Єврокомісар Бретон про блокування Трампа в соцмережах: Це бентежить і свідчить про величезну владу таких платформ
Член Європейської комісії з внутрішнього ринку ЄС Тьєррі Бретон вважає, що акції протесту в Капітолії і відключення акаунтів президента США Дональда Трампа в соціальних мережах демонструє зміну ролі цифрових платформ у житті людей.
Про це йдеться в статті Бретона для Politico, передає Цензор.НЕТ.
"Точно так само, як 11 вересня 2001 року ознаменувало зміну парадигми глобальної безпеки, 20 років по тому ми стаємо свідками зміни ролі цифрових платформ в нашій демократії", - написав Бретон.
При цьому він висловив здивування у зв'язку з тим, що компанія може самостійно, не роблячи ніяких додаткових демаршів, блокувати сторінку президента США.
"Той факт, що генеральний директор компанії може вимкнути гучномовець президента без стримувань і противаг, викликає подив. Це не тільки підтвердження потужності цих платформ. Це показує, як слабо наше суспільство організовано в цифровому просторі", - вважає він.
Бретон вказав на те, що тепер соціальні мережі і компанії, які володіють ними, повинні визнавати свою відповідальність за прийняті рішення.
"Те, що відбувається в мережі, не просто залишається в мережі: це має і навіть посилює наслідки "в реальному житті"", - переконаний він.
На прохання журналістів прокоментувати слова Бретона офіційний представник Єврокомісії Йоханнес Барці відповів, що висловлюватися з приводу слів єврокомісара не стане. Він пояснив, що в грудні 2020 року в ЄК був підготовлений документ про координацію позицій держав-членів у відповідних обставинах, тому не має наміру передбачати майбутню дискусію щодо цього документа.
"Тим не менш, правило, яке ми хочемо ввести на рівні Європейського союзу, направлено на рівновагу, з одного боку, фундаментальних прав і свободи вираження думок, з іншого - відповідальності, яку повинні брати на себе платформи", - сказав він.
Зі свого боку, керівник служби офіційних представників ЄК Ерік Мамер додав: "Ви добре знаєте, що позиція Єврокомісії визначається рішенням колегії. Звичайно, комісари можуть висловлюватися до того, як відповідна дискусія матиме місце, про те, що вони думають про різні політичні лінії, які будуть затверджені. Я вважаю, що це якраз те, що зробив комісар (Бретон. - Ред.). Мова просто про те, щоб дати їжу дебатам".
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Лимите, приехавшей из глухой тайги в бандитский Питер и устроившихся на работу в ботоферму Пригожина по адресу: «ЛАХТА -2» с звериными погонялами: «Лосев», «Медведев», «Волков», с птичьими никами - «Соколов», «Коршунов», «Дятлов» и рыбьими кликухами, «Окунев», «Щукин», «Ершов», получающих 11 руплей 80 копеек за каждый лишнехромосомный комментарий (чё ты куришь?) - не отвечаю.
Под предлогом спасения шкуры. в конце концов, мы все друг друга поубиваем.
Человеческая шкура стала флагом Европы.
Флаги раскрашены по - разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры." - Курцио Малапарте*, писатель, Италия,
Организуй свою и там устанавливай правила!
ПРОЧИТАТЬ, НА ЧТО ТЫ ДОБРОВОЛЬНО СОГЛАСИЛСЯ, БЛИН!
І насправді знаю,що насере,бо користуючись певними перевагами,вже неодноразово гидив.
Акции Twitter упали чуткапо итогу.
і вам, мабуть, відомо, чому?
Вот и блокировка в соцсетях - это тоже самое, только виртуально!
Гугл и соцсети имеют больше власти, чем официальная власть.