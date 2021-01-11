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Єврокомісар Бретон про блокування Трампа в соцмережах: Це бентежить і свідчить про величезну владу таких платформ

Єврокомісар Бретон про блокування Трампа в соцмережах: Це бентежить і свідчить про величезну владу таких платформ

Член Європейської комісії з внутрішнього ринку ЄС Тьєррі Бретон вважає, що акції протесту в Капітолії і відключення акаунтів президента США Дональда Трампа в соціальних мережах демонструє зміну ролі цифрових платформ у житті людей.

Про це йдеться в статті Бретона для Politico, передає Цензор.НЕТ.

"Точно так само, як 11 вересня 2001 року ознаменувало зміну парадигми глобальної безпеки, 20 років по тому ми стаємо свідками зміни ролі цифрових платформ в нашій демократії", - написав Бретон.

При цьому він висловив здивування у зв'язку з тим, що компанія може самостійно, не роблячи ніяких додаткових демаршів, блокувати сторінку президента США.

"Той факт, що генеральний директор компанії може вимкнути гучномовець президента без стримувань і противаг, викликає подив. Це не тільки підтвердження потужності цих платформ. Це показує, як слабо наше суспільство організовано в цифровому просторі", - вважає він.

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Бретон вказав на те, що тепер соціальні мережі і компанії, які володіють ними, повинні визнавати свою відповідальність за прийняті рішення.

"Те, що відбувається в мережі, не просто залишається в мережі: це має і навіть посилює наслідки "в реальному житті"", - переконаний він.

На прохання журналістів прокоментувати слова Бретона офіційний представник Єврокомісії Йоханнес Барці відповів, що висловлюватися з приводу слів єврокомісара не стане. Він пояснив, що в грудні 2020 року в ЄК був підготовлений документ про координацію позицій держав-членів у відповідних обставинах, тому не має наміру передбачати майбутню дискусію щодо цього документа.

"Тим не менш, правило, яке ми хочемо ввести на рівні Європейського союзу, направлено на рівновагу, з одного боку, фундаментальних прав і свободи вираження думок, з іншого - відповідальності, яку повинні брати на себе платформи", - сказав він.

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Зі свого боку, керівник служби офіційних представників ЄК Ерік Мамер додав: "Ви добре знаєте, що позиція Єврокомісії визначається рішенням колегії. Звичайно, комісари можуть висловлюватися до того, як відповідна дискусія матиме місце, про те, що вони думають про різні політичні лінії, які будуть затверджені. Я вважаю, що це якраз те, що зробив комісар (Бретон. - Ред.). Мова просто про те, щоб дати їжу дебатам".

Автор: 

соціальні мережі (1190) Євросоюз (13707) Трамп Дональд (6174) блокування (662)


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Топ коментарі
+13
Еврокомиссар Бретон о блокировке Трампа в соцсетях: Это обескураживает и говорит об огромной власти данных платформ - Цензор.НЕТ 5070
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11.01.2021 16:08 Відповісти
+9
Хватит трепаться. Забанили Трампа,да и хрен бы с ним. Плакальщики,блеать.
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11.01.2021 15:58 Відповісти
+9
Еврокомиссар Бретон о блокировке Трампа в соцсетях: Это обескураживает и говорит об огромной власти данных платформ - Цензор.НЕТ 8548
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11.01.2021 16:02 Відповісти
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У нас большая часть страны там тупо живут. А потом в Мир выходят у них слюна капает и удивляются что Шевченко не только в футбол играл а ещё и стихи писал!
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11.01.2021 15:58 Відповісти
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11.01.2021 18:59 Відповісти
русские ухи полезли)
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11.01.2021 15:58 Відповісти
Боты Пригожина из Питера, вместо того, чтобы стоять и креститься на рождественской литургии у полковника КГБ (кличка «МИХАЛЫЧ»), олигарха табачно-водочной православной Корпорации Кирилла Гундяева, вышли в праздничный день на работу и вбрасывают массовые фейки в сетях «про народный бунт в Америке» и сравнивают атаку русскоязычных террористов на Капитолий с киевским Майданом. Согласно методичкам, срочно присланным из Лубянки на ботоферму, «повара Путина» присвоили название бандитской акции в здании Конгресса США в Вашингтоне: «ТрампМайдан». Как свидетельствовали американские журналисты, ничего общего с украинским Майданом эта операция ФСБ не имеет. Протестующие против бандитской прокремлёвской власти Януковича на площади Независимости во время Революции Достоинства не убегали от «Беркута», стояли при 15-градусном морозе под струями ледяной воды и укрывались от пуль Воронежского спецназа фанерными щитами, а одного, взятого в плен майдановца, силовики раздели до гола, издевались над пленником и снимали это на видео. Российские спецслужбы, прежде чем дать разрешение на выезд в Штаты на ПМЖ, «прессуют» будущего эмигранта и принуждают его подписать «Соглашение о сотрудничестве». С этого дня «выездной» становится «консервой ФСБ». «Эту тайну бережно хранят многочисленные пасторы-чекисты, завербованные КГБ в советские годы. Тогда они приезжали на Запад и врали о том, что в СССР царит полная свобода религии. А в восьмидесятые и девяностые годы они умудрились получить в США статус беженцев, хотя никаким гонениям не подвергались. Так КГБ удалось насытить протестантскую эмиграцию своей агентурой. Сейчас эти агенты держат под контролем большую часть своей полумилионной паствы, изолируют её от американской жизни, превращают в «пятую колонну» путинской разведки» К. Преображенский. Источник: http://portal-credo.ru/site/index.php?act=lib&id=2205 Еще одна цитата: «Пресвитер Василий рассказывал мне, что в 1987 году, когда он ещё жил на Украине, его вызвали в КГБ и предложили эмигрировать в США.
- Каким образом поехать? - спросил он. - И почему вы мне это предлагаете? Вы же так просто ничего не предлагаете.
- Конечно, просто так ничего не предлагаем, - согласились чекисты, - но ведь ты знаешь, что у Христа были тайные ученики?
- Знаю! - согласился пресвитер Василий.
- Вот и ты будешь нашим тайным учеником! - рассмеялись чекисты.
- А что тайный ученик должен для вас делать?
- Скоро много твоих единоверцев в Америку поедет! А ты молодой, перспективный, ты нам нравишься, люди за тобой пойдут. Создашь в Америке церковь. Когда работа наладится, создавай братство. Если будет надо, мы тебе поможем! - объяснили сотрудники КГБ». Источник: https://sergiys.io.ua/s103690/k._preobrajenskiy._kgb_priezjaet_s_nami Русскоязычные граждане во всех странах мира, это пятая колона кремля. Аксиома, не требующая подтверждений. В Украине, народ которой шесть лет ведет кровопролитную войну с российскими православными оккупантами министра нападения РФ Сирожи Шойгу, коллаборант должен сидеть не в Раде, а в буцегарне. После штурма Капитолия русскоязычными террористами, Федеральное бюро рассследований США вплотную займется русскоговорящими эмигрантами, и поставят их телефоны на прослушку. Копы будут методически опрашивать соседей «беженцев колбасной эмиграции» из СССР на предмет их лояльности Правительству США. В сети уже опубликовали видео, которое может быть свидетельством того, что в штурме Капитолия участвовали россияне и именно они возглавляли штурмовые группы протестующих. «Как передает https://censor.net/, на это в https://twitter.com/jolja_jolja/status/1346929650639851523 Twitter обратили внимание пользователи. Так, на одном из видео, в тот момент, когда толпа выламывает окна, чтобы проникнуть в здание Конгресса, на четвертой секунде четко слышны выкрики на русском языке: «Смелее, смелее…!» Конец цитаты. Источник: https://censor.net/ru/v3240613 Многие уже заметили, что в странах, где происходят массовые беспорядки (драки митингующих с полицией, поджог автомобилей, битьё витрин супермаркетов, грабежи магазинов) звучит русская речь.
Лимите, приехавшей из глухой тайги в бандитский Питер и устроившихся на работу в ботоферму Пригожина по адресу: «ЛАХТА -2» с звериными погонялами: «Лосев», «Медведев», «Волков», с птичьими никами - «Соколов», «Коршунов», «Дятлов» и рыбьими кликухами, «Окунев», «Щукин», «Ершов», получающих 11 руплей 80 копеек за каждый лишнехромосомный комментарий (чё ты куришь?) - не отвечаю.
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11.01.2021 16:20 Відповісти
Хватит трепаться. Забанили Трампа,да и хрен бы с ним. Плакальщики,блеать.
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11.01.2021 15:58 Відповісти
А в это время трамп:

Еврокомиссар Бретон о блокировке Трампа в соцсетях: Это обескураживает и говорит об огромной власти данных платформ - Цензор.НЕТ 6694
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11.01.2021 16:16 Відповісти
Еврокомиссар Бретон о блокировке Трампа в соцсетях: Это обескураживает и говорит об огромной власти данных платформ - Цензор.НЕТ 8548
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11.01.2021 16:02 Відповісти
додик в отчаянии, Мелания ржот...
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11.01.2021 16:16 Відповісти
А мене обєскуражіваєт такий очєнь гуманістічєскій підхід певних країн і певних виробників вакцин від ковіду. А от на твітер і прочу фігню як то пофіг.
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11.01.2021 16:02 Відповісти
Толєрасти європєйскіє...
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11.01.2021 16:05 Відповісти
Трумп-московський кловун і куй з ним! Але те шо всі ці соц під потужним крилом ліберало-ліваків які самі рішають кого банить кому шо нав'язувать -це факт: ФБ взагалі позорище цензура на цензурі
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11.01.2021 16:07 Відповісти
Еврокомиссар Бретон о блокировке Трампа в соцсетях: Это обескураживает и говорит об огромной власти данных платформ - Цензор.НЕТ 5070
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11.01.2021 16:08 Відповісти
уже давно. Есть темы которые под запретом в СМИ.
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11.01.2021 17:27 Відповісти
Політик - це ніби жінка з пониженим порогом... моральності, яка при всякій нагоді демонструє свою... цнотливість... Ось и "Еврокомиссар Бретон о блокировке Трампа в соцсетях: Это обескураживает и говорит об огромной власти данных платформ ?" "Мораль, философия, наука, религия - все это в Европе нужно лишь затем, чтобы научить людей спасать свою шкуру.
Под предлогом спасения шкуры. в конце концов, мы все друг друга поубиваем.
Человеческая шкура стала флагом Европы.
Флаги раскрашены по - разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры." - Курцио Малапарте*, писатель, Италия,
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11.01.2021 16:11 Відповісти
Слышь, седой *******, это ЧАСТНАЯ компания.
Организуй свою и там устанавливай правила!
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11.01.2021 16:12 Відповісти
тобто, по-вашому, приватні авіакомпанії, ресторани, магазини та інші цілком легально можуть заборонити надавати послуги чорношкірим, геям та лівакам? правда?
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11.01.2021 16:38 Відповісти
Друг мой, а подписывая договор ты читаешь то, что написано внизу мелким шрифтом?
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11.01.2021 17:09 Відповісти
т.е. достаточно на ресторане повесить "геев не обслуживаем" и все, имеют право не обслуживать?
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11.01.2021 17:28 Відповісти
Простота - хуже воровства. Чтобы бесплатно пользоваться твиттер ты ДОБРОВОЛЬНО соглашаешься на их условия, нажимая кнопочку "да". А что входит в эти условия - можешь прочитать.
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11.01.2021 18:06 Відповісти
мені теж не зрозумілий ваш пасаж про мілкі літери: чи ви вважаєте прийнятним додати мілкі літери про відмову у обслуговуванні на ваш розсуд, чи може твіттер має таку умову?
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11.01.2021 17:59 Відповісти
Чтобы бесплатно пользоваться твиттер ты ДОБРОВОЛЬНО соглашаешься на их условия, нажимая кнопочку "да". А что входит в эти условия - можешь прочитать.

ПРОЧИТАТЬ, НА ЧТО ТЫ ДОБРОВОЛЬНО СОГЛАСИЛСЯ, БЛИН!
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11.01.2021 18:08 Відповісти
якщо чорношкірі гєї-ліваки хочуть пронести в літак бомбу і насрати на столі в ресторані,-звичайно.
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11.01.2021 17:36 Відповісти
у першому випадку цим займається не власник авіакомпанії а спеціальні служби із законним правом на насильство. в другому випадку ви взагалі не знаєте наперед хто вам насере на стіл а хто ні.
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11.01.2021 17:53 Відповісти
Звичайно.Бачу бомбу-викликаю охорону-відмовляю в продажу квитка.
І насправді знаю,що насере,бо користуючись певними перевагами,вже неодноразово гидив.
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11.01.2021 18:01 Відповісти
Как выясняется, могут.
Акции Twitter упали чуткапо итогу.
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11.01.2021 19:57 Відповісти
Справжні переможці так себе не поводять.
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11.01.2021 16:13 Відповісти
Мистер Дональд Трамп задумал «быковать» как питерский «гопник» Владимир Люциферович, но в итоге опозорил и себя и партию и войдет в историю, как один из самых плохих и бездарных президентов США. Он еще и брехло. Трамп подал иски в 8!!!! судов включая Верховный (кстати, там у него большинство) и все Иски были отклонены, как бездоказательные,хотя он и обещал представить доказательства фальсификаций выборов. Трамп решил идти по методике старика Кабаева и Лаврова: «ВЫ ВСЁ ВРЕТЕ!». Но США не московия и Конституцию в Америке каждый день не пишут под себя (как это делал Брежнев и Янукович), не вносят в неё поправки Вали-обнуляшки» и не заполняют избирательные бюллетени на капотах «Жигулей». Первая в мире бабушка-космонавт Валентина Терешкова выступила с предложением обнулить президентские сроки действующего главы государства Владимира Путина и человек-амфибия её поддержал.
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11.01.2021 16:25 Відповісти
Так закройте их датацентры в Европе, когда они потеряют десятки лярдов прибыли то сразу запоют иначе
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11.01.2021 16:27 Відповісти
Трампон,как президент, использовал цифровые платформы для призывов к насилию в собственной стране ,которое запрещено в этих платформах без исключения для всех.кто использует эти платформы,так что сей седой хмырь, есть поклонник призывов к погромам к захвату гос-учереждений и т.д.Хорошо было бы и его заблокировать
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11.01.2021 16:29 Відповісти
мені аж цікаво стало, скількох активістів блм заблокували ці праведні платформи?
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11.01.2021 16:35 Відповісти
Порівняння мавп (активістів блм) і президента наймогутнішої країни не зовсім доречне...
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11.01.2021 16:46 Відповісти
мені теж цікаво ,скільки цих активістів брали участь в захопленні Капітолію???
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11.01.2021 16:55 Відповісти
чи брали участь активісти блм та різна антіфа в захопленні капітолію - невідомо, а от те що вони брали участь в захопленні інших адміністративних будівель, брали участь у мародерствах, підпалах та інших проявах насилля із людськими жертвами - відомо достеменно. але ніякої інформації про блокування організаторів блм мітингів чомусь немає.
і вам, мабуть, відомо, чому?
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11.01.2021 17:20 Відповісти
можливо у Вас є інформація ,котрою з Вами люб'язно поділилися фейсбук ,твиттер , а чи то інші подібні платформи ,що вони не блокували організаторів блм , ?І якщо когось і заблокують за подібні призиви ,чому про це власники цих цифрових платформ мають ділитися з Вами,а чи то з кимось іншим інформацією?чому і для чого?
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11.01.2021 17:41 Відповісти
для того щоб не було звинувачень у подвійних стандартах, політичній ангажованості і цензурі, звісно. а наразі очевидно, що так воно і є.
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11.01.2021 17:50 Відповісти
Еврокомиссар Бретон о блокировке Трампа в соцсетях: Это обескураживает и говорит об огромной власти данных платформ - Цензор.НЕТ 6930
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11.01.2021 16:33 Відповісти
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11.01.2021 16:41 Відповісти
Вот если ты, морда комисарская вместе с Трампой припретесь в театр в труханах. ватнике и валенках и обрезами в руках а вас туда не пустят - это правильно будет?
Вот и блокировка в соцсетях - это тоже самое, только виртуально!
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11.01.2021 16:44 Відповісти
А шо такое? Частная компания имеет право забанить подстрекателя, при чем любого, даже президента США. Или этот евро-лакей предлагает постить цитаты Сталина с Гитлером и пропагандировать их кровавые режимы?
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11.01.2021 16:45 Відповісти
Спасибо за философский высер. Благодаря таким умникам, как ты, хождение по интернету превратилось в игру "согласись с куками" - это была настоящая революция в вебдизайне, ничего не скажешь, ну и очень полезная фича для защиты бедных пользователей от злобных собирателей их данных.
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11.01.2021 17:03 Відповісти
Профукали власть!
Гугл и соцсети имеют больше власти, чем официальная власть.
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11.01.2021 17:32 Відповісти
Так введіть їх в рамки закону.Тому що жодного кримського чи донбаського сепаратиста вони не забанили.Українців загинули тисячі,втрачені території,при цьому окупанти активно використовували ці мережі. Як мінімум в Україні їх власники повинні понести відповідальність.
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11.01.2021 18:52 Відповісти
Ще один лицемірний інтелектуал дурня грає. Ніби їм Шикльгрубер не показав, до чого призводить демагогія в купі з насильством.
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11.01.2021 21:16 Відповісти
всё верно сказал.
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11.01.2021 22:23 Відповісти
 
 