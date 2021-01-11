Порівняно з попереднім тижнем рівень захворюваності на грип та ГРВІ в Києві знизився на 26,8%, - КМДА

У столиці за перший тиждень 2021 року зареєстровано 5798 хворих на грип і ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні і нижче базової лінії на 73,9%.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, за інформацією Департаменту охорони здоров'я, нині показник захворюваності становить 195,4.

Порівняно з попереднім тижнем рівень захворюваності на грип та ГРВІ знизився на 26,8% - за рахунок як дитячого, так і дорослого населення. Зокрема, дітей захворіли - 1971 (зниження на 34,1%), дорослих - 3827 (зниження на 22,3%).

У структурі захворюваності діти становлять 34%, а на попередньому тижні - 37,8%. Серед школярів захворюваність знизилася на 42,4% - всього зареєстровано 762 випадки.

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До медичних установ госпіталізовано 26 осіб, з них 23 - дитини.