Тривалість навчального заняття під час дистанційного формату залишається незмінною, - Міносвіти

Санітарний регламент для установ загальної середньої освіти, який набув чинності з 1 січня 2021 року, обмежує час безперервної роботи з технічними засобами навчання, зокрема комп'ютерами, планшетами, гаджетами. У той же час тривалість навчальних занять, визначена ст. 10 Закону України "Про загальну середню освіту", залишається незмінною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти.

У зв’язку з посиленими протиепідемічними заходами 8-24 січня 2021 року школи працюють у форматі дистанційного навчання. Він передбачає синхронну та/або асинхронну взаємодію вчителя та учнів під час занять. У синхронному режимі вчитель та учні одночасно перебувають в електронному освітньому середовищі або спілкуються за допомогою засобів аудіо-, відеоконференції.

Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти, який діє з 1 січня 2021 року, передбачає вимоги до організації роботи з технічними засобами навчання, зокрема комп’ютерами, планшетами, іншими гаджетами.

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Так, обмежено час безперервної роботи з технічними засобами навчання:

для учнів 1 класу – не більше 10 хвилин;

для учнів 2-4 класів – не більше 15 хвилин;

для учнів 5-7 класів – не більше 20 хвилин;

для учнів 8-9 класів – 20-25 хвилин;

для учнів 10-11 (12) класів на 1-й годині занять – до 30 хвилин, на 2-й годині занять – 20 хвилин;

при здвоєних навчальних заняттях для учнів 10-11 (12) класів – не більше 25-30 хвилин на першому навчальному занятті та не більше 15-20 хвилин на другому навчальному занятті.

Тривалість навчальних занять, визначена Законом "Про повну загальну середню освіту", зберігається: 35 хвилин для 1 класу, 40 хвилин для 2-4 класів, 45 хвилин для 5-12 класів. Обмежується лише час безперервної роботи з комп’ютером для уникнення ризиків для здоров’я.