Двоє хворих на COVID-19 українських моряків застрягли на судні в Малайзії: Правдами і неправдами затягують госпіталізацію
Влада Малайзії упродовж кількох днів, попри обіцянки, не надає допомогу восьми хворим на COVID-19 членам екіпажу корабля "SFL Kate", що перебуває в її водах. Серед них – двоє українців: капітан судна Ігор Старицький і старший механік Валерій Григор'єв.
Про це "Радіо Свобода" розповів моряк Григор'єв, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Григор'єва, коли корабель із 25 грудня вантажився вугіллям в Індонезії, прямуючи на Індію, на судно приїхали двоє сторонніх інженерів. Чоловік припускає, що саме вони могли заразити членів екіпажу, з якими працювали над спільними задачами.
Моряк додає, що відчув перші симптоми вже з 1 на 2 січня: вночі піднялася температура. Коли через п'ять днів після цього корабель підійшов до Сінгапуру, на борту було вже вісім хворих, із них п'ятеро з температурою та поганим самопочуттям.
"Сінгапур нас не прийняв, не пустив нас у територіальні води. Ми там мали спорядження отримати, пальне. В Сінгапурі є офіс нашої компанії. Але влада Сінгапуру сказала ні – і все. Єдине, що нам залишалось робити – у Малайзії, неподалік від Сінгапуру кинути якір", – розповів Григор'єв.
За кілька днів після того, на корабель "SFL Kate" припливли лаборанти з Малайзії, взяли мазки в членів екіпажу, і підтвердили COVID-19 у восьми з 21 члена екіпажу. Хворі через суднового агента намагалися домовитись із владою Малайзії про госпіталізацію в місцевій лікарні, утім, та сторона затягує процес і допомоги не надає.
"Влада Малайзії не хоче цього, вони всіма правдами і неправдами затягують це. Ми мали вже чотири чи п'ять обіцянок, що от-от сьогодні прийде лоцманський катер, нас заберуть. Потім скасовується. Потім кажуть, що знову прийде, і знову скасовується", – розповідає старший механік.
Григор'єв каже, що хворіє вже десять днів, пропив курс антибіотиків, проте краще не стало: самопочуття зараз погане, температура, слабкість, потовиділення. Капітану корабля Ігорю Старицькому краще, він температури не має.
Григор'єв додає, що звернувся до Міністерства закордонних справ та до посольства України в Малайзії в ніч з 10 на 11 січня. Із посольства з ним вже зв'язались і пообіцяли посприяти тому, щоб хворі отримали допомогу.
Пізніше "Радіо Свобода" речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що ситуація з українськими моряками перебуває на особливому контролі посольства: "Посольство України в Малайзії оперативно звернулося до місцевого представника компанії-судновласника та причетних державних установ Малайзії: адміністрації порту Джохор, головного офісу Морського департаменту Малайзії та офісу Міністерства охорони здоров’я, що опікується питаннями надання дозволу на висадку моряків на берег з метою госпіталізації".
"Українські дипломати у взаємодії із судновласником в терміновому порядку опрацьовують можливість відвідання судна "SFL Kate" лікарем з метою надання невідкладної медичної допомоги інфікованим громадянам, забезпечення їх необхідними для лікування препаратами та можливої подальшої госпіталізації у приватних медичних закладах", – додав Ніколенко.
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госпіталізувати ковідників, які в Україні, в кращому випадку, можуть отримати консультація лікаря по телефону?!
ТРУДОВЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА МОРЯКОВ
Статья IV4. Каждый моряк имеет право на охрану здоровья, медицинское обслуживание, социально-бытовое обслуживание и на другие формы социальной защиты.
5. Каждое государство-член обеспечивает, в пределах своей юрисдикции, полную реализацию трудовых и социальных прав моряков, изложенных в предыдущих пунктах настоящей статьи, в соответствии с требованиями настоящей Конвенции. Если иное не предусмотрено в настоящей Конвенции, то такая реализация прав может быть достигнута на основе национального законодательства или нормативных правовых актов, посредством применимых коллективных соглашений, с помощью практической деятельности или иных мер.
а о лекарствах на судне это вы кому то другому расскажите.
И кто виноват что на Конституцию правительство положило?
Хай воздасться цим бездонним шлункам при владі-щоб луснули від грошей.
Вот у нас на фирме в начале января шесть членов экипажа летели в Сингапур, так они перед этим сдавали шесть раз тесты на ковид и две недели перед вылетом сидели а самоизоляции. И еще три дня а Сингапуре в изоляторе.