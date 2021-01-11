Мінекономіки змінило прогноз щодо ВВП України в першому кварталі: через локдаун замість зростання тепер очікує падіння на 3%

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України оцінює падіння валового внутрішнього продукту України (ВВП) за підсумками січня-березня 2021 року в 3% , повідомляється в Огляді економічної активності, оприлюдненому міністерством у понеділок.

"Якщо до ухвалення рішення про карантин вихідного дня в листопаді 2020 року і введення чергового локдауну в січні 2021-го Мінекономіки прогнозувало незначне зростання ВВП у першому кварталі 2021 року, то зараз, з огляду на скорочення запасу міцності більшості ЗЕД (особливо сфери послуг) і виснаженість економіки постійними коливаннями і змінами умов роботи в 2020 році, очевидним є падіння ВВП за підсумками першого кварталу 2021 року, яке може досягти 3%", - зазначено в документі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Нині ситуація з рівнем захворюваності в Україні свідчить, що продовження карантинних обмежень у першому кварталі 2021 року з жорсткими обмеженнями в січні є неминучим", - вказало міністерство.

При цьому міністерство очікує відновлення зростання з другого кварталу цього року.

У той же час за підсумками січня-листопада Мінекономіки оцінює падіння ВВП на рівні 4,7% до аналогічного періоду 2019 року, скорочення зведеного індексу виробництва (СІП) за цей період сповільнилося до 5,2% порівняно з 6% за 10 міс. 2020 року.

У Мінекономіки зазначили, що карантин вихідного дня, введений у листопаді, уповільнив темпи зростання сфери роздрібної торгівлі та будівництва порівняно з жовтнем, проте не зупинив їх.

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Серед позитивних факторів впливу на економічну активність міністерство назвало адаптацію деяких видів економічної діяльності до роботи в умовах карантину, а також збереження фінансової стабільності - низьку інфляцію і передбачувану стриману динаміку курсу. Крім цього, населення показувало високу купівельну спроможність, а на світових ринках чорних металів і залізних руд зберігалася сприятлива кон'юнктура. Серед негативних факторів вказані низька інвестактивність і врожайність пізніх сільгоспкультур, яка була нижче торішнього рівня (кукурудза, соняшник, соя, цукрові буряки).