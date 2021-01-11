Дубінський - Арахамії: Створення антикризового штабу з тарифами - це саме те, коли потрібно щось про#бати і похерити

"Слуга народу" Олександр Дубінський з критикою сприйняв ідею підготовки плану антикризових заходів для виходу з ситуації у зв'язку зі зростанням тарифів на комунальні послуги, яку озвучив глава його фракції Давид Арахамія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Дубінського в фейсбуці.

"Прочитав заяву лідера нашої фракції Давида Арахамії про плани створити якийсь антикризовий штаб із вивчення питання зростання тарифів, і бажанні розібратися, як це зростання сталося, і як допомогти людям.

Знаєте, в наших умовах, створення штабу - це саме те, коли потрібно щось про#бати, похерити і не міняти", - зазначив Дубінський.

Він, в свою чергу, запропонував "скасувати постанови про підвищення тарифів через "100% наш" Кабмін, і повернути їх на рівень 1 вересня 2019 року".

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