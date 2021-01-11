У Меркель вважають факт блокування акаунтів Трампа в соцмережах проблематичним: Він теж має право на свободу слова

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає рішення заблокувати акаунти чинного президента США Дональда Трампа в соцмережах проблематичним.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив журналістам офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт.

"Канцлер вважає проблематичним факт, що акаунти президента заблоковано", - сказав Зайберт у понеділок у Берліні.

За його словами, "федеральний уряд переконаний, що оператори соціальних мереж несуть велику відповідальність за те, щоб політична комунікація не отруювала ненавистю, брехнею і насильством".

"Це правильно, що були зроблені зауваження", - наголосив представник кабміну. Водночас у Берліні вважають, що Трамп має право на свободу слова в межах чинного законодавства.

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"Основне право на свободу думки - це елементарне право, але воно має бути в межах закону", - додав Зайберт.

Після штурму Капітолію глава Facebook Марк Цукерберг заявив, що доступ Трампа до власних акаунтів в однойменній соцмережі і в Instagram залишиться заблокованим щонайменше до кінця передачі влади наступній адміністрації - 20 січня. Аккаунт Трампа у Twitter також заблоковано.

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