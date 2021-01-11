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Новини
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Вибух у вінницькому дитсадку: пристрій, який вибухнув у руках дитини, був схожий на м'яч

Вибух у вінницькому дитсадку: пристрій, який вибухнув у руках дитини, був схожий на м'яч

Унаслідок вибуху у вінницькому дитсадку постраждала одна дитина. У трьох дітей пошкоджено одяг.

Про це повідомила директор департаменту освіти Вінницької міської ради Оксана Яценко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Під час ранкової прогулянки діти вийшли на вулицю і дитина побачила на майданчику предмет, схожий на м’ячик. Дитина його взяла, і він вибухнув у неї в руках. Тобто, одяг попсований у трьох, а постраждала одна дитина - в неї невеликий опік на руці. Лікар швидкої допомоги констатував менше 1%", - повідомила Яценко.

За її словами, попри це, керівництво дитсадку, відповідно до правил дій при надзвичайних ситуаціях, викликало ДСНС, поліцію і швидку допомогу.

Також читайте: У вінницькому дитсадку вибухнув невідомий пристрій, постраждали троє дітей

Чиновниця зазначила, що те, який саме пристрій вибухнув у руках дитини і як він потрапив на територію садочка, – це справа поліції.

"Я вважаю, що він потрапив через паркан, тому що там паркан невисокий, під час вихідних. У садочку чотири дні нікого не було, він був прибраний ще у п’ятницю, - прибирають, коли діти йдуть додому", - сказала посадовиця.

Правоохоронці наразі досліджують одяг дитини, з’ясовуючи, яка вибухова речовина була у пристрої.

Автор: 

вибух (4527) Вінниця (627) дитячий садок (365)


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Топ коментарі
+19
Родители, компостируйте детям мозги на предмет "НИЧЕГО не брать с земли, даже игрушки" каждый день.
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11.01.2021 15:38 Відповісти
+11
террористы так часто делают...с*ки...
Взрыв в винницком детсаду: устройство взорвалось в руках ребенка, было похоже на мяч - Цензор.НЕТ 2466

...
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11.01.2021 15:37 Відповісти
+10
Споймать гниду и посадить на такой мяч.
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11.01.2021 15:36 Відповісти
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Споймать гниду и посадить на такой мяч.
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11.01.2021 15:36 Відповісти
Краще на бутилку з під шампанського...
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11.01.2021 15:58 Відповісти
работа кацапов...
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11.01.2021 17:23 Відповісти
А что мешало сотрудникам детского сада проверить территорию перед прогулкой детей, тем более, что двор был без присмотра много дней? А воспитатель куда смотрела, когда ребенок взял неизвестный предмет? С коллегами обменивалась новостями.
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11.01.2021 17:38 Відповісти
Извините в Виннице все садики с утра саперы проверяли, а в это утро замешкались.
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11.01.2021 20:10 Відповісти
салюты с нового года?
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11.01.2021 15:36 Відповісти
террористы так часто делают...с*ки...
Взрыв в винницком детсаду: устройство взорвалось в руках ребенка, было похоже на мяч - Цензор.НЕТ 2466

...
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11.01.2021 15:37 Відповісти
Скоріше за все якась піротехніка, що не бімбанула під час свят. Хоча насправді хз, все може бути...
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11.01.2021 15:49 Відповісти
Родители, компостируйте детям мозги на предмет "НИЧЕГО не брать с земли, даже игрушки" каждый день.
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11.01.2021 15:38 Відповісти
100 пудово. Кацапсячі виродки наймають гопоту та маргіналів за дозу чи шмурдяк робити всякі пакості.
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11.01.2021 16:00 Відповісти
Это скорее всего неразорвавшаяся петарда.И да детем нужно объяснять ничего не брать на улице!!!
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11.01.2021 15:45 Відповісти
Найти запускавшего и затолкать эбонитовыми палочками поглубже! Камеры есть везде, напротив - автостоянка с регистраторами, изучить видео и чтоб другим олухам безмозглым неповадно было - страна дибилов!
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11.01.2021 15:50 Відповісти
Кого ви знайдете? - У нас, в Луцьку, канонада триває вже другий тиждень... Вранці, на шкільному подвір'ї, бачив цілу розряджену батарею з випущених ракет - десь штук 30 в пакуванні, розміром приблизно 0,5х0,5 метра...
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11.01.2021 16:05 Відповісти
Петарда не схожа на м'яч.
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11.01.2021 17:03 Відповісти
Дивлячись які - ось наприклад такі бімбочки цілком схожі...
Вибух у вінницькому дитсадку: пристрій, який вибухнув у руках дитини, був схожий на м'яч - Цензор.НЕТ 6402
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11.01.2021 20:01 Відповісти
це з шекс-шопу реквізит?
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11.01.2021 20:12 Відповісти
це зовсім екстремальне збочення... "пердак бімбануло" в прямому значенні цих слів )))))))
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11.01.2021 20:14 Відповісти
Або осьосьо більшого розміру:
Вибух у вінницькому дитсадку: пристрій, який вибухнув у руках дитини, був схожий на м'яч - Цензор.НЕТ 399
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11.01.2021 20:07 Відповісти
ну тепер будете первіряти перед випуском дітей, кожен день.
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11.01.2021 15:48 Відповісти
не вийде слідкувати, за всіма не услідиш. треба вчити не брати із землі, брати лише принесене із садка. бо тоді не братимуть скрізь, не лише на садковому майданчику. не всієш ти, Вася, загальнювати.
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11.01.2021 17:19 Відповісти
ти написав слідкуввати
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12.01.2021 00:12 Відповісти
1. шо таке "душки"? слово "душа" у множині? 2. ти надаєш вибір. у тебе два речення - два види висновків. а вибору не повинно бути, повинна виховуватись відповідальність за своє життя, а ти даєш вибір - сам за себе відповідаєш чи покладаєш це на інши. ти поклав на інших. бо наголовніше не перше та ще і в дужках. 2. це не означає, що вчилки не повинні слітиди, просто за всіма не услідиш. і перевіривши територію до випускання, той самий презент може опинитись там у процесі гуляння, бути мілким для зоркого ока вчительки, вона ж не сканер.
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13.01.2021 00:26 Відповісти
немає в українській слова "душки" у поданому значенні.
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13.01.2021 15:13 Відповісти
заборонити означає забрати вміння мислити.
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13.01.2021 15:15 Відповісти
бо дістали 73%
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13.01.2021 16:00 Відповісти
тебе читають 73% примітивних. они не можуть робить логічних висновків, вони можуть із твого каламбура обрати знайоміслова у знайомих значеннях. отже ти надав їм вибір.
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13.01.2021 15:16 Відповісти
хаха, ти хочеш рівноправ"я у дискусії тоді, коли ти навіть писати слова нормально не вмієш? крута у тебе самоповага, як у вчилок. ті теж ляпають ахінєю, але хочуть за це повагу. і обурюються виправленням, бо корона тускніє.
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13.01.2021 15:57 Відповісти
не тикнув - не є показником розуму.а душки - є. чиї душки, душонки, так і не ясно, зато навяляв уже розумностей, що сижу ржу.
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13.01.2021 19:06 Відповісти
думаю что сурик, 2 камня и завернуто в бумагу с изолентой.
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11.01.2021 16:21 Відповісти
цэ бимба
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11.01.2021 16:59 Відповісти
Начинаются теракты как в *********?
Это дно или нужно еще 100 дней подождать?
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11.01.2021 17:04 Відповісти
петарда небось, есть такие которым и спички не нужны, самой чиркаешь и все
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11.01.2021 17:44 Відповісти
 
 