Депутатка Харківської міськради від "СН" Мустафаєва повідомила про підробку електронного підпису Кернеса: прокуратура відкрила провадження

Харківська облпрокуратура почала кримінальне провадження за зверненням депутатки міськради Аліни Мустафаєвої (фракція "Слуга народу"), яка стверджує, що Ігор Терехов був обраний секретарем міськради в результаті порушення законодавства, зокрема, підробки електронного підпису міського голови Геннадія Кернеса у відповідному поданні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді за підписом першого заступника облпрокурора Володимира Лимаря, опублікованій Мустафаєвою на своїй сторінці в Facebook.

"Відомості, викладені у вашому зверненні, 29 грудня 2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 (підробка документів, - ред.) КК України", - йдеться у відповіді прокуратури.

У документі зазначено, що досудове розслідування буде проводити слідче управління ГУ Нацполіції в Харківській області, а процесуальне керівництво доручено групі прокурорів облпрокуратури.

Раніше Мустафаєва звернулася в прокуратуру із заявою, в якому стверджувала, що електронний підпис на поданні про обрання Терехова секретарем міськради була зроблена не особисто Кернесом, який перебували на лікуванні в німецькій клініці "Шаріте", а чиновниками міськради.

"Як мені стало відомо, документ складався і підписувався на другому поверсі Харківської міськради, а Кернес Г.А. не має ніякого стосунку до цього документа. Пізніше, з метою відображення німецького IP-адреси спільник Терехова і Новака (Олександр Новак - секретар міськради попереднього скликання. - Ред.) повторно відправив документи з Німеччини", - йдеться в зверненні Мустафаєвої до облпрокуратури.

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