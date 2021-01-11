УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11402 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
18 148 137

Закуплена Україною COVID-вакцина Sinovac показала ефективність 78%, на 17% менше, ніж вакцина Pfizer

Закуплена Україною COVID-вакцина Sinovac показала ефективність 78%, на 17% менше, ніж вакцина Pfizer

Китайська вакцина від коронавірусу Sinovac Biotech на пізніх стадіях випробувань у Бразилії показала ефективність 78%. Це найбільш точний результат випробувань препарату.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як повідомляється, рівень захисту, підтверджений офіційними особами штату Сан-Паулу, був отриманий на основі передових випробувань на кінцевій стадії за участю близько 13 тисяч учасників.

Також глава Інституту Бутантана Дімас Ковас наголосив, що випробування також показали 100% ефективності стосовно тяжкого і помірно тяжкого перебігу коронавірусної хвороби. 

При цьому ефективність вакцин, розроблених Pfizer Inc. і Moderna Inc., становить приблизно 95%.

Нагадаємо, Агентство з контролю за продуктами харчування і ліками Індонезії видало дозвіл на екстрене використання вакцини Sinovac. Індонезія стала першою після Китаю країною, що видала дозвіл. Також для екстреного використання CoronaVac вже була затверджена для груп, що мають високий ризик зараження, в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Міністерство охорони здоров'я України 30 грудня уклало контракт про постачання в Україну в максимально короткі терміни вакцини виробництва компанії Sinovac Biotech обсягом 1,9 млн доз за ціною 504 грн за дозу. Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що перші поставки цієї вакцини в Україну для проведення масової вакцинації очікуються в лютому.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+42
Зато на карман в прокладках упадёт больше.
показати весь коментар
11.01.2021 16:01 Відповісти
+38
Пофиг эффективность! Главное бабла хапнуть!
показати весь коментар
11.01.2021 16:02 Відповісти
+32
Да какое значение имеет ее эффективность? Если ее можно закупать через фирму-прокладку и заработать на этом! Кто там смотрел на эффективность! С пфайзер откатов не получить))))
показати весь коментар
11.01.2021 16:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
но купить наверное вакцину для Украины и ее народа все те же поляки могли запросто, и при том в кредит
показати весь коментар
11.01.2021 17:07 Відповісти
ага, сейчас. вот так с разгону нарушат законы и контрабандой будут закупать вакцину для Украины, причем сами ее еще не имея. так все и будет.
показати весь коментар
11.01.2021 18:13 Відповісти
какие законы будут нарушены ,если Ты купил 100 фанфуриков "боярышни" и решил 30 фанфуриков соседу продать.?И какая контрабанда будет вменятся и кому, когда будет бумажка о том,что товар продают Украине?
показати весь коментар
11.01.2021 19:15 Відповісти
ну у вас на паРаше с боярой все просто, даже спорить не буду. а с вакциной, у которой спрос превышает предложение в сотни раз, все совсем не так.
показати весь коментар
11.01.2021 23:49 Відповісти
справа не в "бояришні" ,а в тому,які закони в такий спосіб можуть бути нарушені і де тут контрабанда?...Українська з перцем не іде в ніяке порівняяня з рашистською бормотухою.
показати весь коментар
11.01.2021 23:55 Відповісти
Польша не производит вакцину, а если Польша, как член ЕС, получает вакцину для своих нужд, являясь конечным потребителем, то в Украину она ее может только контрабандой передать.
показати весь коментар
11.01.2021 23:58 Відповісти
Польща (не получає),а купляє вакцину за власні кошти.
показати весь коментар
12.01.2021 00:53 Відповісти
получила возможность купить. как часть ЕС.
показати весь коментар
12.01.2021 09:48 Відповісти
Ви не на ту ефективність дивитесь. Головна ефективність цієї вакцини для нашої влади (прости Господи) - в можливості "заробітку" на ній. На американській чи європейській вакцинах степашка і зе так заробити не зможуть.
показати весь коментар
11.01.2021 17:10 Відповісти
Себя прививают в нычку Рfizer а остальным китайскую бодягу закупили.
показати весь коментар
11.01.2021 17:24 Відповісти
китайская вакцина - это вакцина, инактивированный вирус.
А Пфайзер - это РНК биологическое оружие с непонятными последствиями.
показати весь коментар
11.01.2021 17:27 Відповісти
...он разделяет твое мнение
Закуплена Україною COVID-вакцина Sinovac показала ефективність 78%, на 17% менше, ніж вакцина Pfizer - Цензор.НЕТ 7321
показати весь коментар
11.01.2021 17:54 Відповісти
Где она это показывает? В Китае?
показати весь коментар
11.01.2021 17:28 Відповісти
в несколько раз дороже китайское дерьмо вместо эфективной штатовской вакцины
показати весь коментар
11.01.2021 17:29 Відповісти
После того как китайские делки повышали белок в детском молоке химическим веществом меламин у 100 детей возникла почечная недостаточность 4 скончались. Китайская вакцина только для избравших клоуна со спущенными штанами перед роялем.
показати весь коментар
11.01.2021 17:40 Відповісти
Закуплена Україною COVID-вакцина Sinovac показала ефективність 78%, на 17% менше, ніж вакцина Pfizer - Цензор.НЕТ 5577
показати весь коментар
11.01.2021 18:04 Відповісти
чтоб не было глупых вопросов и надежд. в КИТАЕ закрыто два города миллионника из за вспышки ковид. классная вакцина у китайцев???????????? берем всю!!!!!!!!!!
показати весь коментар
11.01.2021 18:17 Відповісти
Даже при самой лучшей, идеальной вакцине локальные вспышки заболеваний неизбежны. Это законы статистики. Однако причина этого не плохая вакцина (я уже написал, что условия задачки - дана идеальная вакцина), а большой процент людей, не желающих вакцинироваться, или не имеющих возможности вакцинироваться ввиду дороговизны вакцины. В Китае скорее первое, потому, что в мире бредовые антипрививочные идеи очень популярны, несмотря на их ошибочность.
показати весь коментар
11.01.2021 19:46 Відповісти
Не неси пургу. В Китае только начинают вакцинацию, на сегодня около 5 млн лишь вакцинировано. Для Китая это ничто.
показати весь коментар
11.01.2021 20:20 Відповісти
ну, да, даже китайцы брезгуют своим фуфломицином колоться , а зпебилам сойдет!
показати весь коментар
11.01.2021 21:10 Відповісти
Эффективность 78% это значит что 22% привитых не получат иммунитета от заболевания. Я бы эту вакцину засунул Степашке в то место, которым он думал когда тратил государственные деньги на это китайское дерьмо.
показати весь коментар
11.01.2021 18:57 Відповісти
Не совсем так, это значит 22% заболели, но в легкой форме, так как в источнике говорится:
"Также глава Института Бутантана Димас Ковас подчеркнул, что испытания также показали 100% эффективности относительно тяжелого и умеренно тяжелого течения коронавирусной болезни."

Хотя, что мешало еще весной законтрактовать у нормальных производителей одному Степанову известно. Видать, они не хотят через богатыревские прокладки продавать и платить откаты)
показати весь коментар
11.01.2021 19:36 Відповісти
Очень приятно. Я тётушка Чарли из Бразилии, где в лесах живут много-много диких обезьян.

Ну у другого Педро. Какая разница? Мало ли в Бразилии Педров? И не сосчитаешь!
показати весь коментар
11.01.2021 20:01 Відповісти
Ну ... понеслося
Іде боротьба за всесвітній ринок ваккцини від короновіруса ! На кону - міліарди $ ...
+ політичний імідж !
Тут буде все що завгідно
А уже перевірено - яка % достовірність тестів на наявність короновіруса ?
показати весь коментар
11.01.2021 20:10 Відповісти
Твари... Если бы только зелебобы и мертветчуки страдали, ладно - их не жалко.
Но это скотье и нам подгамнило....
показати весь коментар
11.01.2021 20:15 Відповісти
Хоть плохого -зато много .
показати весь коментар
11.01.2021 20:19 Відповісти
та все одно мало, усього 1,8 млн. (перша партія 700 тис) .. і всьо поки що... Питання ще до ефективності проти нових "британського", "південно-африканського", "нігерійського" штамів. інактивні, та й векторні можуть і не спрацювати...
показати весь коментар
11.01.2021 20:41 Відповісти
фуфломицин через прокладку рыгоаналки Богатыревой - "Тут так можно прибарахлиться, что и внукам хватит" . Зебилы, вы - тупорылое быдло
показати весь коментар
11.01.2021 21:08 Відповісти
"Индонезийская компания Bio Farma сообщила, что достигла соглашения с Sinovac о закупке 40 миллионов доз, а цена вакцины в Индонезии составит 13.60 долларов за дозу". України по 18$
показати весь коментар
11.01.2021 21:19 Відповісти
да, зебилы. Был бы Петро, 100% американская была б.
показати весь коментар
11.01.2021 21:31 Відповісти
Американская показала себя на 94-95%
Русская на 62%
показати весь коментар
11.01.2021 21:47 Відповісти
Чому всі говорять про закупівлю вакцини дeржавою? А я мрію скористатися найращою вакциною за власні гроші. Дe і коли цe можна зробити?
показати весь коментар
11.01.2021 22:33 Відповісти
Все правильно недобитки роблять.
Потім совість людей мучити не буде.
показати весь коментар
11.01.2021 22:53 Відповісти
Степанов поручил закупить вакцину от COVID-19 через посредника, связанного с Богатыревой,акционерным обществом «Лекхим», владельцем которого является Валерий Печаев - соратник Раисы Богатыревой, министра здравоохранения при Януковиче.
Медицинские Закупки Украины направило МОЗу документы для заключения сделок с несколькими компаниями. Однако Степанов настоял на том, чтобы соглашение подписали только с "Лекхим".
"Вмешательство Степанова в процесс закупки вакцины и разрешение заключать только один договор свидетельствует о превращении Минздрава в "министерство закупок", каким оно было во времена Януковича-Азарова", - отметили в ОО "Пациенты Украины".
https://zn.ua/UKRAINE/vaktsinu-ot-covid-19-zakupat-kompanija-svjazannaja-s-eksministerkoju-bohatyrevoj-oo-patsienty-ukrainy.html
показати весь коментар
11.01.2021 23:11 Відповісти
В Индонезии заявили о 65% эффективности COVID-вакцины Sinovac, которую закупила Украина
показати весь коментар
12.01.2021 16:13 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 