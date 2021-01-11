Мінекономіки змінило прогноз щодо ВВП України в першому кварталі: через локдаун замість зростання тепер очікує падіння на 3%
Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України оцінює падіння валового внутрішнього продукту України (ВВП) за підсумками січня-березня 2021 року в 3% , повідомляється в Огляді економічної активності, оприлюдненому міністерством у понеділок.
"Якщо до ухвалення рішення про карантин вихідного дня в листопаді 2020 року і введення чергового локдауну в січні 2021-го Мінекономіки прогнозувало незначне зростання ВВП у першому кварталі 2021 року, то зараз, з огляду на скорочення запасу міцності більшості ЗЕД (особливо сфери послуг) і виснаженість економіки постійними коливаннями і змінами умов роботи в 2020 році, очевидним є падіння ВВП за підсумками першого кварталу 2021 року, яке може досягти 3%", - зазначено в документі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Нині ситуація з рівнем захворюваності в Україні свідчить, що продовження карантинних обмежень у першому кварталі 2021 року з жорсткими обмеженнями в січні є неминучим", - вказало міністерство.
При цьому міністерство очікує відновлення зростання з другого кварталу цього року.
У той же час за підсумками січня-листопада Мінекономіки оцінює падіння ВВП на рівні 4,7% до аналогічного періоду 2019 року, скорочення зведеного індексу виробництва (СІП) за цей період сповільнилося до 5,2% порівняно з 6% за 10 міс. 2020 року.
У Мінекономіки зазначили, що карантин вихідного дня, введений у листопаді, уповільнив темпи зростання сфери роздрібної торгівлі та будівництва порівняно з жовтнем, проте не зупинив їх.
Серед позитивних факторів впливу на економічну активність міністерство назвало адаптацію деяких видів економічної діяльності до роботи в умовах карантину, а також збереження фінансової стабільності - низьку інфляцію і передбачувану стриману динаміку курсу. Крім цього, населення показувало високу купівельну спроможність, а на світових ринках чорних металів і залізних руд зберігалася сприятлива кон'юнктура. Серед негативних факторів вказані низька інвестактивність і врожайність пізніх сільгоспкультур, яка була нижче торішнього рівня (кукурудза, соняшник, соя, цукрові буряки).
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Не. Не может быть такого!
никогда у зелохов такого небыло, и вот опять...
Это не из-за локдауна, это из-за двоек по арифметике.
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.
- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.
- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
Видно отхватил Народную пилюлю
Ой спасите кто нибудь
Не то Зелю заи...ть...
Поэтому теперь им можно говорить все что угодно плебс все схавает.
Зебілів правда наздоганяє, як би вони не намагались брехню осідлати...
А як свистіли, свистіли, ще вчора, про 5% росту ВВП в поточному році...
Тому,що б не збіднити тарифи на комуналку повинні зростати,так вирішили олігархи!