УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4726 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 143 17

Інформацією про контрабанду в Україну вакцин проти COVID-19 не володіємо, - Держлікслужба

Інформацією про контрабанду в Україну вакцин проти COVID-19 не володіємо, - Держлікслужба

Державна служба з лікарських засобів і контролю за наркотиками не має інформації про нелегальне ввезення в Україну вакцин проти COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в службі агентству "Інтерфакс-Україна" з посиланням на главу служби Романа Ісаєнка.

"У разі надходження такої інформації вона невідкладно буде передана в правоохоронні органи", - йдеться в офіційній відповіді Держлікслужби на запит агентства.

В Держлікслужбі також уточнили, що станом на 6 січня в Державному реєстрі лікарських засобів була відсутня будь-яка інформація про реєстрацію вакцин проти COVID-19.

Нагадаємо, 6 січня бізнесмен Михайло Бродський повідомив, що в Україну таємно завезли вакцину Pfizer, нею вакцинували нібито представників влади. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив МОЗ та МВС перевірити інформацію Бродського.

Також читайте: СБУ розслідує ввезення в Україну "контрабанди під виглядом вакцини"

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Держлікслужба (59) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
Невже ніхто з контрабандистів не поінформував?! Зовсім зкурвились!
показати весь коментар
11.01.2021 16:58 Відповісти
+6
в смысле? контрабандисты вам не подали информацию??? от сволочи такие
показати весь коментар
11.01.2021 17:03 Відповісти
+5
Еще одни...
Один из АП не владеет информацией что брат должности продает, другой - что в суд являться непринципиально, третий - что носки с женскими колготками и батарейками способствуют распространению коронавируса, третий что рост на 5% ВВП и падение на 3% это почти одно и то же, четвертый - что ковид фонд и фонд строительства дорог - это не одно и то же, 5 вообще дурачек в 43 года - его нятягивают по очереди одновременно олигархи на руки и вертят как хотят. Страна дибилов и клинических идиотов проголосовавших за все это! и, заметте, их предупреждали - но причинно-следственные связи у них отсутствуют!
показати весь коментар
11.01.2021 17:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Невже ніхто з контрабандистів не поінформував?! Зовсім зкурвились!
показати весь коментар
11.01.2021 16:58 Відповісти
Еще одни...
Один из АП не владеет информацией что брат должности продает, другой - что в суд являться непринципиально, третий - что носки с женскими колготками и батарейками способствуют распространению коронавируса, третий что рост на 5% ВВП и падение на 3% это почти одно и то же, четвертый - что ковид фонд и фонд строительства дорог - это не одно и то же, 5 вообще дурачек в 43 года - его нятягивают по очереди одновременно олигархи на руки и вертят как хотят. Страна дибилов и клинических идиотов проголосовавших за все это! и, заметте, их предупреждали - но причинно-следственные связи у них отсутствуют!
показати весь коментар
11.01.2021 17:01 Відповісти
у скабеевой сегодня Кива стучал на якобы завезенный Пфайзер элите
показати весь коментар
11.01.2021 17:01 Відповісти
обиделся, что ему не предложили? ничего, спутником у медведчука разживется
показати весь коментар
11.01.2021 17:46 Відповісти
в смысле? контрабандисты вам не подали информацию??? от сволочи такие
показати весь коментар
11.01.2021 17:03 Відповісти
А что, они разве обязаны такую информацию подавать в Гослекслужбу?
показати весь коментар
11.01.2021 17:15 Відповісти
а как жеж ))))) а ручку позолотить этой службе что они совсем чтоли не обязаны? ))))
показати весь коментар
11.01.2021 17:31 Відповісти
Так позолотить это в случае если поймают. А так за что же золотить то?
показати весь коментар
11.01.2021 17:35 Відповісти
так шоб не ловили...контрабандисты теперь такие ушлые ))))
и сведения не подают...и ручку не золотят...ну? и как с ними бороться??)))))
показати весь коментар
11.01.2021 17:37 Відповісти
Оттож. Никак получается.
показати весь коментар
11.01.2021 18:08 Відповісти
информацией не владеют, но контрабандой владеют
показати весь коментар
11.01.2021 19:01 Відповісти
Они сказали, что они не в Теме, и не подписывались.
показати весь коментар
11.01.2021 17:17 Відповісти
Інформацією про контрабанду в Україну вакцин проти COVID-19 не володіємо, - Держлікслужба - Цензор.НЕТ 2935
показати весь коментар
11.01.2021 17:39 Відповісти
Впервые узнал о такой "службе". А ведь это пожиратели бюджета, на который я всю жизнь горбатился. И каждому там непременно Лексус подавай, ну или на худой конец Тойоту. Украинцы, вы рабы?
показати весь коментар
11.01.2021 18:06 Відповісти
А за что вы тогда зарплату получаете?
Этих уволить и набрать новых. И так, пока на появятся профи, а не сидящие на конвертах олигархов.
показати весь коментар
11.01.2021 19:14 Відповісти
Інформацією про контрабанду в Україну вакцин проти COVID-19 не володіємо, - Держлікслужба - Цензор.НЕТ 179
показати весь коментар
11.01.2021 19:19 Відповісти
 
 