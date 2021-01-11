У червні "слуги народу" скаржилися на низьку інфляцію, тепер хочуть розібратися з підвищенням тарифів.Тобто вже треба, щоб ціни не росли? - економіст Вишлінський

Фракція "Слуги народу" робить заяви щодо інфляції та зростання цін в Україні, які суперечать одна одній.

Про це повідомив виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський, коментуючи заяву глави фракції "Слуга народу" Арахамії про підготовку антикризових заходів у зв'язку з ростом тарифів, інформує Цензор.НЕТ.

"Щось я заплутався. Червень 2020 р. Керівник ключового комітету ВР від партії "Слуга народу" заявляє, що "стримування інфляції на низькому рівні не сприятиме підтримці економіки України". Тобто треба, щоб ціни росли швидше. Січень 2021 р. Керівник фракції "Слуга народу" хоче розібратися, наскільки обґрунтоване підвищення тарифів. Тобто тепер уже треба, щоб ціни не росли?" - заявив економіст Вишлінський.

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Раніше Фракція "Слуга народу" заявила, що готує план антикризових заходів для виходу з ситуації у зв'язку з ростом тарифів на комунальні послуги. Тим часом, у містах України відбуваються протести з вимогою скасувати нові тарифи на комуналку. Нагадаємо, з 1 січня в Україні зросли тарифи на тепло і електроенергію, також у 2021 році українці платитимуть більше не лише за газ, а й за його доставку.