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Новини
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Головний санлікар Ляшко: Від мого імені телефонують аферисти і просять допомогти грошима

Головний санлікар Ляшко: Від мого імені телефонують аферисти і просять допомогти грошима

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що шахраї від його імені телефонують людям і просять допомогти матеріально.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Отримав інформацію про те, що від мого імені та від імені працівників приймальні головного санітарного лікаря телефонують шахраї та розповідають, про те, що я опинився у скрутній ситуації і просять перевести значну суму коштів на рахунок! Потім телефонує фейковий Ляшко з такого ж фейкового Телеграм-каналу з моїм особистим фото. Аферист розмовляє від мого імені та просить терміново допомогти грошима", - розповів Ляшко.

Він також уточнив, що жодних телефонних дзвінків з подібними проханнями не здійснював і попросив перевіряти інформацію і в жодному разі не переказувати гроші на рахунки аферистів.

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Головний санлікар Ляшко: Від мого імені телефонують аферисти і просять допомогти грошима 01

Автор: 

шахрайство (1111) Ляшко Віктор (1518)


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Топ коментарі
+10
"От моего имени" - у дебила уже мания величия. Дебил уже себя кем-то считает, кем-то большим, чем никто.
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11.01.2021 14:06 Відповісти
+7
ошибка у аферистов произошла... ляшке хрен хто подаст)))))
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11.01.2021 14:09 Відповісти
+6
Вы не поняли, он имеет в виду что это развод в стиле зеков: "Мама я попал в полицию!"
А это реально рабочая идея, обзванивать слуг народа и голосом зели просить пару лямов на карточку кинуть!!!
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11.01.2021 14:12 Відповісти
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"От моего имени" - у дебила уже мания величия. Дебил уже себя кем-то считает, кем-то большим, чем никто.
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11.01.2021 14:06 Відповісти
Из ОПы звонят?...
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11.01.2021 14:08 Відповісти
ошибка у аферистов произошла... ляшке хрен хто подаст)))))
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11.01.2021 14:09 Відповісти
А что это было??? Похоже на бред сивой кобылы. Как звонок маме, например: мы менты, ваш сынок попал! Нужно бабло, будем решать... Не, ну а как прикажете это расценить?
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11.01.2021 14:10 Відповісти
На морде просящее нарисовано...Вот и используют.
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11.01.2021 14:10 Відповісти
Вы не поняли, он имеет в виду что это развод в стиле зеков: "Мама я попал в полицию!"
А это реально рабочая идея, обзванивать слуг народа и голосом зели просить пару лямов на карточку кинуть!!!
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11.01.2021 14:12 Відповісти
Ага! Мне не одному так показалось! Это хорошо, что совпадают впечатления!
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11.01.2021 14:13 Відповісти
Витя всех под@ае@ал и решил о себе напомнить.
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11.01.2021 14:12 Відповісти
Та ты сам и звонишь, алчный ты наш.
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11.01.2021 14:13 Відповісти
твойо імя как звон тюрємної параші - пітух...
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11.01.2021 14:15 Відповісти
Не аферисты а "братья по оружию" тов.Ляшка.
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11.01.2021 14:17 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%ba%d1%83%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%84%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b0%d0%b7-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be-%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b8.html Кучеренко: Нафтогаз настолько ненавидит украинцев, что впаривает им газ по двойной цене 10 января, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%ba%d1%83%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%84%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b0%d0%b7-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be-%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b8.html#comments Комментарии: 3 https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%ba%d1%83%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%84%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b0%d0%b7-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be-%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b8.html Главный санврач Ляшко: От моего имени звонят аферисты и просят помочь деньгами - Цензор.НЕТ 6815 Правительство и монокоалиция снова будут делать вид непричастных к этому?!https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%ba%d1%83%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%84%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b0%d0%b7-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be-%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b8.html#more-122491 Читать дале
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11.01.2021 14:19 Відповісти
С аферистами у власти работать - чего хотел, ДОКТОР?
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11.01.2021 14:19 Відповісти
- Поезжайте в Киев и спросите там, что делал Паниковский до революции. Обязательно спросите!
- Что вы пристаете? - хмуро спросил Балаганов.
- Нет, вы спросите! - требовал Паниковский. - Поезжайте и спросите. И вам скажут, что до революции Паниковский был слепым. Если бы не революция, разве я пошел бы в дети лейтенанта Шмидта, как вы думаете? Ведь я был богатый человек.
У меня была семья и на столе никелированный самовар. А что меня кормило? Синие очки и палочка.
- Вот этими очками, - сказал он со вздохом, - я кормился много лет. Я выходил в очках и с палочкой на Крещатик и просил какого-нибудь господина почище помочь бедному слепому перейти улицу. Господин брал меня под руку и вел. На другом тротуаре у него уже не хватало часов, если у него были часы, или бумажника. Некоторые носили с собой бумажники.
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11.01.2021 14:19 Відповісти
Ворон ворону теперя звонит..
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11.01.2021 14:20 Відповісти
Глупые . Нет смысла .
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11.01.2021 14:27 Відповісти
М много уже эанесли?
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11.01.2021 15:18 Відповісти
Пффффффф..... давно так не смеялся. Чуваки даже в минус ушли, учитывая что звонки-то небесплатные, а послать на... в общем туда где темно, тепло и неароматно этого вот... Ляшка... дело святое.
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11.01.2021 16:46 Відповісти
 
 