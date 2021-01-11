УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4726 відвідувачів онлайн
Новини
5 197 9

Українські прикордонники виявили молдаванина, який 2 роки дурив російських правоохоронців фальшивими штампами, - ДПСУ

Українські прикордонники виявили молдаванина, який 2 роки дурив російських правоохоронців фальшивими штампами, - ДПСУ

Учора в пункті пропуску "Нові Яриловичі" у паспорті громадянина Молдови виявили підроблені відмітки про перетинання державного кордону України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр  Державної прикордонної служби.

"За результатами поглибленої перевірки документа прикордонники Чернігівського загону з'ясували, що в паспорті іноземця, який прямував із Росії, аж 8 підроблених відбитків даташтампів. Згодом 59-річний громадянин Молдови пояснив, що фальшиві відмітки йому проставляли на території РФ. Їх він використовував, щоб обманювати правоохоронні органи Росії, де незаконно працював ще з початку 2019 року", - підкреслюється в повідомленні.

При цьому наголошується, що на кожній фальшивій позначці про перетин державного кордону України співробітники Держприкордонслужби проставили відбиток штемпеля "скасовано".

Також читайте: Прикордонники запобігли спробі переміщення з України в РФ контрабандної партії жіночого одягу, - Держприкордонслужба. ФОТО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6156) Молдова (2091) махінації (420)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та нехай би людина і далі їхала собі.
показати весь коментар
11.01.2021 16:54 Відповісти
ну действительно... он шо, кому-то мешал???
показати весь коментар
11.01.2021 16:58 Відповісти
Ну и отлично.Зачем наши кацапам помогают ? Пусть гуляют у них нелегалы.
показати весь коментар
11.01.2021 16:57 Відповісти
Зачем? Да и аообще штампы в 21 веке анахронизм и дурость!
показати весь коментар
11.01.2021 17:00 Відповісти
С фигали выявили ?я б поняла еще маньяка,и то с условием,что он не только свинособак мочит...
показати весь коментар
11.01.2021 17:10 Відповісти
Молдованину срочно присвоить звание Герой Украины, и переписать все кацапские анекдоты о молдованах.
показати весь коментар
11.01.2021 18:11 Відповісти
Если это Дубинский, то он румын, а не молдаванин.
показати весь коментар
11.01.2021 18:37 Відповісти
Медаль, ящитаю
показати весь коментар
11.01.2021 19:24 Відповісти
Я его узнал --єто Джамшут !
показати весь коментар
11.01.2021 22:50 Відповісти
 
 