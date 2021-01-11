Протягом 2020 року правоохоронці Рівненщини вилучили понад 2,7 т бурштину, - прокуратура

Правоохоронці Рівненської області протягом 2020 року вилучили приблизно 3 тонни бурштину, розпочато 335 проваджень за фактами незаконного видобутку, збуту, придбання, передачі, пересилання, перевезення, переробки бурштину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Рівненської області.

У ході досудового розслідування у кримінальних провадженнях про злочини зазначеної категорії вилучено 2797 кг бурштину – сирцю, 26 транспортних засобів та 86 мотопомп.

За цей період для розгляду до суду скеровано 41 обвинувальний акт у кримінальних провадженнях про кримінальні правопорушення за фактами незаконного видобування, збуту, придбання, передачі, пересилання, перевезення, переробки бурштину.

Місцевими судами Рівненської області розглянуто 33 кримінальні провадження цієї категорії, зокрема 21 - за статтею 240 КК України та 12 – за статтею 240-1 КК України. В усіх зазначених провадженнях судами ухвалено вироки.

Зокрема, 26.11.2020 вироком Сарненського районного суду визнано винними та засуджено чотирьох осіб, які у складі організованої групи займалися незаконним видобутком та збутом бурштину.

Органами прокуратури продовжується системна робота щодо протидії незаконним операціям з бурштином у регіоні.

Також дивіться: Затримано мікроавтобус із 700 кг бурштину на Житомирщині, - Нацполіція. ФОТО