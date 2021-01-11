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Місцеві органи влади заборгували 200 млн гривень за пільгові приміські перевезення, - Укрзалізниця

Місцеві органи влади заборгували 200 млн гривень за пільгові приміські перевезення, - Укрзалізниця

У січні - листопаді 2020 року Укрзалізниця надала послуг з перевезення пасажирів пільгових категорій у приміському сполученні на суму 262 200 000 грн. Однак отримала лише 24,8% компенсації від місцевих органів влади, які є замовниками перевезень за соціальними тарифами.

Загалом заборгованість місцевої влади за 11 місяців 2020 року становить понад 198 млн грн. Так, найбільше місцеві бюджети заборгували Південно-Західній залізниці – понад 62,8 млн грн, Південній залізниці – понад 47 млн грн та Львівській залізниці – 36,9 млн грн. Також Придніпровська залізниця не отримала 23,8 млн грн компенсацій, Одеська – 19,6 млн грн та Донецька залізниця – 7,8 млн грн, повідомляється на сайті УЗ.

Серед найбільших боржників – Харківська область (36,2 млн грн), Київська область (23,1 млн грн), Львівська область (17 млн грн), Дніпропетровська область (17,1 млн грн) та м. Київ (27,1 млн грн).

В Укрзалізниці зазначають, що такий низький рівень відшкодувань перевізнику витрат за надані послуги сповільнює розвиток приміських залізничних перевезень, обмежує можливості компанії в поліпшенні сервісу для пасажирів та оновленні рухомого складу.

Укрзалізниця закликає органи місцевої влади віднайти можливість якомога швидше компенсувати збитки за перевезення громадян пільгових категорій у приміському сполученні.

Нагадаємо, за словами голови правління АТ "Укрзалізниця" Володимира Жмака, компанія планує укладати з місцевими органами влади публічні договори на приміські пасажирські перевезення.

Як повідомлялося раніше, за 10 місяців Укрзалізниця сплатила місцевим бюджетам майже 3,1 млрд грн земельного податку та не отримала від них понад 186 млн грн компенсацій за соціальні перевезення. 

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Самим дерибанить не хватает, а тут еще с УЗ делиться...
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11.01.2021 15:09 Відповісти
Льготы устанавливает Киев ( т.е. Верховная Рода ЗАКОНАМИ), а местные органы власти, которых как то забыли спросить, а надо ли принимать такие законы, должны теперь отдуваться. А хуху не хохо.
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11.01.2021 15:31 Відповісти
"Льготы" всегда были, есть и будут есть кормушкой для причастных к распределению этих самых льгот.
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11.01.2021 15:34 Відповісти
Да ты пойми, у местных органов власти нет этих денег. Это надо взять у кого то, и отдать УЗ. С х..я ли? Тем более нынешняя власть уже и так передала на местные органы власти всякого такого. А денег забыли дать. Например полицейский громады. МВД этому полицейскому платит только зарплату, а все остальное положили на плечи местных громад, начиная от авто ( почему то Дастер и точка), бензина на авто, помещения, коммунальные на помещение, ремонт, мебель, холодильник, чайник, ручка и бумага.... И это только одно направление.
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11.01.2021 15:43 Відповісти
Я ж говорю - распределение льгот всегда было интересным занятием для тех, кто "даёт". Всё решила бы монетизация этих самых льгот и отмена "субсидий" в пользу этой же самой монетизации, но тогда не получится нажиться "кому надо", а значит "эта музыка будет вечной".
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11.01.2021 15:46 Відповісти
Всего-то 6 млн долларов. Постыдились бы.
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11.01.2021 15:11 Відповісти
 
 