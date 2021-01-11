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Новини
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Депутатка Харківської міськради від "СН" Мустафаєва повідомила про підробку електронного підпису Кернеса: прокуратура відкрила провадження

Депутатка Харківської міськради від

Харківська облпрокуратура почала кримінальне провадження за зверненням депутатки міськради Аліни Мустафаєвої (фракція "Слуга народу"), яка стверджує, що Ігор Терехов був обраний секретарем міськради в результаті порушення законодавства, зокрема, підробки електронного підпису міського голови Геннадія Кернеса у відповідному поданні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді за підписом першого заступника облпрокурора Володимира Лимаря, опублікованій Мустафаєвою на своїй сторінці в Facebook.

"Відомості, викладені у вашому зверненні, 29 грудня 2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 (підробка документів, - ред.) КК України", - йдеться у відповіді прокуратури.

У документі зазначено, що досудове розслідування буде проводити слідче управління ГУ Нацполіції в Харківській області, а процесуальне керівництво доручено групі прокурорів облпрокуратури.

Депутатка Харківської міськради від СН Мустафаєва повідомила про підробку електронного підпису Кернеса: прокуратура відкрила провадження 01

Раніше Мустафаєва звернулася в прокуратуру із заявою, в якому стверджувала, що електронний підпис на поданні про обрання Терехова секретарем міськради була зроблена не особисто Кернесом, який перебували на лікуванні в німецькій клініці "Шаріте", а чиновниками міськради.

"Як мені стало відомо, документ складався і підписувався на другому поверсі Харківської міськради, а Кернес Г.А. не має ніякого стосунку до цього документа. Пізніше, з метою відображення німецького IP-адреси спільник Терехова і Новака (Олександр Новак - секретар міськради попереднього скликання. - Ред.) повторно відправив документи з Німеччини", - йдеться в зверненні Мустафаєвої до облпрокуратури.

Читайте: Секретарем Харківської міськради обрали колишнього першого заступника Кернеса Терехова. Він керуватиме містом до повернення мера

Автор: 

міськрада (478) Кернес Геннадій (506) Харків (5724) Терехов Ігор (314)


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Топ коментарі
+24
Хороший был обычай в Др. Египте -- с фараоном хоронили и приближенных. Неплохо было бы с Гепой и горсовет рядом положить...
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11.01.2021 17:35 Відповісти
+8
Мумия фараона --- рулит в Харькове!
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11.01.2021 17:33 Відповісти
+5
Депутат Харьковского горсовета от "СН" Мустафаева сообщила о подделке электронной подписи Кернеса: прокуратура открыла производство - Цензор.НЕТ 4894
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11.01.2021 17:34 Відповісти
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Мумия фараона --- рулит в Харькове!
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11.01.2021 17:33 Відповісти
Мене в цій історії цікавить одне - Кернес на момент виборів уже був мертвий чи ще ні? Коротше, хвалена "Шаріте" така ж продажна, як і все кругом, чи ні?
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11.01.2021 20:13 Відповісти
Депутат Харьковского горсовета от "СН" Мустафаева сообщила о подделке электронной подписи Кернеса: прокуратура открыла производство - Цензор.НЕТ 4894
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11.01.2021 17:34 Відповісти
Кернес жил! , Кернес жив!, Кернес будет жить!
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11.01.2021 17:34 Відповісти
ой, оставьте мацоеда... нехай себе сидит, где закопали...
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11.01.2021 17:47 Відповісти
Хороший был обычай в Др. Египте -- с фараоном хоронили и приближенных. Неплохо было бы с Гепой и горсовет рядом положить...
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11.01.2021 17:35 Відповісти
Там все выродки одинаковые , чем Допа лучше Гены ? Одна школа ! И остальные не лучше… сепаратюги
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11.01.2021 17:58 Відповісти
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11.01.2021 18:30 Відповісти
А царь, тфу секретар, то не настоящий))
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11.01.2021 17:35 Відповісти
И тут прозвучал голос с небес...Но скорее всего из ада.
"Слушайте сюда,сучьи псы.Я вас всех на ноль множил и множить буду.Ха,ха,ха(демонический смех).
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11.01.2021 17:37 Відповісти
--- А-а-а-! Рятуйте! Несите бегом наперстки, будем беса выгонять!
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11.01.2021 17:42 Відповісти
"Рука мэра Кернеса", по мотивам "профессора Доуеля"
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11.01.2021 17:39 Відповісти
Арсен Барисыч начинает загонять ватных крыс под шконку.. в конце этого процесса появится кандидат в меры от Авакова, за которого проголосует весь Хряковский истеблишмент..
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11.01.2021 17:39 Відповісти
От і подивимось, як 300%своя генпрокурорша буде щемити рижу мразь і його опоблок. Але я чомусь впевнений, що не буде щемити.
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11.01.2021 17:46 Відповісти
Арсен бере владу в свої руки...
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11.01.2021 17:51 Відповісти
Эта "слуга" наверное Добкина поддерживает? Тот развернул бурную пиаркампанию тоже на Терехова всякую фигню наговаривает. Терехов был правой рукой и "ногами" Кернеса последние лет 5, к тому же первым его заместителем. Уверена, что Кернес сам выбрал Терехова в секретари горсовета, даже если документы составлялись в Харькове. Не в Шарите же текст представления писать.
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11.01.2021 17:53 Відповісти
А шо в том Шарите толку? Они вон здорового но бухого самогоном навального удумали новичком лечить,типа-клин клином вышибают.
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11.01.2021 18:34 Відповісти
Ну ці зараз нарозслідують...
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11.01.2021 18:19 Відповісти
пусть откопают ублюдка и спросят...)
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11.01.2021 18:28 Відповісти
И Харьков поимеет еще один позор с похоронами этого ватного шлемазла. Одним больше,одним меньше
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11.01.2021 23:03 Відповісти
Натырят бабла и спишут на покойника! Офигенно!😁😁😁
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11.01.2021 18:52 Відповісти
Кому-то явно не нравится кандидатура Терехова на должность мэра. Интересно кому? Фельдману? Авакову?
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11.01.2021 18:57 Відповісти
То что отламали дешёвую оперетку---ясно сразу стало тогда. В чём тут проблема разбирательств сегодня? А кто разбирается---следственные органы! И что все эти органы в белых перчатках, чистые помыслы в головах там только? Да запачканы будь здоров! Копать будут---выкапывать нет. Вор у вора дубинку не украдет---ворон-ворону глаз не выклюет. Пипл-лохторат макуху прелую съест---не первый раз и с удовольствием. Именно в этом и беда.
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11.01.2021 20:20 Відповісти
История болезни, посещений, когда увидят что в барокамере всё время лежал, всё сразу станет на свои места. Простой запрос в Шарите, немцы не соврут
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11.01.2021 21:49 Відповісти
тут есть тайна личной информации, вряд ли что выдадут. Разве через суд только? Но у нас есть суд?
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12.01.2021 09:05 Відповісти
Не на жысь, а вусмерть сашлись в схватке арминин и евгей за українську земельку... Тільки чомусь тільки в українців чуби тріщать...
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11.01.2021 22:41 Відповісти
Как голосуют так и живут.
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11.01.2021 23:07 Відповісти
фальшивая подпись? А фальшивые 50 лярдов евро через банк Золотые ворота еще не всплыли?
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12.01.2021 08:49 Відповісти
 
 