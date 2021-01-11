Загинув український воїн унаслідок обстрілу з боку найманців РФ біля Пісків, - делегація в ТКГ

Військовослужбовець Збройних сил України загинув унаслідок обстрілу з боку найманців Росії в районі населеного пункту Піски Донецької області.

Про це повідомила в Telegram українська делегація в Тристоронній контактній групі, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні 11.01.21, близько 15.30 в районі н.п. Піски, унаслідок обстрілу з боку противника загинув військовослужбовець ЗСУ", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що українська сторона СЦКК задіяла координаційний механізм: введено "режим тиші", висунуто вимогу про припинення вогню, підготовлено та направлено ноту в СММ ОБСЄ.

Читайте також: Ворог за добу двічі порушив режим "тиші" на Донбасі, українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає, - штаб ОС

"Українська делегація висловлює щирі співчуття рідним і близьким військового, який загинув за Україну", - сказано в повідомленні.