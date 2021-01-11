Очікуємо низку продуктивних переговорів для успішного перегляду програми stand by, - Шмигаль про відновлення роботи місії МВФ в Україні
Міжнародний валютний фонд відновив роботу місії в Україні після новорічної перерви.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Очікуємо низку продуктивних перемовин та онлайн-зустрічей із нашими партнерами для успішного завершення перегляду програми Stand-by. Це своєю чергою відкриє можливості для отримання Україною наступного траншу", - зазначив прем'єр.
При цьому він підкреслює, що уряд підтримує курс реформ та продовжує послідовно впроваджувати в Україні європейські норми й практики.
"Спільно з Президентом та НБУ ми доклали максимум зусиль для виконання "структурних маяків", необхідних для перегляду програми. Зокрема, скоротили непрацюючі кредити в держбанках та реорганізували митницю з податковою, які, наприклад, за грудень разом перевиконали план більш ніж на 26%. Співпраця з МВФ є вагомим фундаментом підтримки та важливим маркером стабільності України для наших міжнародних фінансових партнерів", - додав Шмигаль.
Як повідомлялося, місія МВФ з перегляду програми stand by відновила роботу в Україні.
Нагадаємо, місія працювала 21-23 грудня минулого року, після чого було взято перерву на свята.
МВФ 9 червня 2020 року затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на SDR3,6 млрд (близько $5 млрд) із негайним виділенням $2,1 млрд першого траншу.
Після виділення першого траншу було намічено чотири перегляди програми - за підсумками червня, вересня і грудня цього року, а також червня 2021 року із завершенням цих переглядів відповідно 1 вересня та 1 грудня цього року і 15 травня і 15 жовтня - наступного. Розміри другого і третього траншу - по $700 млн, третього - $560 млн і завершального четвертого - $980 млн. Передбачалося, що віртуальна місія щодо першого перегляду програми працюватиме 13-23 липня, проте цей план був порушений.
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сранікварталівські.
- Чему ты радуешься - Зе-тыпил, что ли?!
Уже с прошлого года идут переговоры о кредитах. Так чего ж от нас хочет этот проклятый МВФ? Денег дадут или нет? Доллары продавать или покупать? Садитесь, заваривайте птеродактиля, сейчас я расскажу, чего надо МВФ. Конкретно и на основе инсайдов. И расскажу я вам о банках, потому что об антикоррупционных органах и их вопросах, САП, НАБУ, Татарове, вот об этом всем больше известно, и они как-то больше на слуху. А по банкам-то претензии не менее солидные.
Не секрет, что наряду с официальными «маяками», которые являются условием для получения следующего транша, есть обеспокоенность различными «сбоями» в исполнении условий меморандума. Но в связи с тем, что они не упоминаются в официальных документах, а обсуждаются только за переговорным столом, где наши деятели их тут же забывают, может сложиться впечатление, что этих претензий и нет. А они есть.
У внимательных граждан эпопея Украина-МВФ может вызвать неожиданные вопросы. Например, «Почему, если Зеленский говорит, что все требования МВФ мы выполнили, транш мы не получаем?». Разгадка проста - наши политики не владеют языком чиновников МВФ, и не учатся. Не учатся они, потому что считают, что чиновники МВФ говорят на английском языке, и если у тебя в справке написано advanced intermediate, то уже всё хорошо, можно разговаривать.
А чиновники МВФ говорят не на английском, а на дипломатическом языке. И когда они упоминают о далёком возможном беспокойстве каких-то неизвестных людей, это они не делятся сплетнями о психологическом состоянии своих знакомых (как могло бы показаться нашим экономическим дипломатам, которые все аргументы в споре слабее удара в лицо считают намёками). Это они прямо (как они думают) объясняют причины задержки финансирования. А когда они прямо говорят, что обеспокоены неким вопросом, то это опять же не рассказ о том, какой у них ранимый внутренний мир, и не вопрос о том, какие таблетки принимать, чтобы не беспокоиться. Это прямое указание на уже проваленный вопрос и требование не только его решить, но и принять меры к тому, чтобы такое больше не могло повториться.
Таким образом, славянская традиция приказы воспринимать как просьбы, а просьбы игнорировать, сталкивается с западной дипломатической традицией угрозы подавать как озабоченность, а претензии как беспокойство.
Поэтому я решил снова помочь МВФ и Офису Президента и сообщить им список вопросов, из-за которых на самом деле затягивается сотрудничество, и которые МВФ неоднократно требовал решить. В то время, как видным дипломатам из ОП казалось, что люди просто между болтовнёй об украинской кухне и погоде обсуждают некоторые особенности украинского национального менеджмента, а не нарезают вам задачи.
Это реальные претензии по пунктам. Каждая из них требует реакции, причем не просто заверений «больше не повторится!», а выполнения связанных с претензией структурных маяков. Чтобы и вправду не повторялось.
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Претензії МВФ у викладі автра Антона Швеця дивіться по ссилі зверху.
Можжна і тут: "https://spektrnews.in.ua/news/mvf-zelenskiy-unichtozhil-nezavisimost-bankovskoy-sistemy-ukrainy/109086 МВФ: " Зеленский уничтожил независимость банковской системы Украины" "
Бесконечно можно смотреть на три вещи:
1. огонь
2. воду
3. ожидания ЗЕленых дегенератов