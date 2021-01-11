Інформацією про контрабанду в Україну вакцин проти COVID-19 не володіємо, - Держлікслужба

Державна служба з лікарських засобів і контролю за наркотиками не має інформації про нелегальне ввезення в Україну вакцин проти COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в службі агентству "Інтерфакс-Україна" з посиланням на главу служби Романа Ісаєнка.

"У разі надходження такої інформації вона невідкладно буде передана в правоохоронні органи", - йдеться в офіційній відповіді Держлікслужби на запит агентства.

В Держлікслужбі також уточнили, що станом на 6 січня в Державному реєстрі лікарських засобів була відсутня будь-яка інформація про реєстрацію вакцин проти COVID-19.

Нагадаємо, 6 січня бізнесмен Михайло Бродський повідомив, що в Україну таємно завезли вакцину Pfizer, нею вакцинували нібито представників влади. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив МОЗ та МВС перевірити інформацію Бродського.

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