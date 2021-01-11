Українці можуть виграти понад $1,1 млрд в американських лотереях - призи ростуть на очах (реклама)

Джекпоти найбільших американських лотерей продовжують рости.

Mega Millions і Powerball розіграють цього тижня призи на загальну суму в більш ніж $ 1 млрд - так, мільярд доларів США, - і у вас, нарівні з мільйонами жителів США є шанс виграти! Чому призи такі великі, як ви можете брати участь, і що трапиться, якщо вам пощастить виграти приз?

Найбільші джекпоти на планеті

З моменту падіння останнього джекпоту Mega Millions пройшло майже 4 місяці. Але цілком можливо, що наступний тираж, який відбудеться вже у вівторок, 12 січня, стане щасливим для одного, або навіть відразу декількох учасників. Mega Millions розігрують приголомшливий приз у 600 мільйонів доларів, і ви можете виграти його з будь-якої країни.

Перший приз Powerball також давно нікому не давався, і поступається лише ненабагато. Цієї середи, 13 січня, в знамените американське лото можна буде виграти $550 млн, і у вас є такий самий шанс зробити це, як і у будь-якого американця.

Десятки мільйонів гравців вже купили білети, черга за вами

З такими призами, не дивно що лотереї вкрай популярні серед американців. За даними CNN, щорічно в США продаються більш 370 млн білетів, а коли джекпоти сягають захмарних сум, ажіотаж навколо лотерей тільки посилюється. Наприклад, тільки на останній тираж Мега Мільйонів було продано понад 50 млн білетів. Завдяки цьому, розіграний в тиражі джекпот виявився на $ 20 млн вище оголошеної спочатку суми.

"Відтоді, як обидві лотереї одночасно розігрували величезні джекпоти, пройшло кілька років", - зауважила глава групи продуктів Powerball і виконавчий директор Лотереї штату Міссурі, Мей Шев Рирдон, додавши, що завдяки джекпот "інтерес до ігор значно виріс".

theLotter - це провідний світовий сервіс купівлі білетів, що дозволяє гравцям з усього світу брати участь у тиражах зарубіжних лотерей онлайн. Як пояснює прессекретар компанії, Адріан Коореманс, "ми даємо гравцям можливість брати участь в найбільших і найбільш захопливих лотереях світу. А найкраще? Наші гравці не тільки грають в лотереї, вони також в них виграють!" theLotter був заснований в 2002 році. За час, що минув відтоді, понад 6 мільйонів клієнтів сайту виграли різні призи, включаючи багатомільйонні джекпоти. Загальна сума їх виграшів перевищує $ 100 млн.

Найбільшими переможцями на сайті, на цей момент, є пенсіонерка з Панами, А.Д., яка зірвала 30-мільйонний джекпот Лото Флориди і громадянин Іраку М., якому пощастило виграти $ 6,4 млн в орегонський "Мегабакс". Як пояснює Коореманс, "згідно з правилами лотерей, ви не зобов'язані бути громадянином або резидентом США, щоб грати. Також не існує будь-яких законів, які вказують, що іноземець не може стати переможцем лотереї".

Відповідно до цього, ви можете нарівні з мільйонами американців зовсім законно брати участь в тиражах Mega Millions і Powerball з офіційними білетами, купленими від вашого імені представниками сервісу theLotter в ліцензованих точках продажу.

Шанс виграти джекпоти в $600 и $550 мільйонів чекає вас на сайті theLotter. Ми сподіваємося незабаром побачити вас в списку наших переможців!

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