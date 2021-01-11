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Новини
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У червні "слуги народу" скаржилися на низьку інфляцію, тепер хочуть розібратися з підвищенням тарифів.Тобто вже треба, щоб ціни не росли? - економіст Вишлінський

У червні

Фракція "Слуги народу" робить заяви щодо інфляції та зростання цін в Україні, які суперечать одна одній.

Про це повідомив виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський, коментуючи заяву глави фракції "Слуга народу" Арахамії про підготовку антикризових заходів у зв'язку з ростом тарифів, інформує Цензор.НЕТ.

"Щось я заплутався. Червень 2020 р. Керівник ключового комітету ВР від партії "Слуга народу" заявляє, що "стримування інфляції на низькому рівні не сприятиме підтримці економіки України". Тобто треба, щоб ціни росли швидше. Січень 2021 р. Керівник фракції "Слуга народу" хоче розібратися, наскільки обґрунтоване підвищення тарифів. Тобто тепер уже треба, щоб ціни не росли?" - заявив економіст Вишлінський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Леонов: Зараз президент робить все, щоб тарифи знизилися щонайменше на 30%, але після збільшення майже втричі...

У червні слуги народу скаржилися на низьку інфляцію, тепер хочуть розібратися з підвищенням тарифів.Тобто вже треба, щоб ціни не росли? - економіст Вишлінський 01

Раніше Фракція "Слуга народу" заявила, що готує план антикризових заходів для виходу з ситуації у зв'язку з ростом тарифів на комунальні послуги. Тим часом, у містах України відбуваються протести з вимогою скасувати нові тарифи на комуналку. Нагадаємо, з 1 січня в Україні зросли тарифи на тепло і електроенергію, також у 2021 році українці платитимуть більше не лише за газ, а й за його доставку.

Автор: 

тарифи (2064) Арахамія Давид (1106) Гетманцев Данило (907) Вишлінський Гліб (2)


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Топ коментарі
+6
В июне "слуги народа" жаловались на низкую инфляцию, теперь хотят разобраться с повышением тарифов. То есть уже надо, чтобы цены не росли? - экономист Вышлинский - Цензор.НЕТ 2615
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11.01.2021 16:20 Відповісти
+6
У червні "слуги народу" скаржилися на низьку інфляцію, тепер хочуть розібратися з підвищенням тарифів.Тобто вже треба, щоб ціни не росли? - економіст Вишлінський - Цензор.НЕТ 3471
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11.01.2021 16:45 Відповісти
+4
Не мешайте слугам заниматься государственными делами. Отвлекаясь они могут налететь на лыжную палку. Тарифы надо поднимать ! Как прожить бедолагам ,ежели аренда яхт так подорожала?
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11.01.2021 17:15 Відповісти
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Кроме PR им ничего не надо...
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11.01.2021 16:15 Відповісти
летом кокс быстро портиться жара..а зимой быстро холодеет ибо зима тому у Слуг такие качели в черепной коробке..гумуса...
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11.01.2021 16:54 Відповісти
Очканули "вельмешановни"
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11.01.2021 16:16 Відповісти
Когда дровосеку или дворнику доверили экономику,жди беды...
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11.01.2021 16:17 Відповісти
Когда шота растёт, потерпевший комплексует.
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11.01.2021 16:18 Відповісти
Плохим членам слуги и яйца мешают...
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11.01.2021 16:19 Відповісти
Зелёные грамотеи думают что инфляция - это только обесценивание национальной валюты, они просто хотели курс гривны опустить...
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11.01.2021 16:20 Відповісти
В июне "слуги народа" жаловались на низкую инфляцию, теперь хотят разобраться с повышением тарифов. То есть уже надо, чтобы цены не росли? - экономист Вышлинский - Цензор.НЕТ 2615
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11.01.2021 16:20 Відповісти
там мало кто понимает, что это одно и тоже
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11.01.2021 16:21 Відповісти
Тут один по соседству дровосек 20 лет мучит РОАБссию нефть,газом,углем,алмазами и бриллиантами из Якутии... Якутский скульптор аж обиделся...,а другой якут ,Шаман Сашка Габышев проклял Мавзолейню балалайню...,с Шаманами шутки плохи...
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11.01.2021 16:22 Відповісти
У этого Глеба вместо головы задница ... може нанюхался чего ...
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11.01.2021 16:22 Відповісти
Нет , нужно , чтобы цены росли .
Но исключительно для чиновников всех мастей и рангов .
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11.01.2021 16:25 Відповісти
Середня зряплата залежить від мільонних зряплат чинуш!))
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11.01.2021 16:32 Відповісти
"И.о министра энергетики Витренко представил план по существенному снижению тарифов на газ для населения"

И он же выступил инициатором резкого повышения цен?
Вы идиоты, или считаете идиотами нас?

Что обос....лись по самые уши от пары тысяч протестующих?
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11.01.2021 16:25 Відповісти
Два вопроса: "Вы идиоты, или считаете идиотами нас?"

Два ответа: Да. Да.
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11.01.2021 16:33 Відповісти
Чтобы поднять экономику Китая Денсяопин в свое время опустил китайский Юань ниже погреба... доллара и фунта стерлингов...,критовалюты тогда не было
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11.01.2021 16:26 Відповісти
Гильотина...
👿
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11.01.2021 16:30 Відповісти
Зелемойские недавно говорили...,- имеем право на ошибку.... ,ошибка одного человека иногда стоит миллионы жизней...,так было со Сралиным в 1941 году,так было с чЛениным в 1918 году...
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11.01.2021 16:34 Відповісти
Почву для увеличения тарифов создали еще порошенко-гройсман, подписав меморандум с мвф, а команда Зеленского не разрушила этот фундамент, а, наоборот. продолжила ту же грабительскую политику при мизерных доходах украинцев и абсолютно запущенном жилом фонде.
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11.01.2021 16:35 Відповісти
2 варианта: либо власть не компетентная, либо действует в угоду олигархам для наживы. Во первых зима теплая и газ должен быть дешевле, так как спрос на него меньше. 2- Курс гривны к доллару сильно не менялся, что бы это дало повод поднять тарифы. 3- Доходы граждан не выросли, что бы тарифы поднимать. 4- По 5 грн за зеленую енергию украинцы не могут платить, слишком дорого, для чего тогда строили солнечные станции и гарантированно людей заставляют покупать. Либо инвесторы некомпетентные, либо это грабежь людей.
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11.01.2021 16:36 Відповісти
Посмотри на индекс мировых цен на газ, а потом рассуждай. С пеной у рта доказывали что низкий курс бакса не выгоден для экономики, а теперь жалуетесь на высокие цены.
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11.01.2021 22:30 Відповісти
Компенсации и жилищные Субсидии придумали не Порошенко и не Гройсман,а польский реформатор Лешек Бальцерович...
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11.01.2021 16:39 Відповісти
Все. Теперь все стало на свои места и стало понятно кто главный в стране. Тогда хз зачем мы президентов выбираем, а они правительства представляют на утверждение ВР.
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11.01.2021 17:33 Відповісти
Не плачьте Зеленский отменит Субсидии и правильно сделает,нефиг Жировать 73 % болванов..
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11.01.2021 16:41 Відповісти
У червні "слуги народу" скаржилися на низьку інфляцію, тепер хочуть розібратися з підвищенням тарифів.Тобто вже треба, щоб ціни не росли? - економіст Вишлінський - Цензор.НЕТ 3592
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11.01.2021 16:43 Відповісти
У червні "слуги народу" скаржилися на низьку інфляцію, тепер хочуть розібратися з підвищенням тарифів.Тобто вже треба, щоб ціни не росли? - економіст Вишлінський - Цензор.НЕТ 3471
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11.01.2021 16:45 Відповісти
Заява даного економіста суцільна маніпуляція. Мова йшла про те що низька інфляція не є підтримуючим фактором для економіки. Але це зовсім не означає що ціни мають рости в арифметичній чи геометричній прогресії. І економіст це чудово розуміє. А для чого тоді маніпулює?
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11.01.2021 16:53 Відповісти
Зебилы, сэр!!!
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11.01.2021 17:07 Відповісти
Не мешайте слугам заниматься государственными делами. Отвлекаясь они могут налететь на лыжную палку. Тарифы надо поднимать ! Как прожить бедолагам ,ежели аренда яхт так подорожала?
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11.01.2021 17:15 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%b5-%d1%81-%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%84%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%82.html О разводке с тарифами - эксперт 11 января, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%b5-%d1%81-%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%84%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%82.html#respond Комментарии: 0 https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%b5-%d1%81-%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%84%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%82.html У червні "слуги народу" скаржилися на низьку інфляцію, тепер хочуть розібратися з підвищенням тарифів.Тобто вже треба, щоб ціни не росли? - економіст Вишлінський - Цензор.НЕТ 2672 Смотрите, какая подлая схема просматривается.https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%b5-%d1%81-%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%84%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%82.html#more-122549 Читать далее
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11.01.2021 17:32 Відповісти
 
 