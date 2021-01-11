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Новини Коронавірус і карантин
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Двоє хворих на COVID-19 українських моряків застрягли на судні в Малайзії: Правдами і неправдами затягують госпіталізацію

Двоє хворих на COVID-19 українських моряків застрягли на судні в Малайзії: Правдами і неправдами затягують госпіталізацію

Влада Малайзії упродовж кількох днів, попри обіцянки, не надає допомогу восьми хворим на COVID-19 членам екіпажу корабля "SFL Kate", що перебуває в її водах. Серед них – двоє українців: капітан судна Ігор Старицький і старший механік Валерій Григор'єв.

Про це "Радіо Свобода" розповів моряк Григор'єв, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Григор'єва, коли корабель із 25 грудня вантажився вугіллям в Індонезії, прямуючи на Індію, на судно приїхали двоє сторонніх інженерів. Чоловік припускає, що саме вони могли заразити членів екіпажу, з якими працювали над спільними задачами.

Моряк додає, що відчув перші симптоми вже з 1 на 2 січня: вночі піднялася температура. Коли через п'ять днів після цього корабель підійшов до Сінгапуру, на борту було вже вісім хворих, із них п'ятеро з температурою та поганим самопочуттям.

"Сінгапур нас не прийняв, не пустив нас у територіальні води. Ми там мали спорядження отримати, пальне. В Сінгапурі є офіс нашої компанії. Але влада Сінгапуру сказала ні – і все. Єдине, що нам залишалось робити – у Малайзії, неподалік від Сінгапуру кинути якір", – розповів Григор'єв.

За кілька днів після того, на корабель "SFL Kate" припливли лаборанти з Малайзії, взяли мазки в членів екіпажу, і підтвердили COVID-19 у восьми з 21 члена екіпажу. Хворі через суднового агента намагалися домовитись із владою Малайзії про госпіталізацію в місцевій лікарні, утім, та сторона затягує процес і допомоги не надає.

"Влада Малайзії не хоче цього, вони всіма правдами і неправдами затягують це. Ми мали вже чотири чи п'ять обіцянок, що от-от сьогодні прийде лоцманський катер, нас заберуть. Потім скасовується. Потім кажуть, що знову прийде, і знову скасовується", – розповідає старший механік.

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Григор'єв каже, що хворіє вже десять днів, пропив курс антибіотиків, проте краще не стало: самопочуття зараз погане, температура, слабкість, потовиділення. Капітану корабля Ігорю Старицькому краще, він температури не має.

Григор'єв додає, що звернувся до Міністерства закордонних справ та до посольства України в Малайзії в ніч з 10 на 11 січня. Із посольства з ним вже зв'язались і пообіцяли посприяти тому, щоб хворі отримали допомогу.

Пізніше "Радіо Свобода" речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що ситуація з українськими моряками перебуває на особливому контролі посольства: "Посольство України в Малайзії оперативно звернулося до місцевого представника компанії-судновласника та причетних державних установ Малайзії: адміністрації порту Джохор, головного офісу Морського департаменту Малайзії та офісу Міністерства охорони здоров’я, що опікується питаннями надання дозволу на висадку моряків на берег з метою госпіталізації".

"Українські дипломати у взаємодії із судновласником в терміновому порядку опрацьовують можливість відвідання судна "SFL Kate" лікарем з метою надання невідкладної медичної допомоги інфікованим громадянам, забезпечення їх необхідними для лікування препаратами та можливої подальшої госпіталізації у приватних медичних закладах", – додав Ніколенко.

Автор: 

карантин (18172) МЗС (4183) моряки (927) Малайзія (63) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
ну і? а скільки таких в УКраїні?! Чому Малайзія має
госпіталізувати ковідників, які в Україні, в кращому випадку, можуть отримати консультація лікаря по телефону?!
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11.01.2021 16:30 Відповісти
+1
Я якось звернувся на гарячу лінію по консультацію лікаря, коли дочка захворіла. Хай їм (всім хто у корита) у Феофанії таку консультацію все життя надають.
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11.01.2021 16:44 Відповісти
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ну і? а скільки таких в УКраїні?! Чому Малайзія має
госпіталізувати ковідників, які в Україні, в кращому випадку, можуть отримати консультація лікаря по телефону?!
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11.01.2021 16:30 Відповісти
Я якось звернувся на гарячу лінію по консультацію лікаря, коли дочка захворіла. Хай їм (всім хто у корита) у Феофанії таку консультацію все життя надають.
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11.01.2021 16:44 Відповісти
Есть такой документ - КОНВЕНЦИЯ о труде в морском судоходстве. Где прописаны все правила и права моряков, в том числе и на медицинскую помощь.
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11.01.2021 21:38 Відповісти
много документов есть. например- Конституция Украины, где много чего прописано и гарантированно, чего и в помине нет. Окроме того, состояние моряков не критичное, лекарства у них есть. так что, морячок, я искренне не понимаю, чего Малайзия должна их госпитализировать, у нас такие граждане даже в статистику не попадают.
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11.01.2021 21:50 Відповісти
Потому что в Малазии законы работают и суды тоже и еще страховые компании.

ТРУДОВЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА МОРЯКОВ
Статья IV4. Каждый моряк имеет право на охрану здоровья, медицинское обслуживание, социально-бытовое обслуживание и на другие формы социальной защиты.

5. Каждое государство-член обеспечивает, в пределах своей юрисдикции, полную реализацию трудовых и социальных прав моряков, изложенных в предыдущих пунктах настоящей статьи, в соответствии с требованиями настоящей Конвенции. Если иное не предусмотрено в настоящей Конвенции, то такая реализация прав может быть достигнута на основе национального законодательства или нормативных правовых актов, посредством применимых коллективных соглашений, с помощью практической деятельности или иных мер.

а о лекарствах на судне это вы кому то другому расскажите.
И кто виноват что на Конституцию правительство положило?
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12.01.2021 17:40 Відповісти
домой идите
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11.01.2021 16:32 Відповісти
Скажите им что ковида несуществуеееет
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11.01.2021 16:37 Відповісти
Сподіваюсь, з Вашою донечкою все добре!
Хай воздасться цим бездонним шлункам при владі-щоб луснули від грошей.
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11.01.2021 16:58 Відповісти
Не госпитализируют с судна восемь человек, потому что их некому заменить .
Вот у нас на фирме в начале января шесть членов экипажа летели в Сингапур, так они перед этим сдавали шесть раз тесты на ковид и две недели перед вылетом сидели а самоизоляции. И еще три дня а Сингапуре в изоляторе.
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12.01.2021 00:32 Відповісти
А у нас в Индонезии сняли третьего механика и электрона. И еще месяц работали без двух механиков.
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12.01.2021 17:44 Відповісти
Да уж. Интересно как дед и второй без них отдувались.
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13.01.2021 22:12 Відповісти
 
 