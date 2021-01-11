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Новини
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68-річний мер Шостки Нога завів акаунт у TikTok і зобов'язав чиновниць приєднатися, щоб "наповнювати солідною інформацією"

68-річний мер Шостки Нога завів акаунт у TikTok і зобов'язав чиновниць приєднатися, щоб

Мер Шостки Микола Нога зареєструвався в популярній серед молоді соцмережі TikTok і зобов'язав завести там акаунти начальника управління молоді та завсектору молоді.

Об цьому Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Шостка.Інфо"

За 4 дні існування сторінки на ній опубліковано 13 відеороликів. На них переважно - панорами Шостки. Є також відео річки з рибалками, юшки над багаттям, новорічного салюту і різдвяного богослужіння.

Сам міський голова в кадрі не з'являється жодного разу.

Першими враженнями від переглянутих відео в TikTok мер поділився на апаратній нараді з колегами: "Там же страшно дивитися! Там немає солідного контенту. А ми повинні бути там, де молодь", - сказав Нога.

68-річний мер Шостки Нога завів акаунт у TikTok і зобовязав чиновниць приєднатися, щоб наповнювати солідною інформацією 01

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Мер дав офіційне доручення найближчим часом зареєструватися в TikTok начальнику управління освіти Наталії Сергейко і завідуючій сектору молоді Ользі Сокульській.

"Проведімо спільну нараду, зберімо молодіжну дорадчу раду при міському голові. Контент TikTok повинен наповнюватися не лише жартівливою інформацією, але і солідною, пізнавальною для молоді", - підкреслив мер Шостки.

Автор: 

молодь (124) мер (510) Сумська область (3903) Шостка (60) соціальні мережі (1190)


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Топ коментарі
+5
Мэр Шостки Николай Нога зарегистрировался в популярной среди молодежи социальной сети TikTok и обязал завести там аккаунты начальника управления молодежи и завсектора молодежи. - Цензор.НЕТ 9833
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11.01.2021 16:33 Відповісти
+4
Будущие почетные члены..."95-го квартала"?...
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11.01.2021 16:32 Відповісти
+1
Долбаные фрики...
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11.01.2021 16:39 Відповісти
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Будущие почетные члены..."95-го квартала"?...
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11.01.2021 16:32 Відповісти
зэбилизм кокойты...
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11.01.2021 16:33 Відповісти
Мэр Шостки Николай Нога зарегистрировался в популярной среди молодежи социальной сети TikTok и обязал завести там аккаунты начальника управления молодежи и завсектора молодежи. - Цензор.НЕТ 9833
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11.01.2021 16:33 Відповісти
Тік-так, тік-так.... Діагноз.
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11.01.2021 16:34 Відповісти
Вова, так может твоя ошибка с Тупицким заключается в том что ты его отстранил а надо было забанить? Куда бы он фото с Эмиратов выкладывал?
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11.01.2021 16:37 Відповісти
Долбаные фрики...
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11.01.2021 16:39 Відповісти
это нога у того у кого надо нога (с)
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11.01.2021 16:51 Відповісти
Это финал. Шо, правда есть такие дыбильные должности "начальник управления молодеж" и "завсектором молодежи" в горсоветах и облсоветах? Им там некуда деньги девать?
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11.01.2021 16:53 Відповісти
Шештыжесты васьмылетний мэр, здоровый видно мэр и продуктивный не по годам.
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11.01.2021 17:22 Відповісти
А все хотели, что бы отдел молодежи "жил" в одноглазиках?
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11.01.2021 17:31 Відповісти
Смотрите как молодой человек искося на своего шефа и понимает какой этот 68 летний мужчина - идиот
68-річний мер Шостки Нога завів акаунт у TikTok і зобов'язав чиновниць приєднатися, щоб "наповнювати солідною інформацією" - Цензор.НЕТ 644
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11.01.2021 19:03 Відповісти
искося смотрит*
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11.01.2021 19:04 Відповісти
Ага, і думаєт : " І я когдато буду такім ідійотом, міня тоже "зільониє" вибєрут в начальнікі ..."
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11.01.2021 23:00 Відповісти
 
 