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Новини Коронавірус і карантин
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Зеленський доручив Кабміну провести детальну комунікацію з громадськістю щодо посилення карантину, - ОП

Зеленський доручив Кабміну провести детальну комунікацію з громадськістю щодо посилення карантину, - ОП

Президент Володимир Зеленський дав завдання Кабінету Міністрів якнайшвидше провести детальну комунікацію з громадськістю щодо карантину, запровадженого на період з 8 до 24 січня цього року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль детально розповів про ситуацію із зараженням та про стан справ у медичній сфері. Він наголосив на тому, що завдяки покращенням у медичній галузі та збільшенню кількості ліжок з доступом до кисню летальність в Україні становить лише 1,8%, тоді як у світі цей показник – 2,14%.

Він також повідомив, що обмеження в Україні значно м’якші, ніж локдауни у європейських країнах, зокрема в багатьох державах запроваджено комендантську годину, а жорсткий локдаун триває значно довше, ніж два-три тижні та постійно продовжується.

Дивіться: Підприємці в Тернополі вимагають скасування локдауну: "Ми працюватимемо". ВIДЕО

Крім того, очільник уряду наголосив, що в Україні працює транспорт, дозволена робота кіосків, продаються продукти харчування й побутова хімія. За його словами, при карантинних обмеженнях у європейських країнах на прилавках продуктових магазинів не можуть бути товари інших груп, зокрема гігієнічні засоби, побутова хімія, одяг тощо.

"Нинішній карантин розроблявся на основі карантину вихідного дня, який ми проходили в грудні і який дав серйозне зниження заражень. Ми дозволили всім працювати впродовж свят, усі підприємці мали можливість заробити. Усі санітарно-епідеміологічні служби, Міністерство охорони здоров’я і світовий досвід показують, що після свят обов’язково настає зростання заражень, тому зараз впровадження суворіших норм карантину є дуже правильним рішенням і дасть змогу уникнути катастрофи", – зазначив Денис Шмигаль.

Президент Зеленський дав доручення уряду якнайшвидше вийти з детальною презентацією всіх обмежень, щоб бізнес розумів, як він може працювати, а також щоб уникнути непорозумінь між владою та людьми.

Автор: 

Зеленський Володимир (24409) Кабмін (14163) карантин (18172) Шмигаль Денис (4652) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+16
Акции против увеличения тарифов проходят в Полтавской, Черниговской, Черновицкой областях, Львове, Одессе, Виннице. По поводу карантина: едьте в Буковель, платите бене и никакого карантина. Все просто.
https://censor.net/ru/comments/locate/3241074/0192148a-a7e5-727d-854a-38e76b324f8e
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11.01.2021 14:47 Відповісти
+14
...так выкати очередной гундосик, вальдемар
Зеленский поручил Кабмину провести детальную коммуникацию с общественностью относительно ужесточения карантина, - ОП - Цензор.НЕТ 4092
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11.01.2021 14:50 Відповісти
+9
Коммуникации невозможны ,власть дурит народ ,народ это знает и ненавидит власть - коммуникации закончены .
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11.01.2021 14:48 Відповісти
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Акции против увеличения тарифов проходят в Полтавской, Черниговской, Черновицкой областях, Львове, Одессе, Виннице. По поводу карантина: едьте в Буковель, платите бене и никакого карантина. Все просто.
https://censor.net/ru/comments/locate/3241074/0192148a-a7e5-727d-854a-38e76b324f8e
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11.01.2021 14:47 Відповісти
ЛОХдаун требует локдаун

что, Гундосый, уже накатался на лыжах ?

у камина захотелось посидеть ?
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11.01.2021 15:28 Відповісти
Коммуникации невозможны ,власть дурит народ ,народ это знает и ненавидит власть - коммуникации закончены .
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11.01.2021 14:48 Відповісти
Та ні. Він же ж провів комунікацію у Буковелі. Всі все зрозуміли.
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11.01.2021 14:54 Відповісти
Все те, кто сфотографировался с ze в буковельных краях- это новые лица во власть." Критически не хватает кадров". Ну вот же они. А вы думаете, почему так много подтянулись туда? Кастинг. Кто более фотогеничен на фото с ze, тот или та,и будет в его команде. Может быть, это novые министры или советчицы?
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11.01.2021 15:13 Відповісти
эт точно, ЗЕбил уже откоммуниздился своей поганой рожей по полной!
теперь будет призывать "нарид" затянуть пояса и штопать носки
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11.01.2021 15:23 Відповісти
ты чмо73 выбрал себе подобное, а теперь недовольная)))) не плач, может еще пару выборов застанешь в своей убогой жизни, блеснешь чешуей.
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11.01.2021 16:28 Відповісти
Это у тебя галики на почве шизофрении 73 выбрали нормального человека ,который будет работать на людей а ни на свой карман,как Барыга а мы будем держать это дело под жёстким контролем ,надо будет критиковать будем критиковать ,надо будет протестовать выйдем протестовать а вот Чмо мальдивское и его дешёвые боты типа тебя недоноска будете просто скулить ,как суки но после посадки Соевого Упыря прекратится и этот жалкий скулёж ...ну как-то так ,сучёнок ты пришибленный ...
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11.01.2021 18:56 Відповісти
Оно уже вернулось ?
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11.01.2021 14:50 Відповісти
Він вже думає з Буковелі(через Оман?) до себе в Італію на вілу. Бо в Києві жаркуватий клімат стає
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11.01.2021 15:24 Відповісти
Чому на вілу?Можно зразу на палю?
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11.01.2021 18:14 Відповісти
...так выкати очередной гундосик, вальдемар
Зеленский поручил Кабмину провести детальную коммуникацию с общественностью относительно ужесточения карантина, - ОП - Цензор.НЕТ 4092
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11.01.2021 14:50 Відповісти
...чтобы звучало политкорректно, то "чудак на букву М"
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11.01.2021 15:28 Відповісти
чудака, да еще на М заслужить надо,

он прости ПИ
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11.01.2021 15:31 Відповісти
не Шестого, а пол-Шестого
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11.01.2021 15:29 Відповісти
У Вовы полоса невезения ... Только купил ФОПы пенсионными деньгами - выплыли тарифы ...
Теперь нужно срочно ужесточать карантин - иначе полыхнет вся страна...
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11.01.2021 14:51 Відповісти
Корона уже более года гуляет по планете, а никто еще не написал четкой процедуры, что необходимо делать людям хотя бы в первые дни. Сдать тест - это не лечение!
Зато все знают случаи, когда люди занимаясь самолечением от безисходности, принимали лекарства, после которых врачи уже не могли ничем помочь! 21 век интернета! А такое чувство, что средневековье какое то.
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11.01.2021 14:53 Відповісти
А нету никаких лекарств. Только когда уже попёрло воспаление - нужны антикоагулянты.
В остальном только сам организм должен управиться.
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11.01.2021 15:01 Відповісти
Зеленский поручил Кабмину провести детальную коммуникацию с общественностью относительно ужесточения карантина, - ОП - Цензор.НЕТ 7662
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11.01.2021 14:53 Відповісти
нафоткался без маски? пришел в себя...?
теперь про коммуникации вспомнил... опять роль преЗЕдента играет...карантинит снова...
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11.01.2021 14:53 Відповісти
Если тарифы на услуги ЖКХ не будут снижены, ветераны оставляют за собой право защищать граждан всеми доступными способами, - подполковник ВСУ Баранов
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11.01.2021 14:54 Відповісти
Не совести не чести после отдыха на Буковеле где все работает и нет карантина это же Коломойского ему можно не устал от лицемерия
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11.01.2021 14:54 Відповісти
нок даун нас очiкуе
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11.01.2021 14:57 Відповісти
Писюн поручил.... Зескот выполняйте.
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11.01.2021 14:56 Відповісти
лять, какие улучшения в области медицины по сравнению с европой? что он несет. они просто за балоны для кислорода только щас стали думать...
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11.01.2021 14:58 Відповісти
Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у першому кварталі 2021 року впаде на 3,0%.Мінекономіки.
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11.01.2021 14:58 Відповісти
уже все объяснили - одни на буковеле толпой, а другие кто носками не запасся я не виноват
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11.01.2021 14:59 Відповісти
У меня в семье было пару случаев. У детей. В прошлом году в декабре заболела дочь. В январе сын. Симпомы общие. Температура 38. Голова и общее состояние - ломка. Домашний врач - вне зоны. У знакомых узнал, что нужно принимать Цинк, витамин Ц и Д. В общем, нашел только Ц. Оказывается принимать его необходимо 2 раза по 2 таблетки сразу, а не по одной таблетки. В малых дозах он не оказывает нужного воздействия. На второй день температура упала до 35, а на 3й нормализовалась. Ломка прошла через неделю.
Я это пишу для того, т.к. возмущен уровнем нашей медицины. Нет системного подхода. Кто то сбивает сразу температуру, кто то нет. Кто то сразу пьет антибиотикик, кто то после того, как поймет по какому пути пошла корона. Бардак полный.
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11.01.2021 15:00 Відповісти
Не надо было прогонять Супрун. Не надо было выбирать квн-щика президентом.
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11.01.2021 15:58 Відповісти
Исполнительная власть либо не понимает, либо симулирует не понимание своих действий.

Такое впечатление, что Степанов по дороге на брифинг чт-то придумывает, так как никогда не дает гражданам документальное обоснование своих выдумок, так как трудно поверить в существовании авторов с ученными полномочиями))).

Может они пытаются срыть секретную информацию от Covida и предпологают, что он имеет искусственный интыилект и умеет слышать и читать?

Вот это маневры))) Цирк потерял клоунов
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11.01.2021 15:01 Відповісти
Покажіть народу слайди - нехай заспокоїться.
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11.01.2021 15:01 Відповісти
А, шо видосик с Буковеля уже не торт?
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11.01.2021 15:05 Відповісти
мы все президенты, мы все хотим в Буковель
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11.01.2021 15:07 Відповісти
вже незабаром...
https://www.facebook.com/100002570392309/videos/3515951488500496/ що чекає на шмарклю без хепі енду
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11.01.2021 15:11 Відповісти
Зеленський доручив Кабміну провести детальну комунікацію з громадськістю щодо посилення карантину, - ОП - Цензор.НЕТ 8070
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11.01.2021 15:17 Відповісти
Зєля! У відставку? Добровільну? Бо ніякого іншого з тобою розговору не буде.
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11.01.2021 15:21 Відповісти
"Прем'єр-міністр Денис Шмигаль детально розповів про ситуацію із зараженням та про стан справ у медичній сфері. Він наголосив на тому, що завдяки покращенням у медичній галузі та збільшенню кількості ліжок з доступом до кисню летальність в Україні становить лише 1,8%, тоді як у світі цей показник - 2,14%". - Як же так... Лише вчора неЛох сказав - що мед.реформа Супрун не спрацювала, а сьогодні шмигаль каже - що є покращення у медичній галузі. Шмигаль порохобот? Чи просто неЛоху знову заліз туман в голову?
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11.01.2021 15:21 Відповісти
"Зеленський доручив Кабміну провести детальну комунікацію з громадськістю щодо посилення карантину, - ОП". - "Усім масово записувати відосики - як я". - Сказав неЛох.
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11.01.2021 15:22 Відповісти
Протести можут і в нову революцію вилитись, тому забігали зелені слуги олігархії як воші на грабінці, навіть їх головний злений кізя прилетів щоб закрити транспорт, і крота прикрити тілом. Велика Французька революція теж невинно почалась, якісь дупаті тітки просто вимагали хліба в підворотні Версаля.
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11.01.2021 15:24 Відповісти
Весь кабмин без охраны пойдет в народ?
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11.01.2021 15:33 Відповісти
В мене є нєдоразумєніє, як можна з однієї частини полиці продавати, а з іншої - ні.

Але для тих, хто жив в СССР, це навіть якось і не дивно. Просто совок повернувся в іншій формі. Бо головне - створити гою максимум незручностей, а вже під яким прапором то буде робитися - комунізм, развітой соціалізм, перестройка гіперінфляція, криза чи ковід - справа десята.
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11.01.2021 15:35 Відповісти
Четырежды уклонист уставший от войны и набравшийся новых сил на лыжном курорте, снова засучив рукава начал заниматься ничего не деланием. Он по прежнему уверен, что зеЛОХторат в очередной раз схавает его хуцпу.
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11.01.2021 15:38 Відповісти
https://site.ua/victor.tregubov/ Зеленський доручив Кабміну провести детальну комунікацію з громадськістю щодо посилення карантину, - ОП - Цензор.НЕТ 8362

https://site.ua/victor.tregubov/ Виктор Трегубов
топ-автор

​Симулянти при владі

18 годин тому https://site.ua/posts/category/1/ Політика 4 255 1 532 5 28

Можливо, всі вже знають, що то за штука така - карго-культ.
А як хто не знає, то я розповім.
Під час Другої світової війни на Тихому океані американці побудували низку аеродромів на островах, де, окрім їхнього військового персоналу, мешкали лише тубільці, що недалеко відійшли від первісного стану. Звісно, де вояки - там і постачання. Прилітали літаки, привозили смаколики - і частина з них перепадала й тубільцям. Війна закінчилася, аеродроми стали непотрібні, війська вийшли, постачання припинилися. Але тубільці ще досить довгий час будували з соломи точні копії аєродромів у сподіванні, що прилетить великий сталевий птах та привезе смачного на халяву. Це і називалося карго-культом - культом постачання. В антропології та релігіознавстві вважається одним з найбільш яскравих прикладів магічного мислення. Це коли люди вважають, що для того, щоб щось спрацювало, треба якнайточніше симулювати те, що виходило в інших. Знати, як воно насправді працює, при цьому не обов'язково.
А тепер давайте подивимося на наш карантин.
Зрозуміли аналогію?
Наші карантинотворці просто мавпують обмежувальні заходи інших країн, навіть не замислюючись, для чого вони і як працюють, як поєднуються між собою та з іншими заходами, як пояснюються суспільству. Копі-паст. Як вони в вузах дипломні писали. Сtrl-C - Ctrl-V. Карго-культ в найчистішому своєму вигляді.
Хотілося б сказати, що нами керують тубільці, але це буде не зовсім точно. Нами керують професійні симулянти.
Будь-який актор є професійним симулянтом. Це не гріх, це його хліб. Наша діюча влада - влада акторів, так що тут все очевидно.
Проблема в тому, що для керівництва країною недостатньо бути просто гарним симулянтом. Тут не працює американська приказка fake it till you make it - симулюй, поки не почне справді виходити. Здається, головний керманич країни, що під час передвиборчої кампанії порівнював себе із Рейганом по єдиному критерію - акторської кар'єри - так і не зрозумів, що сила Рейгана була не в його сценічних навичках, а в тому, що крім акторства, в нього була ще довга низка інших талантів, від ораторської майстерності до організаторства.
У нас же тепер навіть кадрова політика нагадує кастинг.
От уявіть, що продюсер на світській вечірці спілкується з моделлю і каже їй, що йому в нову картину не вистачає рельєфного дідуся на другорядну роль. А вона йому - ой, любчику, та візьми мого дідуся, він якраз у тому типажі, що тобі треба!
Нормально? Нормально.
А якщо мова не про кіно, а про переговори про територіальну цілісність твоєї країни з найбільшими виродками на нашій планеті? Нормально?
Ні, курча, вже не дуже нормально. Вже якось зовсім ненормально.
Але саме так і відбувається. На ключові посади заходять актори та продюсери - і ведуть себе так, як звикли.
Грають.
Симулюють.
Вдають з себе. Читають довгі та лагідні спічі перед масовкою діточок, звезених за кількасот гривень на годину, випромінюють тепло та співчуття. А потім падає завіса - і перед нами знов люди, які нічого не вміють поза сценою. Бо ні на що інше ніколи не вчилися.
Симуляція реформ. Симуляція карантину. Симуляція управління країною.
І найцікавіше - вони справді не розуміють, в чому проблема, коли їх ловлять на невідповідності власним словам.
"Ну так, я обіцяв позбутися кортежів, а сам перекриваю Київ, як за Януковича. Ну то й що? Я ж в ролі був. Я роль грав. Яка може бути претензія?"
"Ну так, я обіцяв брати багато речей під особистий контроль - і відразу про це забував. Навіть тоді, коли в лісополосі помирав вояк. Я удавав компетентного та турботливого лідера. Чому ви на мене так дивитеся, хіба погано удавав?"
"Ну так, я закрив країну на карантин і поїхав без масочки кататися на лижах на курорт. А в чому проблема? Я якось неправильно читав текст? Чи погано зобразив емоцію? До чого ви чіпляєтеся?"
Не просто не розуміє - не має, чим зрозуміти. Адже люди, як зробили собі статки, кар'єру та суспільний статус на симуляції, на грі, на обмані - і помилку можуть вбачати хіба в тому, що симулюють недостатньо якісно.
В таких умовах головне питання вже не "зможуть чи не зможуть витягнути країну". Не зможуть.
Питання в тому, чи зможуть вчасно розуміти, чому все йде шкереберть.
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11.01.2021 15:49 Відповісти
Та їм пох. Їх найняли олігархи за дуже хорошу зарплатню вдавати з себе керівництво країни.

Прикол в тому, що так було завжди. Пригадайте хоча би придурашеного Хрущова або ледве теплого Лєоніда Ілліча, того, який лічно. Хто вирішував за них, що робити, як керувати країною?

Проста відповідь в тому, що видима влада - завжди актори, які нічого не вирішують і створені лише для того, щоб бути елементом світової брехливої мозаїки, на яку ми дивимося і думаємо, що це той світ, в якому ми живемо.
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11.01.2021 16:23 Відповісти
Не надо было прогонять Супрун. Не надо было выбирать квн-щика президентом.
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11.01.2021 16:00 Відповісти
А что такое?
Видосик не снимается? То чуть не из туалета стримил по поводу и без повода, а тут заклинило.
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11.01.2021 16:05 Відповісти
ха ха.. во ідіот.. усі в Буковель фоткась з харантом!
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11.01.2021 16:24 Відповісти
этот педофил в Буковеле карантинит или уже съ.лся в Оман? у чмыря за неполных два года отпуск уже раз в шестой
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11.01.2021 16:52 Відповісти
Ідіоти!
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11.01.2021 16:55 Відповісти
на смену брехливым, пришли трусливые! это, что за "власть", что для спасения здоровья и жизни нации ссыт зделать элементарные шаги?!! где, в какой стране, кучка проплаченых горлопанов может менять позицию "правительства" ровно на...противоположную??? у поляков комендантский час на Новый Год ввели - хоть бы один пикнул публично. ибо ВЛАСТЬ! и она в Польше для всех власть!!!
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11.01.2021 17:05 Відповісти
Ідіотизм це коли хтось робить одні і тіж самі дії кожен раз надіючись на інший результат!
карантин вихідного дня закінчився нічим. тепер ці зелені "чемпіони з боротьби з коронавірусом" беруть за основу ті ж дії, що закінчились нічим і на їх основі вводять "новорічний локдаун"
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11.01.2021 19:10 Відповісти
 
 