14:06 Відповісти
Что-то не помню, чтобы у пани когда-нибудь сходились цифры.
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11.01.2021 14:14 Відповісти
Меньше бухай
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11.01.2021 15:22 Відповісти
Так їм пофіг що у кого не сходиться, зате у них усе чудово складається. Треба було думати мізками кого обирати, а тепер "насолоджуйтеся ОБРАНИМ" до слідуючих президенських.
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11.01.2021 15:23 Відповісти
Сказал бы просто: Шмыргаль, не ...изди!
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11.01.2021 19:19 Відповісти
 
 