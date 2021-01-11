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У Меркель вважають факт блокування акаунтів Трампа в соцмережах проблематичним: Він теж має право на свободу слова

У Меркель вважають факт блокування акаунтів Трампа в соцмережах проблематичним: Він теж має право на свободу слова

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає рішення заблокувати акаунти чинного президента США Дональда Трампа в соцмережах проблематичним.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив журналістам офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт.

"Канцлер вважає проблематичним факт, що акаунти президента заблоковано", - сказав Зайберт у понеділок у Берліні.

За його словами, "федеральний уряд переконаний, що оператори соціальних мереж несуть велику відповідальність за те, щоб політична комунікація не отруювала ненавистю, брехнею і насильством".

"Це правильно, що були зроблені зауваження", - наголосив представник кабміну. Водночас у Берліні вважають, що Трамп має право на свободу слова в межах чинного законодавства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Популярну серед прихильників Трампа соцмережу Parler видалили з Google Play

"Основне право на свободу думки - це елементарне право, але воно має бути в межах закону", - додав Зайберт.

Після штурму Капітолію глава Facebook Марк Цукерберг заявив, що доступ Трампа до власних акаунтів в однойменній соцмережі і в Instagram залишиться заблокованим щонайменше до кінця передачі влади наступній адміністрації - 20 січня. Аккаунт Трампа у Twitter також заблоковано.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Twitter заблокував акаунт виборчого штабу Трампа

Автор: 

блокада (738) Німеччина (7496) інтернет (2024) Меркель Ангела (1139) Трамп Дональд (6160)


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Топ коментарі
+30
Кремлёвские консервы 😎
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11.01.2021 14:05 Відповісти
+28
Аккаунты Трампа были заблокированы потому что в них были прызывы к терроризму и за это ему придется отвечать.
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11.01.2021 14:10 Відповісти
+27
Меркель робить вигляд, що не розуміє, що свобода слова і злочинна пропаганда - це не одне і те ж.
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11.01.2021 14:08 Відповісти
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І право на "СПАМ"!!
🤣🤣
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11.01.2021 14:05 Відповісти
Кремлёвские консервы 😎
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11.01.2021 14:05 Відповісти
Ага... в упор забыли шо сети то частные.. и никто им не указ ибо право имеют.. на собственность и делать с ней шо хотят...кстати право Конституцией гарантированное
Кто мешает трампанутым создать свой трампогам и звиздеть там что хотят...если владельцы хостингов позволят
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11.01.2021 14:46 Відповісти
Меркель робить вигляд, що не розуміє, що свобода слова і злочинна пропаганда - це не одне і те ж.
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11.01.2021 14:08 Відповісти
Так,пані Меркель ! Геть цензуру !
У Меркель считают факт блокировки аккаунтов Трампа в соцсетях проблематичным: У него тоже есть право на свободу слова - Цензор.НЕТ 5901
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11.01.2021 14:36 Відповісти
Аккаунты Трампа были заблокированы потому что в них были прызывы к терроризму и за это ему придется отвечать.
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11.01.2021 14:10 Відповісти
Прямих призивів не було. Більше було брехні про фальсифікацію.
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11.01.2021 15:12 Відповісти
добре, шо Гітлер не дожив, а то б і йому не відмовили
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11.01.2021 14:10 Відповісти
а модераторы на форуме это тоже попрание свободы слова? )))

тем более что твитеры всякие это частные конторы которые зарабатывают бабло а не бесплатные площадки для всяких фриков, им нужна беспроблемная для рекламодателей площадка...
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11.01.2021 14:12 Відповісти
Суть известной басни Крылова состояла в том, что, лишь потеряв сыр, можно обрести свободу слова...

🤣
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11.01.2021 14:13 Відповісти
не, суть в том что поддавшись на популистов, как вы поете вы все президенты -- теряешь сыр
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11.01.2021 14:55 Відповісти
Деякі і шакаладку згубили..))
Всі прези -кака..))
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11.01.2021 15:17 Відповісти
мабуть обидва перед ****** в долє...
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11.01.2021 14:13 Відповісти
У Меркель считают факт блокировки аккаунтов Трампа в соцсетях проблематичным: У него тоже есть право на свободу слова - Цензор.НЕТ 8024
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11.01.2021 14:15 Відповісти
теперь он не сможет купить гречку по скидке в Пятёрочке
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11.01.2021 14:26 Відповісти
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11.01.2021 14:52 Відповісти
А це і є мінус демократичного довіри. А їм користуються всякі аферисти. Через це ми, і, саме весь світ, і, саме Україна, не протистоїмо ганебній пропаганді.
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11.01.2021 14:15 Відповісти
Свободой слова в Украине обладают только власть и олигархи..
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11.01.2021 14:17 Відповісти
Меркель начала отрабатывать будущую хлебную должность в Грязьпроме
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11.01.2021 14:23 Відповісти
У Меркель считают факт блокировки аккаунтов Трампа в соцсетях проблематичным: У него тоже есть право на свободу слова - Цензор.НЕТ 2498
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11.01.2021 14:34 Відповісти
А уголовное преследование за отрицание холокоста Меркель не считает нарушением свободы слова?
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11.01.2021 14:25 Відповісти
Политика и массы: 10 способов манипуляции.

Ноам Хомский называет 10 способов манипулирования массами со стороны политиков:

1. Отвлечь внимание от важных жизненных проблем людей (падение курса нацвалюты, рост цен на ЖКХ, падение уровня жизни) путём привлечения внимания к новостям шоубизнеса и спорта, к "мыльным" сериалам, другим новостям ( "что там запоребриком", " что там у хохлов" и тд);

2. Создавать проблему, а потом самим же ее решать;

3. Постепенное примирение: внедрять непопулярные меры постепенно (например, повышение цен на ЖКХ или пенсионного возраста);

Читайте также: 6 способов, как политики манипулируют людьми

4. Отсрочка исполнения: внедрять массам идею, что непопулярное решение будет принято в будущем, тем самым, заставляя смириться с ним;

5. Обращаться к народу, как к малым детям: если обращаться к народу, как к первоклассникам, то и критическое восприятие речей политиков у масс будет, как у первоклассников;

6. Делать упор на эмоции, а не на логику: показывать по ТВ военные события, аварии, трагедии и т.д., вызывая у народа переживания и эмоции;

7. Держать массы в невежестве и культивировать посредственность: падение уровня образования, малограмотность, падение планки высшего образования;

Читайте также: Украинская политика переполнена профессиональными лжецами - Муждабаев

8. Приучать массы восторгаться пошлостью и безграмотностью: культивирование образа крутого пацыка на БМВ на бляхах, который живет по "понятиям", слушает шансон и не платит налоги. О уровне развития некоторых депутатов ВР уже много говорили.

9. Усиливать чувство вины: этот метод давно известен в религии, когда верующие занимаются самобичеванием;

10. Знать в людях больше, чем они знают о себе: держать массы безграмотными, а своих детей обучать в Кембридже и Сорбонне.

Ну что? Ничего Вам эти методы не напоминают? Например, наши реалии?

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Олег НАЗАРЕНКО
https://uainfo.org/blognews/1541435214-politika-i-massy-10-sposobov-manipulyatsii.html
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11.01.2021 14:25 Відповісти
Х.з. Як раніше президенти керували країною і робили повідомлення без фейсбуків-твіттерів ?
Гублюся в здогадах
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11.01.2021 14:29 Відповісти
Преса була. Газети паперові розповсюджувались, у т.ч. за підпискою. Пошта кожного дня доставлялась.
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11.01.2021 15:31 Відповісти
А ще колись такі сайти були:
https://www.president.gov.ua/

https://www.whitehouse.gov/
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11.01.2021 15:42 Відповісти
...единственный в мире чувак, имеющий коды доступа для запуска ядерных ракет, и не имеющий возможности входа в аккаунты соцсетей
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11.01.2021 14:30 Відповісти
Подружка ху.ла защищает друга ху.ла.
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11.01.2021 14:36 Відповісти
ну, так и у исламистов, пропагандирующих джихад и отрезание голов, тоже есть право на свободу слова?...
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11.01.2021 14:37 Відповісти
Та соціалістам насрати!
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11.01.2021 14:43 Відповісти
Слухай, капиталист...Сети частные, не? Таки частные..дальше сам скумекаешь или разжевать?
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11.01.2021 14:52 Відповісти
т.е. частный ресторан может повесить табличку "Геев не обслуживаем", и ему за это ничего не будет - "а чо, имеет право!" ?
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11.01.2021 15:10 Відповісти
З приватного ресторана охорона може вишвирнути гея, який виліз на стіл і почав на публіку трясти мудями
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11.01.2021 16:10 Відповісти
Причем тут терроризм к свободе слова?
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11.01.2021 14:51 Відповісти
"федеральное правительство убеждено, что операторы социальных сетей несут большую ответственность за то, чтобы политическая коммуникация не отравлялась ненавистью, ложью и насилием"Источник: https://censor.net/ru/n3241057

Та й Трамп відповідальність несе: його просто відключили, бо дебіл
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11.01.2021 14:53 Відповісти
Скоро Меркель буде в Берліні в мінареті співати Аллах юбер аллес! Миротворці, які 30 років соплі пережовували разом з окупантами щодо Карабаху, Криму, Донбасу, Молдови . Тому вірно зробили, що агента Москви позбавили пельки.
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11.01.2021 14:59 Відповісти
у ********* світі у Гітлера та друга його Геббельса були б шикарні важелі впливу на одноклітинних theбілів
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11.01.2021 15:04 Відповісти
трамп може перейти на аднаглазнікі, там його приймуть
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11.01.2021 15:15 Відповісти
Если и она будет ляпань не нужное...- и её заблокируют !
"СВОБОДА СЛОВА" - ЭТО НЕ ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ !?
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11.01.2021 15:38 Відповісти
фрау рібентроп, вже себе показала, коли вмовляла не провокувати кацапів в часи захоплення Криму. Так що іди лісом
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11.01.2021 15:42 Відповісти
Соцсети - это зло!
Для чего разрешают марихуану? Что бы молодежь не парились по поводу окружающих проблем.
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11.01.2021 15:49 Відповісти
пора бы уже и за эту бабку взяться......
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11.01.2021 15:55 Відповісти
В рамках действующего законодательства, он может рассчитывать сегодня, только на адвоката.
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11.01.2021 16:03 Відповісти
Такое впечетление что в Европе от хорошей жизни стали рождаться люди без мозгов.Верно,все имеют право на выражение собственного мнения,верно.Это право имел и Геббельс,он ведь просто выражал свое видение о некоторых вещах,да и Фюрер тоже имел право на свое мнение о судьбах некоторых наций.Душечка Пол Пот имел полное право донести собственную идею построения счастливой жизни.Все имеют право открывать свой рот,но чем это иногда заканчивается уж немцам наверное хорошо известно.Умным немцам.
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11.01.2021 16:12 Відповісти
Все как-то призабыли, что это ЧАСТНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ проект.
А слабо за деньги Германии создать новый, с полной свободой?
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11.01.2021 16:20 Відповісти
В Германии есть закон, который предусматривает ответственность за факт отрицания холокоста. Это нормально? Где здесь свобода слова и приверженность демократии? Если все так уверены в правоте, то зачем так бояться?
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11.01.2021 16:30 Відповісти
Тепер зрозуміло чому нам не вдалося захистити Крим і відвоювати Донбас. Фрау Меркель, іноді гарна бійка краще за роки поневолення
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11.01.2021 17:52 Відповісти
Точно зрозуміло? Крим не вдалося захистити, бо більшість українських військових на півострові виявились зрадниками, а армію десятиліттями розкрадали українські чиновники, а не німецькі. Донбасс і досі не вдається відвоювати, бо більшості українців а ні Крим, а ні донбасс, а ні незалежність України від рабсії не потрібна, а серед лідерів електоральних рейтингів в Україні є партія "какая разница" і мертветчуківський жопоблок.
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11.01.2021 18:05 Відповісти
Ні, малося на увазі, що фрау Меркель намагалася аби ми потоваришували знову з московитами і докладала певних зусиль, щоби ми ще більше не розсварилися
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11.01.2021 18:18 Відповісти
Так, нажаль а ні Німеччина, а ні США з рашистами воювати через Україну не будуть, а сам на сам з агресором Україна би програла. Тому вважаю що довгий шлях санкцій є єдиним механізмом у цій війні, а меркель і її партія є одними з небагатьох у німецькій політиці, що підтримують санкції проти русні.
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11.01.2021 18:26 Відповісти
Я не проти санкцій, вони дієві. Особливо з часом, але можна було би додати трохи дій. Враховуючи ******* виклики, треба вчитися діяти гибридно - з дипломатичним підтекстом, що третя сторона невідома. Коли є декілька варіантів, то у ********* гибридному світі такі дії були би доречними.
Думаю штати навчилися гибридно діяти, коли забаніли Трампа
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11.01.2021 18:34 Відповісти
підтримка і лобіювання будівництва "Північниого потоку" меркель вказує на її підтримку російського окупанта України , санкціі проти цього проекту є від США,Меркель ,лобіює інтереси росії
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11.01.2021 19:34 Відповісти
В питанні північного потоку Німеччина дійсно виходить виключно із власних інтересів. США доречі перешкоджають добудовуванню північного потоку так сам через власні насамперед економічні інтереси, аби продавати до Європи газ власного видобутку. Питання, а чому сама Україна підтримує оккупанта, купуючи вугілля з шахт на окупованих територіях, який завозять в обхід блокади через рабсію, але при цьому очікує, що інші країни повинні відстоювати інтереси України більше ніж сама Україна?
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11.01.2021 21:45 Відповісти
в питанні північного потоку Німеччина дійсно виходить виключно із інтересів окупанта України.Якщо Німеччині не підходить американський газ ,але підходить російсько-окупаційний,це і вказує на те,чиї інтереси відстоює Меркель .Питання в тому,чому даючи дозвіл і лобіючи будівництво газогону ,Німеччина лишає України 3 млрд транзитих грошей і з запуском потоку збирається за гроші німців, поповнювати порядка 16 млрд доларів кишеню окупанта України .?
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11.01.2021 21:59 Відповісти
Неправильно. Аби отримувати американський газ потрібно будувати LNG термінали. В Німеччині таких терміналів ще немає, але незабаром планується розпочати будівництво першого такого терміналу.
Чому Німеччина лишає Україну грошей за транзит? Тому що, як я вже написав, Німеччина виходить з власних інтересів і напевно збирається заощадити кошти, сплачуючи менше або взагалі нічого не сплачуючи за транзит. Німеччина утримувати Україну взагалі то не зобов'язана і як і всі інші хоче отримати товар дешевше. Мені це так само не подобається, але я слухав тут масу дискусій з приводу будівництва північного потоку і жодного разу не чув про політичну складову, німці оперують виключно економічними аргументами.
На моє питання щодо вугілля відповідь буде?
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11.01.2021 22:13 Відповісти
Що мішало Німеччині збудувати власні газові термінали,для того,щоб ніколи не бути залежною не тільки від російського газогону,а від будь якого?На політичну складову,цього проекту , вказував Німеччині і сам Трамп,який дав зрозуміти,що НАТО не зобовязане надавати Німеччині гарантіїї безпеки в той час,коли вона не доплачує в бюджет НАТО.,але збирається підтримувати казну Росії ,купляючи в неї на десятки млр доларів газ,котра є окупантом України,(виключно економічні (чиї?) інтереси.
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12.01.2021 00:24 Відповісти
Те що ви говорите, то є чистою правдою. В нас біда от так виглядає. Але ж були і добрі починання, які не підтримали - от про те і написано мною
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11.01.2021 18:20 Відповісти
Взагалі то ніхто нн блокував аккаунт президента Дональда Трампа, бо у президента США є офіційний аккаунт у твіттері, та й у фейсбуці, якими президент Дональд Трамп може користуватись до 19 січня, потім доступ до цих аккаунтів передадуть Джозефу Байдену. Заблоковано приватний аккаунт трампа, і нічого страшного в тому немає, бо він нічим не кращий за інших користувачів, які не дотримуються правил цих комунікаційних платформ.
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11.01.2021 17:58 Відповісти
https://bigfatcat19.livejournal.com/592483.html Свобода Слова - это свобода кого надо слова.
Потому что когда это свобода кого не надо слова, то это не Свобода Слова, а Несвобода Слова. А с Несвободой Слова нужно бороться во имя Свободы Слова. Потому что Демократия немыслима без Свободы Слова. И мыслима без Несвободы Слова. Каждый демократический человек имеет право на Свободу Слова. Недемократический человек права на Свободу Слова не имеет. Потому что Свобода Слова недемократического человека - это, на самом деле, Несвобода Слова. А Несвобода Слова немыслима в демократическом обществе.
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11.01.2021 20:21 Відповісти
Верно Меркель говорит.
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11.01.2021 22:47 Відповісти
 
 