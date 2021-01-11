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Новини
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Мінекономіки змінило прогноз щодо ВВП України в першому кварталі: через локдаун замість зростання тепер очікує падіння на 3%

Мінекономіки змінило прогноз щодо ВВП України в першому кварталі: через локдаун замість зростання тепер очікує падіння на 3%

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України оцінює падіння валового внутрішнього продукту України (ВВП) за підсумками січня-березня 2021 року в 3% , повідомляється в Огляді економічної активності, оприлюдненому міністерством у понеділок.

"Якщо до ухвалення рішення про карантин вихідного дня в листопаді 2020 року і введення чергового локдауну в січні 2021-го Мінекономіки прогнозувало незначне зростання ВВП у першому кварталі 2021 року, то зараз, з огляду на скорочення запасу міцності більшості ЗЕД (особливо сфери послуг) і виснаженість економіки постійними коливаннями і змінами умов роботи в 2020 році, очевидним є падіння ВВП за підсумками першого кварталу 2021 року, яке може досягти 3%", - зазначено в документі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Нині ситуація з рівнем захворюваності в Україні свідчить, що продовження карантинних обмежень у першому кварталі 2021 року з жорсткими обмеженнями в січні є неминучим", - вказало міністерство.

При цьому міністерство очікує відновлення зростання з другого кварталу цього року.

У той же час за підсумками січня-листопада Мінекономіки оцінює падіння ВВП на рівні 4,7% до аналогічного періоду 2019 року, скорочення зведеного індексу виробництва (СІП) за цей період сповільнилося до 5,2% порівняно з 6% за 10 міс. 2020 року.

У Мінекономіки зазначили, що карантин вихідного дня, введений у листопаді, уповільнив темпи зростання сфери роздрібної торгівлі та будівництва порівняно з жовтнем, проте не зупинив їх.

Також читайте: Економіка України за підсумками кварталу скоротиться на 3%: ми вже почали бачити економічну стабілізацію, - Петрашко

Серед позитивних факторів впливу на економічну активність міністерство назвало адаптацію деяких видів економічної діяльності до роботи в умовах карантину, а також збереження фінансової стабільності - низьку інфляцію і передбачувану стриману динаміку курсу. Крім цього, населення показувало високу купівельну спроможність, а на світових ринках чорних металів і залізних руд зберігалася сприятлива кон'юнктура. Серед негативних факторів вказані низька інвестактивність і врожайність пізніх сільгоспкультур, яка була нижче торішнього рівня (кукурудза, соняшник, соя, цукрові буряки).

Автор: 

ВВП (1380) карантин (18172) Мінекономрозвитку (2372) локдаун (339)


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Топ коментарі
+26
А может из-за дегенератов управляющих страной?
Не. Не может быть такого!
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11.01.2021 15:10 Відповісти
+20
Минэкономики изменил прогноз по ВВП Украины в первом квартале: из-за локдауна вместо роста теперь ожидает падение на 3% - Цензор.НЕТ 2456
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11.01.2021 15:11 Відповісти
+14
А так выросла бы на 40%...
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11.01.2021 15:10 Відповісти
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А может из-за дегенератов управляющих страной?
Не. Не может быть такого!
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11.01.2021 15:10 Відповісти
Таки да, рост должен был быть только в их больной фантазии. Всемирный банк и МВФ давно и постоянно говорят, что мы с этой дегенеративной властью хотя-бы к 2024 году закончили падать.
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11.01.2021 15:16 Відповісти
Здорово, что локдаун подвернулся, а так пришлось бы опять на пороха валить.
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11.01.2021 15:24 Відповісти
Валят, локдаун им не помеха...
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11.01.2021 15:28 Відповісти
А так выросла бы на 40%...
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11.01.2021 15:10 Відповісти
Как говорят кураторы потерпевшего вiслюка - "отрицательный рост"...
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11.01.2021 15:10 Відповісти
Минэкономики изменил прогноз по ВВП Украины в первом квартале: из-за локдауна вместо роста теперь ожидает падение на 3% - Цензор.НЕТ 9692
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11.01.2021 15:12 Відповісти
>вместо роста теперь ожидает падение на 3%

никогда у зелохов такого небыло, и вот опять...
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11.01.2021 15:11 Відповісти
А до минулого локдауну, коли "економіка споткнвлась", що було?
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11.01.2021 15:26 Відповісти
Минэкономики изменил прогноз по ВВП Украины в первом квартале: из-за локдауна вместо роста теперь ожидает падение на 3% - Цензор.НЕТ 2456
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11.01.2021 15:11 Відповісти
Как неожиданно...
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11.01.2021 15:11 Відповісти
опять прорыв прорвался
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11.01.2021 15:12 Відповісти
Минэкономики изменил прогноз по ВВП Украины в первом квартале: из-за локдауна вместо роста теперь ожидает падение на 3% - Цензор.НЕТ 9167
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11.01.2021 15:19 Відповісти
Та то не из-локдауна ,то из-за ворья и дурочья ...
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11.01.2021 15:12 Відповісти
Минэкономики изменил прогноз по ВВП Украины в первом квартале: из-за локдауна вместо роста теперь ожидает падение на 3% - Цензор.НЕТ 8197
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11.01.2021 15:12 Відповісти
Не локдауны виноваты в падении ввп а дауны не умеющее управлять экономикой ...
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11.01.2021 15:13 Відповісти
зебіл, якщо ти цих даунів привів до влади - то ти також даун? Нє?
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11.01.2021 15:52 Відповісти
Экономику Украины ухайдокал не локдаун, а клоундаун и его клоундаунская команда, которая обвалила растущую экономику еще в четвертом квартале 2019 года, когда никакими локдаунами еще и не пахло.
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11.01.2021 15:20 Відповісти
Растущая ? Десь головою вдарився?
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11.01.2021 15:40 Відповісти
Живущий на российских инфопомойках, тебе тут не место
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11.01.2021 15:44 Відповісти
Видать, тебе, зебіл, не лише в гуглі забанили, а й в черепку: Г+Г все там забило
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11.01.2021 15:47 Відповісти
Эпохи бедности пришла,открывай ворота...
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11.01.2021 15:21 Відповісти
Як добре, що є коронавірус, на який все можна списати.
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11.01.2021 15:22 Відповісти
Рост шмыгаленомики не получается.
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11.01.2021 15:22 Відповісти
Ага. локдаун виноват. Ато прям економика без него расцветала. Как только откроются границы весь народ ломанется из етой страны от ваших *покращень*
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11.01.2021 15:23 Відповісти
https://censor.net/ru/user/461407 Не весь народ.Ті хто катався на Буковелі.точно не поїде.
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11.01.2021 16:54 Відповісти
из-за локдауна вместо роста теперь ожидает падение

Это не из-за локдауна, это из-за двоек по арифметике.
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11.01.2021 15:24 Відповісти
кста.. а знаете что из букв "ЛОКДАУН" можно сложить слово кто виноват - КЛОУН-ДА !!!
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11.01.2021 15:24 Відповісти
Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.

На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.

Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.

- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.

- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.

- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!

- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
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11.01.2021 15:25 Відповісти
Короновирус для того и придуман,чтобы списать свой дебилизм и популизм на пандемию... Кстати в дохлом СССре 25 % бюджета формировалось за счет продажи вино-водочных изделий,есть Постановление Кобы Сралина на этот счет...,кажись в 1924 году
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11.01.2021 15:25 Відповісти
а что были такие идиоты кто поверил в рост ?
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11.01.2021 15:27 Відповісти
так вот зачем локдаун был нужен: списать на него собственную тупость. Да и воровство тоже надо бы припрятать как-то...Локдаун. Спрячет все.
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11.01.2021 15:31 Відповісти
Вихід є!!! Підняти ще ціни на енергоносії!!! Чим більша ціна- тим більше ПДВ надійте до бюджету. Як то говориться з бідних по нитці - багатому сорочка
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11.01.2021 15:32 Відповісти
План Маршала применим, работать без выходных и праздников...,типа что разрушенная полностью Германия после 1945 года
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11.01.2021 15:33 Відповісти
А падение ВВП не из-за закупок електроенергии в ********?
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11.01.2021 15:37 Відповісти
ВВП зараз падає і в США і в Германії. Ото Зеля натворив. )
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11.01.2021 15:41 Відповісти
Зеля круто скачет по роялю
Видно отхватил Народную пилюлю
Ой спасите кто нибудь
Не то Зелю заи...ть...
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11.01.2021 15:43 Відповісти
Выборы местные прошли, свисток сдали на хранение Нелоху.
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11.01.2021 15:50 Відповісти
Порошенко ставит палки в колеса, однозначно!😁
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11.01.2021 15:45 Відповісти
Это точно...,Порошенко,Яценюк и Гройсман приказали Байдену ставит Зелемойским "колеса" в палки... Колеса это круто.....
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11.01.2021 15:48 Відповісти
У нас сейчас в тренде Сорос. Это он возглавляет список гадящих им в портки.
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11.01.2021 16:11 Відповісти
Злит не столько то, что они творят, сколько то, что они всех без исключения считают идиотами.
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11.01.2021 15:49 Відповісти
Ну, в принципе, 73 % можно считать идиотами, если уж они повелись на Кинець эпохи бидности и обещания 4000 дол ЗП и доверили управление страной абсолютно некомпетентному клоуну-малоросу. То кто они?
Поэтому теперь им можно говорить все что угодно плебс все схавает.
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11.01.2021 15:53 Відповісти
Лохи.
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11.01.2021 16:10 Відповісти
Падение ВВП не из-за локдауна, а из-за ЛохДаунов во главе страны.
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11.01.2021 15:49 Відповісти
Красота!
Зебілів правда наздоганяє, як би вони не намагались брехню осідлати...
А як свистіли, свистіли, ще вчора, про 5% росту ВВП в поточному році...
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11.01.2021 15:50 Відповісти
Якщо і далі падіння ВВП продовжиться; і МВФ відмовить в позиках - то мене цікавить питання: зарплати і пенсії чим платитимуть?
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11.01.2021 15:56 Відповісти
Лет 15 назад на фирму покойного отца пришел чувак с красным дипломом.Батя побеседовал,типа взять не взять...,зашли в цех,чувак говорит,неее,я в таком коллективе работать не буду одни пенсионеры....,Батя говорит,у них зарплата 7000 гривен,ты будешь получать 10,если справишься...,чувак подумал и говорит,мне молодые нужны неопытные и чтобы зарплата была штука гривен у них...,помню Батя ржал с барана от души...
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11.01.2021 15:57 Відповісти
Зелемойские доказали молодо не Зелено... Эпоха бедности пришла...
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11.01.2021 16:11 Відповісти
Це не локдаун,а пародія... Всі ходять на роботу ,як ходили, навіть вчителі ходять...
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11.01.2021 16:12 Відповісти
Ну чем-то ж надо было объяснить то, что ВВП продолжает обнуляться.
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11.01.2021 16:45 Відповісти
Таке враження спеціально ввели локдаун саме в січні, заради якихось маніпуляцій по ВВП, бо логіка відсутня, коли в кінці листопада були рекорди і по 16 тис захворювань щодня, то вперто не хотіли вводити карантин, зараз вже давно статистика пішла на спад, по 5 тис на день захворювання, і наша влада вперлася рогом - вводить карантин, і ще й прогнозує що не тільки до 24 січня. Спеціально обвалюють економіку, тільки їм видно треба саме в 2021 обвалити, для чого? це питання. В мене припущення що хочуть намахати покупців наших ВВП-варрантів, де ми були б зобов'язані виплачувати сотні мільйонів, якщо ВВП виросте більше як на 4%.
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11.01.2021 16:14 Відповісти
Вот же Порошенко !!! Никак не успокоится и продолжает палки в колеса самому лучшему президенту и правительству вставлять. Если бы не Порошенко, то было бы "Экономическое чудо", как в Сингапуре. А так ...
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11.01.2021 16:39 Відповісти
Собсно, эта пародия на локдаун только для того и нужна, чтобы была отмазка о том, почему ВВП и промпроизводство продолжают падать, а дыра в бюджете продолжает расти.
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11.01.2021 16:47 Відповісти
Економіка падає,відповідно скорочується споживання та ціни на енергоносії,але це не про Україну)
Тому,що б не збіднити тарифи на комуналку повинні зростати,так вирішили олігархи!
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11.01.2021 17:22 Відповісти
 
 