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Дубінський - Арахамії: Створення антикризового штабу з тарифами - це саме те, коли потрібно щось про#бати і похерити

Дубінський - Арахамії: Створення антикризового штабу з тарифами - це саме те, коли потрібно щось про#бати і похерити

"Слуга народу" Олександр Дубінський з критикою сприйняв ідею підготовки плану антикризових заходів для виходу з ситуації у зв'язку зі зростанням тарифів на комунальні послуги, яку озвучив глава його фракції Давид Арахамія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Дубінського в фейсбуці.

"Прочитав заяву лідера нашої фракції Давида Арахамії про плани створити якийсь антикризовий штаб із вивчення питання зростання тарифів, і бажанні розібратися, як це зростання сталося, і як допомогти людям.

Знаєте, в наших умовах, створення штабу - це саме те, коли потрібно щось про#бати, похерити і не міняти", - зазначив Дубінський.

Він, в свою чергу, запропонував "скасувати постанови про підвищення тарифів через "100% наш" Кабмін, і повернути їх на рівень 1 вересня 2019 року".

Також читайте: "Слуга народу" готує антикризові заходи у зв'язку зі зростанням тарифів, - Арахамія

Дубінський - Арахамії: Створення антикризового штабу з тарифами - це саме те, коли потрібно щось про#бати і похерити 01

Автор: 

Арахамія Давид (1106) Підвищення тарифів (309) Слуга народу (2820) Дубінський Олександр (492)


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Топ коментарі
+12
Он "готов принять со всех сторон".
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11.01.2021 15:19 Відповісти
+11
Дубинский - Арахамии: Создание антикризисного штаба по тарифам - это самое то, когда нужно что-то про#бать и похерить - Цензор.НЕТ 5645
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11.01.2021 15:20 Відповісти
+9
Ну что ж. Пришло время пох#рить этих зеленых выб#ядков.
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11.01.2021 15:19 Відповісти
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боже , яке то умне дубинске, под каким олигахом лежит, кто знает?
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11.01.2021 15:16 Відповісти
Он "готов принять со всех сторон".
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11.01.2021 15:19 Відповісти
Это говорящая #опа Коломойского.
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11.01.2021 15:22 Відповісти
беня -кошелек. Конечный бенифициар - х-йло, как и в случае с потерпевшим.
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11.01.2021 15:23 Відповісти
Дубинский - Арахамии: Создание антикризисного штаба по тарифам - это самое то, когда нужно что-то про#бать и похерить - Цензор.НЕТ 4503
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11.01.2021 15:27 Відповісти


100% согласен. Я в 19 году перед през.выборами называл бабу Тюлю и бубочку, что это 2 половинки Бениной ..опы
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11.01.2021 15:49 Відповісти
И ещё надо в наглое пучеглазое рыло ботинком засадить!
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11.01.2021 15:19 Відповісти
Ну что ж. Пришло время пох#рить этих зеленых выб#ядков.
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11.01.2021 15:19 Відповісти
а по моему пришло время похерить не только зелень, но и всех остальных "олигархов" вернув в госсобственность все наворованное!
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11.01.2021 15:21 Відповісти
Уже проходили. Напомнить чем закончилось?

Дубинский - Арахамии: Создание антикризисного штаба по тарифам - это самое то, когда нужно что-то про#бать и похерить - Цензор.НЕТ 3609
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11.01.2021 15:24 Відповісти
Не следует обобщать. Есть примеры, когда частные собственники предприятий не равно эффективные собственники, а, даже, наоборот. Лисичанский НПЗ один из самых ярких примеров. Там же в Лисичанске стекольный завод... Угадайте, из какой страны туда пришли "инвесторы"?...
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11.01.2021 15:32 Відповісти
Природные ресурсы надо вернуть в гос. собственность. Про все остальное можно забыть и забить.
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11.01.2021 15:29 Відповісти
Не вернуть, а провести нормальные аукционы. И вышвырнуть отовсюду рашенский бизнес.
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11.01.2021 15:31 Відповісти
Аукционы - само собой. Но ресурсы оставить за государством. Ну и компенсация с олигархов за те "аукционы", которые были проведены при кучме и за фактически бесплатное пользование ими на протяжении десятилетий. Ресурсы в наше время - это не только деньги. Это банально источник выживания. Потому нельзя их приватизировать.
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11.01.2021 15:40 Відповісти
нет вы не правы.. все что связано с экспортом, должно быть в руках государства (крупный экспорт) ибо именно из за недостачи валюты (одно из основных) у нас беда с государством!
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11.01.2021 15:31 Відповісти
Экспортируют не только лес, но и технологии, к примеру. Гейтсу(или кто там сейчас) не нужно экспортировать уголь, он вполне десяткой обходится. Или офисом. При этом о национализации микрософта речи нет и быть не может. Это просто одно из многого того, что можно экспортировать. Экспорт не должен быть монопольным, а вот ресурсы - да.
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11.01.2021 15:38 Відповісти
Как херить будешь. Как обычно комментариями под новостями на цензоре?
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11.01.2021 16:52 Відповісти
Я тебе пришлю детальный план.
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11.01.2021 17:09 Відповісти
Дубинский - Арахамии: Создание антикризисного штаба по тарифам - это самое то, когда нужно что-то про#бать и похерить - Цензор.НЕТ 5645
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11.01.2021 15:20 Відповісти
зелёный ********
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11.01.2021 15:22 Відповісти
Навіщо цю ж0пу коломойського взагалі друкувати?
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11.01.2021 15:20 Відповісти
Чтобы жопы на плечах хоть немного пытались думать когда голосуют. Пусть жрут эти фекалии пока не начнут блевать от своего выбора. .
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11.01.2021 15:23 Відповісти
Щоб ті, хто за це голосували насолоджувались своїм вибором. )
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11.01.2021 15:28 Відповісти
Граждане для государства как дети! Оно придумывает для них игры, рассказывает сказки, кормит сладкими обещаниями…
Новорічнй виступ преза..
🤣
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11.01.2021 15:21 Відповісти
тупой собачий рот переживает чтобы тарифы не понизили
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11.01.2021 15:21 Відповісти
Дубинский - Арахамии: Создание антикризисного штаба по тарифам - это самое то, когда нужно что-то про#бать и похерить - Цензор.НЕТ 2424
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11.01.2021 15:21 Відповісти
Було так. "Пенсіонери, кому за 70 взагалі не будуть платити комуналку. Наші хлопці зараз працюють над цим." І оце "хлопці працюють" він повторював як мантру. "Хлопці працювали" над 4000 баксів вчителям. А що за хлопці такі, хз.
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11.01.2021 15:21 Відповісти
Ну такі от хлопці)

http://bug.org.ua/news/kurator-velykoho-budivnytstva-na-novyy-rik-kupyv-druzhyni-maietok-pid-kyievom-za-10-mln-hrn-zmi-503800/ Куратор «Великого будівництва» на Новий рік купив дружині маєток під Києвом
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11.01.2021 15:27 Відповісти
Хлопцы себе уже напрацювали. Пришли в Раду нищими, а теперь сорят миллионами. Принцип их жизни помним "Тут можно хорошо прибарахлиться. Внукам хватит"?
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11.01.2021 15:30 Відповісти
...что-то румынский пудель разтявкался в последнее время
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11.01.2021 15:21 Відповісти
Нет про рот Арахамии...не считается...
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11.01.2021 15:22 Відповісти
Дубинский - Арахамии: Создание антикризисного штаба по тарифам - это самое то, когда нужно что-то про#бать и похерить - Цензор.НЕТ 3901
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11.01.2021 15:23 Відповісти
У Арахамии видимо мозг работает очень хреновенько а может и вообще не работает ...
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11.01.2021 15:23 Відповісти
...мозг???
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11.01.2021 15:24 Відповісти
Лицо, не обезображенное интеллектом


Дубинский - Арахамии: Создание антикризисного штаба по тарифам - это самое то, когда нужно что-то про#бать и похерить - Цензор.НЕТ 6154
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11.01.2021 15:26 Відповісти
жаба гадюку
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11.01.2021 15:26 Відповісти
це жаба жабу)
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11.01.2021 15:28 Відповісти
Пока они... лохов
Дубинский - Арахамии: Создание антикризисного штаба по тарифам - это самое то, когда нужно что-то про#бать и похерить - Цензор.НЕТ 9430
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11.01.2021 15:34 Відповісти
И реально...
Дубинский - Арахамии: Создание антикризисного штаба по тарифам - это самое то, когда нужно что-то про#бать и похерить - Цензор.НЕТ 1870
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11.01.2021 15:35 Відповісти
Яка лексика - такі й спеціоаналісти. )))
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11.01.2021 15:27 Відповісти
Дубинский : про#бать / "Шмыгаль понюхал х#й", - Дубинский / "Е#ем Смолия в тупой собачий рот", - Дубинский/ Патрицианки в Древнем Риме не стеснялись раздеваться перед рабами.
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11.01.2021 15:29 Відповісти
це симптоми наявності у осои се
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11.01.2021 20:02 Відповісти
дубина і ара два педика коломойського
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11.01.2021 15:31 Відповісти
Две ягодицы Бениной ...опы.
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11.01.2021 15:53 Відповісти
Дубинский - Арахамии: Создание антикризисного штаба по тарифам - это самое то, когда нужно что-то про#бать и похерить - Цензор.НЕТ 3379
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11.01.2021 15:31 Відповісти
одним словом румын
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11.01.2021 15:37 Відповісти
Что за пердёж? Беня гороха объелся?
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11.01.2021 15:57 Відповісти
Дубінський - Арахамії: Створення антикризового штабу з тарифами - це саме те, коли потрібно щось про#бати і похерити - Цензор.НЕТ 4896
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11.01.2021 16:29 Відповісти
Два Зебила это сила.
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11.01.2021 16:32 Відповісти
СОЖРИТЕ ДРУГ ДРУГА !!!
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11.01.2021 19:28 Відповісти
ця бородата румунська жопа ще не знає, що США включили його в санкційний список. зараз воно вже скулить, як ****.
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11.01.2021 19:58 Відповісти
 
 