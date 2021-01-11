Головний санлікар Ляшко: Від мого імені телефонують аферисти і просять допомогти грошима

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що шахраї від його імені телефонують людям і просять допомогти матеріально.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Отримав інформацію про те, що від мого імені та від імені працівників приймальні головного санітарного лікаря телефонують шахраї та розповідають, про те, що я опинився у скрутній ситуації і просять перевести значну суму коштів на рахунок! Потім телефонує фейковий Ляшко з такого ж фейкового Телеграм-каналу з моїм особистим фото. Аферист розмовляє від мого імені та просить терміново допомогти грошима", - розповів Ляшко.

Він також уточнив, що жодних телефонних дзвінків з подібними проханнями не здійснював і попросив перевіряти інформацію і в жодному разі не переказувати гроші на рахунки аферистів.

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