Очікуємо низку продуктивних переговорів для успішного перегляду програми stand by, - Шмигаль про відновлення роботи місії МВФ в Україні

Міжнародний валютний фонд відновив роботу місії в Україні після новорічної перерви.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Очікуємо низку продуктивних перемовин та онлайн-зустрічей із нашими партнерами для успішного завершення перегляду програми Stand-by. Це своєю чергою відкриє можливості для отримання Україною наступного траншу", - зазначив прем'єр.

При цьому він підкреслює, що уряд підтримує курс реформ та продовжує послідовно впроваджувати в Україні європейські норми й практики.

"Спільно з Президентом та НБУ ми доклали максимум зусиль для виконання "структурних маяків", необхідних для перегляду програми. Зокрема, скоротили непрацюючі кредити в держбанках та реорганізували митницю з податковою, які, наприклад, за грудень разом перевиконали план більш ніж на 26%. Співпраця з МВФ є вагомим фундаментом підтримки та важливим маркером стабільності України для наших міжнародних фінансових партнерів", - додав Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Місія МВФ щодо перегляду програми stand by поновила роботу в Україні, - представництво Фонду

Як повідомлялося, місія МВФ з перегляду програми stand by відновила роботу в Україні.

Нагадаємо, місія працювала 21-23 грудня минулого року, після чого було взято перерву на свята.

Також читайте: Марченко: МВФ очікує від України заходів щодо антикорупції та реформи судової системи

МВФ 9 червня 2020 року затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на SDR3,6 млрд (близько $5 млрд) із негайним виділенням $2,1 млрд першого траншу.

Після виділення першого траншу було намічено чотири перегляди програми - за підсумками червня, вересня і грудня цього року, а також червня 2021 року із завершенням цих переглядів відповідно 1 вересня та 1 грудня цього року і 15 травня і 15 жовтня - наступного. Розміри другого і третього траншу - по $700 млн, третього - $560 млн і завершального четвертого - $980 млн. Передбачалося, що віртуальна місія щодо першого перегляду програми працюватиме 13-23 липня, проте цей план був порушений.