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Очікуємо низку продуктивних переговорів для успішного перегляду програми stand by, - Шмигаль про відновлення роботи місії МВФ в Україні

Очікуємо низку продуктивних переговорів для успішного перегляду програми stand by, - Шмигаль про відновлення роботи місії МВФ в Україні

Міжнародний валютний фонд відновив роботу місії в Україні після новорічної перерви.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Очікуємо низку продуктивних перемовин та онлайн-зустрічей із нашими партнерами для успішного завершення перегляду програми Stand-by. Це своєю чергою відкриє можливості для отримання Україною наступного траншу", - зазначив прем'єр.

При цьому він підкреслює, що уряд підтримує курс реформ та продовжує послідовно впроваджувати в Україні європейські норми й практики.

"Спільно з Президентом та НБУ ми доклали максимум зусиль для виконання "структурних маяків", необхідних для перегляду програми. Зокрема, скоротили непрацюючі кредити в держбанках та реорганізували митницю з податковою, які, наприклад, за грудень разом перевиконали план більш ніж на 26%. Співпраця з МВФ є вагомим фундаментом підтримки та важливим маркером стабільності України для наших міжнародних фінансових партнерів", - додав Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Місія МВФ щодо перегляду програми stand by поновила роботу в Україні, - представництво Фонду

Як повідомлялося, місія МВФ з перегляду програми stand by відновила роботу в Україні.

Нагадаємо, місія працювала 21-23 грудня минулого року, після чого було взято перерву на свята.

Також читайте: Марченко: МВФ очікує від України заходів щодо антикорупції та реформи судової системи

МВФ 9 червня 2020 року затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на SDR3,6 млрд (близько $5 млрд) із негайним виділенням $2,1 млрд першого траншу.

Після виділення першого траншу було намічено чотири перегляди програми - за підсумками червня, вересня і грудня цього року, а також червня 2021 року із завершенням цих переглядів відповідно 1 вересня та 1 грудня цього року і 15 травня і 15 жовтня - наступного. Розміри другого і третього траншу - по $700 млн, третього - $560 млн і завершального четвертого - $980 млн. Передбачалося, що віртуальна місія щодо першого перегляду програми працюватиме 13-23 липня, проте цей план був порушений.

Автор: 

кредит (3869) МВФ (3078) Шмигаль Денис (4652)


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https://censor.net/ru/news/3240944/esli_tarify_na_uslugi_jkh_ne_budut_snijeny_veterany_ostavlyayut_za_soboyi_pravo_zaschischat_grajdan
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11.01.2021 14:47 Відповісти
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ждун
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11.01.2021 14:47 Відповісти
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Пересмотрун.
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11.01.2021 14:48 Відповісти
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11.01.2021 14:47 Відповісти
Пересмотрун.
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11.01.2021 14:48 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3240944/esli_tarify_na_uslugi_jkh_ne_budut_snijeny_veterany_ostavlyayut_za_soboyi_pravo_zaschischat_grajdan
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11.01.2021 14:47 Відповісти
Дятел тупорылый !
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11.01.2021 14:47 Відповісти
Дятел доктор леса
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11.01.2021 14:48 Відповісти
Ага ,этот тоже доктор леса ,он народ Украины принимает за вредителей и долбит ,долбит ,долбит ...
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11.01.2021 14:53 Відповісти
это у лаптей о Дятле плохое представление в отличии от пиндосов - Вуди
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11.01.2021 14:52 Відповісти
Гордість бере їх, що місія приїде. Буде, що освоювати. Економісти срані кварталівські.
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11.01.2021 14:51 Відповісти
Ожидаем ряд продуктивных переговоров для успешного пересмотра программы Stand-by, - Шмыгаль о возобновлении работы миссии МВФ в Украине - Цензор.НЕТ 1388
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11.01.2021 14:53 Відповісти
это ты из за тарифов ?
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11.01.2021 14:55 Відповісти
и из-за тарифов, и из-за всего остального.
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11.01.2021 14:59 Відповісти
- Папа-папа, нам банк успешно пересмотрел условия кредита!
- Чему ты радуешься - Зе-тыпил, что ли?!
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11.01.2021 14:53 Відповісти
Ожидаем ряд продуктивных переговоров для успешного пересмотра программы Stand-by, - Шмыгаль о возобновлении работы миссии МВФ в Украине - Цензор.НЕТ 3230
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11.01.2021 14:53 Відповісти
А чукча в чуме ждет рассвета. Ода об ожидании.
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11.01.2021 14:53 Відповісти
Пеньковых веревок вам надо. Радуйтесь зескот, главное не ПЕТЯ.
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11.01.2021 14:54 Відповісти
https://tverezo.info/post/129197 МВФ: "Зеленский уничтожил независимость банковской системы Украины"

Уже с прошлого года идут переговоры о кредитах. Так чего ж от нас хочет этот проклятый МВФ? Денег дадут или нет? Доллары продавать или покупать? Садитесь, заваривайте птеродактиля, сейчас я расскажу, чего надо МВФ. Конкретно и на основе инсайдов. И расскажу я вам о банках, потому что об антикоррупционных органах и их вопросах, САП, НАБУ, Татарове, вот об этом всем больше известно, и они как-то больше на слуху. А по банкам-то претензии не менее солидные.
Не секрет, что наряду с официальными «маяками», которые являются условием для получения следующего транша, есть обеспокоенность различными «сбоями» в исполнении условий меморандума. Но в связи с тем, что они не упоминаются в официальных документах, а обсуждаются только за переговорным столом, где наши деятели их тут же забывают, может сложиться впечатление, что этих претензий и нет. А они есть.
У внимательных граждан эпопея Украина-МВФ может вызвать неожиданные вопросы. Например, «Почему, если Зеленский говорит, что все требования МВФ мы выполнили, транш мы не получаем?». Разгадка проста - наши политики не владеют языком чиновников МВФ, и не учатся. Не учатся они, потому что считают, что чиновники МВФ говорят на английском языке, и если у тебя в справке написано advanced intermediate, то уже всё хорошо, можно разговаривать.
А чиновники МВФ говорят не на английском, а на дипломатическом языке. И когда они упоминают о далёком возможном беспокойстве каких-то неизвестных людей, это они не делятся сплетнями о психологическом состоянии своих знакомых (как могло бы показаться нашим экономическим дипломатам, которые все аргументы в споре слабее удара в лицо считают намёками). Это они прямо (как они думают) объясняют причины задержки финансирования. А когда они прямо говорят, что обеспокоены неким вопросом, то это опять же не рассказ о том, какой у них ранимый внутренний мир, и не вопрос о том, какие таблетки принимать, чтобы не беспокоиться. Это прямое указание на уже проваленный вопрос и требование не только его решить, но и принять меры к тому, чтобы такое больше не могло повториться.
Таким образом, славянская традиция приказы воспринимать как просьбы, а просьбы игнорировать, сталкивается с западной дипломатической традицией угрозы подавать как озабоченность, а претензии как беспокойство.
Поэтому я решил снова помочь МВФ и Офису Президента и сообщить им список вопросов, из-за которых на самом деле затягивается сотрудничество, и которые МВФ неоднократно требовал решить. В то время, как видным дипломатам из ОП казалось, что люди просто между болтовнёй об украинской кухне и погоде обсуждают некоторые особенности украинского национального менеджмента, а не нарезают вам задачи.
Это реальные претензии по пунктам. Каждая из них требует реакции, причем не просто заверений «больше не повторится!», а выполнения связанных с претензией структурных маяков. Чтобы и вправду не повторялось.

******
Претензії МВФ у викладі автра Антона Швеця дивіться по ссилі зверху.
Можжна і тут: "https://spektrnews.in.ua/news/mvf-zelenskiy-unichtozhil-nezavisimost-bankovskoy-sistemy-ukrainy/109086 МВФ: " Зеленский уничтожил независимость банковской системы Украины" "
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11.01.2021 14:56 Відповісти
У тебя скучное лицо, тебе денег никто не даст! (с)
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11.01.2021 14:58 Відповісти
Там главное условие МВФ есть - аудит "большого строительства".. Вы готовы им его дать!? Нет !? .. ну и кредита тоже нет ...
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11.01.2021 15:04 Відповісти
Всё равно раскрадут. Правительство клептоманов.
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11.01.2021 15:14 Відповісти
Байден сказал,денех не дам Зелемойским... Пусть ковидный асфальт жрут..
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11.01.2021 15:15 Відповісти
Не целевое использование бабла и не по назначению,это срок 5 лет минимум....Кучмистам пофигу
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11.01.2021 15:19 Відповісти
Ожидание пошло уже на второй год.

Бесконечно можно смотреть на три вещи:
1. огонь
2. воду
3. ожидания ЗЕленых дегенератов
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11.01.2021 16:49 Відповісти
ожидайтє... аудит.
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11.01.2021 20:52 Відповісти
Мало ще обдирають народ, треба ще добавити?
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18.02.2021 14:59 Відповісти
 
 