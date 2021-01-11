УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12236 відвідувачів онлайн
Новини
495 14

Порівняно з попереднім тижнем рівень захворюваності на грип та ГРВІ в Києві знизився на 26,8%, - КМДА

Порівняно з попереднім тижнем рівень захворюваності на грип та ГРВІ в Києві знизився на 26,8%, - КМДА

У столиці за перший тиждень 2021 року зареєстровано 5798 хворих на грип і ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні і нижче базової лінії на 73,9%.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, за інформацією Департаменту охорони здоров'я, нині показник захворюваності становить 195,4.

Порівняно з попереднім тижнем рівень захворюваності на грип та ГРВІ знизився на 26,8% - за рахунок як дитячого, так і дорослого населення. Зокрема, дітей захворіли - 1971 (зниження на 34,1%), дорослих - 3827 (зниження на 22,3%).

У структурі захворюваності діти становлять 34%, а на попередньому тижні - 37,8%. Серед школярів захворюваність знизилася на 42,4% - всього зареєстровано 762 випадки.

Також читайте: Від початку епідсезону на грип в Україні перехворіло 4,9% населення, - МОЗ

До медичних установ госпіталізовано 26 осіб, з них 23 - дитини.

Автор: 

грип (309) КМДА (2380) Київ (19693) ГРВІ (144)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+3
Ну ок. А чего тогда носки не продаются?
показати весь коментар
11.01.2021 15:05 Відповісти
+3
По сравнению с предыдущей неделей, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве снизился на 26,8%, - КГГА - Цензор.НЕТ 4906
...
показати весь коментар
11.01.2021 15:08 Відповісти
+2
Это чудо!!!!
показати весь коментар
11.01.2021 15:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это чудо!!!!
показати весь коментар
11.01.2021 15:01 Відповісти
и на шо вы намекаете????? ))))
показати весь коментар
11.01.2021 15:02 Відповісти
На гениальность наших правителей, хотите победить вирус? Прекратите проводить тестирование!
показати весь коментар
11.01.2021 15:05 Відповісти
По сравнению с предыдущей неделей, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве снизился на 26,8%, - КГГА - Цензор.НЕТ 4906
...
показати весь коментар
11.01.2021 15:08 Відповісти
На употребление алкоголя населением. Праздники ж.
показати весь коментар
11.01.2021 15:06 Відповісти
Ну ок. А чего тогда носки не продаются?
показати весь коментар
11.01.2021 15:05 Відповісти
Это очень сложный вопрос...
показати весь коментар
11.01.2021 15:08 Відповісти
Ржака! Львов. https://www.youtube.com/watch?v=lVSqor6ILDk&ab_channel=%D0%9A%D1%96%D0%BB%D1%8C Суцільнй локдаун. Зебобикам не смотреть.
показати весь коментар
11.01.2021 15:10 Відповісти
Перемога.
показати весь коментар
11.01.2021 15:13 Відповісти
Применение вакцины от коронавируса в Украине невозможно без решения ВОЗ. Статистика заболеваемости на Новый год ожидаемо снизилась, но больных не стало меньше. Фальшивые ПЦР-тесты, широко распространенные в Украине, приведут к тому, что ряд государств не будет пускать наших граждан.(с)
показати весь коментар
11.01.2021 15:13 Відповісти
эт чо, лохдаун уже так подействовал за 3 дня..?
показати весь коментар
11.01.2021 15:50 Відповісти
 
 