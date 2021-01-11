Українські прикордонники виявили молдаванина, який 2 роки дурив російських правоохоронців фальшивими штампами, - ДПСУ

Учора в пункті пропуску "Нові Яриловичі" у паспорті громадянина Молдови виявили підроблені відмітки про перетинання державного кордону України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби.

"За результатами поглибленої перевірки документа прикордонники Чернігівського загону з'ясували, що в паспорті іноземця, який прямував із Росії, аж 8 підроблених відбитків даташтампів. Згодом 59-річний громадянин Молдови пояснив, що фальшиві відмітки йому проставляли на території РФ. Їх він використовував, щоб обманювати правоохоронні органи Росії, де незаконно працював ще з початку 2019 року", - підкреслюється в повідомленні.

При цьому наголошується, що на кожній фальшивій позначці про перетин державного кордону України співробітники Держприкордонслужби проставили відбиток штемпеля "скасовано".

Також читайте: Прикордонники запобігли спробі переміщення з України в РФ контрабандної партії жіночого одягу, - Держприкордонслужба. ФОТО