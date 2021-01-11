У Меркель вважають факт блокування акаунтів Трампа в соцмережах проблематичним: Він теж має право на свободу слова
Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає рішення заблокувати акаунти чинного президента США Дональда Трампа в соцмережах проблематичним.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив журналістам офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт.
"Канцлер вважає проблематичним факт, що акаунти президента заблоковано", - сказав Зайберт у понеділок у Берліні.
За його словами, "федеральний уряд переконаний, що оператори соціальних мереж несуть велику відповідальність за те, щоб політична комунікація не отруювала ненавистю, брехнею і насильством".
"Це правильно, що були зроблені зауваження", - наголосив представник кабміну. Водночас у Берліні вважають, що Трамп має право на свободу слова в межах чинного законодавства.
"Основне право на свободу думки - це елементарне право, але воно має бути в межах закону", - додав Зайберт.
Після штурму Капітолію глава Facebook Марк Цукерберг заявив, що доступ Трампа до власних акаунтів в однойменній соцмережі і в Instagram залишиться заблокованим щонайменше до кінця передачі влади наступній адміністрації - 20 січня. Аккаунт Трампа у Twitter також заблоковано.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
🤣🤣
Кто мешает трампанутым создать свой трампогам и звиздеть там что хотят...если владельцы хостингов позволят
тем более что твитеры всякие это частные конторы которые зарабатывают бабло а не бесплатные площадки для всяких фриков, им нужна беспроблемная для рекламодателей площадка...
🤣
Всі прези -кака..))
Ноам Хомский называет 10 способов манипулирования массами со стороны политиков:
1. Отвлечь внимание от важных жизненных проблем людей (падение курса нацвалюты, рост цен на ЖКХ, падение уровня жизни) путём привлечения внимания к новостям шоубизнеса и спорта, к "мыльным" сериалам, другим новостям ( "что там запоребриком", " что там у хохлов" и тд);
2. Создавать проблему, а потом самим же ее решать;
3. Постепенное примирение: внедрять непопулярные меры постепенно (например, повышение цен на ЖКХ или пенсионного возраста);
Читайте также: 6 способов, как политики манипулируют людьми
4. Отсрочка исполнения: внедрять массам идею, что непопулярное решение будет принято в будущем, тем самым, заставляя смириться с ним;
5. Обращаться к народу, как к малым детям: если обращаться к народу, как к первоклассникам, то и критическое восприятие речей политиков у масс будет, как у первоклассников;
6. Делать упор на эмоции, а не на логику: показывать по ТВ военные события, аварии, трагедии и т.д., вызывая у народа переживания и эмоции;
7. Держать массы в невежестве и культивировать посредственность: падение уровня образования, малограмотность, падение планки высшего образования;
Читайте также: Украинская политика переполнена профессиональными лжецами - Муждабаев
8. Приучать массы восторгаться пошлостью и безграмотностью: культивирование образа крутого пацыка на БМВ на бляхах, который живет по "понятиям", слушает шансон и не платит налоги. О уровне развития некоторых депутатов ВР уже много говорили.
9. Усиливать чувство вины: этот метод давно известен в религии, когда верующие занимаются самобичеванием;
10. Знать в людях больше, чем они знают о себе: держать массы безграмотными, а своих детей обучать в Кембридже и Сорбонне.
Ну что? Ничего Вам эти методы не напоминают? Например, наши реалии?
Підписуйся на сторінки UAINFO у Facebook, Twitter і Telegram
Олег НАЗАРЕНКО
https://uainfo.org/blognews/1541435214-politika-i-massy-10-sposobov-manipulyatsii.html
Гублюся в здогадах
https://www.president.gov.ua/
https://www.whitehouse.gov/
Та й Трамп відповідальність несе: його просто відключили, бо дебіл
"СВОБОДА СЛОВА" - ЭТО НЕ ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ !?
Для чего разрешают марихуану? Что бы молодежь не парились по поводу окружающих проблем.
А слабо за деньги Германии создать новый, с полной свободой?
Думаю штати навчилися гибридно діяти, коли забаніли Трампа
Чому Німеччина лишає Україну грошей за транзит? Тому що, як я вже написав, Німеччина виходить з власних інтересів і напевно збирається заощадити кошти, сплачуючи менше або взагалі нічого не сплачуючи за транзит. Німеччина утримувати Україну взагалі то не зобов'язана і як і всі інші хоче отримати товар дешевше. Мені це так само не подобається, але я слухав тут масу дискусій з приводу будівництва північного потоку і жодного разу не чув про політичну складову, німці оперують виключно економічними аргументами.
На моє питання щодо вугілля відповідь буде?
Потому что когда это свобода кого не надо слова, то это не Свобода Слова, а Несвобода Слова. А с Несвободой Слова нужно бороться во имя Свободы Слова. Потому что Демократия немыслима без Свободы Слова. И мыслима без Несвободы Слова. Каждый демократический человек имеет право на Свободу Слова. Недемократический человек права на Свободу Слова не имеет. Потому что Свобода Слова недемократического человека - это, на самом деле, Несвобода Слова. А Несвобода Слова немыслима в демократическом обществе.