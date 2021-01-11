Інформацією про контрабанду в Україну вакцин проти COVID-19 не володіємо, - Держлікслужба
Державна служба з лікарських засобів і контролю за наркотиками не має інформації про нелегальне ввезення в Україну вакцин проти COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в службі агентству "Інтерфакс-Україна" з посиланням на главу служби Романа Ісаєнка.
"У разі надходження такої інформації вона невідкладно буде передана в правоохоронні органи", - йдеться в офіційній відповіді Держлікслужби на запит агентства.
В Держлікслужбі також уточнили, що станом на 6 січня в Державному реєстрі лікарських засобів була відсутня будь-яка інформація про реєстрацію вакцин проти COVID-19.
Нагадаємо, 6 січня бізнесмен Михайло Бродський повідомив, що в Україну таємно завезли вакцину Pfizer, нею вакцинували нібито представників влади. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив МОЗ та МВС перевірити інформацію Бродського.
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Один из АП не владеет информацией что брат должности продает, другой - что в суд являться непринципиально, третий - что носки с женскими колготками и батарейками способствуют распространению коронавируса, третий что рост на 5% ВВП и падение на 3% это почти одно и то же, четвертый - что ковид фонд и фонд строительства дорог - это не одно и то же, 5 вообще дурачек в 43 года - его нятягивают
по очередиодновременно олигархи на руки и вертят как хотят. Страна дибилов и клинических идиотов проголосовавших за все это! и, заметте, их предупреждали - но причинно-следственные связи у них отсутствуют!
и сведения не подают...и ручку не золотят...ну? и как с ними бороться??)))))
Этих уволить и набрать новых. И так, пока на появятся профи, а не сидящие на конвертах олигархов.