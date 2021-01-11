68-річний мер Шостки Нога завів акаунт у TikTok і зобов'язав чиновниць приєднатися, щоб "наповнювати солідною інформацією"

Мер Шостки Микола Нога зареєструвався в популярній серед молоді соцмережі TikTok і зобов'язав завести там акаунти начальника управління молоді та завсектору молоді.

Об цьому Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Шостка.Інфо"

За 4 дні існування сторінки на ній опубліковано 13 відеороликів. На них переважно - панорами Шостки. Є також відео річки з рибалками, юшки над багаттям, новорічного салюту і різдвяного богослужіння.

Сам міський голова в кадрі не з'являється жодного разу.

Першими враженнями від переглянутих відео в TikTok мер поділився на апаратній нараді з колегами: "Там же страшно дивитися! Там немає солідного контенту. А ми повинні бути там, де молодь", - сказав Нога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Популярну серед прихильників Трампа соцмережу Parler видалили з Google Play

Мер дав офіційне доручення найближчим часом зареєструватися в TikTok начальнику управління освіти Наталії Сергейко і завідуючій сектору молоді Ользі Сокульській.

"Проведімо спільну нараду, зберімо молодіжну дорадчу раду при міському голові. Контент TikTok повинен наповнюватися не лише жартівливою інформацією, але і солідною, пізнавальною для молоді", - підкреслив мер Шостки.