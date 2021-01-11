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Протягом 2020 року правоохоронці Рівненщини вилучили понад 2,7 т бурштину, - прокуратура

Протягом 2020 року правоохоронці Рівненщини вилучили понад 2,7 т бурштину, - прокуратура

Правоохоронці Рівненської області протягом 2020 року вилучили приблизно 3 тонни бурштину, розпочато 335 проваджень за фактами незаконного видобутку, збуту, придбання, передачі, пересилання, перевезення, переробки бурштину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Рівненської області.

У ході досудового розслідування у кримінальних провадженнях про злочини зазначеної категорії вилучено 2797 кг бурштину – сирцю, 26 транспортних засобів та 86 мотопомп.

За цей період для розгляду до суду скеровано 41 обвинувальний акт у кримінальних провадженнях про кримінальні правопорушення за фактами незаконного видобування, збуту, придбання, передачі, пересилання, перевезення, переробки бурштину.

Місцевими судами Рівненської області розглянуто 33 кримінальні провадження цієї категорії, зокрема 21 - за статтею 240 КК України та 12 – за статтею 240-1 КК України. В усіх зазначених провадженнях судами ухвалено вироки.

Зокрема, 26.11.2020 вироком Сарненського районного суду визнано винними та засуджено чотирьох осіб, які у складі організованої групи займалися незаконним видобутком та збутом бурштину.

Органами прокуратури продовжується системна робота щодо протидії незаконним операціям з бурштином у регіоні.

Також дивіться: Затримано мікроавтобус із 700 кг бурштину на Житомирщині, - Нацполіція. ФОТО

Автор: 

прокуратура (3705) бурштин (511) Рівненська область (1195)


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И где же все это добро, наверное как во Львове вернули хозяину?
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11.01.2021 14:21 Відповісти
Опередил.
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11.01.2021 14:22 Відповісти
буває.
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11.01.2021 14:23 Відповісти
"правоохранители Ривненщины изъяли более 2,7 тонн янтаря" - и продали тем, у кого изъяли?
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11.01.2021 14:22 Відповісти
Это те кто без крыши и делиться не хотел. Не повезло. А реально на 100 надо умножать?!
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11.01.2021 14:26 Відповісти
 
 