Багато країн уже не хоче брати українців на трансплантацію, тому що насамперед вони рятують своїх громадян, - "слуга народу" Дмитрієва
Заступниця голови комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Оксана Дмитрієва розповіла, що багато країн не беруть українців на трансплантацію, оскільки у них у пріоритеті лікування власних громадян.
Як передає Цензор.НЕТ, про це парламентарій заявила в інтерв'ю виданню "Гордон".
"Ми поки не можемо відмовитися від нього, тому що ми ще не поставили трансплантацію на потік, щоб допомогти всім, хто потребує. Але поступово починаємо від цього йти. Ще залишаються Білорусь, Туреччина, Ізраїль, Іспанія. Але вже зараз низка країн не хоче наших людей брати, тому що вони рятують своїх громадян", – підкреслила Дмитрієва.
Нардепка зазначила, що багато українців, які виїжджають на трансплантацію в інші країни, можуть і не дочекатися там своєї черги на операцію.
"Наприклад, в Індії застрягли українці. Уже кілька років двоє людей чекають на пересадження легенів. Ми домовилися, що більше не будемо їм скеровувати пацієнтів. Одна жінка сама повернулася в Україну, сказала, тут у неї більше шансів одержати допомогу. Операцій ми не дочекалися, а гроші проплачували наперед. Тепер міністерство буде вирішувати, як повернути гроші. На закордонних рахунках накопичилися невикористані кошти – приблизно 1 млрд грн", – сказала Дмитрієва.
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а почему ж те, кто все же выезжает туда не получают эту помощь? а рассчитывают только на меценатов (либо собирают по гривне) и своих родных, продающих все..?
Зараз по при наше убоге законодавство, правоохоронну систему розпочне свій розвиток бізнес.......пролювання за органами для донорських потреб.
Ціна життя впаде до ціни якогось конкретного органу.