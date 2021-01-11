УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4527 відвідувачів онлайн
Новини
3 043 16

Багато країн уже не хоче брати українців на трансплантацію, тому що насамперед вони рятують своїх громадян, - "слуга народу" Дмитрієва

Багато країн уже не хоче брати українців на трансплантацію, тому що насамперед вони рятують своїх громадян, -

Заступниця голови комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Оксана Дмитрієва розповіла, що багато країн не беруть українців на трансплантацію, оскільки у них у пріоритеті лікування власних громадян.

Як передає Цензор.НЕТ, про це парламентарій заявила в інтерв'ю виданню "Гордон".

"Ми поки не можемо відмовитися від нього, тому що ми ще не поставили трансплантацію на потік, щоб допомогти всім, хто потребує. Але поступово починаємо від цього йти. Ще залишаються Білорусь, Туреччина, Ізраїль, Іспанія. Але вже зараз низка країн не хоче наших людей брати, тому що вони рятують своїх громадян", – підкреслила Дмитрієва.

Нардепка зазначила, що багато українців, які виїжджають на трансплантацію в інші країни, можуть і не дочекатися там своєї черги на операцію.

"Наприклад, в Індії застрягли українці. Уже кілька років двоє людей чекають на пересадження легенів. Ми домовилися, що більше не будемо їм скеровувати пацієнтів. Одна жінка сама повернулася в Україну, сказала, тут у неї більше шансів одержати допомогу. Операцій ми не дочекалися, а гроші проплачували наперед. Тепер міністерство буде вирішувати, як повернути гроші. На закордонних рахунках накопичилися невикористані кошти – приблизно 1 млрд грн", – сказала Дмитрієва.

Читайте також: На трансплантацію в держбюджеті на 2021 рік закладено пів мільярда гривень, - Степанов

Автор: 

трансплантація (118) Оксана Дмитрієва (13)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
...зебилы, обратитесь к мендельше - пара твитов, и оманскому ослу наконец-то трансплантируют мозг
показати весь коментар
11.01.2021 17:38 Відповісти
+3
...так при зарплате учителя в 4 тонны зелени - это копейки
показати весь коментар
11.01.2021 17:39 Відповісти
+3
У подплинтусного маккартни ноу-хау покруче.

Многие страны уже не хотят брать украинцев на трансплантацию, потому что в первую очередь спасают своих граждан, - "слуга народа" Дмитриева - Цензор.НЕТ 2068
показати весь коментар
11.01.2021 17:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У подплинтусного маккартни ноу-хау покруче.

Многие страны уже не хотят брать украинцев на трансплантацию, потому что в первую очередь спасают своих граждан, - "слуга народа" Дмитриева - Цензор.НЕТ 2068
показати весь коментар
11.01.2021 17:39 Відповісти
шо,просилась-отказали?
показати весь коментар
11.01.2021 17:34 Відповісти
В эпоху Корогобесия эта операция коштує скажених грошей...
показати весь коментар
11.01.2021 17:34 Відповісти
10 дней в стационаре от короны стоит 11-12 000 гривен...,еще смотря в какой области Украины...
показати весь коментар
11.01.2021 17:37 Відповісти
...так при зарплате учителя в 4 тонны зелени - это копейки
показати весь коментар
11.01.2021 17:39 Відповісти
...зебилы, обратитесь к мендельше - пара твитов, и оманскому ослу наконец-то трансплантируют мозг
показати весь коментар
11.01.2021 17:38 Відповісти
заказ мафии от трансплантологии во главе с тодуровым в надежде на поток богатых дядечек за дешевыми украинскими органами... не зря уже подняли вопрос о необходимости разъяснения украинским детям, что забор органов у их родителей - это благо для человечества...
показати весь коментар
11.01.2021 17:38 Відповісти
Только на запчасти.
показати весь коментар
11.01.2021 17:40 Відповісти
На заграничных счетах накопились неиспользованные средства - около 1 млрд грн", - сказала Дмитриева. - цитата..

а почему ж те, кто все же выезжает туда не получают эту помощь? а рассчитывают только на меценатов (либо собирают по гривне) и своих родных, продающих все..?
показати весь коментар
11.01.2021 17:42 Відповісти
Що? Навіть органи зебілів не беруть для трансплантації? Тільки крематорій? Капєц...
показати весь коментар
11.01.2021 18:12 Відповісти
К чему бы эта новость? Ну раз наших граждан "не берут" даже за деньги, то непотраченный миллиард можно "освоить" и на другие цели. "Слуг" много, а денег в бюджете на всех не хватает.
показати весь коментар
11.01.2021 18:48 Відповісти
Як голосно квікає........і бреше.
Зараз по при наше убоге законодавство, правоохоронну систему розпочне свій розвиток бізнес.......пролювання за органами для донорських потреб.
Ціна життя впаде до ціни якогось конкретного органу.
показати весь коментар
11.01.2021 19:12 Відповісти
чё то не могу понять . несколько лет в другой стране сидеть и ждать пересадку лёгких . что это может быть ?
показати весь коментар
11.01.2021 20:55 Відповісти
Видите... уже даже на органы нас брать не хотят...
показати весь коментар
11.01.2021 21:41 Відповісти
 
 