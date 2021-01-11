Закуплена Україною COVID-вакцина Sinovac показала ефективність 78%, на 17% менше, ніж вакцина Pfizer
Китайська вакцина від коронавірусу Sinovac Biotech на пізніх стадіях випробувань у Бразилії показала ефективність 78%. Це найбільш точний результат випробувань препарату.
Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Як повідомляється, рівень захисту, підтверджений офіційними особами штату Сан-Паулу, був отриманий на основі передових випробувань на кінцевій стадії за участю близько 13 тисяч учасників.
Також глава Інституту Бутантана Дімас Ковас наголосив, що випробування також показали 100% ефективності стосовно тяжкого і помірно тяжкого перебігу коронавірусної хвороби.
При цьому ефективність вакцин, розроблених Pfizer Inc. і Moderna Inc., становить приблизно 95%.
Нагадаємо, Агентство з контролю за продуктами харчування і ліками Індонезії видало дозвіл на екстрене використання вакцини Sinovac. Індонезія стала першою після Китаю країною, що видала дозвіл. Також для екстреного використання CoronaVac вже була затверджена для груп, що мають високий ризик зараження, в Об'єднаних Арабських Еміратах.
Міністерство охорони здоров'я України 30 грудня уклало контракт про постачання в Україну в максимально короткі терміни вакцини виробництва компанії Sinovac Biotech обсягом 1,9 млн доз за ціною 504 грн за дозу. Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що перші поставки цієї вакцини в Україну для проведення масової вакцинації очікуються в лютому.
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А Пфайзер - это РНК биологическое оружие с непонятными последствиями.
"Также глава Института Бутантана Димас Ковас подчеркнул, что испытания также показали 100% эффективности относительно тяжелого и умеренно тяжелого течения коронавирусной болезни."
Хотя, что мешало еще весной законтрактовать у нормальных производителей одному Степанову известно. Видать, они не хотят через богатыревские прокладки продавать и платить откаты)
Ну у другого Педро. Какая разница? Мало ли в Бразилии Педров? И не сосчитаешь!
Іде боротьба за всесвітній ринок ваккцини від короновіруса ! На кону - міліарди $ ...
+ політичний імідж !
Тут буде все що завгідно
А уже перевірено - яка % достовірність тестів на наявність короновіруса ?
Но это скотье и нам подгамнило....
Русская на 62%
Потім совість людей мучити не буде.
Медицинские Закупки Украины направило МОЗу документы для заключения сделок с несколькими компаниями. Однако Степанов настоял на том, чтобы соглашение подписали только с "Лекхим".
"Вмешательство Степанова в процесс закупки вакцины и разрешение заключать только один договор свидетельствует о превращении Минздрава в "министерство закупок", каким оно было во времена Януковича-Азарова", - отметили в ОО "Пациенты Украины".
https://zn.ua/UKRAINE/vaktsinu-ot-covid-19-zakupat-kompanija-svjazannaja-s-eksministerkoju-bohatyrevoj-oo-patsienty-ukrainy.html