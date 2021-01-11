Нинішній локдаун - приклад некомпетентності. Усе профукав, а зараз говорить, що шкарпетки - джерело COVID-19, - Лінчевський про заяву Степанова

Кабмін спотворив мету локдауну і його впровадження буде мати тільки негативні економічні наслідки для українського бізнесу.

Про це заявив ексзаступник міністра охорони здоров'я, кандидат медичних наук і депутат фракції "Голосу" у Київській міській раді Олександр Лінчевський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Голосу".

Він зазначив, що карантинні обмеження мали б призвести до зменшення кількості хворих і підготовки системи охорони здоров’я. Натомість українці лише отримали заборону на купівлю окремих товарів, наприклад, серветок, батарейок чи шкарпеток та відвідування кафе і ТРЦ.

"Заяви міністра охорони здоров’я Максима Степанова, що локдаун адекватний, а шкарпетки попали під заборону, бо "кожна людина мала розрахувати, яка кількість нових шкарпеток або футболок потрібна на цей час" — це не про людей, а про дурість. Локдаун спотворений через спотворену мету.

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Ідея локдауну — уникнення скупчень лодей, сприяння соціальному дистанціюванню. Це не жертвоприношення окремих видів підприємництва та торгівлі! Кожна гривня зароблена і витрачена безпечно — бореться проти епідемії опосередковано. Бізнес є другом медиків, а не ворогом. Ворогом є некомпетентність нинішнього уряду, який профукав усе: і локдаун, і програму вакцинації. А зараз каже, що шкарпетки — це джерело COVID-19. І врятувати нас може речовина невідомого походження із РФ під назвою "Спутнік V", — заявив Олександр Лінчевського, кандидат медичних наук й депутат фракції "Голосу" у Київській міській раді.